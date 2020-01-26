Новые комиксы про Бэтмена: «Белый рыцарь» и «Тёмные ночи: Металл»

Дмитрий Злотницкий рассказывает про два комикса о Бэтмене, недавно вышедших на русском. В одном Джокер стал вменяемым и борется с Бэтменом законными методами, а в другом из параллельного мира прилетает целая рок-группа злобных Бэтменов!

Шон Мёрфи «Бэтмен: Белый рыцарь»

Во время очередной стычки с Джокером Бэтмен едва не забивает того до смерти. Тёмного рыцаря останавливает лишь одно: Джокер, оказывается, припас таблетки, которые должны излечить его от безумия, и готов их принять. Вылечившись и выйдя на свободу, он продолжает борьбу с Бэтменом, которого считает главной угрозой Готэму — но уже под именем Джек Напьер и используя не преступные методы, а законы и общественное мнение.

За последние годы издательство DC Comics выпустило про своих знаменитых супергероев несколько мини-серий, которые не входят в основную вселенную и ориентированы на ценителей более взрослых и серьёзных историй. Сейчас они выходят под брендом DC Black Label, но ещё до его запуска появилась серия «Белый рыцарь» Шона Мёрфи. В ней автор предложил любопытный взгляд на классическое противостояние Бэтмена и Джокера. История рассказана с точки зрения излечившегося от безумия Джокера, который считает Тёмного рыцаря главным злодеем Готэма.

«Белый рыцарь» выделяется не только необычной интерпретаций конфликта, но и тем, что Мёрфи одновременно отвечал и за сценарий, и за рисунок — в мейнстримных супергеройских комиксах такое бывает нечасто. Мёрфи в первую очередь художник, так что визуальная составляющая мини-серии на высоте. У него самобытный и узнаваемый стиль рисунка, он создал интересные новые образы ряда персонажей, а битвы в его исполнении просто великолепны — рисунки буквально пронизаны энергией и драйвом.

Если оформление «Белого рыцаря» выше всяких похвал, то к сценарию есть вопросы. Да, у Мёрфи получилась по-настоящему неординарная история, в которой Бэтмен и Джокер предстают в необычных для себя ролях. Мысль, что Тёмный рыцарь представляет для Готэма едва ли не большую угрозу, чем злодеи, не раз звучала и до Мёрфи, но он первый осмелился выстроить вокруг неё весь сюжет — динамичный, с лихими поворотами и запоминающимися эпизодами.

Безусловной удачей Мёрфи надо признать образ вылечившегося Джокера — вернее, уже Джека Напьера. Это — не маска хитроумного злодея, который решил одолеть извечного врага с помощью нового коварного плана. Джек действительно стремится защитить Готэм, считает Бэтмена угрозой и находит интересные способы с ним бороться: например, используя информацию об ущербе, который Тёмный рыцарь нанёс городу и его жителям, пока сражался с преступниками. Кроме того, очень здорово показаны отношения Джека и Джокера с Харли Квинн, и несколько сцен с ними пробирают до глубины души.

Расстраивает, что, уделив так много внимания личности Джека, Мёрфи проявил минимум интереса к личности Бэтмена, ограничиваясь буквально парой сцен, где персонаж хоть как-то раскрывается. Это было бы понятно, покажи нам автор классический образ Тёмного рыцаря. Но Бэтмен полон едва сдерживаемой ярости, он постоянно на взводе и, кажется, в любой момент может сорваться. Однако как он пришёл к такому состоянию сценарист толком не рассказывает. А ведь сделай он это — например, напомнив о прежних столкновениях с Джокером, — и центральный конфликт мог бы получить дополнительную глубину и драматизм.

Несколько разочаровывает и то, что, обозначив любопытную тему неприглядных последствий подвигов Бэтмена и использовав её в середине сюжета, Мёрфи затем напрочь забывает о ней. Автор не докручивает и вопрос о том, действительно ли Тёмный рыцарь опаснее для Готэма, чем преступники. А ближе к финалу история съезжает на привычные для супергероики рельсы с масштабной заварушкой ради спасения города — пусть даже Бэтмен с Джокером выступают в ней в нетрадиционных ролях.

Захватывающий комикс, который предлагает нетривиальное переосмысление конфликта между Бэтменом и Джокером, но при всей своей смелости не реализует потенциал авторских идей. Впрочем, наряду с «Долгим Хэллоуином», «Убийственной шуткой» и «Тихо!», комикс Мёрфи отлично подходит тем, кто ищет яркую самостоятельную историю о Тёмном рыцаре.

Проклятый Бэтмен Следом за «Белым рыцарем» к изданию на русском готовится ещё один комикс из линейки DC Black Label — тот, с которого она в своё время началась — Batman: Damned от Брайана Азарелло. По духу комикс близок к хоррору, и начинается он с предполагаемой смерти Джокера от рук Бэтмена. Герой, правда, почему-то ничего об этом не помнит и обращается за помощью к Джону Константину, чтобы расследовать произошедшее.

Скотт Снайдер «Тёмные ночи. Бэтмен. Металл. Книга 1»

Исследуя таинственный металл, Бэтмен невольно открывает путь в свой мир из Тёмной Мультивселенной. Оттуда на Землю сразу же устремляются семь его извращённых версий, которые служат могущественной и злобной сущности по имени Барбатос. Сам Бэтмен оказывается заперт в Тёмной Мультивселенной и пытается отыскать дорогу обратно. Пока что в бой с его жуткими версиями вступает Лига Справедливости, но даже совместных усилий величайших героев может не хватить, чтобы отразить эту угрозу.

Все четыре года, что Скотт Снайдер был сценаристом «Бэтмена», серия была наполнена смелыми и свежими идеями, служившими основной незаурядных сюжетов. Неудивительно, что издательство DC Comics не захотело, чтобы Снайдер прощался с Тёмным рыцарем. Сценаристу предложили выступить автором глобального события, в центре которого будет именно Бэтмен, а от таких предложений не отказываются.

Для Снайдера это стало первым опытом создания глобального события, и он подошёл к проекту с завидным размахом — сюжет получился на редкость масштабным. В России «Металл» издан в двух внушительных томах по триста пятьдесят страниц в каждом. Кроме непосредственно серии Снайдера в них вошли примыкающие комиксы других авторов. Оба сборника до предела насыщены событиями, персонажами, переплетающимися сюжетными линиями, отсылками к предшествующим комиксам и, конечно, эпическими битвами. Попутно с развитием истории Снайдер решительно переосмысляет историю и космологию вселенной DC.

Но подобный размах вместо того, чтобы стать козырем «Металла», пошёл ему скорее во вред. Комикс не рассчитан на читателей, которые мало знакомы со вселенной DC. Если вы, например, не в курсе, как и почему Бэтмена забрасывало в прошлое после событий Final Crisis, или слабо представляете, кто такие Хокмен или Анти-Монитор, то «Металл» покажется вам сумбуром со вкраплениями эпического экшена. И это ещё полбеды.

Куда хуже, что в сюжете практически нет драматической составляющей. Такой, какая была, скажем, в «Гражданской войне», где сталкивались два взгляда на место супергероев в мире и даже соратники сражались друг с другом. Или такой, как во «Флэшпоинте», который хотя и потряс основы вселенной DC, но при этом рассказывал цепляющую личную историю Флэша. «Металл» же предлагает нам просто понаблюдать, как супергерои в очередной раз защищают Землю от смертельной угрозы. За сюжетом интересно следить, чтобы узнать, что же будет дальше, но особых эмоций он не вызывает.

Пожалуй, самое интересное, что есть в комиксе, это семёрка антагонистов — злобные Бэтмены из тёмной мультивселенной. Каждый из них предал свои идеалы, обрёл дополнительные способности — например, силу бога войны Ареса или мощь Думсдея — и стал бичом родного мира. Дизайн семёрки сделан таким образом, чтобы вместе они напоминали музыкальную группу металлистов. Флэшбеки о прошлом этих альтернативных Бэтменов — самые яркие и чуть ли не единственные не оставляющие равнодушным страницы «Металла».

Впрочем, и с Тёмными Бэтменами не все безупречно. Большую часть комикса их действия подтверждают, что Бэтмен — самый опасный из членов Лиги Справедливости и при необходимости способен одолеть остальных супергероев. Семёрка уже продемонстрировала это в родных мирах, а теперь знатно даёт прикурить защитникам Земли. Чуть ли не главной интригой «Металла» становится вопрос, как же с такими противниками можно справиться. Однако финал противостояния с ними получился откровенно смазанным.

В предисловии к «Металлу» Снайдер говорит, что при работе над ним старался «создать нечто кардинально новое, глубоко личное». И хотя без ряда оригинальных идей сборник действительно не обошёлся, всё-таки это типичный масштабный супергеройский капустник, в котором почти не нашлось места личным историям. Тем, кто любит DC и пристально следит за развитием вселенной, разумеется, нельзя пропускать одно из самых масштабных событий в её новейшей истории. Но тем, кто просто любит Бэтмена, лучше обратить внимание на другие сюжеты — например, на «Бэтмена» того же Снайдера в рамках линейки New 52.