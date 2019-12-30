Друзья, перед Новым годом мы хотим дать слово вам!

В этой теме мы предлагаем вам рассказать о своих любимых праздничных произведениях, к которым вам нравится возвращаться на Новый Год, Рождество или на каникулах между ними. Может, вам по душе перечитывать «Рождественскую историю»? Или настроение задаёт первая часть «Гарри Поттера», «Кошмар перед Рождеством» и «Санта-Хрякус»? Или вы включаете для этого рождественский выпуск «Доктора Кто»?

Напишите в комментариях о ваших любимых произведениях, создающих настроение. И расскажите, чем же они так полюбились. А самые интересные ответы мы соберём и опубликуем!