Пётр Бормор «Мститель»

Утренний рассказ — миниатюра Петра Бормора «Мститель» из МирФ №117. В каком-то смысле юмористическая — но, по правде говоря, вовсе не смешная, а скорее даже наоборот.
— Всю мою семью убили, — сказал Дарт. — Я хочу отомстить.
Секретарь Гильдии наёмных убийц пододвинул к себе письменный прибор, разложил бланк заказа и обмакнул перо в чернильницу.
— Ваше имя? Возраст? Раса? Профессия?
Дарт представился.
— Место проживания?
— Деревня Серые Камни.
Рука клерка замерла над бумагой.
— Повторите, пожалуйста.
— Серые Камни, — угрюмо повторил Дарт.
Секретарь отложил перо.
— Та самая деревня, которая была полностью уничтожена три дня назад?
— Да, — кивнул Дарт. — Все мои родственники. Мы все там родственники.
— Увы, — покачал головой секретарь после недолгого молчания. — Ничем не могу помочь.
— Почему? Всего-то надо найти и убить…
— …того, кто способен уничтожить целую деревню, — закончил секретарь. — Боюсь, никто из наших служащих не возьмётся за такую работу.
— Значит, придётся самому, — вздохнул Дарт и встал, собираясь уходить.
— Вы с ума сошли? — спокойно поинтересовался секретарь. — Вы хоть сами понимаете, с кем собираетесь связаться?
— Ага, — Дарт кивнул. — Понимаю. С убийцей моей семьи.
Секретарь пожевал губами.
— Позвольте дать вам совет. Тот, кто уничтожил вашу семью, — не простой убийца. В наших краях его зовут Бледным Палачом. Это очень, очень сильный противник. Вам с ним просто не справиться. Вот если бы вы нашли какого-нибудь легендарного героя…
— Мой отец был легендарным героем, — ответил Дарт. — Ему это сильно помогло?
— Ну тогда даже не знаю, — секретарь виновато развёл руками. — Кто ещё может помочь при таком раскладе? Разве что… хотя тоже вряд ли, — он задумался. — Разве что Избранный…
— Я его найду.
— Избранного?! Он очень занят, знаете ли. Что ни день — новый подвиг, а то и два. И дома тоже не сидит, мотается по всей стране. А знаете, сколько стоят его услуги?
Дарт упрямо мотнул головой.
— Пусть будет хоть Избранный, хоть чёрт с рогами, мне всё равно. Кто-то должен остановить Бледного Палача.
Так начался долгий путь Дарта. Он шёл по тем местам, где видели Избранного, где тот совершал великие подвиги и просто добрые дела. Местность оказывалась по большей части опасная, кишащая зверьём и заселённая дикими племенами. Впрочем, там, где прошёл Избранный, и зверья оставалось немного, и племена уже не были столь опасными. Дарт привык к продолжительным переходам, окреп телом и закалил свой дух. А встреча с Избранным между тем становилась всё более насущной. Дарт только зубами скрипел, узнавая о новых преступлениях Бледного Палача. Тот оставлял на своём пути выжженые деревни, грабил, убивал, насиловал, — и не было силы, способной остановить его. Дарт спешил изо всех сил. Нужно как можно скорее найти Избранного!
И он его нашёл. Совершенно случайно, в дешёвом придорожном трактире, чей жадный хозяин готов был за медную монетку обслужить и накормить хоть тролля. Избранный сидел в углу и пил дрянное вино. Не слишком высокий, не слишком мускулистый, даже не очень опасный с виду человек неопределённого возраста. Избранный. Тот самый.
Дарт двинулся к нему.
Избранный обернулся с ленивым интересом. Что нужно этому странному гоблину, который не бежит прочь, вереща от ужаса, а приближается так уверенно, будто имеет на это право? Это что у него в руках? Топор? Жалкая ржавая железяка, несерьёзно даже… Что он там бормочет?
— Меня зовут Дарт. Ты убил моего отца. Готовься к смерти!..
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