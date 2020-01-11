2019 год выдался насыщенным. В России вышло множество важных комиксов, которых не хватало нашим читателям; появилось несколько отечественных книг, способных составить конкуренцию зарубежным графическим романам. Мы обратились к экспертам из российской комикс-индустрии, чтобы они поделились своими топами самых важных изданий года. На основе этих списков мы и составили свою десятку.

Провиденс

В этом огромном графическом романе Алан Мур и Джейсен Берроуз отдают дань уважения таланту Говарда Лавкрафта. Главный герой, журналист Роберт Блэк, отправляется в Провиденс, родной город Лавкрафта, чтобы набраться вдохновения для работы над книгой. «Провиденс» очень непрост для восприятия, потому что требует значительного культурного багажа; даже для фанатов Лавкрафта чтение этой истории может стать испытанием. Недаром треть отечественного издания заняли примечания и пояснения к различным сценам, диалогам и отсылкам. Но усилия будут вознаграждены.

Акира

Выпустив культовую мангу Кацухиро Отомо, российские издатели заполнили очередную важную лакуну. «Акира» — яркая смесь постапокалипсиса и научной фантастики, повлиявшая на становление киберпанка не меньше, чем «Бегущий по лезвию». Манга рассказывает о мире, где в 1988 году на Токио сбросили атомную бомбу и началась Третья мировая война. Спустя тридцать лет на руинах старого города построили Нео-Токио. Там и живет главный герой, простой байкер Тэцуо Сима, неожиданно открывший в себе суперспособности.

Daytripper: Мечтатель

Комикс-антология Фабио Муна и Габриэля Ба, в которой они предлагают читателю задуматься о самых важных моментах в его жизни. Каждый выпуск комикса показывает какое-то ключевое событие в жизни главного героя (например, рождение ребенка), а в конце выпуска герой умирает. «Мечтатель» говорит о том, как важно ценить каждую секунду, пока мы живы.

Крутилы

Комикс Фарела Далримпла рассказывает о Крутилах — подростках, защищающих Землю от монстров, которых сами же и выпустили в нашу реальность. Эта история полна метафор: например, герои понимают, что взросление приблизит их к тем чудищам, с которыми они сражаются, и потому не хотят становиться старше. При первом чтении «Крутилы» выглядят несколько хаотичным, но стоит перечитать историю, и она раскрывается по-новому. Это глубоко личная драма о том, как тяжело быть подростками и что они переживают, расставаясь с детством.

Три тени

Крайне тревожный комикс Сириля Педрозы, в основе которого — метафора потери ребенка. Тихая жизнь семьи меняется, когда рядом появляются три призрака. Они внимательно следят за людьми, и муж с женой вскоре осознают, что цель теней — забрать их ребенка. Родители пытаются увезти малыша подальше, но призраки в этой истории — метафора судьбы. А от нее не убежишь… Комикс в первую очередь будет понятен тем, у кого есть дети. Ведь страх потерять ребенка есть у каждого родителя, и каждый борется с ним по-своему.

Выпущен на русском языке издательством МИФ в твердом переплете.

Трансформеры против Джи Ай Джо

Кроссовер двух линеек Hasbro оказался неожиданно занятным комиксом, выполненным в стилистике 1980-х. Том Шиоли и Джон Барбер столкнули инопланетных роботов с солдатами США из элитного подразделения G.I. Joe. Рассказывать об этом комиксе без спойлеров трудно, скажем только, что в нем авторы отдают дань уважения своему детству. В каждом выпуске чувствуется влияние старых комиксов, боевиков категории B и фантастических книг. Все это выглядит так, словно создатели, фанаты игрушек Hasbro, ударились в детство, вдоволь наигрались с роботами и солдатами, а потом описали все свои выдуманные приключения в виде абсурдного комикса. И получилось так же интересно, как в детстве!

Годзилла: Полувековая война

Обязательно чтение для всех фанатов Годзиллы. Художник Джеймс Стоко в своем неповторимом стиле рассказывает историю лейтенанта по имени Ота Мураками, который в 1954 году собственными глазами увидел нападение Годзиллы на Японию. Его противостояние с титаном растягивается на пятьдесят лет, в течении которых монстр не раз спасает страну и планету от других монстров. Но полувековая война Оты с Годзиллой — это уже личное, и сама идея мести — главное, что позволяет Мураками жить и выживать в хаосе, пришедшем в Японию с появлением монстров.

Сурвило

Художник и дизайнер Ольга Лаврентьева, автор комикса «ШУВ», рассказала в «Сурвило» историю жизни своей бабушки Валентины Сурвило, которая прошла через блокаду Ленинграда и репрессии. Этот комикс — история тяжелой судьбы женщины, которая жила с мыслью, что больше никогда не увидит своих близких. Графический роман показывает, что в те годы пришлось вынести людям и какой отпечаток это оставило не только на них, но и на их семьях.

Чу! Бродяга

Эта серия стрипов прославила дипломированного историка Кейт Битон. В них девушка в сатирическом ключе рассказывает о разных исторических персонажах. Кейт высмеивает не только самих знаменитых личностей, но и всевозможные стереотипы. В этом комиксе встречаются шутки над Бетховеном, Наполеоном, По и супергероями — и все одинаково удачные.

Инкал

Комикс года

Классика французского комикса аж из 1980-х наконец добралась до России. В основу графического романа Алехандро Ходоровски и Жана «Мебиуса» Жиро легли, помимо прочего, черновики, оставшиеся от так и не снятой ими экранизации «Дюны». Речь, конечно, о дизайне костюмов, зданий и техники, а не о сюжете — здесь «Инкал» как раз не имеет с «Дюной» почти ничего общего (зато из него явно многое позаимствовали создатели сериала «Лекс»).

В центре истории — частный детектив-неудачник, в чьи руки попадает загадочный артефакт. За ним мгновенно начинается охота, и всё это выливается в сюрреалистичное фантастическое приключение, полное секса, насилия и духовности. За сорок лет мир Ходоровски ни капли не устарел и по-прежнему смотрится намного богаче, чем многие работы современных фантастов.