В преддверии Хэллоуина мы собрали несколько мистических книг и комиксов, вышедших в нынешнем году. Они помогут провести праздник, погрузившись в атмосферу магии и ужаса.

Джо Хилл «Ключи Локков»

«Ключи Локков» — одна из самых знаменитых серий комиксов в жанре хоррор XXI века. За работу над ней Джо Хилл удостоился «Всемирной премии фэнтези», а также премии имена Айснера. А в 2020 году Netflix выпустит сериал по мотивам этой истории.

Сюжет рассказывает о трех детях и их матери, которые переезжают в старинный особняк, доставшийся им от отца, погибшего при трагических обстоятельствах. Младший из Локков вскоре обнаруживает, что это место пропитано магией, и в нем есть секретные двери, которые ведут в параллельные измерения. За одной из таких скрывается страшное существо по имени Додж.

Читайте также Комикс: «Ключи Локков. Добро пожаловать в Лавкрафт» Ктулху тут ни при чём. Перед нами классический триллер в духе Стивена Кинга по сценарию его сына.

Алан Мур «Провиденс»

На вопросы о «Провиденсе» создатель «Хранителей» часто отвечал так: с помощью комикса он решил исследовать мифологию и философию Говарда Лавкрафта, а заодно и рассказать историю, которую мог бы создать сам «отец Ктулху», если бы он жил в наше время.

«Провиденс» стал одной из ключевых современных работ Алана Мура. Главным героем выступает журналист, путешествующий по Новой Англии и сталкивающийся с лавкрафтовскими чудовищами. Комикс пестрит отсылками к творчеству Лавкрафта и жизни самого писателя, а по объему текста может дать фору многим романам. Тайны, расследования, чудовища и мистическая атмосфера — «Провиденс» определенно заслуживает внимания у всех любителей хорроров.

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«Боги Лавкрафта»

Подобно «Провиденсу» Алана Мура, антология «Боги Лавкрафта» — дань уважения авторов «Мифам Ктулху». Одни из лучших авторов современных хорроров — Адам Нэвилл, Бентли Литтл Кристофер Голден, Марта Уэллс и другие — погрузились во вселенную Говарда Лавкрафта и создали аутентичные, яркие и пробирающие до мурашек истории. Сборник снабжен подробными комментариями писателя и демонолога Дональда Тайсона, благодаря которым эффект погружения становится еще сильнее.

Кристофер Голден — «Арарат»

В 2017 году Кристофер Голден выиграл премию Брэма Стокера, вручаемую за лучшие произведения в жанре хоррора. В центр сюжета автор поместил участников исследовательской экспедиции — блогеров, ученых и археологов. Скрываясь от снежной горной лавины, они оказываются в пещере, которая предположительно может хранить останки библейского Ковчега. Герои действительно находят внутри древний саркофаг. Однако после его вскрытия оказывается, что внутри было совсем не то, что они ожидали.

Шимун Врочек, Юрий Некрасов — «Золотая пуля»

В начале 2019 года писатели Шимун Врочек и Юрий Некрасов выпустили сложный и «неформатный» роман, жанр которого они охарактеризовали как «постапокалиптический хоррор-вестерн с элементами сплаттерпанка». Такая гремучая смесь жанров возникла, в частности, из-за того, что «Золотая пуля» состоит из трех разных по духу историй, герои которых объединены общей целью. Роман получился по-настоящему мрачным и интригующим, а также содержит пачку отсылок к произведениям Стивена Кинга, классическим вестернам и множеству других произведений популярной культуры.