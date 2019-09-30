Начало осени, «сезона ведьм», ознаменовано большим количеством мистических новинок в комиксах. В магазинах уже поджидают графический роман по мотивам мрачной истории про Белоснежку Нила Геймана, долгожданный третий том «Изгоя», биографический труд о Г.Ф. Лавкрафте, роман с привидениями «Торнхилл» и несколько других хоррор-тайтлов. Никуда не делись и регулярные серии — давайте посмотрим, чем порадовал нас сентябрь.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов

Том 36. Академия джедаев

Том 37. Вторжение, часть 1

В отличие от прошлых томов, в которые так или иначе вошли моносерии, 36-й том получился разнообразным. Под обложкой «Академии джедаев» скрываются все выпуски одноимённой серии о рыцарях Новой Республики, молодых воспитанниках Люка Скайуокера. Также в том вошла арка «Союз», в которой Люк не без приключений пытается вступить в брак с Марой Джейд, и мемориальная серия историй о Чубакке, вышедшая уже после «книжной» смерти легендарного вуки.

А в том 37 вошли первые восемь выпусков серии «Вторжение», открывающей жестокую и страшную страницу Расширенной Вселенной — вторжение йюужань-вонгов.

Провиденс

Интерес к творчеству и биографии одного из величайших мастеров ужаса Говарда Лавкрафту не угасает, а у отечественных издательств, похоже, в последнее время только возрос.

Вслед за рядом графических работ об «отце Ктулху» вышел роман-исследование Алана Мура и Джейсона Барроуза, посвящённый жизни Лавкрафта, его эпохе и его творчеству. Проза в этом комиксе переплетается с поэмами, быль — с фантазиями самого Лавкрафта и его историями. В основу глав легли рассказы «Холод», «Кошмар в Ред-Хуке», «Сны в Ведьмином доме» и другие.

Снег, зеркало, яблоки

«Глаза у неё были чёрные, как два уголька, волосы ещё чернее, а губы краснее крови….» Пожалуй, мрачное переосмысление Нилом Гейманов истории про Белоснежку — отличный выбор для совместного комикса с прекрасным художником-графиком Колин Дорран. Обязательно к приобретению всем фанатам Геймана, сильной художественной иллюстрации и сказок.

Mass Effect. Полное издание

Четыре мини-серии о полюбившихся персонажах под одной обложкой. «Искупление» расскажет о попытке Лиары Т’Сони вернуть тело павшего капитана Шепарда. В «Эволюция» читатель узнаёт о становлении загадочного Призрака. Во «Вторжении» мы перенесёмся на криминальную станцию «Омега» накануне вторжения Жнецов. А «Родина» — это трогательные истории из жизни соратников Шепарда.

Джекил и Хайд

За столетие в массовой культуре доктор Джекил и мистер Хайд превратились в классических хоррор-монстров, которым не под силу кого-то серьёзно напугать. Комикс-адаптация одного из знаковых романов Стивенсона от Лоренцо Маттотти и Джерри Крамски возвращает истории её первоначальную мрачность. Особенно стоит отметить оригинальный супрематический стиль рисунка, подчёркивающий моральные терзания человека, пытающегося совладать со своим демоном.

Последний лесной гном

Дизайнер шрифтов и комиксист Захар Ящин представляет драматичную и ироничную историю о злоключениях последнего лесного гнома. Родители героя мертвы, а дом отняли злые мужики-лесорубы. Чем закончатся его скитания — покажет время.

Смертельно прекрасна. Том 2

Второй том долгожданный том комикс-хита уже с нами! Внутри — главы 6-10 и дополнительные материалы. Сисси стала хозяйкой мантии Смерти и вместе с Джинни, дочерью Смерти, ищет бродячих Жнецов, разбредшихся по миру. Дети Сары Филдз просят дать ей ещё месяц жизни, чтобы она перед смертью успела попрощаться со своим младшим сыном. Но юный Сайрус не может вырваться из плена Жнеца Войны, стремящегося уничтожить мир.

Изгой. Книга 3: Этот крошечный огонёк

Комикс «Изгой» от создателя «Ходячих мертвецов» Роберта Киркмана рассказывает историю Кайла Барнса, трагически потерявшего семью. Кайл узнаёт, что умеет изгонять демонов. В новом томе «Изгоя» Кайл Барнс всё ещё не знает, чего хотят демоны, но уже начинает эффективно с ними бороться. Также он осознаёт, что его дочери передались сверхъестественные способности, — а значит, ей тоже угрожает опасность.

Торнхилл

Подарок для всех любителей викторианских рассказов о привидениях. Этот графический роман сравнивают с «Джейн Эйр» и «Грозовым Перевалом», если бы их вдруг взял и написал Рэнсом Риггс. Закрытая школа, юная бесстрашная героиня и мистика — очень привлекательный коктейль.

Warhammer 40,000. Караул смерти

Караул Смерти — это лучшие воины от каждого ордена космодесанта со всей вселенной. Они бесстрашны, умны и готовы живым щитом защитить человечество от ксеносов. Когда на просторах галактики разливается волна орочьего вторжения, остановить её любой ценой отправляют именно отряд Караула Смерти.

Счастливого конца света

Первый сингл серии «Счастливого конца света» от Игоря и Александра Зиненко рассказывает о начале монстр-апокалипсиса — мир заполонили разнообразные кайдзю и зомби. Авторы планируют продолжать динамичную историю в духе «Зомбиленда» и собирают поддержку на «Патреоне».

Plants vs Zombies. Апокалипсис на лужайке

Помните мегапопулярную игру «Растения против Зомби»? Да, по ней тоже выпускают комиксы. Теперь у нас есть возможность поближе познакомиться с Безумным Дейвом и узнать, почему же зомби осаждают городок Соседвиль.

Детские комиксы

Ариоль. Муха-горюха

Издательства продолжают знакомить нас с современной классикой европейского детского комикса. «Ариоль» — это добрые и милые истории о лучших друзьях, ослике и поросёнке, которые вместе ходят в школу, проводят каникулы, вместе играют и валяют дурака. Нарисовал их известный детский иллюстратор Марк Бутаван, а придумал знаменитый французский сценарист и комиксист Эмманюэль Гибер.

Дональд Дак. Том 9. Рождество в Беднотауне

Новый том приключений Дональда и племянников от Карла Баркса — классическая рождественская сказка. Билли, Вилли и Дилли собрались устроить настоящий праздник для детишек из района Беднотаун. Но без помощи Дядюшки Скруджа им не обойтись. Да вот беда — самый богатый селезень в мире остался без денег. Как теперь быть? Кроме этого, герои отправятся отправитесь в путешествие по тропическим лесам на поиски легендарного Золотого шлема, сразятся в битве умов со знаменитым Позолочённым Человеком и станут свидетелями появления деньгохранилища Скружда.

В поисках ветра

Прекрасная грустная сказка для взрослых и детей от французских авторов Северин Готье («Эпифания. Девочка, которая боялась своей тени») и Амели Флеше. Дедушка и внук так любят путешествовать, что, казалось, вместе могли обойти весь мир. Но годы берут своё, и дедушка уже больше не так быстр, как раньше. За долгую жизнь на его спине выросли горы, которые не дают сдвинуться с места. Мальчик считает, что самый сильный ветер поможет дедушке, и отправляется на его поиски. На пути ему встретятся разные волшебные создания, каждый из которых поделится мудростью с ребёнком. Но главный жизненный урок герой узнаёт лишь в конце путешествия.

Комикс-энциклопедии

История комиксов

«История комиксов» — не фантастика, но рассказывает о становлении и развитии искусства, настолько тесно связанного с этим жанром, что пропускать её не стоит. Авторы комикса Фред Ван Ленте и Райан Данлеви попытались уместить в этом 250-страничной книге основные вехи 100-летнего развития девятого искусства. Где-то они рассматривают общую картину, а где-то анализируют более мелкие детали. Вы узнаете, как комиксы из газетных карикатур выросли в настоящее искусство, какие из них стали бестселлерами и почему.

Философы в действии

Вторая книга от авторов «Истории комиксов» рассказывает о философии в нескучном хулиганском ключе. Все известные философы представлены в комиксе в необычном ракурсе: Платон здесь звезда реслинга, Ницше — первый сверхчеловек, а Декарт, похоже, перестал существовать. Удивительно, но за всем этим нетривиальным юмором действительно скрывается история развития философской мысли, которую можно почерпнуть из комикса с лёгкостью хлопка одной ладонью.

Diablo. Книга Адрии. Энциклопедия фантастических существ Diablo

Не успела на прилавках наконец-то из производственного ада появиться «Книга Каина», как всех фанатов серии Diablo ждёт ещё один роскошный артбук. Книга Адрии познакомит читателей с фауной и магическими обитателями мира игры — демонами, чудовищами, восставшими мертвецами и ангелами. Артбук выполнен в стиле криптокниги — изучая иллюстрации и заметки, читатели окунутся в историю ведьмы Адрии, ищущей таинственный источник силы.