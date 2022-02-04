Магия, боги и нежить «Отблесков Этерны»

Кэртиана, мир «Отблесков Этерны» Веры Камши, похожа на Европу XVI–XVII веков. И по духу и стилю цикл во многом напоминает исторические романы — на страницах книг много политических интриг, войн и поединков, а вот никаких драконов, гильдий магов или тёмных властелинов здесь нет. Однако мистических явлений и загадок, играющих в сюжете значительную роль, в цикле немало. Поэтому, рассказывая о вселенной «Отблесков Этерны», нельзя не поговорить и о различных проявлениях сверхъестественного, с которыми сталкиваются герои романов.

Фильм «Этерна. Часть первая» уже вышел!

В начале цикла большинство героев не подозревает, что в Кэртиане не только то и дело встречаются призраки и странные феномены вроде блуждающих башен, но и хватает куда более серьёзных проявлений потустороннего. Да, существуют древние легенды, но мало кому до них есть дело, и никому не приходит в голову выискивать в них долю правды (а она, конечно, имеется). Учёные исследуют теорию магии, а астрология и вовсе работает как точная наука (хотя порой и не обходится без необъяснимых сбоев). Но всё это всерьёз на жизни людей не влияет, и в большинстве своём они озабочены совершенно мирскими проблемами.

По ходу цикла ситуация начинает постепенно меняться, и персонажам приходится нередко сталкиваться со сверхъестественным. И тут герои выступают своего рода детективами и учёными-испытателями, пытаясь на основе имеющейся у них информации разобраться, что же вокруг происходит и как с этим быть. Они проверяют свои гипотезы на практике, подчас с серьёзным риском для жизни.

Чтобы не портить вам удовольствие от чтения книг и не раскрывать секреты, которые вы узнаете по ходу истории, мы не будем подробно останавливаться на тех сверхъестественных аспектах «Отблесков Этерны», что долго остаются окутанными завесой тайны. Но постараемся показать, что потустороннего в цикле всё-таки хватает.

Вечный безнадёжный бой

Прежде всего несколько слов о глобальном мироустройстве и той самой Этерне, которая дала название циклу, хотя его мир и называется иначе. Сами жители Кэртианы об этом не подозревают, мы же узнали всё уже из пролога «Красного на красном».

Мы видим Кэртиану глазами Одинокого, заглянувшего сюда лишь ненадолго во время передышки в бесконечной войне. Из его мыслей мы узнаём, что этот мир — один из множества входящих в так называемое Ожерелье, которому постоянно угрожает неназванный враг. Войну с ним ведут Стражи Заката — могущественные и почти бессмертные воины, что некогда были обычными людьми, оказались достойны присоединиться к вечной битве и добровольно решились покинуть ради неё родные миры, отказавшись от памяти о прошлом. Этерна была для них источником сил и цитаделью, где в весёлых пирах и утехах с неземными красавицами они отдыхали после сражений. Так продолжалось, пока Этерна однажды не погибла — из-за случайности ли или чьего-то злого умысла, так и осталось неизвестным — а вечный бой Одинокого и его товарищей стал куда более отчаянным, чем прежде.

Множественность миров и война, которую ведут Стражи Заката, напрямую на основной сюжет цикла не влияют. Однако всё это, как и личность Одинокого, связано с далёким прошлым Кэртианы. Кроме того, в «Пламени Этерны» мы видим, как Одинокий спасает одного из героев (хотя до поры и не знаем, кого именно), который в одиночку сражался против множества убийц. Это, конечно, вмешательство высшей силы в жизнь смертных — Одинокий по своим способностям вполне мог бы сойти за бога или Леворукого, врага рода человеческого. И кэртианец, чья жизнь была спасена, с этого момента всерьёз задумывается, что мир вокруг не совсем таков, как он думал раньше.

Наследники богов

Из воспоминаний Одинокого в той же повести «Пламя Этерны» следует, что Кэртиана некогда была создана и управлялась четырьмя богами, которые покинули свой мир, откликнувшись на зов Этерны. Их называли Абвениями, что значит «ушедшие», и поклонялись им как богам. Абвении рассчитывали вернуться, но не смогли этого сделать, погибнув вместе с Этерной. В Кэртиане же остались их потомки, которым было предназначено стать хранителями мира, — их с тех пор именовали эориями.

О тех временах, когда Четверо ещё не ушли из Кэртианы, известно очень немного. Они поочередно правили миром — каждый занимал главенствующую роль в течение своего четырёхсотлетнего круга, после чего наступала очередь следующего из братьев. Впрочем, слово «правили» тут не вполне подходит — считается, что они давали смертным жить по собственному разумению, почти не вмешиваясь в их дела. Но братья часто являлись смертным, например, Хозяин Ветров Анэм порой подшучивал над людьми. А на Изломе Эпох, как считается, все Четверо ходили среди смертных, так что в это время любого незнакомца ждало гостеприимство, а все конфликты прекратились.

Согласно абвениатской вере, прежде чем покинуть созданный ими мир, Четверо нашли себе смертных возлюбленных и передали сыновьям часть своих сил. Эти сыновья стали первыми Повелителями Стихий и основателями Великих Домов, у каждого из которых было по четыре вассальных фамилии. В жилах наследников этих фамилий тоже текла кровь Абвениев. Все они признали власть дома Раканов, которых на роль владык Золотых Земель выбрали сами ушедшие.

Представители правящей династии тоже не были обычными людьми, а самой грозной их способностью считался призыв Зверя. По сохранившимся легендам нельзя понять, что он из себя представлял, но он служил по сути абсолютным оружием в руках Раканов. Правда, и цена его использования была велика — платить приходилось жизнью призвавшего. Таким талантом по пустякам пользоваться нельзя. Способности, унаследованные Повелителями Стихий от Абвениев, творцы Кэртианы тоже ограничили рядом правил — дабы силы эти не использовались во зло.

Заповеди, данные Абвениями, на протяжении веков были секретом Повелителей Стихий и переходили от отца к наследнику. Наследником, впрочем, мог стать и незаконный сын — имели значение только кровь и первородство, а не то, освящено ли рождение ребёнка узами брака. Когда на смену абвениатству пришла новая религия, отношение к браку изменилось, стали появляться бастарды, и к моменту действия основного цикла Повелителями Стихий и их вассалами на самом деле могли оказаться те, кто носил соответствующие титулы. О чём, впрочем, сами герои обычно даже не подозревали.

Абвениатство начало сдавать позиции в правление Эрнани Ракана, которое началось при трагических обстоятельствах. На прежнюю столицу Золотых Земель, Гальтару, обрушились вырвавшиеся на свободу Изначальные твари, прежде запертые в лабиринте под городом. К этому привело страшное предательство, а старший брат Эрнани сгинул в лабиринте, не поделившись с наследником фамильными секретами.

Не зная, как использовать силы Раканов, молодой правитель был вынужден сделать вид, что по доброй воле отказывается от них, принял новую религию и перенёс столицу из пострадавшей Гальтары. Этой новой религией стал монотеистический эсператизм, согласно которому всё сущее сотворено единым Создателем. Эсператисты верят, что он создал не только Кэртиану, но и целое Ожерелье миров, а теперь странствует по нему, чтобы однажды вернуться и вершить суд, где решится судьба как смертных, так и самой Кэртианы.

С распространением эсператизма представления о Четверых изменились — их объявили демонами, которые на тысячелетия захватили Кэртиану, но то ли были изгнаны Создателем, то ли сами бежали в страхе перед ним. Согласно представлениям эсператистов, демоны — лишь приспешники Леворукого, также известного как Враг, Чужой и Повелитель кошек. Он идёт по следу Создателя и сбивает людей с пути истинного.

Абвениатство и эсператизм отличаются не только своими представлениями о прошлом Кэртианы, но и в мировоззренческом отношении. Пожалуй, нагляднее всего это демонстрирует представление о загробной судьбе человека. Во времена правления Четверых люди верили, что выдающейся жизнью можно заслужить место в числе спутников богов. Обычных людей ждало путешествие через лабиринт в одно из Четырех Царств. А самых недостойных в лабиринте пожирали обитавшие там твари, за чем следовало полное небытие. Эсператисты же живут в ожидании суда Создателя, после которого праведники и те, кто при жизни грешил не слишком много и потому будет прощён, удостоятся райских Рассветных Садов. Закоренелые же грешники обречены на муки в Закатном Пламени.

Конечно, долго две столь непохожие конфессии, как эсператизм и абвениатство, уживаться не могли. Когда эсператизм вошёл в силу, на сторонников старой религии начались беспощадные гонения, которые длились несколько десятилетий, и практически всё наследие абвениатства было стёрто с лица Кэртианы.

К моменту начала действия «Отблесков Этерны» ни Раканы, ни Повелители Стихий, ни их вассалы не претендуют на обладание сверхъестественными силами или тайными знаниями. Впрочем, по ходу истории героям и читателям предстоит убедиться, что древние верования не беспочвенны и у эориев действительно есть необычные способности. Например, мы обнаруживаем, что между эориями существует мистическая связь, позволяющая, в частности, погрузиться в чужую память. Они действительно обладают скрытыми силами, связанными со стихиями, а нарушение эорием клятвы, данной на крови, может иметь весьма плачевные последствия, причём не только для него самого.

Сверхъестественная Кэртиана сегодня

Когда начинаешь читать «Отблески Этерны», кажется, что мир цикла населён исключительно людьми. Здесь нет эльфов, гномов, орков или других классических фэнтезийных народов, но сверхъестественные создания в Кэртиане всё же встречаются.

Чаще всего на протяжении цикла героям и читателям будут встречаться выходцы — нежить, правда, достаточно необычная. Считается, что ими могут стать те, кто умер плохой смертью. Выходцы выглядят почти так же, как в момент смерти, только приобретают неестественную бледность и больше не отбрасывают тени. Да и личность свою они не утрачивают, однако говорят очень сумбурно, и понять их крайне непросто.

Являются выходцы либо к кровным родственникам и любимым, либо к тем, кому стремятся отомстить, — чтобы утянуть их за собой. Правда, выходец не может зайти в дом своей цели без приглашения, но та при его появлении неизменно теряет бдительность. Выходцы всегда находят тех, к кому хотят прийти, — от них нельзя скрыться, просто перебравшись в другой дом или город. Кроме того, у них есть свои особые пути, позволяющие быстро перемещаться на огромные расстояния.

Хотя выходцы и нежить, не стоит воспринимать их как просто опасных тварей. Порой они могут помочь смертному или пойти с ним на сделку, если это поможет достижению их личных целей. На страницах «Отблесков Этерны» мы встретим немало выходцев, которые сыграют в сюжете значительную роль.

Откуда взялись выходцы, остаётся загадкой, а вот происхождение других сверхъестественных созданий Кэртианы, аэстер, легенды вполне конкретно объясняют. Считается, что у каждого из Четверых были магические спутники, выглядевшие как полулюди-полузвери — эти образы получили распространение в искусстве и пережили падение абвениатства. То же можно сказать и о самих аэстерах, которые подчас селились в пришедшихся им по душе уголках Кэртианы. Их там иногда всё ещё можно встретить, и они порой вмешиваются в дела смертных. Правда, аэстеры способны принимать людской облик, и в таком случае отличить их от обычного человека становится очень непросто.

Примерно так же, как с выходцами и аэстерами, дело обстоит в Кэртиане и с магией. В повседневной жизни как обывателей, так и большинства главных героев цикла её вроде бы и нет. И уж точно в цикле не встретишь всезнающих магов и не увидишь поединков с использованием огненных шаров. Но всё-таки магия в Кэртиане существует, и есть те, кто старается использовать её в своих интересах.

Например, в романах мы видим ритуалы, позволяющие поднимать или отгонять выходцев, — хотя подчас это всё может оказаться не более чем суевериями, не имеющими никакой силы. А старейшины народа гоганов, который считается весьма сведущим в магии, знают, в частности, секреты, как сделать одного человека щитом, принимающим на себя колдовские атаки в сторону другого, или как заглянуть в память предков. Знания гоганов и их стремление получить силы, что они считают своими по праву, станут одним из двигателей сюжета цикла.

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На страницах «Отблесков Этерны» немало и других проявлений потустороннего — встреч с призраками, последствий проклятий, буйства стихий, вызванных отнюдь не естественными причинами, путешествий в мистические лабиринты… Вера Камша наполнила страницы своих книг множеством тайн и загадок, в том числе и мистического свойства. Читая цикл, искать ответы вместе с персонажами — или пытаться сделать выводы раньше них — отдельное удовольствие. Одно из многих, которые способны подарить читателям «Отблески Этерны».