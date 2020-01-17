Комиксы не сводятся к одним только приключениям супергероев. Какие только жанры не находят отражение на страницах комиксов — и научная фантастика, и фэнтези, и детективы, и биографии… Конечно, не обходится и без хорроров, и мы в fanzon решили рассказать о трех комиксах, на которые стоит обратить внимание поклонникам ужасов.

«Ключи Локков», Джо Хилл

Джо Хилла смело можно назвать одним из самых ярких авторов хорроров своего поколения. Наиболее известен он по рассказам и романам вроде «Пожарного» и «NOS4A2», но есть на его счету и комиксы. «Ключи Локков» — мрачная и драматичная серия о семье Локков, чья жизнь внезапно оказывается пронизана сверхъестественным. Главные герои — дети, что всегда добавляет историям жути. Сложные подростки с мрачными мыслями и милый мальчуган, невинно заключающий сделки с демоном, не оставят читателей равнодушными.

Этот комикс одновременно исследует отношения в глубоко травмированной семье, пытающейся начать жить нормально после трагедии и открывает портал в мир безудержной фантазии, неисчерпаемой магии и потустороннего. После страшной гибели отца семья Локков, мать и трое детей, переезжают в старинный фамильный дом, который, как оказывается, кишит тайнами и ключами к ним — магическими ключами, которые дарят опасные сверхспособности тому, кто их найдет. И эти сверхспособности тесно связаны с запутанной семейной историей Локков.

Рецензия редакции Комикс: «Ключи Локков. Добро пожаловать в Лавкрафт» Ктулху тут ни при чём. Перед нами классический триллер в духе Стивена Кинга по сценарию его сына.

«Провиденс», Алан Мур

Комикс, предлагающий читателям глобальное исследование и переосмысление творчества Говарда Филлипса Лавкрафта. Алан Мур решил досконально изучить Лавкрафта, разобрать составляющие его уникальности и вывести некий концентрат творчества, который можно было бы развить до сюжетов, полных отсылок к первоисточнику, но все же оригинальных. Писателю не хотелось просто перекладывать лавкрафтианские ужасы в формат комиксов, зато очень хотелось разобраться, что рождает ту самую атмосферу, и воссоздать ее на современный лад.

Америка, 1919 год, Провиденс, родной город Говарда Филлипса Лавкрафта. А еще с английского — «провидение». Молодой журналист отправляется в путешествие по Новой Англии, чтобы написать книгу. И по пути сталкивается с персонажами Лавкрафта, медленно, но верно погружаясь в пучину безумия и попутно заставляя читателя то радоваться отсылкам к произведениям создателя «Мифов Ктулху», то по-настоящему пугаться. Внезапная вишенка на торте: главный герой воплощает в себе все то, чего так не любил сам Лавкрафт, так что его страдания выглядят еще более зловещими.

«Г.Ф. Лавкрафт. Графическая адаптация», И. Н. Дж. Кулбард

Если вы ощущаете в себе недостаточно знаний лавкрафтовского творчества для постмодернистского комикса Мура, или просто цените классику, то можно начать с графических адаптаций произведений Лавкрафта. Адаптация четырех рассказов («Хребты безумия», «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата», «Дело Чарльза Декстера Уорда» и «За гранью времен») в формате зрелищного графического романа погружает в атмосферу безотчетной жути ничуть не хуже, чем чтение тех же произведений в стандартном текстовом формате.

Рисовка на первых страницах может удивить некоторым примитивизмом, но лавкрафтианскую атмосферу она не разрушает, а только дополняет. Каждая история снабжена предисловием о значении произведения для Лавкрафта и мировой литературы, об идеях и судьбе истории.