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    Комиксы
    #анонс #дайджест #Что почитать

    10 интересных комиксов весны 2021: фантастика, фэнтези, мистика

    8 июня 2021
    08.06.2021
    7754
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #Что почитать
    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 10

    В этот раз весна вместе с традиционными капризами погоды принесла много долгожданных новинок, авторских и серийных. Нетипичный комикс от Сары Андерсен, мрачная притча Джеффа Лемира, свежий «Реквием» и многое другое в нашем дайджесте фантастических комиксов весны.

    The Sandman. Песочный человек. Увертюра

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 5

    Если вы знакомы с серией Sandman, то хотя бы раз задавались вопросом, как Сон попал в заточение, в котором пребывает в начале первого тома. «Увертюра» раскрывает эту тайну. В томик вошло огромное количество дополнительных материалов: вступительная статья Нила Геймана, раздел «Аккомпанемент» от всего творческого коллектива комикса с материалами о том, как создавалась «Увертюра», оригинальные рисунки для обложек издания и выпусков, интервью, взятые редактором импринта Vertigo, заметки Нила Геймана, наброски Дж. Г. Уильямса III и плейлист композиций, которые он слушал во время работы над комиксом. А также полная хронология событий, происходивших в мире «Сэндмена», и подробные примечания к «Увертюре». 

    Адель и чудовище

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика

    Знакомьтесь: Адель Блан-Сек! Персонаж чуть менее популярный, чем Шерлок Холмс или Арсен Люпен, но тем не менее достойный занять место в зале славы выдающихся книжных детективов, искателей приключений и авантюристов. Адель — отчаянная журналистка из Франции начала ХХ века, которая ввязывается в опасные приключения ради сенсации и пишет на их основе бульварные романы. Серию комиксов в жанре gaslamp fantasy об Адель создал комиксист Жак Тарди, а Люк Бессон снял умеренно успешную экранизацию первого тома «Адель и чудовище» — «Необычайные приключения Адель» (2010). Именно его и выпустили на русском языке. «КомпасГид» планирует издать всю серию, включающую сейчас девять графических романов.

    Эххо. Зеркальный мир. Том 3. Секрет прешонов. Далёкий юг

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 1

    Издательство «Фантастика» порадовало нас этой весной новинками, которые очень уж задержались в пути. Для начала, выходит третья книга цикла «Эххо» с великолепными рисунками знаменитого Барбуччи. «Эххо» рассказывает о приключениях студентки Фурмили Гратюль и программиста Юрия Бодрова в зеркальном отражении нашего мира. Попаданцам ничего не остается, кроме как обживаться в новой безумной реальности. Фурмиль становится менеджером агентства талантов и отправляется на юг Соединенных Штатов в турне со своей звездой Соледад. Девушку ждет слава поп-идола, Колизей Ватишона, безумные фундаменталисты, а также подробности тайны, терзавшей Фурмиль в предыдущих книгах. 

    Реквием, том 3

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 4

    Еще одна новинка от «Фантастики». Это тоже третий том — и какой! Кровавый, детальный и насыщенный безумием вампирский эпос «Реквием» Оливье Ледруа. Рыцарь-вампир Реквием пытается спасти вновь обретённую возлюбленную, но ему мешает его пробудившаяся предыдущая инкарнация — Турим, первая смерть Дракулы, тот, кто способен поднять Адский молот. Он может повлиять на расстановку фигур на шахматной доске мира хаоса гораздо сильнее, чем сам рыцарь… В издание вошли дополнительные материалы с набросками и бестиарием.

    Алиса в Суссексе

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 7

    Современный авторский комикс нередко становится интеллектуальной игрой, в которую приглашают поиграть читателя. Как много отсылок вы сумеете найти? Хватит ли вам начитанности и опыта понять, что хотел сказать автор? Сможете ли увидеть богатый слой постиронии и абсурда?

    Работа австрийского графика Николаса Малера «Алиса в Суссексе» — отличный пример. С изрядной долей легкого юмора Малер деконструирует старую добрую кэролловскую «Алису в Стране чудес» и смешивает ее с «Франкенштейном в Суссексе» поэта Ханса Артманна, «Кандидом» Вольтера, «Моби Диком» Германа Мелвилла и философскими трудами европейских мыслителей прошлого столетия.

    Звёздный замок. Том 5. Принцесса в Париже

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 6

    Приключения эфиронавтов продолжаются! В издательстве «МИФ» наконец-то вышла новая часть ретрофутуристической саги от Алекса Алиса. Серия «Звёздный замок» — это летающие корабли, эстетика книг Жюля Верна и потрясающий акварельный рисунок. В пятом томе накал политических страстей возрастает: империя Бисмарка стремится к межгалактическому владычеству, марсианская принцесса посещает Париж, а Серафин Дюлак приобретает нового могущественного врага.

    Life is Strange. На все времена. Пути

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 3

    Еще один шаг Макс Колфилд на пути через бесконечные реальности и очередной кусочек истории, дополняющей сюжет игры Life is Strange. Макс и ее новый знакомый Тристан объединяют силы, чтобы вернуть героиню в её оригинальную временную линию. Однако скачок сквозь время удается только Тристану — он и встречает «оригинальную» Хлою. А вот Макс предстоит проделать трудный путь, чтобы увидеть свою Хлою снова.

    Подводный сварщик

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 8

    Радует, что издательства обратили внимание на сольные работы Джеффа Лемира. Так и до выхода «Сладкоежки» на русском недалеко! А пока можно почитать другую психологичную и не менее мрачную историю, которую некоторые сравнивают с эпизодом «Сумеречной зоны». Герой «Подводного сварщика» Джек Джозеф — простой сварщик, работающий на нефтяной вышке. Ему постоянно приходится спускаться вниз, во тьму океана. Но Джеффа больше страшит перспектива стать отцом, чем опасности глубин, пока однажды во время спуска не происходит сверхъестественная встреча.

    Клыки. Невероятная история любви вампирши и оборотня

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 2

    Наверняка на просторах интернета вам встречались забавные и очень жизненные комиксы о коротышке в полосатом свитере. Их уже несколько лет рисует комиксистка Сара Андерсен, а многочисленные энтузиасты и официальные издательства по всему миру переводят. Недавно Андерсен нарисовала серию в новом для себя стиле. Романтичная история повседневных отношений вампирши и оборотня получилась простоватой, но очень милой, а красота издания заслуживает всяческих похвал.

    Легенда о волках

    10 интересных комиксов весны 2021-го: фантастика, фэнтези, мистика 9

    Каждый мультфильм ирландской студии Cartoon Saloon и режиссера Томма Мура можно назвать шедевром классической анимации. Последняя работа «Легенда о волках» вышла этой зимой и была номинирована на Оскар. А теперь у нас появился шанс прикоснуться к волшебной истории о лесных духах, дружбе и выборе в формате комикса. Над адаптацией трудились сам Томм Мур, аниматор Росс Стюарт и сценарист Сэм Саттин.

     

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    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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