Лучшие комиксы 2020 года, вышедшие за рубежом

Прошедший год оказался трудным не только для отечественной, но и для мировой комикс-индустрии. И всё же, изучив самые видные новинки, мы отобрали несколько зарубежных комиксов, достойных внимания. Чтобы сформировать список, мы обратились к авторам «Мира фантастики», которые принимали участие в создании спецвыпуска о комиксах. А редактор 2х2 Денис Варков составил по итогам опроса эту подборку.

Wonder Woman: Dead Earth (DC)

Дэниел Уоррен Джонсон в 2020 году выпустил авторский постапокалиптический комикс о Чудо-женщине. Диана очнулась в будущем, где человечество почти стёрто с лица Земли, а последние выжившие ведут бесконечную войну с мутантами. Dead Earth — история героини, застрявшей между двух миров и несколько раз совершившей неудачный выбор. Именно он приводит её на путь, который позволяет Диане увидеть, как её прошлое изменило будущее всей планеты.

Batman: The Three Jokers (DC)

Долгострой Джеффа Джонса и Джейсона Фэбока разделил фанатов. Одни довольны приземлённым сюжетом о Бэтмене и Джокере, каких давно не было; другие считают, что история трёх клоунов, внезапно переставших притворяться одним, звучит слишком дико. На деле комикс достаточно прост — это извечная история об одержимости Джокера Тёмным рыцарем и об их конфликте, который давно уже не сводится к обычному противостоянию добра и зла.

Fire Power (Image Comics)

Новый проект от создателя «Ходячих мертвецов» и «Неуязвимого» Роберта Киркмана, на этот раз созданный вместе с художником Крисом Сомни. Герой отправляется в Китай, в загадочный шаолиньский храм, где, по легендам, есть настоящий дракон. Лучшие ученики обучаются не только сражаться, но и управлять огнём. Что будет, если один из них покинет храм и попытается жить обычной жизнью? Настигнет ли его прошлое? Об этом рассказывает комикс, сюжет которого навеян фильмами о восточных единоборствах.

Something Is Killing the Children (Boom! Studios)

Любопытный хоррор от Джеймса Тайниона IV и Вертера Делл’Едеры, заметно вдохновлённый творчеством Стивена Кинга и «Баффи». Идея проста — в небольшом городке появилось нечто, жуткий монстр, который живёт в тени и похищает детей. Местным жителям остаётся надеяться на незнакомку по имени Эрика Слотер (Slaughter в оригинале; говорящая фамилия, не так ли?). Комикс кровавый, откровенный, полный загадок и вопросов, на которые читателю ещё предстоит найти ответы.

Daredevil vol. 6 (Marvel)

Стартовавший в 2019-м комикс от Чипа Здарски раскрывает Мэтта Мёрдока с неожиданной стороны. По его вине погибает человек, и он берёт на себя ответственность за случившееся. Сначала Мёрдок пытается оставить Сорвиголову позади, но понимает, что не может быть в стороне от преступности и это идёт вразрез с его совестью. Поэтому Мэтт предстаёт в суде и несёт наказание за содеянное, как и любой другой гражданин. Разница лишь в том, что в тюрьме Человек без страха не снимает свою маску.

Chainsaw Man (Shueisha)

Новая динамичная манга от Shueisha, где главный герой — полудемон с бензопилами на руках. Чтобы выплатить долги отца, он работал на якудза, охотясь на демонов, но был предан — после чего слился в одно целое с демоном, и теперь на самого героя открыта охота. Простая и понятная мотивация героя, море крови, впечатляющий рисунок — Chainsaw Man выглядит свежо на фоне другой манги.

Superman’s Pal Jimmy Olsen (DC)

Мэтт Фрэкшн хорошо известен фанатам комиксов и как создатель авторских проектов, и как сценарист комиксов, вписанных в крупные вселенные (вроде знаменитого «Хоукая»). Новый комикс Мэтта, совместный со Стивом Либером, рассказывает о приключениях лучшего друга Супермена — репортёре Джимми Олсене. Это дань уважения одноимённой серии 1950–70-х, которая раскрывала окружение Человека из стали, показывая его друзей живыми и объёмными. С 2019-го выходит новый, осовремененный, комикс. Приключения Олсена, смешные, абсурдные, местами нелепые и не вписанные в основной канон, закончились в 2020 году. Если вы любите комиксы DC не за сложные истории, а за доброту и душевность, этот сборник стоит внимания.

Alien: The Original Screenplay (Dark Horse)

Один из последних комиксов Dark Horse о ксеноморфах (следующие будут выходить уже от Marvel, поскольку права на Чужих теперь перешли к ним). В основе — оригинальный сценарий «Чужого» от Дэна О’Бэннона. По пути на Землю космический корабль ловит неизвестный сигнал и в попытке найти его источник попадает на планетоид, где находится разбившийся инопланетный корабль. Внутри, конечно же, Чужие. Вот только их образ заметно отличается от облика ксеноморфов, к которому мы привыкли благодаря работам Ханса Руди Гигера. В целом история знакомая, но многие её элементы выглядят иначе.