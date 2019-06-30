Роберт Джексон Беннетт «Город клинков»: продолжение главной книги 2017-го

Бывшая губернатор Мирграда Турин Мулагеш по просьбе премьер-министра Шары Комайд отправляется на Континент, чтобы расследовать исчезновение правительственного агента. Он сгинул без следа из бывшего города богини войны, полного мрачных тайн…

Robert Jackson Bennett City of Blades Жанр: технофэнтези

Выход оригинала: 2016

Художник: М. Емельянов

Переводчик: М. Осипова

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Шедевры фэнтези» • «Божественные города», часть 2

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Роман Роберта Джексона Беннетта «Город лестниц» некогда стал книгой года по версии «Мира фантастики» — и это только малая часть заслуженного признания, которые книга получила в среде любителей фэнтези. Хотя, казалось бы, автор не сделал ничего особенного — просто написал закрученный политический триллер с метафизической подоплекой, яркими героями и любопытным мирозданием, взяв за основу старинную идею «гибели богов». Ладно, на самом деле это совсем не так уж просто…

Действие второй книги цикла происходит спустя пять лет после битвы за Мирград из «Города лестниц». Тогда спецагенту Шаре Комайд пришлось иметь дело с вернувшимися божествами Континента, которых, казалось бы, уничтожил легендарный кадж Сайпура. Теперь же Шара стала премьер-министром, а ее бывший секретарь-напарник Сигруд, наследник Дрейлингской правящей династии, занял важный пост в правительстве новообразованных Соединенных Дрейлингских Штатов. Но оба в новой истории на вторых ролях.

В центре «Города клинков» оказывается Турин Мулагеш — бывшая губернаторша Мирграда, которая после многих лет работы на благо Континента внезапно подала в отставку, так что ее пришлось разыскивать где-то на краю цивилизации. А затем уговаривать вернуться в строй, чтобы под видом «экскурсии» в сайпурскую крепость континентального порта Вуртьястан отправить расследовать загадочное исчезновение правительственного агента Сумитры Чудри. Агент пыталась разобраться в загадке странного металла, обладающего сверхпроводимостью, залежи которого обнаружили на территории крепости. И все это — на фоне стычек с неуправляемыми горными племенами вуртьястанцев и ударного строительства новой гавани, которым занимается компания дрейлингов под руководством — кого бы вы думали? — взрослой дочери Сигруда.

Если контуры сюжета показались вам знакомыми, то мы с вами в одной лодке:

«Город клинков» явно скроен по тем же лекалам, что и «Город лестниц».

Снова на враждебно настроенный Континент прибывает представитель страны-победителя с целью расследования. Снова происходят странные события с намеком на то, что боги, вроде бы оставившие Континент, могут еще вполне здравствовать. Опять разбираться в этих событиях приходится на фоне сложного клубка политических перипетий. И опять героев догоняет их собственное прошлое — а у Турин Мулагеш, старого солдата, не знающего слов любви, в прошлом хватает крови, грязи и вещей, о которых она предпочла бы не вспоминать…

К счастью, из знакомых деталей Беннетт собирает затягивающий детектив с неожиданными поворотами буквально в каждой главе — но без роялей в кустах. Все честно, читатель может поучаствовать в расследовании плечо к плечу с Мулагеш и даже прийти кое к каким выводам раньше, чем она. Жаль только, что со второй половины роман превращается из детектива в сложносочиненный квест «пойти туда, чтобы добыть информацию, без которой не доберешься сюда, а потом еще вон туда, чтобы, может быть, получить ответы на некоторые вопросы». Но оторваться от «Города клинков» так же сложно, как и от первой книги, несмотря на немалый объем.

Как и в прошлый раз, в романе Беннетта есть кое-что помимо сюжета и населяющих его персонажей.

На этот раз его главная тема — война.

Не случайно действие происходит в бывшем священном городе богини войны Вуртьи и ее адептов, заключавших души в собственные мечи, и не случайно главной героиней стала военная с темным прошлым. Автор исследует, каким образом война меняет побывавших на ней, — и не ограничивается банальными пацифистскими лозунгами, а честно пытается понять, почему люди убивают друг друга и как после этого живут дальше. Что происходит, если война вошла в твою плоть и кровь, и как быть, если это не метафора? Над страницами «Города клинков» найдется о чем поразмышлять.

Как однажды в один из пасмурных жестоких дней Желтого похода сказал Бисвал: «Война — это ад, такой, что ни божествам Континента, ни их поклонникам даже и не снился. Ад требует от нас вести себя сообразно себе. И тот, кто принимает его таким, какой он есть, — тот и победит». Вуртьястанцы, похоже, с удовольствием принимали его таким, какой он есть.

Метафизический детектив в причудливом антураже, от которого невозможно оторваться. Жаль только, что автор пошел по проторенной сюжетной схеме.