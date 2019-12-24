2019 год выдался богатым на новых авторов. Это касается как русскоязычных авторов-дебютантов, так и молодых зарубежных авторов, чьи книги впервые выходят на русском. И сегодня мы расскажем о нескольких ярких писателях, дебютировавших у нас в этом году.

Александра «Альфина» Голубева — «Катастеризм»

Александра Голубева известна под псевдонимом Альфина. Она работала над комиксами «Полный Пока» и «Маревый Мир», была нарративным дизайнером студии Ice-Pick Lodge и переводила книги «Кодзима — гений» и «Кровь, пот и пиксели». В этом году Александра попробовала себя на ниве фантастики и выпустила повесть «Катастеризм».

Действие книги развернулось в ближайшем будущем. Нейросети вошли в массовый обиход. Получили распространение модификации ДНК, кибербезопасность вышла на новый уровень. Современные тренды или тенденции развития технологий, которые сегодня находится еще только в зачаточном состоянии, в «Катастеризме» стремятся к пику.

В мире, полном технологий и быстрых перемен, тяжело не запутаться в потоках информации и не попасться на удочку мошенников. Ведь чем дальше уходят технологии, тем сложнее отличить подделку от реальных новшеств. Так, по крайней мере, происходит с родителями главного героя, которым продают устройство, сулящее излечение от всех болезней.

У Александры Голубевой получился нетривиальный «киберпанк ближнего прицела» — причем с ярким отечественным колоритом и любопытными вопросами, которые исследует писательница.

Ребекка Куанг — «Опиумная война»

Ребекка Куанг — молодая писательница родом из китайского города Гуанчжоу. Выход ее дебютного романа «Опиумная война» состоялся, когда Ребекке был всего 21 год. Однако книга ничуть не выглядит детской: Куанг написала динамичное военное фэнтези с серьезной опорой на реальные исторические события.

Родственники Ребекки серьезно пострадали во времена Японо-китайский войны. А исторические образование в университете Джорджтауна и рассказы родных помогли писательнице через призму фэнтезийного мира показать ужасы войны во всей красе. К тому же «Опиумная война» насыщена богатой китайской мифологией, что делает книгу очень атмосферной и живой.

Завязка истории напоминает подростковое фэнтези: девушку Рин приемные родители хотят выдать замуж по расчету, чтобы укрепить свое положение в городн. Ей ничего не остается, кроме как поступить в военную академию. И обучение в ней оказывается еще более трудным испытанием, чем жизнь до нее. А затем начинается война, в котором Рин предстоит сыграть важную роль — она примыкает к отряду шаманов, что впускают в свои тела богов. И тогда «Опиумная война» превращается в суровое военное фэнтези.

Том Светерлич — «Исчезнувший мир»

Том Светерлич — писатель и сценарист, коллега режиссера Нила Бломкампа, с которым он работал над несколькими короткометражками. Их знакомство случилось благодаря «Исчезнувшему миру»: черновик книги попал в студию Fox, которая решила закрепить за экранизацией создателя «Района №9». Тот восхитился книгой и даже дал Тому Светерличу полезные рекомендации.

Жанрово «Исчезнувший мир» — смесь детектива, фантастики о путешествиях во времени и хоррора. Согласно сюжету, в конце XX века появилась военная организация, освоившая технологию путешествия сквозь пространство и время. Но заглянуть можно лишь в будущее — один из бесчисленных его вариантов-проекций. Пока хроно-агенты погружаются в будущее, чтобы предугадать катастрофы или расследовать преступления по готовым отчетам, другие отправляются в самую даль времен — и раз за разом натыкаются на загадочный Рубеж, что несет смерть всему живому. И каждый раз, погружаясь в будущее, агенты видят, что Конец света наступает раньше, словно идет наперекор времени.

Тому Светерличу удалось наполнить книгу множеством оригинальных сюжетных ходов и идей. Даже механика путешествий в гипотетические варианты будущего здесь получает хоть и лаконичное, но научное объяснение. При этом повествование постоянно держит читателя в напряжении, пронося его сквозь временные петли, игры с реальностью и сложные детективные расследования.

К. Роберт Каргилл — «Море ржавчины»

Роберт Каргилл — сценарист «Доктора Стрэнджа» и дилогии «Синистер». «Море ржавчины» — не первая его книга, но она стала первой книгой автора, вышедшей на русском языке.

В основе сюжета лежит идея восстания машин, которую не назовешь новаторской. Однако особенность «Моря ржавчины» как раз в том, что автор не просто написал постапокалиптическую историю про роботов, но и очень ярко описал прошлое, в котором машины жили наравне с людьми, а затем были вынуждены вступить с ним в войну.

Главным героем выступает робот Неженка, которая охотится на состарившихся роботов, чтобы безболезненно отключить их, а затем продать на запчасти. Однажды ей и самой приходится подумать о новых деталях для своего тела — которые, увы, так просто не сыскать. Тем времени ее враг, такой же модели, что и сама Неженка, открывает на нее охоту.

Опыт сценарной работы позволил Каргиллу написать историю увлекательно, динамично и кинематографично. Но помимо насыщенных приключений автор наполнил книгу актуальными размышлениями на тему искусственного интеллекта и нашего будущего.

Макс Максимов — «Апокалипсис³»

Макс Максимов — популярный видеоблогер, на канал которого подписано более трех миллионов человек. Контент канала состоит из развлекательных роликов с анекдотами и шутками на актуальные или вечные темы. Зато на ниве литературы Максимов взялся за отнюдь не юмористические истории и дебютировал со сборником «Апокалипсис³».

В книгу вошли три повести, в каждой из которых автор рассматривает разные варианты наступления Конца света: от вполне убедительного природного катаклизма и до мистически-религиозного «искупления грехов». В каждой истории Максимов рассматривает философские вопросы, которые в ненавязчивой форме накладываются на увлекательный сюжет.

Аудитория канала Макса Максимова — в основном юные подписчики — остались в восторге от творчества автора. Да и сторонние читатели в основном лестно отозвались об «Апокалипсис³», так что проба пера у Максимова получилась отличной. Автор уже выпустил роман «На Марс!» и готовит для своих читателей новое произведение.

Сири Петтерсен — «Потомок Одина»

Сири Петтерсен — норвежская писательница, которая у себя на родине стала одной из главных звезд жанра фэнтези. Над своим дебютным романом «Потомок Одина» Петтерсен работала около десяти лет. Книга открыла трилогию «Круги воронов», вмиг ставшую популярной и получившей переводы на польский, немецкий, итальянский, русский и другие языки.

Хотя «Потомок Одина» вдохновлен скандинавскими мифами, мир, в котором разворачивается действие, получился довольно оригинальным и необычным. Его населяют хвостатые человекоподобные существа, способны черпать энергию земли из Потока. В 15 лет дети проходят отряд, впервые связываясь с Потоком.

Героиня книги, девушка Хирка, во младенчестве была найдена во время бури старым Торальдом. На вопрос, почему у нее нет хвоста, мужчина всем ответил, что его отгрызли волки. Проходит пятнадцать лет, и правда о происхождении Хирки грозит всплыть наружу. На девушку начинается охота, хотя она еще и сама не подозревает, кто же она такая.

Первый роман трилогии завоевал престижную норвежскую премию Fabel Award (Fabelprisen), которая вручается за лучшие произведения в жанрах фантастики и фэнтези. А студия Maipo Film уже работает над экранизацией всей трилогии.

Чэнь Цюфань — «Мусорный прибой»

После успеха Лю Цысиня, на Западе начали обращать внимание и на других фантастов, которые многого добились у себя на родине в Китае. И Чэнь Цюфань — пожалуй, ярчайшая восходящая звезда китайской научной фантастики. Писатель работал с Google, Baidu и выступал в качестве со-основателя стартапа виртуальной реальности Noitom. Чэня уже успели окрестить «китайским Уильямом Гибсоном». В своих произведениях он описывает новейшие технологии, о которых знает не понаслышке, и поднимает актуальные вопросы нашего общества.

В 2019 году на английском и русском языке увидел свет роман «Мусорный прибой» — история об огромной свалке электронных отходов. У этого места есть реальный прототип в Китае под названием Гуйю. Недалеко от него прошло детство Чэня Цюфаня.

«Мусорный прибой» получил лестные отзывы как на Западе, так и в России. По сюжету, на остров случайно попадает экспериментальный протез, в котором таится биологическое оружие. Оно попадает в руки местной рабочей Мими, и та активирует его, превращаясь во что-то странное. Тем временем на остров прибывает американский дипломат, который под видом переговоров об утилизации пытается разыскать потерянный протез. Но и это еще не все: на острове накаляются конфликты между местными бандами, рабочими и эко-террористами.

Барбара Морриган — «Чудовище и чудовища»

Барбара Морриган — писательница, сценарист и гейм-дизайнер, которая живет в Польше. Фэнтезийный роман «Чудовище и чудовища» — ее дебютный роман, увидевший свет осенью 2019 года.

События развернулись в фэнтезийном мире, в котором переплелись элементы Средневековья и современности. В этом мире редкие «счастливчики» рождаются с уникальными способностями, которые скорее мешают им жить обычной жизнью, чем наоборот. Таким стал и главный герой романа Такута. Его дар — переживать прошлое человека, к которому он прикоснулся. С помощью этого дара он узнает историю погибшей воительницы, собиравшейся одолеть чудовище, живущее неподалеку от города.

«Чудовище и чудовища» написаны легким языком, а также может похвастаться самобытным миром, необычной структурой сюжета и яркими персонажами, каждый из которых скрывает какую-то тайну.

Вадим Картушов — «Стазис»

Вадим Картушов начал свою писательскую карьеру с рассказов. В 2017 году он выиграл конкурс «Рваная грелка». Также Вадим прославился своим блогом, на который подписаны тысячи людей.

Летом 2019 года свет увидел роман «Стазис», опубликованный в серии неформатной фантастики «Сломанный миф». Книга представляет оригинальный взгляд на жанр постапокалипсис. Действие происходит в России, которую после таинственной катастрофы разделили мелкие кланы. При этом угроза для выживших исходит не от внешнего врага, а из самого центра бывшей державы. И на момент начала событий книги таинственная эпидемия Стазиса начинает приобретать немыслимые масштабы. Те, кто попадают под воздействие загадочного биополя, превращаются в эмиссаров, этакий необычный вариант зомби. Однако большинство кланов отказывается верить в реальность угрозы и считает, что лживые слухи нужно подавить, а не бить тревогу.

Вадиму Картушову удалось ярко выписать сразу четыре сюжетные линии, в каждой их которых есть харизматичные персонажи с любопытным прошлым и туманным будущим. Всем им суждено встретиться, но далеко не самым типичным образом.