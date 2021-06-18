Пока лето входит в свои права, вспоминаем самые интересные супергеройские комиксы весны: на русском наконец-то вышел первый «Кризис» во вселенной DC, а компанию ему составили новые истории о Бэтмене, Харли Квинн, Росомахе, Человеке-пауке, финальный том «Чёрного Молота» и многое другое.

Кризис на бесконечных Землях. Абсолютное издание

Именно «Кризис на бесконечных Землях» перезапустил в 1980-х историю комиксов DC и привёл её к тому виду, который мы сейчас считаем привычным. При помощи этого сюжета редакторы почистили разросшийся список персонажей со всеми их альтернативными вариантами и упорядочили мультивселенную. Потом такие кризисы и перезапуски станут нормой, но в то время это было свежо и оригинально, поэтому к делу подошли ответственно. Работать над «Кризисом» позвали один из лучших творческих дуэтов DC: сценариста Марва Вольфмана и художника Джорджа Переса, которые до этого успели запустить очень успешную серию «Юные Титаны». Вместе они создали комикс, который даже сейчас стоит читать не только из-за его исторического значения.

В Мультивселенной происходит страшное. Что-то уничтожает альтернативные реальности одну за одной и скоро дойдёт до главных миров DC — Земли-1 и Земли-2. Герои и злодеи оставшихся Земель объединяются: им нужно найти и устранить новую угрозу. В отчаянной борьбе за саму реальность многим суждено погибнуть, но Кризис не остановить, не изменив Мультивселенную. Чтобы сохранить хоть что-то, придётся разорвать бесконечную цепь миров и пожертвовать многим.

В русское издание помимо 12 выпусков основной серии войдёт множество дополнительных материалов: от набросков и сценариев до лимитки «История вселенной DC», которая упорядочивала канон после событий Кризиса.

Бэтмен. Эго

Дарвин Кук — известный и любимый на западе автор комиксов, рисующий в узнаваемой манере, которая вызывает острое чувство ностальгии по супергеройским мультсериалам DC 1990-х — именно с них он и начинал карьеру. Достаточно вспомнить знаменитый опенинг мультсериала «Бэтмен будущего», сделанный им практически единолично. Увы, несколько лет назад после долгой борьбы с раком Кук покинул нас, а ни одна его значимая работа на русском так и не вышла. Теперь издательство «Азбука» исправляет эту несправедливость, выпуская в двух форматах комикс «Бэтмен. Эго».

На страницах этой истории Брюса Уэйна ждёт суровый сеанс психоанализа. После того как один из приспешников Джокера убивает себя на его глазах, Бэтмен впадает в депрессию. Он запирается в Бэт-пещере и не собирается покидать её, пока не разберётся, что же на самом деле им движет — страх и жажда мести или желание защищать и стремление к справедливости.

Прочитать комикс уже можно в виде сингла, а скоро выйдет и делюкс издание, куда помимо заглавной истории войдут дополнительные материалы и ещё несколько небольших сюжетов от Кука.

«Росомаха» Дэниела Уэя. Полное собрание. Том 1

Издательство «Комильфо» начало издавать серию Дэниела Уэя о Росомахе. Мы пройдём вместе с когтистым канадцем тяжёлый и залитый кровью путь: от эпизодических работ Уэя над персонажем ещё в конце 80-х и до более современных комиксов 2000-х.

Под обложкой этого сборника Логан успеет поколесить по Америке, встречаясь с людьми и мутантами: кому-то нужна защита, а кого-то самого уже не спасти. Столкнётся с последствиями событий Дня М и поработает вместе с Мистик на Магнето. А ещё схлестнётся в схватке не на жизнь, а на смерть, со своим заклятым врагом, Саблезубым, и поохотится на Вендиго.

Второй том уже в печати и должен выйти этим летом.

Marvel: Странные истории

Что будет, если дать талантливым инди-авторам поработать над главными супергероями Marvel и не сдерживать их каноном? Ответ: «Странные истории». Именно такое говорящее название у антологии, в которой известные за пределами супергероики комиксисты ставят персонажей Marvel в разные комичные, а порой и грустные ситуации.

Росомаха тут участвует в подпольных боях, чтобы заглушить боль давней любви. Железный человек объединяется с кумиром своего детства — Торо. Колосс борется с тоской по дому. Крэйвен-охотник идёт на выпускной, а у петли на рукоятке Мьёльнира, оказывается, очень смешная история происхождения.

Харлин

Харли Квинн уже давно вышла из тени своего «наставника» Джокера, но история падения во тьму Харлин Квинзель продолжает захватывать умы авторов. Вот и хорватский комиксист Степан Шейич с благословения DC создал свою версию.

У молодого доктора Квинзель есть теория, которая объясняет, как люди становятся психопатами. Но чтобы её подтвердить и, возможно, найти средство против безумия, нужны практические исследования. С этим Харлин помогает Люциус Фокс, друг и соратник Брюса Уэйна. Теперь у неё есть доступ к самым опасным преступникам лечебницы Аркхэм. Но и главный маньяк вселенной DC, имеющий «слабость» к разрушению чужой психики, наконец-то может поиграть с добрым доктором в свои больные игры.

Бэтмен. Последний рыцарь на Земле

Если во время событий комикса «Тёмные ночи. Металл» в основную вселенную DC заглянуло много безумных воплощений Бэтмена, то теперь авторская команда Скотта Снайдера и Грегга Капулло отправила нормального Бэтмена в безумный мир.

Во время рядового патрулирования Готэма Бэтмен сталкивается в Преступном переулке с мальчиком, выглядящим как мертвец. Ослепительная вспышка — и Брюс Уэйн в бинтах приходит в себя, привязанный к больничной койке. Альфред объясняет ему, что он в клинике Аркхэм, где пробыл уже 20 лет за убийство своих родителей. Вся борьба с преступностью не более чем фантазия и попытка убежать от реальности, а Бэтмена в этом мире все знают как безумца.

Но Тёмный рыцарь не верит в это и, вырвавшись на свободу, отправляется на поиски правды в путешествие по выжженной пустыне. Компанию ему составит болтливая голова Джокера в банке. И это ещё не самое странное, что Бэтмену доведётся увидеть в этом больном мире. Здесь Чудо-женщина носит панковский гребень, не верит в свои силы и скрывается от людей. Лекс Лютор стал фанатом Супермена, а в Готэме правит загадочный Омега. Не он ли, часом, виноват в творящемся безумии?

Война Бесконечности

У фанатов киновселенной Marvel от этого названия, наверняка, загорелись глаза, но не стоит обольщаться — с фильмом одноимённый комикс имеет мало общего. «Война Бесконечности» — прямое продолжение комикса «Перчатка Бесконечности», который как раз и послужил одним из источников вдохновения фильма про Таноса.

Безумный титан побеждён и мир наконец-то может спать спокойно под защитой могущественного Адама Варлока. К сожалению, у всесильного героя есть один изъян: за Варлоком везде следует зловещая тень — Магус. Это безумное и могущественное существо, представляющее угрозу для всего мироздания. Теперь всем героям Земли предстоит объединиться, чтобы остановить его. Если, конечно, у них это получится.

Супермен громит Клан

Очень необычная история о Супермене вышла в подростковом сегменте комиксов DC, который на русском выпускает издательство «Росмэн». Сюжет вдохновлён радиопостановкой «Клан Огненного Креста» 1940-х годов, в которой герой боролся с ку-клукс-клановцами.

На дворе середина 1940-х. Подростки Роберта и Томми Ли переезжают вместе с родителями в центр Метрополиса из Чайнатауна. Дети по-разному переживают переезд: Роберта очень тоскует по прежней жизни, а Томми быстро заводит новых друзей. Но вот однажды ночью их дом окружают члены Клана Огненного Креста. На защиту семьи встаёт Супермен, но подлые клановцы лишают его сил загадочным зелёным камнем. Смогут ли дети помочь Супермену и вместе остановить Клан?

Комикс создал сценарист Джина Люэн Янга, которому не понаслышке знакомы проблемы мигрантов, и тандем художников Гурихиру. Все трое уже успели поработать вместе над многочисленными комикс-продолжениями знаменитого мульсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

Человек-паук. Вызов. Том 1

Ещё один знаковый сюжет из 2000-х. После событий серии «Новый день» дружелюбному стенолазу предстоит столкнуться с настоящим вызовом. Человеку-Пауку и раньше доводилось сражаться с несколькими злодеями, но в этот раз в Нью-Йорке одновременно собрался, кажется, полный комплект.

Дочь Крэйвена-охотника всё ещё жаждет мести, но после предыдущей неудачной попытки решает действовать из тени. Она нанимает своего дядю Хамелеона и даже Дэдпула, чтобы те отвлекли внимание Паука. А тем временем в городе объявляется Доктор Осьминог, у которого к Пауку свои счёты, Электро неожиданно решает дать бой системе и переманивает под свои знамёна обычных людей, в небесах парит новый Стервятник, Мистерио неожиданно вернулся с того света, а по ночам на улицах пирует Морбиус. Справится ли со всем этим Питер, или даже у него есть свой предел?

Чёрный Молот. Том 4. Эра рока. Часть II

Наконец-то подходит к концу основной сюжет серии, у которой получилось стряхнуть пыль с формулы бесконечных костюмированных защитников Земли и дать ей заиграть новыми красками. Это последний том первой фазы «Чёрного Молота», придуманного Джеффом Лемиром. Во второй фазе автор сосредоточился на развитии вселенной через истории других персонажей, поэтому надеемся, что здесь будут раскрыты все основные тайны.

События прошлого тома привели героев на корабль Полковника Веирда, который намерен исправить всё случившееся с командой Чёрного Молота. Но сможет ли Веирд противостоять обстоятельствам, или они окажутся сильнее его? Ведь судно с суперегероями дрейфует в совершенно невероятной точке времени и пространства, а вместе с Полковником в мир снова вторгся главный враг самой жизни. И как ко всему этому причастен загадочный Автор?