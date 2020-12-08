Пётр Бормор «Мститель»

Утренний рассказ — миниатюра Петра Бормора «Мститель» из МирФ №117. В каком-то смысле юмористическая — но, по правде говоря, вовсе не смешная, а скорее даже наоборот.

— Всю мою семью убили, — сказал Дарт. — Я хочу отомстить.

Секретарь Гильдии наёмных убийц пододвинул к себе письменный прибор, разложил бланк заказа и обмакнул перо в чернильницу.

— Ваше имя? Возраст? Раса? Профессия?

Дарт представился.

— Место проживания?

— Деревня Серые Камни.

Рука клерка замерла над бумагой.

— Повторите, пожалуйста.

— Серые Камни, — угрюмо повторил Дарт.

Секретарь отложил перо.

— Та самая деревня, которая была полностью уничтожена три дня назад?

— Да, — кивнул Дарт. — Все мои родственники. Мы все там родственники.

— Увы, — покачал головой секретарь после недолгого молчания. — Ничем не могу помочь.

— Почему? Всего-то надо найти и убить…

— …того, кто способен уничтожить целую деревню, — закончил секретарь. — Боюсь, никто из наших служащих не возьмётся за такую работу.

— Значит, придётся самому, — вздохнул Дарт и встал, собираясь уходить.

— Вы с ума сошли? — спокойно поинтересовался секретарь. — Вы хоть сами понимаете, с кем собираетесь связаться?

— Ага, — Дарт кивнул. — Понимаю. С убийцей моей семьи.

Секретарь пожевал губами.

— Позвольте дать вам совет. Тот, кто уничтожил вашу семью, — не простой убийца. В наших краях его зовут Бледным Палачом. Это очень, очень сильный противник. Вам с ним просто не справиться. Вот если бы вы нашли какого-нибудь легендарного героя…

— Мой отец был легендарным героем, — ответил Дарт. — Ему это сильно помогло?

— Ну тогда даже не знаю, — секретарь виновато развёл руками. — Кто ещё может помочь при таком раскладе? Разве что… хотя тоже вряд ли, — он задумался. — Разве что Избранный…

— Я его найду.

— Избранного?! Он очень занят, знаете ли. Что ни день — новый подвиг, а то и два. И дома тоже не сидит, мотается по всей стране. А знаете, сколько стоят его услуги?

Дарт упрямо мотнул головой.

— Пусть будет хоть Избранный, хоть чёрт с рогами, мне всё равно. Кто-то должен остановить Бледного Палача.

Так начался долгий путь Дарта. Он шёл по тем местам, где видели Избранного, где тот совершал великие подвиги и просто добрые дела. Местность оказывалась по большей части опасная, кишащая зверьём и заселённая дикими племенами. Впрочем, там, где прошёл Избранный, и зверья оставалось немного, и племена уже не были столь опасными. Дарт привык к продолжительным переходам, окреп телом и закалил свой дух. А встреча с Избранным между тем становилась всё более насущной. Дарт только зубами скрипел, узнавая о новых преступлениях Бледного Палача. Тот оставлял на своём пути выжженые деревни, грабил, убивал, насиловал, — и не было силы, способной остановить его. Дарт спешил изо всех сил. Нужно как можно скорее найти Избранного!

И он его нашёл. Совершенно случайно, в дешёвом придорожном трактире, чей жадный хозяин готов был за медную монетку обслужить и накормить хоть тролля. Избранный сидел в углу и пил дрянное вино. Не слишком высокий, не слишком мускулистый, даже не очень опасный с виду человек неопределённого возраста. Избранный. Тот самый.

Дарт двинулся к нему.

Избранный обернулся с ленивым интересом. Что нужно этому странному гоблину, который не бежит прочь, вереща от ужаса, а приближается так уверенно, будто имеет на это право? Это что у него в руках? Топор? Жалкая ржавая железяка, несерьёзно даже… Что он там бормочет?

— Меня зовут Дарт. Ты убил моего отца. Готовься к смерти!..