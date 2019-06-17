Новая манга на русском: июнь 2019

Завершаем наш рассказ о комиксах июня подборкой манги. Нас ждет третий том специального издания Стального алхимика, продолжение «Созданного в бездне» и нескольких других больших серий, а также пара релизов от отечественных мангак.

Стальной алхимик. Том 3

Убийца Шрам изрядно потрепал братьев Элриков: доспехи Альфонса наполовину уничтожены, а Эдвард лишился стальной руки. Починить руку может только механик, когда-то создавший автоброню Эдварда, – а для встречи с ним братьям нужно вернуться в родной город.

Made in Abyss. Созданный в бездне. Том 2

Спуск Рико в Бездну начинается! Девочка получила от пропавшей матери письмо с единственной строчкой: «Жду тебя на дне Нараку». Рико сбегает из приюта, стремясь во что бы то ни стало увидеть маму. Мальчик-робот Рэг вызывается ей помочь, зная, что вернуть свои воспоминания он сможет, только вернувшись в Бездну. Герои отправляются в опасное путешествие в один конец, понимая, что больше никогда не увидят своих друзей. Первая точка их маршрута – Перевёрнутый лес.

Гештальт. Том 6

Ури и отец Оливье снова вместе, но им не суждено жить долго и счастливо. Немезида Оливье Эндер вернулся, и даже самой смертельной темной магии не хватит, чтобы остановить его. Эндер полон решимости вернуть Оливье в свой Орден и заставить его предстать перед судом за преступления. Шанс Оливье на искупление спрятан где-то в запретном царстве Джи.

Дневник будущего. Том 5

В новом томе манги Сакаэ Эсуно кровавая божественная игра на выживание набирает обороты, и ставки всё повышаются. Героев ждут предательство, обман, амнезия и знакомство с другим владельцем Дневника.

Хвост феи. 3 и 4 тома

Свет увидели сразу два выпуска фэнтези-манги «Хвост феи». В третьем томе Нацу, Грей, Эрза и Люси пытаются помешать магам из гильдии «Железного леса» завладеть опаснейшим артефактом — флейтой, звуки которой смертельны для слушателей.

В четвёртой книге Нацу, Люси и Хэппи берутся за задание не по зубам и идут выполнять одну из «высокоуровневых» заявок. Задание приводит их на проклятый остров, жители которого превращаются в демонов и теряют рассудок под воздействием лунной магии.

Нелюдь. Том 8

В здании компании «Безопасность Forge» продолжает разворачиваться смертельный бой. Кажется, что Кэй Нагаи продумал все до мелочей, но Сато, как известно, тоже не лыком шит…

Ценный лот. Том 1

Сёнен-ай манга с рейтингом «18+» от российского автора, работающего под псевдонимом Буруно Сайодо. Как разнообразить свои будни, если у тебя есть всё и ты можешь позволить себе любой каприз? Отправиться на аукцион и побороться за редкий товар! Но не принесёт ли такое приобретение кучу проблем и стоит ли оно вообще потраченных на него денег? А если у этого «товара» еще и непростой характер, скучно точно не будет.

Зов изнутри. Книга 1

Ещё один интересный проект отечественного автора. Джом — обычный клерк, работающий в компании по продаже морепродуктов. На корпоративе он решает перекусить блюдом из свежего осьминога. Но у самого осьминога другие планы: страшная месть. Он чуть не душит Джома и соглашается пощадить его в обмен на обещание спасти жену и сына осьминога. Человек и осьминог заключают сделку, в которой каждый преследует свою цель.