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    #конкурс

    Поздравляем победителей конкурса обзоров настольных и видеоигр!

    14 апреля 2022
    14.04.2022
    41
    0 минут на чтение
    #конкурс
    Конкурс для любителей игр 2

    В январе мы запустили конкурс для любителей настолок и видеоигр. Подведение его итогов заняло несколько больше времени, чем мы изначально планировали, однако этот этап наконец позади. Время объявить победителей!

    В видеоигровом разделе нам больше всего приглянулись работы Артёма Дубровского и Олеси Климчук. По нашим данным, их призы — томики «Истории научной фантастики в комиксах» — уже добрались до победителей. Ну а сами Артём и Олеся активно пишут прекрасные статьи для сайта и следующего спецвыпуска журнала.

    По настольному направлению нас буквально засыпали сильными работами, и потому, посовещавшись, мы решили увеличить число победителей и выбрать двух человек. Ими стали Сергей Фоменко и Владислав Ефремкин. Призы для них — артбуки «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста».

    Конкурс для любителей игр

    Поздравляем победителей!

    И выражаем огромную благодарность Hobby World за предоставленные призы!

    Также отметим, что теперь все участники конкурса при желании могут выкладывать свои конкурсные работы в сети — хоть с хэштегом #конкурсмирф, хоть без него. Нам, конечно, будет приятнее, если вы расскажете, для какого конкурса писали текст, но вы вольны делать с ним всё что душе угодно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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