Актёры Кит Харингтон (Джон Сноу) и Роуз Лесли (Игритт) познакомились на съёмках «Игры престолов», где им довелось сыграть трагичную пару возлюбленных. Сериальный роман перерос в настоящие отношения, и Кит официально подтвердил их лишь в 2016 году (4 года они встречались тайно). Пара жила вместе с 2017-го, а в нынешнем году они решили пожениться. Ох, как много ещё предстоит узнать Джону Сноу!

Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать!

 

dФото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 3

На свадьбу молодожёны позвали многих коллег из «Игры престолов»

Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 1

Софи Тёрнер (Санса Старк) и Мейси Уильямс (Арья Старк)

Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 11

Питер Динклейдж (Тирион Ланнистер)

Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 7

Лиам Каннингем (Давос Сиворт)

 

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен)
Джон Брэдли-Уэст (Сэмвелл Тарли)
Бен Кромптон (Эддисон Толлет)
Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 12 Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 13 Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 14 Фото: свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать! 15 Фото: свадьба Кита Харрингтона и Роуз Лесли. Теперь Джону Сноу предстоит многое узнать!

 

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Кот-редактор
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