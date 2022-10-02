Книги, настолки, учёба: как Джастин Колл придумывал фэнтези «Молчаливые боги»

Грозные фигуры «Молчаливых богов» снова нависли над нами: на русском языке выходит второй роман этого цикла — «Мастер артефактов»! Продолжается история сироты Аннева, наделённого опасными способностями, продолжается его путь к статусу Тёмного властелина — как и продолжается путь писателя Джастина Колла, придумавшего мир Аннева. Как начинающий автор задумал эпическую фэнтези пугающего масштаба, чего нам ждать от будущих книг и почему вообще стоит взяться за чтение «Молчаливых богов», рассказываем в статье. А поможет нам Джастин Колл собственной персоной: перед выходом «Мастера артефактов» мы взяли у него эксклюзивное интервью!

Судьба стать писателем

Как-то не ожидаешь среди авторов фэнтези увидеть выпускника Гарварда — однако вот он, Джастин Колл, демиург «Молчаливых богов». Этот книжный цикл начал выходить всего пару лет назад, став дебютом молодого американского писателя, обладателя степени магистра из престижного университета, да и просто неординарного человека Джастина Колла. Кстати, получить степень ему помогли именно «Молчаливые боги»: проработка этой вселенной и стала диссертационной работой будущего писателя, который тогда учился на программе «Творческое письмо».

Колл верит, что его судьба была предопределена: с самого детства он любил рассказывать истории и показывать знакомым фокусы — идеальное сочетание для будущего автора фэнтези. Но звёздный час Джастина настал в первом классе, когда школьникам задали написать рассказ, и юный талант развернулся в полную мощь.

Я продиктовал эту историю своей маме и нарисовал картинки для книги, а потом, если память не изменяет, моему дедушке так всё это понравилось, что он отпечатал четыре или пять экземпляров и сделал переплёт. Видимо, для меня это стало началом конца.

Интересно, что при всей любви к историям Джастин лет до десяти совсем не хотел читать — зато потом оторваться не мог от книг (ну, только если на настольные игры). Первой книгой в жанре эпического фэнтези, которую он прочитал, стали «Огненные купола» Дэвида Эддингса — история о храбром рыцаре Спархоке. Прочитав всего Эддингса, а затем множество других фэнтезийных циклов, включая «Властелина колец», в 17 лет Джастин наконец-то подошёл к пугающему своим масштабом «Колесу Времени».

Как раз в это время он поступил в колледж, уже точно зная, что станет писателем, и постарался захватить все предметы, которые могут для этого пригодиться.

У меня аналитический склад ума, и я люблю узнавать новое — а значит, у меня всегда много интересов: юриспруденция, физика, философия, наука, религия и т. д. Но больше всего мне нравится разбираться, как всё работает, от политики и человеческих отношений до законов науки.

По словам Колла, у него есть «научный мозг», который отвечает за поиск закономерностей, и «художественный мозг», который увязывает всё в одну концепцию — как и случилось с «Молчаливыми богами». Над ними он начал работать уже после колледжа, в магистратуре: тогда был написан черновик первого романа «Мастер печали» и подробнейшее эссе, описывающее мир «Молчаливых богов». Колл хотел сделать эту историю непростой, но при этом коммерчески успешной — в общем, воплотить мечту почти любого творческого человека.

Пантеон кумиров

В своём выпускном эссе Джастин Колл в том числе рассказывал об авторах, которые вдохновили его на подготовку литературного дебюта. Например, во время чтения уже упомянутого Эддингса Колл был очарован тем, как в его книгах влияют друг на друга боги, люди и пророчества. Но не Эддингсом единым — вот что ещё рассказал нам автор «Молчаливых богов»:

Роберт Джордан оказал на меня влияние своей неуёмной фантазией, а также глубиной и масштабом, которые он привнёс в жанр, построив свой вымышленный мир. Гэри Гайгэкс и Роберт Сальваторе тоже относятся к числу моих кумиров, потому что они писали истории по вселенной ролевой игры Dungeons & Dragons. Сам того не замечая, я взял на вооружение многие из приемов, которыми они пользовались при создании сюжетов в игровой вселенной.

Кстати, настолки Колл упомянул не зря: для него это уже давно не просто хобби, а часть карьеры. Почти десять лет назад он основал компанию по разработке настольных игр Broomstick Monkey Games и создал игру Imperial Harvest. Над её продолжением он и планирует работать после завершения первой тетралогии «Молчаливых богов» (да, вы не ослышались, только первой из нескольких тетралогий — но о творческих планах мы поговорим чуть позже).

Ещё один источник вдохновения для Колла — это, конечно, Брендон Сандерсон. Его подход к работе уже давно знаменит на весь мир фэнтези: то, как Сандерсон выстраивает магические системы (и его законы магии), в каком невероятном темпе пишет новые книги, успевая при этом захватывать смежные области от видеоигр до кинопроизводства. Сандерсон, по сути, стал воплощением чаяний Колла: это коммерчески успешный автор, создавший свой бизнес, но при этом не расплескавший таланта.

Я обожаю Брендона Сандерсона за многие вещи. В общем-то, это неудивительно, ведь я прочитал все его книги, прослушал все университетские лекции и подкасты. Я знаю его стиль почти так же хорошо, как и свой собственный (и мы исповедуем одну религию, что влияет на особенности авторского видения). Но я четко вижу различия в наших историях и писательских приемах и радуюсь этим различиям.

Упоминал Колл и о любимых писателях из России. Первым, что неудивительно, оказался Достоевский, биография и творчество которого подкинули Коллу идею: сценарий фантастического триллера о путешественнике во времени, который назначен «литературным куратором» великого писателя. А вот в следующем пункте Колл отошёл от классики и упомянул «Ночной дозор», который назвал «невероятно захватывающим» — и даже нашёл у себя общие черты с Лукьяненко:

Наши истории полны жестокости и часто трагичны, но среди всего этого зла и хаоса мы оба, как мне кажется, стараемся разглядеть светлое начало в человеке.

Откуда взялся Аннев

Главный герой «Молчаливых богов» — сирота по имени Аннев. В начинающем цикл романе «Мастер печали» Анневу всего 17 лет, и он мечтает поступить в Академию Шаенбалу, чтобы стать аватаром, охотником за магическими артефактами. Статус аватара предоставляет не только захватывающие приключения, о которых обычно мечтают юные герои фэнтези — это ещё и социальный лифт, который даёт своему обладателю другие права.

Особенность этой истории, выделяющая её из ряда историй про магические учебные заведения, в следующем: как с самого начала заявил своим читателям Джастин Колл, будущее Аннева уже определено — он станет Тёмным властелином. И «Молчаливые боги» — вовсе не сказ о рождении нового героя, который всех спасёт, а история о моральном падении обездоленного подростка, растущего в мрачном, несправедливом мире.

Если вы (справедливо) усомнитесь в мнимом злодействе Аннева в «Мастере печали», то я рекомендую дождаться романа «Мастер артефактов» перед тем, как давать окончательную оценку его нравственного пути.

И вот дождались.

Что же касается прототипов Аннева, то их сразу несколько. Его руку-протез Колл придумал под впечатлением от знаменитого романа Роберта Хайнлайна «Луна — суровая госпожа», где главный герой с помощью протеза работает с компьютерами. А на окончательный образ Аннева повлиял король богов из кельтского фольклора, Нуаду по прозвищу Аргетлам (что означает «серебряная рука»). Этот персонаж потерял руку в бою, после чего был вынужден сделать её копию, чтобы не разрушать образ физически совершенного и неуязвимого правителя.

Видите, здесь уже попахивает предрассудками! А ещё существуют разногласия по поводу того, был ли Нуаду просто королем или королем-богом для ирландцев; история Аннева повторяет и эту линию.

Слово злодею

«Молчаливые боги» — очень масштабный и амбициозный проект для писателя-дебютанта. Ещё в самом начале работы над циклом Джастин Колл определил его предполагаемый объём: история Аннева должна уложиться в четыре романа, а дальше как получится – другие подциклы могут в совокупности занять от восьми до двенадцати книг. На момент публикации статьи вышел второй роман — «Мастер артефактов» (теперь и на русском!), а также готова примерно четверть следующего романа об Анневе. Называться он будет Master of the Fallen («Мастер павших»).

Колл рассматривает историю Аннева как возможность соблюсти принцип честной журналистики или суда: всегда нужно выслушать две стороны.

Это как если бы нас пригласили на публичный форум для обсуждения какой-то темы, но по прибытии мы обнаружили, что половина фактов замалчивается. Почему бы не выслушать обе стороны, а потом уже решить, кто прав, а кто виноват? «Молчаливые боги» ставят этот вопрос во главу угла. Мы сочувствуем Темному властелину, как обычно сочувствуем герою — именно такую историю я всегда мечтал прочитать.

За сторону героев в жанре фэнтези отвечает бесчисленное множество имён; голоса злодеев раздаются в единичных случаях. Только относительно недавно трендом стало внимание к антагонистам из знаменитых франшиз, вроде Малефисенты с Круэллой, и внимание к психологическому аспекту «злодейства». Привыкнув к благородству и храбрости героев, аудитория начала интересоваться противоположной стороной: что там в голове у этих мрачных, опасных антигероев? Как они стали тиранами и убийцами? В общем, и здесь любимая Коллом достоевщина. Или же линия Энакина Скайуокера, кому что нравится. С последним, кстати, Аннева сравнивают чаще всего, и если вы читали «Мастера печали», то уже догадываетесь, почему — и догадываетесь, чем может окончиться его невесёлая история.