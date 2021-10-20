Саймон Столенхаг «Лабиринт»: артбук о странном и мрачном мире

Человечество столкнулось с непредвиденной бедой: по всей планете загадочные черные сферы уничтожают природу, загрязняют воздух и сеют болезни. Чтобы выжить в стремительно меняющемся мире, людям пришлось спрятаться в подземном убежище, предоставив городам на поверхности медленно ветшать и разрушаться. Там, где раньше светило солнце и зеленели деревья, теперь лишь тусклое марево и пепельные дюны. В этот неприветливый мир нам распахивает двери шведский художник Саймон Столенхаг.

«Лабиринт» — уже четвертая книга Столенхага. Как и прошлые его работы, это артбук с сюжетом, иллюстрации в нем — такая же важная часть повествования, как и текст. Книга никак не связана с предыдущими, хотя и содержит привычные для автора элементы: гротескные машины, природные аномалии и ретро-стиль.

Первое, что бросается в глаза — это мрачность новой истории Столенхага. Хотя и в прошлых его артбуках присутствовала тема постапокалипсиса и разрушения, они все же были пропитаны светлой ностальгией и надеждой на будущее. «Лабиринт» же в большей степени угнетает — как темными пустынными пейзажами, так и сюжетом.

В то лето деревья не зацвели. Черные сферы так загрязнили атмосферу, что оставшегося света оказалось недостаточно. Растения лежали пожухшие и больные по канавам. Это был новый вид осени — затянутый сезон болезней и смерти, за которым последует бесконечная, непроницаемо чёрная зима. Вода на земле начала замерзать, и скоро пошёл чёрный снег. Я помню, что вокруг стало очень тихо. Крики прекратились, и в этой новой тишине воцарилось спокойствие.

События разворачиваются спустя семь лет после ухода людей под землю, в комплекс Кунгшалл. Место в нем нашлось лишь избранным, обладающим полезными знаниями и навыками. Рассказ ведётся от лица микробиолога Сигрид: ожидая в камере собственной казни, она вспоминает о предшествующих событиях. Несколькими днями ранее вместе со своим братом Мэттом и мальчиком Чарли Сигрид отправилась на исследовательскую станцию на поверхности. Обычная рутинная работа для учёного, а для ребёнка — возможность развеяться и отдохнуть от школы. Кто мог предвидеть, что все пойдёт не по плану?…

Автор неспешно знакомит нас с деталями истории, перемежая их со сценами быта и работы. Хотя за судьбами героев с самого начала виднеется тайна, подробности мы узнаем не сразу. (Впрочем, не забывайте, что это артбук — чтобы прочитать его целиком вам хватит и пол часа). Понимание читателем происходящего совпадает с кульминацией истории героев. Здесь проявляется одна из интересных особенностей сюжетного артбука: автор разделяет повествование в тексте и на иллюстрациях. Своеобразный аналог закадрового голоса в фильме, когда мысли героя звучат поверх событий, происходящих с кем-то другим. Благодаря этому приёму финальные сцены становятся очень эмоциональными и жуткими. Ведь «Лабиринт» — это в первую очередь история о людях, об их решениях и поступках. Как далеко можно зайти ради выживания и сохранения собственного вида, и чем за это придётся заплатить впоследствии? Нужно ли прощать и стремиться быть прощённым? Можно ли искупить вину раскаянием и добрыми поступками, или так мы лишь эгоистично тешим собственную совесть?

Мы сделали то, что от нас требовалось. Но как бы хорошо мы не осознавали практическую пользу этого выбора, наши души были искалечены. Защитить свою душу жизненно необходимо, а для этого требуется сила. Я сильнее Мэтта, всегда была сильнее. Я смогла сдержать боль, я не позволила ей разрушить меня изнутри. Я как бы сузила зрачок своей души и таким образом сберегла от пожара все, что скрывается за ним. У Мэтта не было такого навыка.

В отличие от прошлых книг, в «Лабиринте» завершённый сюжет. Автор не стал оставлять открытый финал и пространство для додумывания, как это было в «Электрическом штате». Плюс это или минус — каждый читатель решит сам.

В том что касается иллюстраций, Столенхаг остаётся верен гиперреализму. Его рисунки выглядят почти как фотографии, настолько они реалистичны. Далёкие пейзажи и виды разрушенного города чередуются с крупными планами помещений и предметов. Удивительным образом художнику удаётся передать чувство глубокой тишины и пустоты умирающего мира. По сравнению с прошлыми работами стало больше минимализма в композиции и, к сожалению, куда меньше необычного дизайна. Те, кто ждал от новой книги в первую очередь фантастических и футуристических образов, будут несколько разочарованы.

Если вы читали (смотрели?) прошлые книги автора, то вполне представляете, что ждать от новой. «Лабиринт» не лучше и не хуже других его работ, но более мрачный и пессимистичный, пронизанный чувством разочарования по отношению к человечеству. И вместе с этим удивительно красивый и завораживающий. Пожалуй, это первая из книг Столенхага, которая всерьёз сталкивает читателя с моральными дилеммами. Но искать их решение каждому придётся самостоятельно.

Источник. Публикуется с разрешения автора