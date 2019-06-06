Новые комиксы на русском: супергерои Marvel и DC. Июнь 2019

В июне в мире супергеройских комиксов на русском традиционно доминирует Marvel. Нас ждет возвращение Карателя, продолжение злоключений Старика Логана, два знаковых комикса о Капитане Америке, две разных истории становления Людей Икс и многое другое. А DC отвечает новым витком противостояния Бэтмена и Супермена в комиксе по мотивам файтинга Injustice и двумя необычными синглами о Темном рыцаре.

Бэтмен: Мистер Фриз

Сингл посвящен леденящей кровь истории одного из самых неоднозначных и таинственных антагонистов вселенной DC — Мистера Фриза. Фриз, бывший специалист по криогенике, вооружившись ледяной пушкой, орудует в Готэме вместе с подручными. Разумеется, на его пути встает Бэтмен, но первая же стычка заканчивается весьма плачевно для Темного рыцаря…

Сценарий к комиксу написал Пол Дини, который и вернул Мистера Фриза из забвения в одном из самых драматичных эпизодов мультсериала о Бэтмене 1992 года — Heart of Ice. А над иллюстрациями потрудился главный художник серии «Сказки» Марк Бэкингхэм.

Готэм. Нуар

Еще один сингл о Бэтмене, на этот раз от звездного дуэта сценариста Эда Брубейкера («Человек, который смеется», «Gotham Central») и художника Шона Филлипса. Комикс относится к линейке альтернативных историй, в которых знакомые персонажи меняются порой до неузнаваемости. Для самых преданных фанатов издательство обещает выпустить ограниченный тираж комикса — тысячу экземпляров — в твердой обложке, но чуть позже.

Бэтмен в этом мире — городская легенда и в него никто не верит. Брюс Уэйн и Джим Гордон познакомились на полях Второй Мировой, но после войны Джима выгнали из полиции и его жизнь пошла по наклонной. Сейчас эта жизнь плещется где-то на дне бутылки. Но когда в офис частного детектива приходит Селина Кайл, все резко меняется…

Супергерои Marvel. Официальная коллекция.

Том 12. Призрачный Гонщик

Новый том «персонажной» коллекции Marvel посвящен Призрачному Гонщику. Нас ждут первое появление мстителя с горячей головой и мини-серия «Порочный круг» от Дэниэла Уэя.

Давным-давно Джонни Блейз заключил сделку с дьяволом, и ничего удивительного, что его обманули. Теперь он заперт в аду с Духом Мщения, привязанным к его бессмертной душе. Но, может быть, именно здесь Джонни найдет выход из своей непростой ситуации. Если согласится с ценой.

Том 13. Дэдпул

В следующем томе главным «героем» станет болтливый наемник Дэдпул. Под обложкой комикса будут первое появление и сольная мини-cерия персонажа.

Предыдущий босс Дэдпула, загадочный мистер Тролливер, убит Кэйблом, и все хотят найти завещание. В нем Тролливер рассказывает о секретном оружии: тот, кто завладеет им, станет сильнее всех в мире. Теперь Дэдпул с напарником Хорьком должны его раздобыть и не откинуть копыта в схватке с Джаггернаутом и Черным Томом, которые тоже не прочь заграбастать оружие.

Marvel. Официальная коллекция комиксов.

Том 143. Земля Икс. Книга 1

Одна из самых известных серий о параллельных вселенных Marvel, «Земля Икс», наконец-то выходит на русском — сразу в двух издательствах. В этом и следующем месяце комикс выйдет в «Ашет-коллекции» двухтомником. А осенью издательство Parallel Comics выпустит всю историю уже под одной обложкой.

По сюжету все жители Земли получили суперспособности из-за загадочного происшествия. Годы спустя Наблюдатель призывает на Луну Человека-машину Икс-51. Он должен вести хронику человечества, которое, возможно, в скором времени исчезнет.

Injustice. Боги среди нас. Год третий. Книга 2

Продолжение комикс-приквела к нашумевшему файтингу. Предыдущие части нас в свое время очень порадовали. Хотя стоит отметить: в этой книге поменялся сценарист серии. За новый виток борьбы свихнувшегося Супермена с Бэтменом отвечает Брайан Буччеллато, известный комиксами о Флэше.

Потусторонние силы, призванные на помощь противоборствующими сторонами, вырвались из-под контроля. Теперь выбрать меньшее из двух зол уже нельзя. Остается только один шанс предотвратить катастрофу — объединиться…

Карнаж. Полное издание

Большая радость и маленькая печаль для поклонников Карнажа с его бесконечной резней. В этом месяца вас ждет толстый сборник (более тысячи страниц!) о любимом персонаже.

В полное издание войдут ранее не выходившие истории «Минимум Резни», «Совершенный Карнаж», «Карнаж. Ось» и два выпуска «Новы». А вот все ранее купленные сборники в мягкой обложке вам теперь придется куда-нибудь девать, так как здесь есть вся серия Джерарда Конуэя и сюжеты «США», «Дэдпул против Карнажа» и «Веном против Карнажа».

Старик Логан. Полное издание. Том 4

После истории Джеффа Лемира, закончившейся в предыдущем томе, за приключения старика Логана берется новая команда: Эда Бриссон и Майкл Деодато.

Старика Логана преследуют призраки прошлого. Но раз его прошлое — это мрачное апокалиптическое будущее вселенной Марвел, ждать ничего хорошего точно не стоит. Логану предстоит сразиться с еще одним Халком, а затем отправиться в Японию и встретиться с той, кого он давно считал мертвой.

Непобедимый Человек-паук

Если в девяностые вы не пропускали ни одного мультика об остроумном стенолазе, то непременно смотрели необычный сериал «Непобедимый Человек-паук». В нем Питер Паркер случайно отправляется на параллельную Землю, которая загибается под гнетом Высшего Разума и его зверорыцарей. Мультсериал печально известен тем, что обрывается на полуслове. После первого сезона его отменили из-за плохих рейтингов, а мы так и остались гадать, что же задумали Желчный с Кровавым во славу Синоптика и чем закончится противостояние Паука c рыцарями Высшего Разума.

В июне выходит комикс по мультсериалу. Он, увы, не продолжает основной сюжет, но даст поностальгировать поклонникам дружелюбного соседа. Перевод обещают сделать как в детстве: с сэром Бараном и прочими радостями.

Удивительный Человек-Паук. Мировой уровень. Том 7

Продолжение серии Дэна Слотта о нашем дружелюбном соседе Человеке-пауке, в котором Питер Паркер стал техномагнатом с собственной корпорацией. Но теперь уже ненадолго.

Совершенный Осьминог объединяется со Стивом Рождерсом и Гидрой, чтобы уничтожить «Паркер Индастриз», которую он когда-то помог создать. Питеру придется использовать все ресурсы и помощь друзей, чтобы остановить Тайную Империю. А затем начать новый жизненный этап, может быть даже с улыбкой на лице.

Каратель. Том 5. Работорговцы + Каратель: Рождение

После солидного перерыва белорусский издатель продолжает известную серию Гарта Эниса о Карателе. В этом месяца обещали выпустит сразу два сборника: пятый том серии MAX и приквел «Рождение». В «Рождении» мы увидим военное прошлое Фрэнка Касла во Вьетнаме. Окруженный вьетконговцами, он должен принять непростое решение и совершить то, что навсегда изменит его жизнь. «Работорговцы» начинаются одной темной ночью в Бруклине, где Фрэнк Касл в привычной манере разобрался с албанскими головорезами, которые угрожали девушке из Молдавии. Звали ее Виорика, и после того, как она рассказала Карателю свою историю, началась настоящая кровавая баня.



Современные Люди Икс. Том 1. Люди завтрашнего дня

Переиздание выходившей у нас лет десять назад серии о Людях-Икс из Альтимейт-вселенной за авторством Марка Миллара.

Новая война вот-вот готова начаться. Человечество уже сделало свой первый ход и создало «Стражей» — гигантских роботов-убийц, которые запрограммированы убивать всех мутантов. В ответ Магнето с приспешниками готов устроить тотальный геноцид Homo sapiens. И только свежеиспеченные Люди-Икс могут этому помешать.

Люди Икс. Начало

Кому не по душе линейка «Альтимейт», могут познакомиться с первыми шагами команды мутантов в более классическом ключе.

Профессор Чарльз Ксавье набирает команду, призванную спасти мир, который их ненавидит и боиться. Они одаренные подростки с большим потенциалом и проблемами, сопровождающими переходным возрастом. Их слабостью и неопытностью и решает воспользоваться Магнето с Братством Злых Мутантов, чтобы изменить мир в угоду себе.

Капитан Америка: Скорбь

«Цветная» тетралогия сценариста Джеффа Лоэба и художника Тима Сейла хорошо известна фанатам комиксов. Она рассказывает о ранних годах титульных персонажей и передает их эмоции от пережитых личных потерь. На русском она как раз и стала серией «эмоций» — из нее уже выходили «Человек-Паук: Грусть» и «Сорвиголова: Страх», а в этом месяца обещают и комикс о Капитане Америка.

Капитан, пролежавший много лет во льдах, найден и разморожен Мстителями. После пробуждения он узнает, что Вторая Мировая давно закончилась. Но мертвых это не вернет, и Капитан никак не может забыть павшего напарника и лучшего друга — Баки Барнса. Он вспоминает события из прошлого — знакомство с Баки и приключение вместе с «Воющими Коммандос» во Франции.

Капитан Америка жив!

Продолжение самого известного рана о Капитане Америка от Эда Брубейкера, многие идеи из которого вы уже видели на большом экране.

Название предыдущего тома «Смерть Капитана Америка» говорит само за себя. Мы узнаем, что Кэп умер, а Баки теперь надел его маску и носит щит. Но возможно ли возвращение Стива Рождерса и какую цену придется за это заплатить? Внутри книги бонусная история, получившая премию Айснера за «Лучший отдельный выпуск».