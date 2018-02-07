Мы уже рассказывали о главных книжных новинках 2018-го. Но в последнее время издательства выпускают столько хорошей фантастики, что в одном материале, даже довольно объёмном, её никак не охватишь. А поделиться радостью с любителями достойного чтения страсть как хочется! Потому мы решили осветить и другие издательские планы. Во заключительной части материала мы рассказываем о детской и подростковой фантастике, которую мы сможем прочитать до конца этого года.

Другие части обзора Планы издательств 2018: самая интересная научная фантастика Огромный список самой интересной книжной НФ, которую мы сможем прочитать до конца этого года: новые книги Кэтрин Валенте, Яцека Дукая, Филипа Дика, а также немало интересных писателей, о которых вы раньше не слышали. Планы издательств 2018: самое интересное фэнтези Огромный список фэнтезийных книг, которые мы сможем прочитать до конца этого года: новые книги Тэда Уильямса, Брендона Сандерсона, Чайны Мьевиля, а также немало интересных писателей, о которых вы раньше не слышали.

Сначала о тех, кто уже печатался в России. АСТ решительно добивает серию мистического фэнтези Кассандры Клэр про Сумеречных Охотников. Ещё бы, ведь бесспорный хит! В этом году выйдет роман «Принц теней» — второй том подцикла «Тёмные искусства». Предыдущая его часть, «Леди Полночь», увидела свет в России летом 2016 года. Действие новой книги разворачивается в Лос-Анджелесе наших дней. В центре сюжета — Охотники-парабатаи Эмма Карстэйрс и Джулиан Блэкторн. Они вместе со своими друзьями противостоят Королю Неблагого

Двора и его могущественным фэйри… В общем, ничего нового, Клэр рассказывала об этом уже не раз, — но раз народ покупает, почему бы снова не войти в ту же реку?

Ли Бардуго не так хорошо известна отечественному читателю, как Кассандра Клэр, однако книги у этой американской писательницы, пожалуй, поинтереснее. АСТ издаст трилогию «Тень и кость». Действие трилогии происходит в том же мире, что и события «Шестёрки воронов», но в другой стране, Равке, напоминающей Россию начала XX века, только с магией. Героиня истории, юная сирота Алина, обнаруживает в себе великую силу, которая открывает ей двери в магическую элиту королевства. Именно Алине предстоит стать ключевым элементом в борьбе против Рождённого Тьмой, коварного правителя Равки, способного уничтожить весь мир…

Ещё один любопытный проект АСТ — полное переиздание фэнтезийного цикла Виктории Шваб «Оттенки магии». Две книги трилогии уже выходили у нас, и совсем недавно — в прошлом году, в «Росмэне». Однако с изрядными купюрами: из романов были вырезаны сцены, связанные с однополой сексуальной ориентацией некоторых молодых героев. Такой подход вызвал резкое неприятие Виктории Шваб, и в результате «Росмэн» лишился прав на издание цикла. А так как серия действительно незаурядная, АСТ эти права перекупило и намерено выпустить «Оттенки магии» без всяких сокращений. Две части переиздадут (возможно, в новом переводе), а третью книгу выпустят на русском впервые — причём в финальном романе цикла отношения героев будут напрямую влиять на сюжет. В связи с этим АСТ придётся ставить на «Оттенки магии» пометку «18+», но многих такой подход скорее привлечёт, нежели оттолкнёт. Впрочем, книгам Шваб в любом случае понадобился бы высокий возрастной рейтинг: крови и жестокости в этой «детской» серии через край.

Издательство «Робинс» анонсирует роман ещё одного известного у нас автора — немецкой писательницы Керстин Гир, чей цикл романтической хронооперы «Таймлесс» не так давно был успешно экранизирован. Действие фантастического триллера для юношества «Волкеншлосс» разворачивается в одноимённом отеле в швейцарских Альпах, где происходят загадочные события. Юные герои книги Фанни и Тристан оказываются в самой гуще опасного приключения, связанного с могущественным артефактом…

А вот издательство Clever, благодаря которому мы узнали о великолепной Фрэнсис Хардинг, в 2018 году познакомит читателей сразу с несколькими совершенно новыми YA-авторами.

В фэнтезийный цикл Коры Кармак «Сердце бури» пока входит два романа, «Рёв» и «Ярость». В волшебном мире постоянно бушуют сильные магические штормы, и власть принадлежит тем, кто их контролирует. Аврора Паван — единственная наследница древнего королевского рода. Она умна, образованна, отменно владеет боевым искусством. Однако у девушки есть постыдная тайна: она не обладает врождённой магической энергией, что грозит потерей положения в правящей верхушке. Чтобы сохранить преемственность и корону, мать Авроры устраивает союз дочери с принцем Кассиусом из другого королевства. Поначалу замужество кажется идеальным решением проблем. Но чем ближе Аврора знакомится со своим женихом, тем сильнее девушку пугает грядущий брак. И вот однажды Аврора узнаёт о существовании «чёрного рынка» штормовой магии. Оказывается, есть люди, которые, как и она, с рождения лишены магических сил, но могут их купить или даже украсть. Аврора понимает, что у неё появился ещё один вариант будущего, кроме гибели или ненавистного брака. Девушка решает стать «штормовой охотницей»: если ей хватит отваги, она сможет заполучить магическое могущество. Вызвать бурю. Выжить. И стать её хозяйкой! До того как взяться за юношеское фэнтези, американка Кора Кармак была известным автором любовных романов. Она написала восемь книг, и почти все стали в США бестселлерами.

В фэнтезийной трилогии Эрин Битти «Предатель» вышел пока только первый роман «Поцелуй предателя». Второй том появится на английском летом нынешнего года.

Юная Сейдж Фоулер не желает мириться с положением красивой куклы — уж слишком она умна, дерзка и язвительна. Когда Сейдж решили отправить к свахе, чтобы та подыскала ей достойного мужа, девушка предприняла максимум усилий, чтобы избежать уготованной себе участи. И вместо замужества выбрала карьеру тайного агента! А с учётом того, что королевство находится на грани войны, работы у Сейдж хватает. Правда, чем глубже девушка увязает в трясине шпионажа, тем меньше у неё уверенности в том, кому здесь можно доверять. Вскоре Сейдж влипает в опаснейшую ситуацию, и теперь от сообразительности и самообладания девушки зависит судьба всей страны. К счастью, рядом милый, надёжный и отважный капитан Куин. Возможно, он поможет Сейдж? Западные критики отмечают хорошо проработанный и невероятно притягательный образ главной героини. Но при этом в США ставший бестселлером «Поцелуй предателя» обвиняли в сексизме и даже расизме.

Наконец, фэнтезийный цикл Эми Хармон «Птица и Хроники мечей», где на данный момент два романа, «Птица и меч» и «Королева и исцеление». В мире, придуманном Хармон, каждый ребёнок при рождении получает собственное Слово — частицу божественной магии, благодаря которой можно отыскать своё предназначение. А вот главная героиня серии Ларк не может говорить. Точнее, в детстве могла, да ещё демонстрировала талант пророчицы. Однако мать наложила на Ларк особое заклятие немоты — чтобы уберечь её от жестокого короля Иеру, который много лет преследовал их семью. Теперь юная девушка обречена на вечное молчание и заточение. А тут ещё коварный отец плетёт интриги, мечтая о короне. Ларк выпадает возможность попасть ко двору нового короля, и она пытается вырваться из опостылевшей домашней клетки, мечтая изменить свою злосчастную судьбу. Вот только не получится ли так, что девушка просто поменяет одну клетку на другую?

Оба романа серии стали в Америке общенациональными бестселлерами и удостоились множества похвал. Неспроста — ведь Эми Хармон очень известный автор, на счету которой более десятка романов, переведённых на восемнадцать языков. Любопытно, что выходящая с 2016 года серия «Птица и Хроники мечей» — дебют Хармон в фантастическом жанре.

Не осталось в стороне от Young Adult и «Азбука» — в этом году здесь планируется выпустить цикл Филипа Рива «Смертные машины» в едином, выверенном переводе и редактуре. Выпуск цикла приурочен к его экранизации — блокбастеру «Хроники хищных городов», который продюсирует Питер Джексон.

И, как вишенка на торте — роскошный иллюстрированный роман Грегори Манчесса Above the Timberline, отличный подарок для почитателей стимпанка. Известный художник Манчесс, подобно Джеральду Брому, решил попробовать себя в роли писателя, сочинив роман для юношества, который самолично проиллюстрировал. Действие происходит в альтернативном будущем, когда практически вся Земля покрыта снегом. Главный герой, юный Уэс Синглтон, отправляется на поиски своего загадочно пропавшего отца, знаменитого путешественника. По сюжету и антуражу книга напоминает произведения Филипа Пулмана, Джека Лондона и Жюля Верна, а также фильмы про Индиану Джонса. Ну и, конечно, привлекают внимание более сотни выразительных цветных иллюстраций.