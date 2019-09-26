Пять историй про сильных женщин. Краткие обзоры книг сентября 2019

Каждый месяц появляется немало достойных новинок, и не всегда есть возможность подробно рассказать обо всех. Поэтому в дополнение к обстоятельным рецензиям на главные книги месяца мы решили отмечать и другие заметные новинки, только в более сжатом формате.

Николас Имс «Кровавая Роза»

Героическое фэнтези о воителях, похожих на рок-звёзд

Жанр: героико-авантюрное фэнтези Выход оригинала: 2018 Художник: Р. Андерсон Переводчик: А. Питчер Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2019 Похоже на: Терри Пратчетт «Последний герой» • Алекс Маршалл, цикл «Багряная империя»

Семнадцатилетняя Тэм Хашфорд работает подавальщицей в трактире «Залог успеха», но грезит о великих подвигах, ведь её покойная мать была бардом в отряде наёмников. Вот бы взять мамину лютню и самой отправиться в поход! Однажды мечты Тэм становятся явью — её принимают в знаменитый «Сказ», которым командует сама Кровавая Роза, дочь Золотого Гэбриеля, одного из легендарных Королей Жути из банды «Сага». Вместе с новыми товарищами Тэм предстоит пережить множество опасных приключений — и далеко не все наёмники благополучно вернутся назад…

Канадец Николас Имс крайне удачно дебютировал романом «Короли Жути», который принёс ему премию Дэвида Геммелла и репутацию новой надежды героического фэнтези. И действительно, приключения отряда вышедших в тираж головорезов, которые вынуждены тряхнуть стариной на просторах мира, где наёмников воспринимают как звёзд массовой культуры, смотрелись довольно лихо. В романе было немало забавных аллюзий, драматичных моментов и неглупых мыслей, да и по стилю автор слегка напоминал Терри Пратчетта. Поэтому от заявленного продолжения поклонники фэнтези ждали немало. Оправдались ли надежды? И да, и нет.

«Кровавая Роза» во многом похожа на своего предшественника. Как и «Короли Жути», это совершенно законченная история — действие происходит спустя семь лет после событий первого романа, и герои в основном новые (хотя несколько прежних персонажей появляются или упоминаются). Локации ранее не изведанные, приключений и драк в достатке, написано все с юмором, читается легко. Но при этом от книги остаётся ощущение разочарования.

Дело в том, что ничего принципиально нового Имс поклонникам не предложил. Конечно, ему не обязательно было блистать оригинальностью, просто хотелось развития — идейного, смыслового, сюжетного. Перед нами же — обычный самоповтор, причём местами уступающий оригиналу. Сюжетная схема та же: отряд наёмников проходит вереницу квестов, чтобы под занавес сразиться с ордой монстров и спасти мир.

Однако ключевая деталь в том, что «Сказ» в одну калитку уступает «Саге». С учётом того, что Имс, по собственному признанию, пародировал быт и нравы рок-звёзд, попробуйте сравнить, например, группу Queen в составе с Фредди Меркьюри и Адамом Ламбертом. При всём уважении к «американскому идолу» Фредди может быть только один… Так и здесь — на фоне Золотого Гэбриеля и Клэя Пузочеса Кровавая Роза и Тэм Бард смотрятся довольно блекло.

Особенно это относится к Тэм, чьими глазами показаны события романа. В «Королях Жути» такую роль играл Клэй Купер — громила-убийца с золотым сердцем и всесокрушающим мужеством, который благодаря своей харизме превращал разношёрстных членов «Саги» из шайки разбойников в отряд великих героев. Тэм же скорее наблюдатель, нежели движущая сила, — и неудивительно: часто ли неопытной девчонке удаётся подвигнуть соратников на великие деяния?

Примерно таково соотношение и других членов «Саги» и «Сказа»: с одной стороны — битые жизнью матёрые ветераны, прошедшие огонь, воду и медные трубы, с другой — амбициозный молодняк, у которого мозги за руками не поспевают. В общем, как ни крути, и труба пониже, и дым пожиже… То же самое можно сказать, сравнивая два романа Николаса Имса.

Стоит ли читать: поклонникам чисто развлекательного и даже немного забавного рубилова и мочилова — вполне.

Синтия Хэнд, Броди Эштон, Джоди Мидоуз «Моя леди Джейн»

Альтернативная судьба Джейн Грей с магией, юмором и романтикой

Жанр: альтернативно-историческое фэнтези Выход оригинала: 2016 Переводчик: А. Анастасьев Издательство: «Эксмо», 2019 Похоже на: Уильям Голдман «Принцесса-невеста» • Теренс Х. Уайт «Меч в камне»

Англия, XVI век. Юный монарх Эдуард смертельно болен и перед кончиной желает устроить судьбу кузины Джейн, выдав её замуж за красавчика Гиффорда Дадли, младшего сына королевского канцлера. Но есть проблема: Дадли — эзианин, оборотень, способный непроизвольно обращаться в зверя. Эзиане были вне закона, пока король Генрих VIII Тюдор, впав в ярость, внезапно не обернулся львом. Ну а вновь став человеком (после того как сожрал разозлившего его шута), объявил эзиан богоугодными созданиями. Ныне быть оборотнем законно, но неудобно. И хотя леди Джейн живо интересуется эзианами, её будущий муж, по слухам, тот ещё чудила. Как они поладят — особенно если окажутся в центре заговора?

Судьба шестнадцатилетней Джейн Грэй считается одной из самых драматичных и печальных страниц в истории Англии. Из-за интриг родичей Джейн стала королевой всего на девять дней, после чего лишилась и короны, и головы. Другую версию исторических событий решили разыграть три английские писательницы, добавив в сюжет магию и щедро всыпав иронии.

Именно юмор сделал этот роман по-настоящему удачным. Обычная АИ, наверное, заинтересовала бы только фанатов английской истории. А так перед нами увлекательная и забавная сказка с сильным привкусом постмодернизма в духе прославленного «Меча в камне» и в стиле не менее знаменитой «Принцессы-невесты». К тому же здесь множество ярких персонажей — и главных, и второстепенных, которые в весьма необычных обстоятельствах ведут себя совершенно естественно. В общем, неудивительно, что роман имел успех и авторы сочинили несколько продолжений и ответвлений.

Стоит ли читать: Любителям постмодернистских баек и несерьёзной альтернативной истории — вполне. А тем, кто скорбел о нелепой и трагической судьбе очаровательной Джейн Грэй, — особенно.

Питер Банзл «Механическое сердце»

Образцовый стимпанк для детей и подростков

Жанр: авантюрный стимпанк Выход оригинала: 2016 Художник: Бекки Штадтландер Переводчик: А. Окунева Издательство: «Росмэн», 2019 Похоже на: Филип Пулман «Северное сияние» • Ник Перумов, цикл о Молли Блэкуотер

Англия конца XIX века, мир торжествующего стимпанка. Все приметы налицо — небо бороздят вездесущие дирижабли, по улицам шастают механические люди, время от времени звучат выстрелы из паровых ружей… Девочка Лили, непоседливое и своенравное создание, пытается выжить в школе для благородных девиц, где её безуспешно учат хорошим манерам. Но Лили мечтает стать воздушной пираткой, а не светской леди! И её грёзы, почерпнутые из бульварного чтива, вполне могут осуществиться. Ведь отец девочки, изобретатель вечного двигателя, стал жертвой загадочных людей с серебряными глазами, а значит, его надо спасать. В этом Лили помогут механический лис Малкин и юный сын часовщика Роберт…

Из редкой экзотики стимпанк ныне превратился в очень распространённое направление фантастической литературы. Иногда даже кажется, что «паровым» сеттингом некоторые авторы пытаются прикрыть невнятность своих текстов. Мол, красивый антураж всё спишет… Роман Питера Банзла также не лишён недочётов: и логики в поведении героев иногда маловато, и победы над врагами даются им как-то слишком легко. Однако у автора есть веское оправдание. Книга совершенно недвусмысленно ориентирована на сверстников юных героев — детишек лет двенадцати. К тому же Банзл, автор нескольких анимационных короткометражек, написал свой роман словно по лекалам сценария для мультсериала. Вот просто бери и делай — на выходе будет что-то вроде популярного «Леди Баг и Супер-кот».

Не зря «Механическое сердце» получило полдюжины британских детских премий и обернулось тетралогией — это действительно симпатичное и увлекательное приключение в тщательно выстроенных стимпанк-декорациях. Для взрослого читателя, конечно, простовато, но для детей среднего школьного возраста в самый раз.

Стоит ли читать: Ровесникам героев — безусловно. Ну и матёрым фанатам стимпанка с шестерёнкой под подушкой тоже можно попробовать.

Стивен Бакстер «Война миров 2. Гибель человечества»

Прямое продолжение романа Герберта Уэллса, больше похожее на ремейк

Жанр: литературная игра, апокалиптика Выход оригинала: 2017 Художник: И. Савченко Переводчик: Е. Пташкина Издательство: АСТ, 2019 Похоже на: Лю Цысинь «Темный лес» • Герберт Уэллс «Война миров»

Высадившиеся на Землю марсиане, как всем известно, вымерли от местных бактерий. Однако спустя четырнадцать лет чужаки решили повторить попытку завоевания. И вот человечество, сделав внушительный шаг вперёд за счёт трофейных технологий, вновь пытается отразить инопланетную угрозу. Причём теперь она ещё более ужасающая, ведь марсиане сделали выводы из своего предыдущего фиаско…

Англичанин Стивен Бакстер — фантаст мастеровитый, но не выдающийся. Главная проблема его книг — недостаток оригинальности. Не зря лучшие его работы написаны в соавторстве — с Артуром Кларком и Терри Пратчеттом, которых в отсутствии яркой фантазии не упрекнёшь. А вот когда Бакстер пишет соло, то его романы чересчур простоваты. Вероятно, потому он так активно участвует в разных межавторских проектах, где есть уже придуманные кем-то вселенные.

И хотя «Гибель человечества» в межавторскую серию не входит, по сути это как раз эксплуатация чужого сеттинга: перед нами прямое продолжение знаменитой «Войны миров» Герберта Уэллса. Сюжетная схема примерно та же, хотя размах, конечно, несравнимый — действие романа Бакстера разворачивается на разных континентах, где происходит множество событий. Большинство из них поданы от первого лица — рассказчиком выступает отважная журналистка. Причём эта родственница Уолтера Дженкинса, от имени которого написана книга Уэллса, в отличие от своего предшественника, не просто добросовестный свидетель очередной высадки марсиан. Именно Джули Эльфинстон придумывает способ остановить захватчиков, которые, казалось, уже сумели взять верх в битве за Землю. Здесь Бакстер вновь позаимствовал чужую придумку, причём её автор Лю Цысинь в своём романе «Темный лес» использовал этот твист гораздо более изящно.

В остальном же Бакстер вполне уверенно развивает идеи и героев Уэллса, прибегая даже к стилизации под классика. Получилось вполне занимательно, иногда даже остроумно. Хотя,там, где Бакстер пытается привнести в текст что-то своё, сюжет начинает притормаживать и провисать. Особенно разочаровывает концовка, по которой очень чётко видна разница между оригиналом и копией.

Стоит ли читать: поклонникам Уэллса и любителям фанфиков в духе «а что было дальше» — вполне.

Лори Форест «Железный цветок»

Романтическое фэнтези с сильным гендерным перекосом

Жанр: юношеское фэнтези, мелодрама Выход оригинала: 2018 Переводчик: В. Гордиенко Издательство: «Робинс», 2019 Похоже на: Стефани Майер, цикл «Сумерки» • Робин Хобб, цикл о Видящих

Эллорен — внучка Чёрной Ведьмы, национальной героини Гарднерии. Причём внешне она — копия бабули, вот только с магией не повезло. Хотя, возможно, её магическая сила просто спит до поры? А пока Эллорен никак не может определиться, на чьей она стороне. Идеалы Гарднерии ей опротивели, но и враги гарднерийцев не ангелы. И, конечно, девушку мучат любовные переживания: её сердце вроде бы принадлежит горячему кельту Айвену, но и к гарднерийцу Лукасу тянет неудержимо…

Дебютный роман юношеского фэнтези о Чёрной Ведьме, сочинённый домохозяйкой из американской глубинки, неожиданно стал международным хитом. Продолжение не замедлило появиться, но смотрится оно спорным. В начальном томе автор пыталась балансировать на грани между социальным триллером с аллюзиями на проблемы нашего мира и романтической историей в духе «Сумерек». Получалось по-разному, но в целом наблюдать за юной героиней, которой пришлось пересмотреть привычные ценности и шаг за шагом нащупывать истинное «я», было довольно интересно.

А вот в «Железном цветке» Форест, похоже, сделала ставку на романтику: большую часть книги Эллорен ведёт себя словно мартовская кошка. И не только она, кстати — почти все основные персонажи охвачены любовным угаром. Причём исключительно межрасовым. Вообще, проблемы меньшинств — расовых, видовых, сексуальных — в первом томе освещались подробно, но с изрядным тактом, в сиквеле же они подаются чересчур однотипно. В отличие от представителей меньшинств, гарднерийцы (исключая Эллорен и её семью) и их союзники — практически все мерзавцы с вариациями или просто болваны.

Впрочем, возможно, это сознательный приём автора, которая показывает личностный рост героини. Ведь Эллорен несколько раз сталкивается с тем, что обожаемые ей меньшинства не идеальны и, подобно гарднерийцам, подвержены неприятию чужих нравов и обычаев. Хотелось бы верить, что далее героине (и читателю) предстоит понять, что главное — личные качества конкретного человека, а не его принадлежность к какой-либо группе.

Стоит ли читать: Поклонницам любовных страстей в фэнтезийном антураже — вполне.