Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать!

Актёры Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Игритт) познакомились на съёмках «Игры престолов», где им довелось сыграть трагичную пару возлюбленных. Сериальный роман перерос в настоящие отношения, и Кит официально подтвердил их лишь в 2016 году (4 года они встречались тайно). Пара жила вместе с 2017-го, а в нынешнем году они решили пожениться. Ох, как много ещё предстоит узнать Джону Сноу!

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На свадьбу молодожёны позвали многих коллег из «Игры престолов»

Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер)

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) Джон Брэдли-Уэст (Сэмвелл Тарли) Бен Кромптон (Эддисон Толлет)