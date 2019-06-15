Продолжаем рассказ об июньских новинках комиксов, на сей раз — о фэнтези и фантастике. Нас ждёт невероятный графический роман по вселенной Sandman, новые тома «Сказок» и «Блэксэда» и несколько громких анонсов, задержавшихся с прошлых месяцев.

Блэксэд. Том 3

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019

Всем российским коллекционерам комиксов знакомо тягостное ожидание заветных томиков по несколько месяцев, а то и лет. И в июне у них появится повод для радости: третья часть «Блэксэда» на русском наконец-то должна выйти на прилавки.
Под обложкой — пятый том оригинальной нуарной серии про мир разумных животных. Кот-детектив Блэксэд ищет работу в Новом Орлеане. И она подворачивается — богатый техасец предлагает герою перегнать машину из одного штата в другой. Казалось бы, лёгкие деньги. Но всё, как всегда, не так просто.

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 14

Сказки. Том 7

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 9

Серия Fables Билла Уиллингхэма стала современной классикой комиксов. «Азбука» обещает выпустить в этом месяце седьмой том-сборник, но, как обычно, возможны задержки. В новой книге начинается подготовка к войне против Империи, решается судьба Сказкитауна, а Бигби противостоит своему отцу.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Тома 30–31. Трилогия о Трауне, часть 1 и 2

DeAgostini снова радуют всех поклонников старого канона «Звёздных войн» и Расширенной вселенной. В продаже появилась комикс-адаптация книжной трилогии Тимоти Зана о легендарном адмирале Трауне. В первую и вторую книги войдут соответствующие части трилогии: «Наследник Империи» и «Восхождение тьмы».

The Sandman. Ловцы снов

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 12

Вселенная графических романов Нила Геймана «Песочный человек» не перестаёт разрастаться и вдохновлять других писателей и художников. «Ловцы снов» не комикс в обычном понимании — это подробно иллюстрированная повесть, сочетание волшебного текста и не менее волшебных рисунков, погружающих читателя в мифологию древней Японии. Над оформлением книги работал Ёситака Амано — легендарный японский художник и иллюстратор, который разрабатывал концепты для игр серии Final Fantasy и проиллюстрировал более семнадцати фэнтези-книг, включая «Ди, охотника на вампиров».

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 16

Пророк. Том 1

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 6

В 1990-е в США выходила супергеройская серия комиксов «Пророк», канувшая в небытие из-за своей банальности. В 2012 году издательство Image Comics дало серии вторую жизнь, совершенно переработав её суть и оставив только название. Получилась масштабная постапокалиптическая история в духе классической НФ, написанная опытным сценаристом комиксов Брэндоном Грэмом. Теперь к ней можно приобщиться и на русском языке.

В далеком будущем, на Земле, изменённой до неузнаваемости временем и инопланетными расами, выходит из криосна человек по имени Джон Пророк. Его миссия — взобраться на башни Тауилу Ва и пробудить Земную Империю.

Симпсоны. Антология. Том 3

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 8

Кто скажет, что творение Мэтта Грейнинга не фантастика, пусть первый бросит в меня пончик. За годы в «Симпсонах» успело произойти немало фантастического и невероятного — и не только в «хэллоуинских» сериях. Так что новый том антологии о жизни Спрингфилда было бы преступно обойти стороной. В этом сборнике Ковёрный Боб ради мести становится бродягой, юный Гомер знакомится с джинном из лампы, Барт вместе с друзьями пытается возродить комиксы о любимом супергерое — и происходит ещё много интересного.

Филип К. Дик. Биография в комиксах

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 13

Филип Киндред Дик, автор 30 с лишним романов и 110 рассказов, прошёл яркий творческий путь от писателя-реалиста до классика НФ, но так и не получил признания при жизни. Французский сценарист Лорана Куэйсси и итальянский художник Мауро Маркези попытались уместить биографию одного из самых цитируемых авторов научной фантастики на страницах графического романа.

Рассказы о Черепашках-ниндзя. Тома 6–7. Петли времени / Шэдоу

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 7

У серий про Черепашек на отечественном рынке непростая судьба. Их бодро берутся издавать, потому что Черепашки известны и детям, и взрослым. Но многие серии терпят крах, не найдя покупателя ни в одной из этих аудиторий, а истинных фанатов слишком мало, чтобы окупить затраты.

Увы, так произошло и с линейкой «Рассказы о Черепашках-ниндзя» от Illusion studios. Её продажи оказались гораздо ниже, чем у основной линейки «Классические Черепашки-ниндзя», поэтому издатель взял перерыв почти на год. Но серия не брошена — оставшиеся выпуски всё же издадут в 600- и 800-страничных омнибусах. Первый из трёх планируемых томов объединяет шестую и седьмую книги, «Петли времени» и «Шэдоу», под одной обложкой. Нас ждет возвращение из мёртвых зловещего Шреддера, путешествия во времени и суровое будущее Черепашек.

Подростки Мутанты Ниндзя Черепашки. В погоне за фантомами

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 10

В этом месяце (в крайнем случае до конца лета) выйдет новый сборник о Черепашках от «Комильфо». В него войдут 61–65 выпуски оригинальной серии за авторством Тома Валтса. Донателло, Рафаэлю, Микеланджело, Леонардо и Сплинтеру предстоит встреча с опасными Фантомами улиц.

Мэгг, Могг и Сова снова в деле

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 5

Если вы соскучились по этой безумной троице — танцуйте: «Комильфо» готово выпустить очередной том их ироничных приключений. Ведьма Мэгг, кот Могг, Сова и оборотень Джек снова напомнят всем, что жизнь — непростая, но очень занимательная штука.

Вампироника

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 2

Очередное детище импринта Archie Horror, отвечающего за хоррор-серии и мэшапы по вселенной Арчи и Ривердейла. Комикс «Вампироника» рассказывает о самой роскошной, популярной и богатой девушке Ривердейла Веронике Лодж, к незаурядным способностям которой прибавились еще и вампирские.

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 17

Эдвард Руки-ножницы, том 2

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 11

В первом томе Эдвард вышел из затворничества и наладил отношения с семьёй Мегг. В новой книге герой открывает для себя телевизионное шоу «Не болей» и, заручившись поддержкой друзей и соседей, отправляет туда кассету с видеообращением. Пока Мегг борется со страхами, связанными с «исправлением» своего друга, Эдвард продолжает надеяться, что она, возможно, поможет ему.

Больше чем кроссовки

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 1

Издательство Parallel Comics выпустило заключительный том антологии молодых российских авторов «Больше чем кроссовки». Теперь можно ознакомиться сразу со всеми историями о трендах, будущем и сникерхедах. Третий том, нарисованный художницей Cool Shura, подводит черту под предыдущими выпусками и отвечает на вопрос: что же станет с кроссовками в будущем?

Детские комиксы

Дядюшка Скрудж. Пропавшая корона Чингисхана

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 18

Новый сборник приключений дядюшки Скруджа от одного из величайших комиксистов XX века Карла Баркса. Если вы в хорошем настроении иногда напеваете: «Утки, ууу!» — его не стоит пропускать.

Скрудж вместе с Дональдом и племянниками отправляется в Гималаи на поиски пропавшей короны Чингисхана. Но они совсем не ожидают встретить в этом путешествии снежного человека. Еще им предстоит выяснить, почему в Даксбурге происходят загадочные землетрясения. Устав от всего этого, самый богатый селезень в мире решает скрыться на природе, но местные жители против его присутствия и хотят помешать планам Дядюшки Скруджа.

Дядюшка Скрудж и Моби Дик

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 19

Что будет, если скрестить классическое произведение мировой литературы — «Моби Дика» — и… диснеевских уток? Это предстоит выяснить читателям нового комикса от веселых и слегка безумных итальянских комиксистов.

Знакомые герои предстают здесь в узнаваемых, но совершенно необычных амплуа. На страницах комикса вы встретите Дядюшку Скруджа (капитан Кряхав), Дональда Дака (Измаил), племянников Билли, Вилли и Дилли (Квиг, Квог и Кваг), братьев Гавс в образе гарпунщиков и все такую же коварную Магику де Гипноз! Дядюшке Скруджу предстоит отыскать Моби Дика и забрать у него счастливую первую монетку.

Утиные истории. Странствия Скруджа

Новые комиксы на русском: фантастика и фэнтези. Июнь 2019 20

Марв Вульфман известен работой над комиксами «большой двойки» как сценарист и редактор. Именно он написал самый первый глобальный кроссовер DC «Кризис на бесконечных землях» и создал Блейда для Marvel. Но в глубине души Марв больше всего любил классические диснеевские истории про уток и Микки Мауса, которыми зачитывался в детстве, и всегда мечтал написать что-то похожее. В сборнике «Странствия Скруджа» вы найдете его сбывшуюся мечту.

Магика де Гипноз похищает Поночку, и дядюшка Скрудж отправляется в погоню за злодейкой. Только он не знает, что это был всего лишь отвлекающий маневр и прямо сейчас Флинтхарт Гломгольд разрушает его финансовую империю. Теперь Скруджу нужно победить врагов без самой первой монетки и своего состояния.

Переносы

Несколько книг, о которых мы писали в прошлые месяцы, не вышли вовремя и появятся на полках магазинов в июне:

  • Инкал
  • Диабло III. Книга Каина
  • Арчи Хоррор представляет: Жуткие приключения и колдовство
  • ElfQuest. Том 5. Осада Голубой горы

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Дарья Беленкова
Дарья Беленкова
Гик, стимпанк, геймер, умница, красавица, скромняша. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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