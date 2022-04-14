Поздравляем победителей конкурса обзоров настольных и видеоигр!

В январе мы запустили конкурс для любителей настолок и видеоигр. Подведение его итогов заняло несколько больше времени, чем мы изначально планировали, однако этот этап наконец позади. Время объявить победителей!

В видеоигровом разделе нам больше всего приглянулись работы Артёма Дубровского и Олеси Климчук. По нашим данным, их призы — томики «Истории научной фантастики в комиксах» — уже добрались до победителей. Ну а сами Артём и Олеся активно пишут прекрасные статьи для сайта и следующего спецвыпуска журнала.

По настольному направлению нас буквально засыпали сильными работами, и потому, посовещавшись, мы решили увеличить число победителей и выбрать двух человек. Ими стали Сергей Фоменко и Владислав Ефремкин. Призы для них — артбуки «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста».

Поздравляем победителей!

И выражаем огромную благодарность Hobby World за предоставленные призы!

Также отметим, что теперь все участники конкурса при желании могут выкладывать свои конкурсные работы в сети — хоть с хэштегом #конкурсмирф, хоть без него. Нам, конечно, будет приятнее, если вы расскажете, для какого конкурса писали текст, но вы вольны делать с ним всё что душе угодно.