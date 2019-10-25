Новые комиксы на русском: фантастика и мистика. Октябрь 2019

По случаю Comic Con Russia все издательства в этом месяце активизировались и представили просто шквал новинок. Помимо прочего, выпущены целых два тома о Джоне Константине, комикс по рассказу Геймана, адаптации Лавкрафта, яркий комикс Daytripper, приключения детектива в рыцарском шлеме, внушительный артбук по Warcraft, StarCraft и Diablo и многое другое. Постараемся охватить в этом выпуске основные новинки.

Джон Константин. Hellblazer. Ньюкасл

Сбылась давняя мечта фанатов комиксов. Стараниями издательства «Азбука» на русском начинает выходить Hellblazer — серия о детективе-экзорцисте Джоне Константине. Издавать будут только лучшие и самые важные истории, снабдив их подробными примечаниями. Начнут с сингла и первого сборника Гарта Энниса.

В формате сингла выйдет 11-й выпуск под названием «Ньюкасл» от сценариста Джейми Делано, который расскажет о молодости Константина. В «Ньюкасле» Джон начинает карьеру оккультиста вместе с компанией друзей. Слухи о странных событиях приводят их в Ньюкаслский клуб, где они когда-то тусовались. Вломившись туда, они обнаруживают гору трупов и маленькую девочку… Эта история стала ключевой для развития персонажа и каждого члена команды — впоследствии Ад заберёт их всех.

Джон Константин. Hellblazer. Опасные привычки

Первый сборник лучших сюжетов от Гарта Энниса. Сюда войдут выпуски 41–46, 49, 50, 56, 59–61. Издатель сообщает, что пропущены все вставные истории. Шанс на их издание в будущем тоже есть, но для этого комиксы о Константине должны пользоваться спросом.

«Опасные привычки» — одна из самых известных историй о Джоне Константине, которая даже была частично экранизирована в фильме с Киану Ривзом. Долгие годы Джон боролся с демонами всех мастей, но смерть пришла за ним с неожиданной стороны. Последняя стадия рака лёгких, спасибо курению. Но Константин не унывает: для него это всего лишь ещё одна проверка на прочность. Вот только от рака не избавишься заклинаниями и пентаграммами. А ещё Джон умудряется серьёзно разозлить нового владыку Ада.

Daytripper. Мечтатель

В этом месяце на русском выходит ещё один долгожданный комикс — знаменитый Daytripper, у нас получивший подзаголовок «Мечтатель», от братьев-близнецов Фабио Муна и Габриэля Ба. Оба — обладатели премий Айснера, в том числе и за этот комикс. Бразильский дуэт в нескольких историях расскажет о ценности жизни и смерти.

Браз де Олива Домингос — сын знаменитого бразильского писателя. Днём он пишет некрологи, а ночью пытается пойти по стопам отца и стать известным автором, сочиняя финалы чужих жизней.

Этюд в изумрудных тонах

Когда знаменитые фантасты берутся за кроссоверы классических произведений, это всегда интересно. Рассказ «Этюд в изумрудных тонах» — изящный реверанс Нила Геймана в сторону творчества Говарда Лавкрафта и Артура Конана Дойла. События рассказа ожили в графическом романе с иллюстрациями Рафаэля Альбукерке. XIX век, расследование мрачного убийства и Древние — идеальное сочетание.

Г. Ф. Лавкрафт. Графическая адаптация

Больше Лавкрафта Темным богам! Издательство fanzon выпустило в форме графического романа избранные работы классика: «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата», «Дело Чарльза Декстера Уорда», «Хребты безумия» и «За гранью времен». За рисунок ответственен И. Н. Дж. Кулбард — он же работал над адаптацией «Портрета Дориана Грея», недавно вышедшей на русском. Отличный способ познакомиться с сюжетами Лавкрафта, если вас отпугивает его стиль повествования.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 38. Вторжение, часть 2

Вторжение юужань-вонгов продолжается! Старых и новых героев ждут смертельные битвы, политические интриги и мрачные открытия, способные перевернуть Галактику. В том вошли выпуски арок Invasion: Rescues и Invasion: Revelations, завершающие комикс-серию о войне с юужань-вонгами.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 39. X-истребитель: Разбойная эскадрилья, часть 1

Арка X-wing, повествующая о легендарной эскадрилье повстанцев, пожалуй, одна из самых интересных и больших в Расширенной вселенной «Звездных войн». Тома коллекции DeAgostini объединят практически все серии комиксов о Ведже Антиллесе, Коране Хорне и других пилотах Сопротивления. Те, кто плохо знаком с Расширенной вселенной, смогут более детально познакомиться с Разбойной эскадрильей благодаря справочнику, которым снабжена первая часть выпуска.

Единорог. Том 2. Тёмные воды Венеции. День Крещения

Второй выпуск изящной мистерии Матье Габеллы. На дворе XVI столетие. На пороге у королевского хирурга Амбрауза Паре появляется давно пропавший друг, передаёт таинственный ключ и умирает. Решив отыскать дверь, которую отпирает этот ключ, Паре столкнётся с созданиями, в чьё существование всю жизнь отказывался верить. Вместе с ними, а также с другими выдающимися медиками и учёными своей эпохи он вынужден противостоять заговору мирового масштаба. Во вторую книгу вошли выпуски серии «Единорог» № 3–4.

Фимиам невидимости

Приятно, что наши издательства не забывают про классика эротического BD Мило Манару. Он знаменит как серьёзными историческими работами, так и комиксами в рамках фантастических франшиз — например, X-men. «Фимиам невидимости» — авторская история об эксцентричном учёном, сумевшем создать эликсир, который делает человека полностью невидимым. Герой использует изобретение в «невинных» целях, подглядывая за девушками, и не подозревает, что эликсир может причинить гораздо больше вреда.

Corpus Monstrum

Обладатели иллюстрированного собрания классического «Конана» уже знают работы талантливого художника Гари Джанни. Остальные смогут познакомиться с ними в комиксе Corpus Monstrum (он же The Monster Men).

Эти пять историй о тайном ордене борцов с разнообразной нечистью в своё время выходили приложениями к знаменитому «Хеллбою». Обильно приправленные юмором, они задумывались как дань уважения фильмам ужасов середины XX века и Лавкрафту. Тут и осьминогоголовые пираты, и ковбои-зомби, и другие кошмарные создания, которым противостоит колоритный детектив в рыцарском шлеме и смокинге. Специально для русского издания сюжет «Череп и снежный человек» впервые с 1999 года выйдет в цвете.

Порочные + Божества. Том 3. Коммерческое самоубийство

После годичного перерыва продолжится серия о богах, ставших поп-звёздами. Со смертью Инанны Пантеон раскололся: одни боги теперь охотятся на других. Это даёт авторам отличную возможность отвлечься от магистрального сюжета и рассказать историю каждого из богов. Чтобы лучше отразить внутренний мир персонажей, сценарист Кирон Гиллен («Дарт Вейдер») и художник Джейми Маккелви, уже работавшие вместе над «Молодыми Мстителями» и Phonogram, привлекли команду знакомых художников.

Детские комиксы

Хильда. Том 6. Хильда и горный король

В октябре с отставанием от оригинала на месяц выйдет последнее на данный момент приключение Хильды от Люка Пирсона. В конце пятого тома главная героиня оказалась в крайне непростой, можно даже сказать, зловещей ситуации. Теперь Хильду, её маму и друзей ждёт настоящее испытание разлукой. Но Хилда не теряет времени даром и распутывает главную загадку троллей и самого Тролльберга — тайну горного короля. Вот только сможет ли она вернуться в любимый город?

Смотрите также Комиксы про Хильду: мир, полный скандинавского хюгге Сериал о маленькой девочке в мире огромных троллей вот-вот выйдет. Самое время познакомиться с комиксом, по которому он снят, — уютным и по-хорошему странным.

Кошмар перед Рождеством Тима Бёртона. Путешествие Зеро. Том 1

Знаете все песенки из «Кошмара перед Рождеством» наизусть и всегда жалели, что у этой истории нет продолжения? К счастью, существуют комиксы! В первом томе серии «Кошмар перед Рождеством» пёсик-привидение Зеро пропадает, и все из-за глупой ошибки Джека Скеллингтона. Пока Джек пытается отыскать друга накануне Хэллоуина, Зеро ищет путь домой в незнакомой стране Рождества.

Смотрите также Почему Тим Бёртон снимает странные фильмы Он снимает кино, которое нравится ему самому. Вдохновение он черпает из старых фильмов, ужастиков своего детства, сказок и снов. И получается уникальный мир, узнаваемый с первых кадров.

Холодное сердце

Не за горами продолжение «Холодного сердца», поэтому на рынок обрушился поток комиксов по мотивам этого мультфильма. Они созданы для детской аудитории, но мы допускаем, что и взрослым любителям Disney могут быть интересны приключения Эльзы, Анны и их друзей. Всего вышло девять книг.

Артбук

Вселенная Blizzard Entertainment

Монументальный артбук, на страницах которого показано становление одной из самых значимых геймдев-студий современности — от крохотной команды из трёх человек до гигантской корпорации, создавшей Warcraft, StarCraft и Diablo. Под обложкой собрано около семисот концепт-артов, рисунков и набросков лучших художников Blizzard, дополненные комментариями разработчиков, включая Ника Карпентера, Сэмуайза Дидье и Криса Метцена. А предисловие к артбуку написал сам Бром!