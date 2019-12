Лучшие рождественские эпизоды фантастических сериалов

Если в предпраздничной суете, полной толкотни в магазинах и нависающих дедлайнов, не хватает времени на то, чтобы сесть и пересмотреть любимое новогоднее кино (о, как мы вас понимаем!), на помощь приходит телевидение. Одна короткая рождественская серия любимого шоу — и новогоднее настроение на месте! Хотя это было сложно, мы выбрали для вас 12 лучших рождественских эпизодов фантастических сериалов. Хватит надолго!

Традиция обязательно добавлять в шоу эпизод, посвящённый Рождеству, появилась раньше, чем телесериалы, — в то время, когда в мире развлечений главное место занимало радио. А когда самые популярные радиосериалы перебрались на телеэкраны, они прихватили эту традицию с собой.

Рождественский эпизод телешоу — это способ связать выдуманный мир внутри «ящика» с миром реальным. Ведь очень здорово, когда праздник отмечают по обе стороны экрана. К слову, право показать свой праздничный эпизод непосредственно на Рождество доставалось только самым популярным шоу. Часто отдельные эпизоды посвящают Дню святого Валентина, Хэллоуину, Дню благодарения и Дню независимости, но рождественские эпизоды — особенные.

Этот праздник связан с чудесами — поэтому зачастую даже нефантастические сериалы на Рождество вдруг показывают фантастический эпизод. Например, блестящий никовский ситком «Сообщество» получил свою единственную премию «Эмми» за психоделическую анимационную серию «Неконтролируемое Рождество Эбеда» (2.11). Рождеству посвящён и полнометражный спецэпизод «Шерлока» под названием «Безобразная невеста», в котором герои расследуют загадочные дела одновременно в Лондоне 1890-х годов и в современности.

Сценаристы рождественских эпизодов часто ограничиваются одним и тем же набором типичных сюжетов. Одни пересказывают изложенную в Библии историю рождения Христа. Другие — «Рождественскую песнь» Чарльза Диккенса. Третьи — фильмы «Эта замечательная жизнь» и «Чудо на 34-й улице», которые на Западе стали такой же праздничной классикой, как у нас — «Ирония судьбы» и «Чародеи». Но многие рождественские эпизоды не копируют чужие сюжеты, а просто рассказывают универсальные истории о любви и прощении, о милосердных поступках и судьбоносных решениях. Повышенный градус сентиментальности неизбежен — в конце концов, таков дух праздника. Но бывает и наоборот — когда создатели сериала деконструируют традиционные рождественские штампы, снимая страшную или грустную историю.

Посмотрим же, как с традициями Рождества обращались (или расправлялись) создатели наших любимых фантастических сериалов.

«Сумеречная зона», эпизод «Ночь кротких» (2.11)

Сериал, из которого выросла практически вся современная телефантастика, не избежал рождественских эпизодов — в классической «Сумеречной зоне» 1960-х годов их было три. Но только этот удостоился римейка в рамках второго запуска сериала в 1985 году. Его герой, обездоленный выпивоха Генри Корвин, высказывает под Рождество своё заветное желание, цитируя новозаветную Нагорную проповедь: «Пусть кроткие унаследуют землю». В ответ ему достается бездонный мешок с подарками, которые он раздает всем нуждающимся, работая Санта Клаусом в супермаркете. Каждый получает именно тот подарок, который ему больше всего нужен.

А когда героя приводят в полицейский участок, мешок оказывается полон пустых консервных банок. И тогда Корвин произносит вслух еще одно сокровенное желание: «Я бы хотел делать так каждый год…» Не будем спойлерить финал серии, скажем лишь, что он неожиданно перекликается с сюжетом фильма «Чудо на 34-й улице», который рассказывает как раз о таком Санта-Клаусе из супермаркета. «Ночь кротких» — нетипичный для «Сумеречной зоны» светлый оптимистичный эпизод, овеянный не страхом и паранойей, а надеждой и верой в чудеса.

«Зена — королева воинов», эпизод «Праздник Солнцестояния» (2.09)

Казалось бы, где боевитая красотка Зена, странствующая по фэнтезийному древнему миру, и где христианское Рождество? Но авторы сериала напоминают нам, что у этого праздника языческие корни — когда-то он был Солнцестоянием, самой долгой ночью года. Настроение у Солнцестояния вполне рождественское: это надежда на то, что зима не вечна и солнечные дни рано или поздно вернутся. Об этом и эпизод, остроумно обыгрывающий сюжет диккенсовской «Рождественской песни». В роли Скруджа — жадный король-деспот Сильвус, обдирающий своих подданных как липку и запрещающий отмечать народный праздник Солнцестояния. Зена и Габриэль устраивают ему целое представление, возвращая королю призраки прошлого, от которого он пытался сбежать.

В финале переродившийся король обретает то, что считал навсегда потерянным, а наши героини встречают на дороге супружескую чету еврейской наружности с младенцем и дарят им ослика, чтобы они успели к отправлению своего каравана. Неожиданная аллюзия на христианское Рождество дополнительно оживляет эпизод, полный свойственного «Зене» брутального юмора, шумных драк и внезапных сюжетных поворотов. Его не портят даже слезовыжимательные приёмы вроде несчастных детей-сирот, лишенных праздника и игрушек.

«Квантовый скачок», эпизод «Маленькое чудо» (3.10)

Еще одна вариация на тему «Рождественской песни», на сей раз серьёзная и трогательная. Путешественник во времени Сэм Беккет попадает в 1962 год, вселившись в тело личного камердинера богатого нью-йоркского инвестора Майкла Блейка — жадного хамоватого мерзавца, которого интересуют только деньги. Именно ради денег он планирует снести миссию Армии Спасения и построить на ее месте дорогой отель. Как можно догадаться, этого не случится: Сэм и его неизменный спутник Эл помогают Блейку вернуться в его нищее прошлое, показывают одинокое настоящее и пугают картинами будущего, в котором его ждут банкротство и самоубийство.

Духовное перерождение героя по законам жанра неизбежно, причем не обойдётся и без рождественского чуда, пусть и маленького. Этот добротный рождественский эпизод, с неизменно отличной актерской работой Скотта Бакулы и Дина Стокуэлла, не очень-то старается выпрыгнуть за рамки традиционной рождественской мифологии, — но ему это и не нужно, свою задачу он выполняет и так.

«Мёртвые до востребования», эпизод «Ледяной труп» (1.09)

Незаслуженно забытая мистическая чёрная комедия от Брайана Фуллера продержалась всего два сезона, и среди ее эпизодов затесался один рождественский. Он примечателен тем, что сценарий к нему писала Лиза Джой — одна из будущих создателей «Мира Дикого Запада». В этой истории убийца оглушает своих жертв, страховых агентов, бейсбольной битой, на которой написано слово «Доброта», а потом запаковывает трупы в снеговиков. Тут-то и пригодится уникальная способность Неда, главного героя сериала: он умеет оживлять мертвецов своим прикосновением — всего на минуту, но этого хватает, чтобы задать жертвам пару вопросов.

В истории еще замешаны трансплантация органов смертельно больным детям, своеобразное исполнение загаданных на Рождество желаний и даже кое-какие отсылки к «Гринчу, похитителю Рождества». Отдельно от сезона эту серию смотреть не стоит — в ней продолжают развиваться сюжетные линии главных героев. Но если ваше новогоднее настроение не подразумевает сентиментальности, потратьте пару дней на оба коротких сезона «Мёртвых…», они того стоят.

«Баффи — истребительница вампиров», эпизод «Искупление» (3.10)

Одна из самых интересных сериальных интерпретаций «Рождественской песни» Диккенса. В роли Скруджа выступает Ангел — его преследуют призраки людей, которых он убил в бытность свою вампиром-садистом Ангелусом. Но у этих призраков есть цель, и весьма странная: они требуют, чтобы Ангел убил Баффи, — и якобы его мучения на этом прекратятся. Однако наш герой скорее покончит с собой, чем причинит вред любимой девушке, поэтому он проводит ночь на холме в ожидании восхода солнца, чтобы то его испепелило. А Баффи, которая делит ночные кошмары с возлюбленным, ищет способ его спасти и разобраться, что это вообще за призраки такие и кто ими командует…

Финал эпизода кое-кого может разочаровать — но это как раз то рождественское чудо, которое вообще возможно в мире сериала. И еще Ангел и Баффи здесь в кои-то веки признаются друг другу в любви. Правда, в конце сезона Ангел уедет из Саннидейла в свой собственный спин-офф, но эта серия — одна из немногих, где герои, выяснив отношения, просто наслаждаются минутами тихого счастья. Отличная замена любой рождественской мелодраме.

«Альф», эпизод в двух частях «Особенное Рождество Альфа» (2.12 — 2.13)

Любимый телесериал нашего детства — семейная комедия, поэтому мимо темы Рождества он пройти не мог. Этому празднику посвятили целый сдвоенный эпизод. В нем Альф постигает истинный смысл Рождества после того, как едва не портит его семейству Таннеров, раньше времени вскрыв их праздничные подарки под ёлкой. Неугомонный инопланетянин попадает в машину с игрушками, которые везут детям в больницу. Ему приходится сыграть роль волшебной говорящей игрушки для тяжелобольной девочки, случайно принять роды в лифте и спасти от смерти человека, который пытался прыгнуть с моста (последнее — отсылка к «Этой замечательной жизни»).

В результате получился один из самых эмоциональных и непривычно серьезных эпизодов легкомысленной комедии. Самое интересное, что он основан на реальных событиях: создатель и кукольник Альфа Пол Фаско неоднократно вывозил куклу в онкологические отделения детских больниц. А когда не смог приехать сам, организовал видеоконференцию с Альфом для девочки Тиффани, которая стала прототипом маленькой героини. К сожалению, Тиффани умерла от лейкемии в восемь лет, — именно ее памяти посвящены эти два эпизода.

«Остаться в живых», эпизод «Константа» (4.05)

«Остаться в живых» — не тот сериал, от которого ожидаешь традиционных праздничных эпизодов. И всё же создателям удалось и точно передать дух Рождества с его внезапными чудесами, и не отступить от основного сюжета, который к четвертому сезону уже начал путаться — спасибо путешествиям во времени и альтернативным реальностям. Этот эпизод вышел на телеэкраны в феврале, но действие в нем закручивается именно вокруг Рождества. В центре серии — Десмонд, который появился только во втором сезоне, но стал одним из главных героев шоу. В «Константе» вертолет, в котором летит герой, попадает во временную аномалию, и Десмонда начинает швырять между настоящим и прошлым — 2004 и 1996 годами. Он должен найти в этих переходах нечто общее, константу, которая связывает оба года. А заодно связаться с любимой девушкой Пенелопой — это ему в конце концов удается, и их телефонный разговор, состоявшийся в канун Рождества 2004 года, стал самым трогательным моментом эпизода, если не всего сезона.

«Константу», номинированную на кучу телевизионных премий, многие фанаты считают лучшим эпизодом «Остаться в живых». Это и вправду отличная, туго закрученная история, в которой романтика и путешествия во времени не мешают друг другу, а наоборот, успешно работают на общий сюжет.

«Сверхъестественное», эпизод «Очень сверхъестественное Рождество» (3.08)

Эпизод из тех далеких славных времен, когда «Сверхъестественное» еще не превратилось в эпопею про войну ангелов и демонов на головах у несчастных братьев Винчестеров, а радовало фанатов отличными «монстрами недели». И, что характерно, единственный рождественский эпизод этого длинного шоу. Он основан на старинной легенде об истинном повелителе зимы — Крампусе, который на самом деле требует не молока с печеньем, а человеческих жертв. Как выясняют Дин и Сэм, распутывая историю нескольких странных убийств, речь идет о куда более древней мифологии — хотя тоже с человеческими жертвами. Еще эпизод примечателен флешбэками из грустного детства Винчестеров, когда им приходилось на Рождество оставаться одним в комнате очередного мотеля, пока отец гонялся за демонами. И трогательным финалом, в котором братья впервые за много лет празднуют Рождество — потому что для Дина, которому в этом сезоне остается жить на Земле меньше года, оно может стать последним.

«Секретные материалы», эпизод «Как призраки похитили Рождество» (6.06)

Этот сериал многие годы держался, не позволяя себе заходов на традиционную территорию праздничных эпизодов. Однако к шестому сезону серьезности у сценаристов поубавилось, и они сняли несколько экспериментальных серий, в том числе замечательную рождественскую. В этом эпизоде Малдер и Скалли попадают в дом с привидениями, которые умеют доводить людей до убийств и самоубийств, и проводят в нем одну кошмарную ночь, на исходе которой действительно едва не убивают друг друга. Однако всё заканчивается счастливо, и в финале эпизода Малдер и Скалли даже обмениваются рождественскими подарками — в первый и последний раз. Правда, нам так и не показали, что агенты подарили друг другу, — это одна из главных нераскрытых тайн «Секретных материалов».

«Футурама», эпизод «Рождественская история» (2.08)

Если нечто существует, то про него есть порно и серия «Футурамы». Рождество в далеком будущем тоже празднуют — правда, с пальмами вместо ёлок. А еще в этом будущем по улицам рыщет Робот Санта-Клаус. Он должен был просто определять, кто вел себя в ушедшем году хорошо, а кто плохо, но из-за программного сбоя угодить ему невозможно — потому что по его высоким стандартам плохо вели себя абсолютно все, и всех ждёт жестокое наказание. Но Фраю с командой, разумеется, удается его избежать. Все остальное, как всегда с «Футурамой», пересказать невозможно, поэтому скажем лишь, что главных изюминок в серии две: отличный актер Джон Гудвин на озвучке злобного Робота Санты и песня Santa Claus is Gunning You Down («Санта-Клаус расстреляет тебя») — на мотив Santa Claus is Coming To Town, разумеется. Эту серию отлично смотреть фоном под новогоднюю уборку.

«Доктор Кто», спецвыпуск «Снеговики» (2012)

У «ньюскульного» «Доктора Кто» есть славная традиция — радовать фанатов на Рождество не очередной серией, а полноценным тематическим фильмом. У каждого уважающего себя «хувианина» есть свой любимый рождественский спецвыпуск, а пересмотреть их все в праздники — святое дело. Мы рискнем порекомендовать «Снеговиков» — серию, написанную Стивеном Моффатом, с Мэттом Смитом, Одиннадцатым Доктором. Здесь впервые появляется спутница Доктора Клара Освальд, действие происходит в викторианском Лондоне (и Доктор даже представляется Шерлоком Холмсом), в истории фигурируют плотоядные зубастые снеговики, а главное Зло эпизода озвучивает Иэн Маккеллен. А еще Мэтту Смиту очень идут сюртук и цилиндр, но это уже вкусовщина.

«Черное зеркало», эпизод «Белое Рождество» (2.04)

Завершает наш рейтинг главный сатирический сериал современности, который в присущем ему духе вложил в рождественский эпизод совсем не праздничные эмоции. «Белое Рождество» виртуозно написано: это сюжет, объединяющий три разные истории, посвященные, как всегда, болезненной зависимости человека от технологий. В первой и третьей новелле описывается технология дополненной реальности, с помощью которой можно «заблокировать» человека в реальной жизни, если не хочешь с ним разговаривать. Во второй поднимается тема цифрового копирования человеческого сознания — и создатели задают вопрос: этично ли жестокое обращение с программой, если она представляет собой копию человеческой личности? А в эпилоге двое героев из рамочного сюжета, запертые на удаленной заснеженной станции в канун Рождества, открывают себе и зрителям, что «в действительности все совсем не так, как на самом деле». «Белое Рождество» — один из самых жутких эпизодов шоу, которое и так никогда не отличалось нежностью к зрителям. Возможно, оно испортит вам праздничное настроение, поэтому смотрите на свой страх и риск.

* * *

Нетрудно заметить, что почти все пункты нашего рейтинга родом из прошлого. В настоящем же стриминговые сервисы могут совсем похоронить славную традицию рождественских эпизодов. «Календарные» серии теряют смысл, если весь сезон сериала можно посмотреть онлайн в любой день года.

Ждем новую традицию — отдельные сериалы, которые будут выходить в качестве подарка под ёлку. Начало уже положено: в декабре прошлого года BBC выпустило эффектный мини-сериал по пресловутой «Рождественской песни» Диккенса, с Гаем Пирсом и Энди Сёркисом (исполнительные продюсеры — Ридли Скотт и Том Харди). Будем надеяться, что вал сиропных рождественских мелодрам, которых сейчас полно на всех каналах и сервисах, всё-таки будет иногда разбавляться хорошей фантастикой.