«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени»

Издательство «Азбука» вот-вот выпустит в продажу «Око мира» — переиздание классического цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана в жанре «эпическое фэнтези». Книга выходит с новыми иллюстрациями, внутренними картами и впервые переведённым дополнительным прологом «Воронов». С разрешения издательства публикуем картинки и отрывок, который можно как прочесть в виде страниц, так и скачать в формате PDF.
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