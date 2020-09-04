«Сломанные звёзды. Новейшая китайская фантастика». Что сейчас пишут в Китае?

Инженеру в области энергетического планирования неожиданно звонят посреди ночи — говорящий предупреждает о надвигающейся экологической катастрофе и просит спасти мир. Высокотехнологичный поезд «Едущий домой», путешествующий сквозь время и пространство, внезапно исчезает вместе со всем экипажем и пассажирами, — а его изобретатель утверждает, что никакой катастрофы не случилось. Первый император Китая, закончив объединять страну, уходит в отпуск, чтобы засесть за видеоигры… Так начинаются три из шестнадцати историй из Поднебесной, очень разных, но в чём-то неуловимо похожих.

Broken Stars

Межавторская антология

Жанр: фантастика, фэнтези

Выход оригинала: 2019

Составитель: Кен Лю

Художник: Е. Тинмей

Переводчик: М. Головкин

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

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Импринт fanzon продолжает открывать русскоязычному читателю китайских фантастов. Издательство уже выпустило четыре книги Лю Цысиня, роман-фанфик Баошу и технотриллер Чэнь Цюфаня. Логично, что следом fanzon решило перевести объёмный сборник с текстами разных авторов, представить читателю эдакий культурный срез. Правда, русскоязычная обложка несколько лукавит: в антологию вошли не только «версии будущего». Вынесенное в центр имя Лю Цысиня тоже может обмануть ожидания — от автора «Задачи трёх тел» в книге лишь один рассказ, да и то не самый выдающийся.

Имя составителя Кена Лю раза в три меньше, но именно его усилиями сборник получился действительно разнообразным: сюда вошли и научная фантастика (как «твёрдая», так и «мягкая»), и сатира, и сказки, и чжуаньюэ (местный аналог попаданцев), и даже триллер. Истории, как часто бывает в антологиях, вышли неоднородными, причём самыми интересными оказались рассказы ещё не изданных у нас авторов. Но начнём со знакомых имён.

Лю Цысинь выступил с историей на экологическую тему, отдалённо напоминающей фильм «Эффект бабочки»: главному герою звонит из будущего он сам и даёт ценные инструкции, которые помогут человечеству перейти на другой источник энергии и изменить будущее. Другой знакомый нам автор, Чэнь Цюфань, остроумно обыгрывает вопросы морали и технологии. В рассказе «Свет, сходящий с небес» разработчики создают приложение «Буддаграм», в котором записи действительно освящаются, — и это приводит к сущему кошмару для авторов и всех, кто связан с программой. А «История болезней будущего» описывает всевозможные заболевания, которые грозят появиться на Земле в ближайшие сто лет.

Все началось с того, что кто-то разместил в сети фотографию яблока, сделанную с помощью «Буддаграма». Неделю спустя тот постер выложил вторую фотографию того же яблока: оно, очевидно, гнило гораздо медленнее, чем другие яблоки. Затем появились фотки разных домашних питомцев, которые чудесным образом выздоровели после того, как их сфотографировали в «Буддаграме». Затем какая-то старая женщина заявила, что она сделала «Буддаселфи», после чего выжила в автомобильной катастрофе.

Слухи множились. Каждый из них по отдельности казался нелепой первоапрельской шуткой, но постоянно находились свидетели, которые утверждали, что эти истории — чистая правда, и число уверовавших росло словно снежный ком.

Сообщения становились все более странными. Пациенты с неизлечимыми формами рака показывали, как их опухоли ежедневно уменьшаются; женщины, которые не могли зачать ребенка, делали селфи в обнаженном виде и беременели; рабочие-мигранты делали групповые селфи и выигрывали в лотерею. В каждой социальной сети распространялись новости, которые обычно можно увидеть только в желтой прессе. На всех фотографиях стоял водяной знак «Буддаграма», и мы думали, что люди, которые их опубликовали, наняты компанией господина Ваня. Мы ошибались. Чэнь Цюфань, рассказ «Свет, сходящий с небес»

Но самый впечатляющий рассказ из известной нам троицы фантастов сочинил Баошу. «Что пройдёт, то будет мило» (да, в оригинале этот текст тоже озаглавлен цитатой из Пушкина!) показывает семейную трагедию, которая разворачивается на фоне глобальных событий: Олимпиады в Пекине, эпидемии атипичной пневмонии, прихода к власти Мао Цзэдуна, культурной революции — именно в таком порядке. Рассказ, глубокий и эмоциональный, оказался одним из лучших в сборнике; даже удивительно, что его написал автор достаточно слабого «Возрождения времени».

В сборник вошло много лаконичных историй, которые завершаются ровно в тот момент, когда нужно. Например, две такие написал один из фантастов старшего поколения Хан Сон — абсурдистскую «Сэлинджер и корейцы» и метафоричную «Подводные лодки». Любопытным, но достаточно простым вышел рассказ Регины Канъю-Ван «Мозговой ящик» — рефлексия на тему «перед смертью вся жизнь проносится перед глазами», правда, достаточно поверхностная. Любителям сюжетных поворотов и саспенса стоит почитать титульный рассказ «Сломанные звёзды» Тан Фэй и «Отражение» Гу Ши. А рассказы «Игры первого императора» Ма Бойона и «Новогодний поезд» Хао Цзинфан подкупают прежде всего юмором.

Ся Цзя в «Спокойной ночи, меланхолия» и Анне У в «Ресторане на краю вселенной» (привет, Дуглас Адамс!) лучше других коллег удаётся говорить на темы, понятные во всём мире. Ся Цзя посвящает свою историю Алану Тьюрингу и в том числе через его размышления о будущем искусственного интеллекта показывает, как машина может стать другом и помочь при депрессии. А фантастка Анна У поднимает вечную тему писательского ремесла, раскладывая его на составляющие.

Сборник завершают три эссе о китайской фантастике. Регина Канъю-Ван даёт краткий, но подробный обзор направлений, имён, жанров и периодических изданий. Минвей Сун вспоминает, как занимался исследованиями по теме. А Фэй Дао рассказывает о хорошо знакомой нам проблеме — неприятии фантастики в массовом сознании: мол, это слишком детское и несерьёзное направление. Правда, в Китае за последние несколько лет отношение к жанру изменилось, и даже чиновники называют себя поклонниками фантастики. У нас, к сожалению, такого скачка пока не предвидится.

Итог: «Сломанные звёзды» показывают китайскую фантастику во всём её многообразии — и оказывается, что в целом она не так уж отличается от привычной нам западной. Китайская специфика выражается в обыгрывании местной истории и культуры, но в основном фантасты затрагивают проблемы, понятные в любой точке мира.

Мнение составителя Даже шестнадцати рассказов и трёх эссе недостаточно, чтобы составить «представительскую выборку» китайской фантастики, говорит Кен Лю в введении к книге. Он считает, что идея создать антологию «лучших произведений» обречена на провал, потому что китайские авторы — очень разные, как и стили, в которых они работают. Пожалуй, «Сломанные звёзды» — яркий тому пример.