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    Себастьян де Кастелл «Клинок предателя». Фэнтезийные «мушкетёры» на страже чести и верности

    12 июля 2020
    Алексей Ионов
    12.07.2020
    14705
    2 минуты на чтение

    Король мёртв, а созданный им орден странствующих судей, плащеносцев, распущен. И лишь Фалькио валь Монд, Первый Кантор ордена, верен идеалам и при помощи друзей, лучника Брасти и мечника Кеста, пытается выполнить последний приказ убитого правителя. Однако враги не дремлют и строят козни, полученные инструкции расплывчаты, и даже Брасти с Кестом начинают сомневаться в успехе…

    Что почитать: «Республика Дракон» Куанг и «Клинок предателя» Кастелла 1

    Sebastien de Castell
    Traitor’s Blade
    Роман
    Жанр: приключенческое фэнтези
    Выход оригинала: 2014
    Художник: М. Никифоров
    Переводчик: А. Свобода
    Издательство: «Фантастика Книжный Клуб», 2020
    Серия: «Лучшее зарубежное фэнтези»
    352 стр., 1500 экз.
    «Плащеносцы», часть 1
    Похоже на:
    Николас Имс «Короли жути»
    Крис Вудинг «Водопады возмездия»

    Дебютный роман канадца Себастьяна де Кастелла «Клинок предателя» после выхода называли смесью «Трёх мушкетёров» и «Игры престолов». И если с «Тремя мушкетёрами» у романа ещё есть общие черты, то с ходу придумать что-то настолько противоположное по духу и атмосфере книгам Мартина надо постараться. У де Кастелла гораздо меньше действующих лиц, и он не верит в убийство персонажей ради сиюминутного драматического эффекта — каждая смерть строго подчинена нуждам сюжета.

    Главное же отличие в том, что в эпоху поголовного увлечения мрачным и реалистичным фэнтези Себастьян де Кастелл написал книгу светлую и оптимистичную, где герои пытаются сохранить идеалы в мире, который от этих идеалов отвернулся. Это история о дружбе и благородстве, противостоящих циничному прагматизму, повсеместному равнодушию и откровенной подлости.

    Конечно, созданный де Кастеллом мир далёк от идеального, да и главный герой, Фалькио валь Монд, далеко не безупречный рыцарь в проржавевших доспехах — или в потасканном бронированном плаще. В его прошлом хватает скелетов, а упрямство и приверженность идеалам регулярно усложняют жизнь ему и его близким, о чём он откровенно и рассказывает, поскольку повествование ведётся от первого лица.

    Главы в настоящем времени перемежаются экскурсами в прошлое, которые помогают лучше понять происходящее и дают более чёткое представление о характерах героев. Благодаря этим воспоминаниям мы узнаём о мотивах, двигающих валь Мондом с самого рождения, о трагедиях, сделавших его таким, какой он есть, о его знакомстве с королём, об основании ордена плащеносцев и о причинах, по которым они пять лет назад допустили убийство своего монарха.

    Яркие герои и прекрасно поданные взаимоотношения между ними — одно из главных достоинств книги. Фалькио очень точно и колоритно описывает своих спутников, не скупясь им на похвалу и признавая их достоинства, о себе же отзывается достаточно самокритично. Потому читателю требуется время, чтобы разглядеть за этой критикой сильные стороны самого Фалькио, которые и делают его лидером. И его безоговорочная верность идеалам лишь одна из этих сторон.

    Де Кастелл в интервью признаётся, что занятия фехтованием и музыкой научили его чувствовать ритм повествования, и в «Клинке предателя» этот ритм ощущается очень хорошо. Автор постоянно подкидывает новые интриги и повороты сюжета, и, хотя опытные фанаты жанра способны заранее предугадать большинство сюрпризов, бодрое и динамичное повествование увлекает с первых страниц и не даёт заскучать до самого финала.

    Отдельной похвалы заслуживают боевые сцены. Автор превратил каждую драку и дуэль в самостоятельную историю с чётко выраженными логикой, ритмом и мотивом. Де Кастелл описывает свои поединки так, что в них способен разобраться даже безнадёжно далёкий от фехтования человек.

    Пожалуй, единственный серьёзный недостаток книги — излишне схематичный мир. Из «Клинка предателя» мы мало что узнаём о Тристии, а уж земли за её пределами и вовсе можно описать словами «здесь живут драконы». Итог: яркий, динамичный и оптимистичный роман о том, что даже в самом мрачном и жестоком мире найдётся место дружбе, героизму и чести.

    Итог: яркий, динамичный и оптимистичный роман о том, что даже в самом мрачном и жестоком мире найдётся место дружбе, героизму и чести.

    Будущее плащеносцев

    Хотя оригинальная тетралогия про плащеносцев закончилась в 2017 году с выходом книги «Трон тирана», в планах у автора значится новая тетралогия, действие которой разворачивается в этом же мире. Первая книга новой серии, «Пьеса теней», выйдет в 2021 году и расскажет о незадачливом дуэлянте, скрывающемся от своих противников в театре и вынужденном играть на сцене злодея. А дух этого злодея полон решимости доказать, что его историю переврали…

    Ты можешь думать, что собираешься на дуэль, но если пятнадцать мужиков решат вдруг к ней присоединиться, ты не можешь просто крикнуть им «Это не честно!» и ожидать, что они мигом отпрянут.

    Себастьян де Кастелл «Клинок предателя»
    Стоит ли читать?
    Если любите фэнтези с благородными героями, множеством поединков на шпагах и залихватскими приключениями — безусловно.
    Удачно
    динамичное повествование
    яркие персонажи
    Неудачно
    немного предсказуемый сюжет
    схематичный мир
    8
    Хорощо

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    Алексей Ионов
    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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