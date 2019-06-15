Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019

Продолжаем рассказ об июньских новинках комиксов, на сей раз — о фэнтези и фантастике. Нас ждёт невероятный графический роман по вселенной Sandman, новые тома «Сказок» и «Блэксэда» и несколько громких анонсов, задержавшихся с прошлых месяцев.

Блэксэд. Том 3

Всем российским коллекционерам комиксов знакомо тягостное ожидание заветных томиков по несколько месяцев, а то и лет. И в июне у них появится повод для радости: третья часть «Блэксэда» на русском наконец-то должна выйти на прилавки.

Под обложкой — пятый том оригинальной нуарной серии про мир разумных животных. Кот-детектив Блэксэд ищет работу в Новом Орлеане. И она подворачивается — богатый техасец предлагает герою перегнать машину из одного штата в другой. Казалось бы, лёгкие деньги. Но всё, как всегда, не так просто.

Сказки. Том 7

Серия Fables Билла Уиллингхэма стала современной классикой комиксов. «Азбука» обещает выпустить в этом месяце седьмой том-сборник, но, как обычно, возможны задержки. В новой книге начинается подготовка к войне против Империи, решается судьба Сказкитауна, а Бигби противостоит своему отцу.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Тома 30–31. Трилогия о Трауне, часть 1 и 2

DeAgostini снова радуют всех поклонников старого канона «Звёздных войн» и Расширенной вселенной. В продаже появилась комикс-адаптация книжной трилогии Тимоти Зана о легендарном адмирале Трауне. В первую и вторую книги войдут соответствующие части трилогии: «Наследник Империи» и «Восхождение тьмы».

The Sandman. Ловцы снов

Вселенная графических романов Нила Геймана «Песочный человек» не перестаёт разрастаться и вдохновлять других писателей и художников. «Ловцы снов» не комикс в обычном понимании — это подробно иллюстрированная повесть, сочетание волшебного текста и не менее волшебных рисунков, погружающих читателя в мифологию древней Японии. Над оформлением книги работал Ёситака Амано — легендарный японский художник и иллюстратор, который разрабатывал концепты для игр серии Final Fantasy и проиллюстрировал более семнадцати фэнтези-книг, включая «Ди, охотника на вампиров».

Пророк. Том 1

В 1990-е в США выходила супергеройская серия комиксов «Пророк», канувшая в небытие из-за своей банальности. В 2012 году издательство Image Comics дало серии вторую жизнь, совершенно переработав её суть и оставив только название. Получилась масштабная постапокалиптическая история в духе классической НФ, написанная опытным сценаристом комиксов Брэндоном Грэмом. Теперь к ней можно приобщиться и на русском языке.

В далеком будущем, на Земле, изменённой до неузнаваемости временем и инопланетными расами, выходит из криосна человек по имени Джон Пророк. Его миссия — взобраться на башни Тауилу Ва и пробудить Земную Империю.

Симпсоны. Антология. Том 3

Кто скажет, что творение Мэтта Грейнинга не фантастика, пусть первый бросит в меня пончик. За годы в «Симпсонах» успело произойти немало фантастического и невероятного — и не только в «хэллоуинских» сериях. Так что новый том антологии о жизни Спрингфилда было бы преступно обойти стороной. В этом сборнике Ковёрный Боб ради мести становится бродягой, юный Гомер знакомится с джинном из лампы, Барт вместе с друзьями пытается возродить комиксы о любимом супергерое — и происходит ещё много интересного.

Филип К. Дик. Биография в комиксах

Филип Киндред Дик, автор 30 с лишним романов и 110 рассказов, прошёл яркий творческий путь от писателя-реалиста до классика НФ, но так и не получил признания при жизни. Французский сценарист Лорана Куэйсси и итальянский художник Мауро Маркези попытались уместить биографию одного из самых цитируемых авторов научной фантастики на страницах графического романа.

Рассказы о Черепашках-ниндзя. Тома 6–7. Петли времени / Шэдоу

У серий про Черепашек на отечественном рынке непростая судьба. Их бодро берутся издавать, потому что Черепашки известны и детям, и взрослым. Но многие серии терпят крах, не найдя покупателя ни в одной из этих аудиторий, а истинных фанатов слишком мало, чтобы окупить затраты.

Увы, так произошло и с линейкой «Рассказы о Черепашках-ниндзя» от Illusion studios. Её продажи оказались гораздо ниже, чем у основной линейки «Классические Черепашки-ниндзя», поэтому издатель взял перерыв почти на год. Но серия не брошена — оставшиеся выпуски всё же издадут в 600- и 800-страничных омнибусах. Первый из трёх планируемых томов объединяет шестую и седьмую книги, «Петли времени» и «Шэдоу», под одной обложкой. Нас ждет возвращение из мёртвых зловещего Шреддера, путешествия во времени и суровое будущее Черепашек.

Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки. В погоне за фантомами

В этом месяце (в крайнем случае до конца лета) выйдет новый сборник о Черепашках от «Комильфо». В него войдут 61–65 выпуски оригинальной серии за авторством Тома Валтса. Донателло, Рафаэлю, Микеланджело, Леонардо и Сплинтеру предстоит встреча с опасными Фантомами улиц.

Мэгг, Могг и Сова снова в деле

Если вы соскучились по этой безумной троице — танцуйте: «Комильфо» готово выпустить очередной том их ироничных приключений. Ведьма Мэгг, кот Могг, Сова и оборотень Джек снова напомнят всем, что жизнь — непростая, но очень занимательная штука.

Вампироника

Очередное детище импринта Archie Horror, отвечающего за хоррор-серии и мэшапы по вселенной Арчи и Ривердейла. Комикс «Вампироника» рассказывает о самой роскошной, популярной и богатой девушке Ривердейла Веронике Лодж, к незаурядным способностям которой прибавились еще и вампирские.

Эдвард Руки-ножницы, том 2

В первом томе Эдвард вышел из затворничества и наладил отношения с семьёй Мегг. В новой книге герой открывает для себя телевизионное шоу «Не болей» и, заручившись поддержкой друзей и соседей, отправляет туда кассету с видеообращением. Пока Мегг борется со страхами, связанными с «исправлением» своего друга, Эдвард продолжает надеяться, что она, возможно, поможет ему.

Больше чем кроссовки

Издательство Parallel Comics выпустило заключительный том антологии молодых российских авторов «Больше чем кроссовки». Теперь можно ознакомиться сразу со всеми историями о трендах, будущем и сникерхедах. Третий том, нарисованный художницей Cool Shura, подводит черту под предыдущими выпусками и отвечает на вопрос: что же станет с кроссовками в будущем?

Детские комиксы

Дядюшка Скрудж. Пропавшая корона Чингисхана

Новый сборник приключений дядюшки Скруджа от одного из величайших комиксистов XX века Карла Баркса. Если вы в хорошем настроении иногда напеваете: «Утки, ууу!» — его не стоит пропускать.

Скрудж вместе с Дональдом и племянниками отправляется в Гималаи на поиски пропавшей короны Чингисхана. Но они совсем не ожидают встретить в этом путешествии снежного человека. Еще им предстоит выяснить, почему в Даксбурге происходят загадочные землетрясения. Устав от всего этого, самый богатый селезень в мире решает скрыться на природе, но местные жители против его присутствия и хотят помешать планам Дядюшки Скруджа.

Дядюшка Скрудж и Моби Дик

Что будет, если скрестить классическое произведение мировой литературы — «Моби Дика» — и… диснеевских уток? Это предстоит выяснить читателям нового комикса от веселых и слегка безумных итальянских комиксистов.

Знакомые герои предстают здесь в узнаваемых, но совершенно необычных амплуа. На страницах комикса вы встретите Дядюшку Скруджа (капитан Кряхав), Дональда Дака (Измаил), племянников Билли, Вилли и Дилли (Квиг, Квог и Кваг), братьев Гавс в образе гарпунщиков и все такую же коварную Магику де Гипноз! Дядюшке Скруджу предстоит отыскать Моби Дика и забрать у него счастливую первую монетку.

Утиные истории. Странствия Скруджа

Марв Вульфман известен работой над комиксами «большой двойки» как сценарист и редактор. Именно он написал самый первый глобальный кроссовер DC «Кризис на бесконечных землях» и создал Блейда для Marvel. Но в глубине души Марв больше всего любил классические диснеевские истории про уток и Микки Мауса, которыми зачитывался в детстве, и всегда мечтал написать что-то похожее. В сборнике «Странствия Скруджа» вы найдете его сбывшуюся мечту.

Магика де Гипноз похищает Поночку, и дядюшка Скрудж отправляется в погоню за злодейкой. Только он не знает, что это был всего лишь отвлекающий маневр и прямо сейчас Флинтхарт Гломгольд разрушает его финансовую империю. Теперь Скруджу нужно победить врагов без самой первой монетки и своего состояния.