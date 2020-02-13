Издательство «Азбука» вот-вот выпустит в продажу «Око мира» — переиздание классического цикла «Колесо Времени» Роберта Джордана в жанре «эпическое фэнтези». Книга выходит с новыми иллюстрациями, внутренними картами и впервые переведённым дополнительным прологом «Воронов». С разрешения издательства публикуем картинки и отрывок, который можно как прочесть в виде страниц, так и скачать в формате PDF.

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 1

Цветная карта на форзаце

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 2

Чёрно-белая карта в тексте

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 3

Чёрно-белая карта Эмондова Луга в тексте

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 4

Чёрно-белая карта Каралейнской степи в тексте

 

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 5

Чёрно-белая карта Тар Валона в тексте

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени»

Иллюстрация Сергея Шикина, её поместили на обложку и на вклейку

«Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 6 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 7 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 8 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 9 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 10 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 11 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 12 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 13 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 14 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 15 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 16 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 17 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 18 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 19 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 20 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 21 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 22 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 23 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 24 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 25 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 26 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 27 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 28 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 29 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 30 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 31 «Вороны»: отрывок из переиздания романа «Око мира», первой части «Колеса времени» 32

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