Начало осени выдалось мистическим и романтическим. Среди новинок — сплошные истории любви, леденящие душу тайны и секреты. А ещё с этого выпуска мы решили включать в подборку и романы-ранобэ. В этот раз, по странному совпадению, они почти все про онлайновые миры и «попаданцев».

Город, в котором меня нет. Тома 3, 4 и 5

Семимильными шагами — по несколько томиков подряд — продолжается выпуск фантастического триллера от Кэя Самбэ. Главный герой, мангака Сатору, обладает невероятным даром: возвращаться при желании назад во времени на несколько минут. Это позволяет Сатору изменять свои поступки и корректировать будущее. Но тут случается беда: неизвестный злодей убивает мать Сатору. Герой пытается её спасти, вернувшись в прошлое, но почему-то переносится на восемнадцать лет назад… в сознание себя самого же, но десятилетнего. Сатору предстоит раскрыть цепочку детских убийств и понять, как они связаны со смертью его матери.

Дракорничная госпожи Кобаяси. Тома 1 и 2

Многие любители аниме уже успели познакомиться с этим сёнэном. Теперь можно почитать о приключениях обычной программистки Кобаяси и её волшебной горничной-драконице на русском. Эта лёгкая комедийная манга выходит в Японии с 2013 года по сей день, так что будем надеяться — дракорничная госпожи Кобаяси с нами надолго.

Дневник будущего. Том 7

В седьмом томе разгорается битва между двумя влюблёнными парами: безумными Марко и Ай и Юкитеро и Юно, которые после событий предыдущей главы отнюдь не в лучшей форме. Марко и Ай почти берут верх над героями, но тут проявляются последствия махинаций Марко с дневником. А Дневник будущего не прощает обмана…

Бездомный бог. Том 12

В двенадцатом выпуске «Бездомного бога» полно секретов. Ято пытается сохранить свой любой ценой, Хиёри пытается его узнать, а секрет Юкине и вовсе — ключ к его безопасности. Обратите внимание на обложку и мастерски нарисованные кимоно в этом томе: мангака Тока Адачи признался, что получал огромное удовольствие, рисуя их.

Очень приятно, бог. Том 9

Нанами наконец-то выдержала испытания Совета богов — неужели её снова ждёт жизнь обычной школьницы? Конечно, нет! Нанами встречает беса-тэнгу и отправляется на поиски его пропавшего родича. Впереди путешествие в деревню тэнгу на горе Кумара в компании Томоэ и ещё одного старого знакомого.

Made in Abyss. Созданный в бездне. Том 4

Выход одной из лучших манг последних лет и приключения в перевёрнутом мире Бездны продолжаются! Герои всё ближе к шестому слою, но на пути их ждут страшные испытания. Рико чуть не погибает от яда, и друзьям еле удаётся её спасти. К тому же на сцене появляется новая героиня по имени Прушка, которая оказывается дочерью заклятого врага Нанати.

Г. Ф. Лавкрафт. За гранью времён. Тома 1 и 2

Если вам по душе комикс-адаптации мировых классиков, советуем обратить внимание на серию «Лавкрафт» от «Фабрики комиксов». В сентябре вышла манга-пересказ повести «За гранью времён» (она же «Тень безвременья»). Мрачная графика Танабэ Го отлично передаёт гнетущую атмосферу и лавкрафтианский ужас.

Странная жизнь Субару. Том 2

Добрая манга о повседневности маленькой семьи с капелькой магического реализма. Мио и Субару — брат и сестра, живущие душа в душу. Мио заботится о младшем братишке, только вот у Субару есть один секрет — он вовсе не малыш! Молодой мужчина волшебным образом превратился в мальчишку и пытается с этим жить.

Фиолетовое поле Лариона

Романтическое фэнтези от отечественной мангаки Керы Ши рассказывает о девочке-сироте Айе. Однажды та оказывается на волшебном поле фиолетовых цветов. Это поле считается проклятым — ведь на нём в пещере живёт жестокий демон, забирающий души. Айя делится с читателями своими удивительными воспоминаниями о знакомстве с демоном и о том, как изменилась её жизнь после этой встречи.

Ранобэ

Ранобэ — разновидность японских иллюстрированных романов самых разных жанров, от фантастики и фэнтези до любовных приключений. Очень часто по мотивам ранобэ рисуют мангу и снимают аниме и фильмы, и наоборот. Российские издательства всё чаще выпускают ранобэ, так что мы не можем не включить их в наш дайджест!

Волчица и пряности. Тома 3 и 4

Если вы услышали об аниме и манге не вчера, то наверняка знакомы с мудрой Холо. По мотивам этого романтического ранобэ Исуны Хасукэры создана манга, аниме и даже симулятор свиданий для Nintendo DS. Действие романа разворачивается в фэнтезийном мире. Главный герой Лоуренс Крафт имеет очень необычную для историй про мечи и магию профессию — он странствующий торговец, мечтающий накопить денег и открыть свою лавку. Однажды он встречает божество урожая, шестисотлетнюю волчицу Холо. Она многие годы провела в деревне Пасро, но местные жители перестали нуждаться в её покровительстве. Холо решает отправиться в путешествие на север вместе с Лоуренсом.

Дитя чудовища

«Дитя чудовища», или «Ученик чудовища», — одна из знаковых работ режиссёра Мамору Хосоды. Она рассказывает историю сироты по имени Рен, попавшего в мир, населённый звероподобными монстрами, и ставшего учеником Медвежута — одного из лучших воинов мира монстров. Роман выходит в рамках библиографии работ Хосоды от «Истари-комикс». Про жизнь и творчество Мамору Хосоды вы можете почитать в нашей статье.

Мамору Хосода хотел стать вторым Миядзаки, а стал самим собой Рассказываем о режиссёре «Девочки, покорившей время» и «Летних войн». Он мечтал работать на студию Ghibli, ему не дали снять «Ходячий замок», а успеха он добился, когда начал творить от души.

Overlord. Тома 2 и 3

Ранобэ-хит от Куганэ Маруямы, бьющий все рекорды продаж в Японии, получил манга-адаптацию, аниме-сериал и полнометражный фильм. Роман рассказывает историю игрока в MMORPG «Иггдрасиль», по имени Момонга, главы гильдии «Айнц Оал Гоун». Момонга самоотверженно продолжал играть в любимую RPG даже на грани её закрытия. В день отключения серверов Момонга заходит в игру и… остаётся в ней. Только мир RPG отныне вполне реален, и Момонга в образе лича отправляется в путь, чтобы найти других игроков и вернуться домой.

Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире. Тома 5 и 6

Ещё один невероятно популярный роман-ранобэ, по мотивам которого нарисовали многотомную мангу и выпустили аниме, и ещё одна история «попаданца» в параллельный мир. Что примечательно — изначально Re:Zero был романом-самиздатом и публиковался автором в Twitter. Главный герой, геймер и хикикомори Субару Нацуки, возвращается домой из магазина и проваливается в фэнтезийное королевство. Юноша не впадает в панику, ведь ему кажется, что он прекрасно знаком с правилами, по которым живут такие вселенные. Но не тут-то было! Субару ждёт долгое приключение, ему предстоит изучить новый мир, завести друзей, узнать многое о себе… и неоднократно умереть.

Sword Art Online: Progressive. Тома 3 и 4

Как и предыдущий автор, писатель Рэки Кавахара громко заявил о своём романе в интернете: сначала публикуя его в свободном доступе, а потом выиграв престижный конкурс. Sword Art Online — многопользовательская игра в виртуальной реальности, мир которой неотличим от настоящего. Однако если умрёшь в этом мире, то умрёшь и в реальном. Почти десять тысяч человек становятся пленниками игры и смогут освободиться, только если пройдут её до конца.