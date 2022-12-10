Настольная игра «Ольтре»: «Древний Ужас» для всей семьи

Коробка с настольной игрой «Ольтре», стоящая на полке в магазине, сразу привлечёт внимание как опытных любителей хобби, так и неофитов. «Ольтре» не только красиво выглядит, но и может стать ступенькой к сложным играм для ваших неопытных друзей или детей. Ну или просто прекрасным способом провести вечер. Всё зависит от того, как на неё посмотреть.

Тип игры: приключения, со сценариями

Авторы: Антуан Боза, Джон Грюмф

Художник: Венсан Дютре

Издатель: Studio H

Издатель в России: «Эврикус»

Количество игроков: 2–4

Возраст игроков: 14+

Время игры: 60–90 минут

Похоже на: Ghost Stories, «Зомби в школе», «Ужас Аркхэма»

Первое, что бросается в глаза, — невероятно сочное оформление. Даже иллюстрация на обложке позволяет безошибочно угадать имя художника — конечно же, это знаменитый француз Венсан Дютре! Мы уже могли любоваться его работами в играх «Остров сокровищ», «В поисках Эльдорадо», «Восход 5», «Хуанхэ и Янцзы» и других. Многие, не мелочась, называют Дютре лучшим художником-оформителем настольных игр. Его яркие, детальные и при этом максимально реалистичные иллюстрации резко выделяются среди прочих, часто слишком схематичных и условных или, наоборот, «комиксовых» и гипертрофированных.

Если же «Ольтре» в магазине не просто стоит на полке, а разложена на одном из столов, то, помимо прекрасных артов на поле и картах, вы обязательно отметите и шикарное качество остальных компонентов. Крупные миплы в форме рыцарей с нанесённым на них рисунком (для каждого персонажа вы найдёте его личную фигурку), резные деревянные ресурсы, большие кастомные кубы, планшеты героев на фоне витражей, картонная фигурка дракона… Даже внутри коробка стилизована под деревянные сундучки, по которым можно разложить всё содержимое. И ведь это не какая-то «Делюкс-версия», как сейчас модно делать у многих издателей. Нет, это самая обычная версия для магазинов, укладывающаяся в совершенно разумную цену.

Тех же, кто с настольными играми знаком давно и не понаслышке, наверняка привлечёт ещё и имя автора. Антуан Боза не самый плодовитый гейм-дизайнер, зато его детища обычно обретают популярность и собирают россыпи настольных премий. Так случилось с его первой крупной игрой, вышедшей в 2008 году Ghost Stories («Истории призраков»), в которой буддийские монахи отбивались от навязчивых мёртвых душ. А «7 Чудес», появившиеся в 2010 году, прославили Антуана на весь мир. Это одна из лучших игр на построение цивилизации — лаконичная, быстрая, но притом со стратегической глубиной. Даже простые семейные игры Боза, «Такеноко» и «Драфтозавров», с удовольствием раскладывают на столах семьи по всему миру.

Эти два талантливых человека объединились, чтобы создать «Ольтре» — игру об отряде рыцарей-рейнджеров, которые защищают замок и прилегающие к нему поселения («Ольтре!» — это их боевой клич). От чего именно предстоит защищаться — зависит от выбранного сценария (здесь они называются «летописи»). Постараемся избежать лишних спойлеров, скажем лишь, что игроков ждёт вся классика фэнтези-приключений — от охоты на крыс до сражений с ордами орков. И, конечно, фигурка дракона тут неспроста.

Ходы в партии совершаются очень быстро. Сначала игрок кидает кубик приключения и передвигает фишку на «поле истории». Она может остановиться на одной из трёх клеток. Первая продвинет вашу летопись дальше — это очень красиво реализовано. Колода карт летописей стилизована под книгу, а потому каждый раз, когда вы вскрываете новую карту и отправляете в сброс предыдущую, перед вами открывается описание дальнейшего хода событий слева и очередная прекрасная иллюстрация справа. Клетки происшествий и невзгод отправляют в одну из деревень, окружающих замок, новую карту — с ними рыцарям придётся разбираться лично. Наконец, клетка невзгод и событий добавит в игру какое-то новое условие, которое может оказать мгновенный эффект, а может длиться несколько раундов, пока маркер приключения вновь не встанет на это место.

На кубике, отвечающем за перемещения этого маркера, есть значения от 0 до 3, а потому время партии даже в одну и ту же летопись может разниться, но не слишком сильно. Большинство коротких летописей займут меньше часа, а длинные — приблизительно полтора.

После того как разыгран эффект приключения, наступает время рейнджеру совершить два своих действия. Это может быть передвижение между замком и поселениями, получение ресурсов в безопасных деревнях, строительство новых построек или защитных башен в крепости. Но главное — освобождение местности от карт происшествий и невзгод, ведь если их накопится слишком много, то престиж рыцарского отряда начнёт падать, и это может привести к проигрышу (как и падение до 0 защиты крепости). А потому чаще всего бравые рыцари занимаются тем, что, придя в какое-то из восьми поселений, вскрывают карту происшествия, зачитывают художественный текст, описывающий, во что же именно они вляпались на этот раз, и либо выбирают какую-то линию поведения, которая приводит к тому или иному результату, либо проходят проверку одного из своих умений.

Всего их в игре четыре: «воин», «ремесленник», «следопыт», «учёный». Каждый герой изначально владеет одной из этих профессий, также все четыре умения даёт наш замок, а ещё их можно прокачать, возведя определённые строения (всё логично: библиотека прибавит учёности, казарма — воинственности и так далее). Посчитав, сколькими пунктами проверяемого умения обладает рейнджер, проходящий проверку, он берёт именно столько кубиков умений и бросает их. Набрав нужное количество успехов на гранях (чаще всего требуется один) он зачитывает с карты происшествия успешный результат и получает определённую награду, а в случае неудачи — зачитывает соседний. Так или иначе, карта происшествия убирается с поля, а если вы уберёте их все и возведёте на ближайшей крепостной стене защитную башню, то полностью защитите поселение и больше не будете класть в него эти карты.

Так буквально за пару минут пролетают ходы: кинуть кубик приключения и сделать два разных действия. Товарищи по отряду не успевают заскучать, зачитывая или слушая описания ваших приключений. Условия победы разные в различных летописях (а они при первом прохождении могут преподносить сюрпризы), к тому же их надо сочетать с различными картами миссий, на которых указаны чёткие задания разного уровня сложности. Конечно, при переигрывании уже теряется очарование неизвестности, но тем не менее реиграбельность в «Ольтре» присутствует. А ещё уже анонсировано русскоязычное издание дополнения с новыми летописями.

Теперь скажите, о умудрённые годами настольного хобби и отягощённые десятками коробок настольщики: ничего ли вам не напомнило это описание? Мы перемещаемся по локациям, тянем там карты и зачитываем происшествия, а затем проходим проверки, кидая кубики и надеясь на выпадение успехов, и всё это обёрнуто в интересную историю с завязкой, кульминацией и развязкой. Да это же… «Ужас Аркхэма» или «Древний Ужас»!

Да-да, общая система геймплея здесь очень похожая, только максимально упрощённая: партии не длиннее полутора часов, лёгкая добыча ресурсов, два-три кубика, которые нужно бросать при проверках. Причём «Ольтре» ни в коем случае не плагиат — это самобытная игра со своим интересным миром и атмосферным антуражем. Но схожесть с такими «старшими братьями» делает её просто идеальной игрой для перехода от лёгких быстрых игр к настоящему хардкору. Она прекрасно подойдёт, если вы хотите познакомить с миром настольных игр ваших неопытных друзей или постепенно вырастить из детей полноценных сопартийцев.

Кстати, про игру с детьми. Во-первых, игровым процессом «Ольтре» похожа не только на лавкрафтовские «Ужасы», но и на популярную детскую настольную игру «Зомби в школе». Там тоже поле поделено на школу в центре и окружающие локации, которые необходимо защищать от забавных живых мертвецов, появляющихся на поле каждый ход после броска специального кубика, и игроки тоже совершают по два быстрых действия. Так что, имея опыт игры в «Зомби», дети наверняка на лету схватят и правила «Ольтре». Во-вторых, изначально определённый авторами игры возрастной порог «8+» в российской локализации превратился в надпись «14+» на коробке. Так вот, «8+» гораздо ближе к истине! В игре понятные и логичные правила, а небольшие тексты на картах при необходимости прочтёт взрослый. Скажем так: скорее всего, компания восьмилетних детей вряд ли сможет играть в «Ольтре» сама, но при наличии хоть одного взрослого, следящего за правилами, — легко.

При этом хоть разок пройти все летописи (коих в базовой коробке семь) не будет скучно и команде опытных взрослых игроков. Геймплей очень приятный и расслабляющий, истории интересные, иллюстрации красивые, а верчение в руках большой фигурки всадника доставляет тактильное удовольствие. Хороший вариант для того, чтобы отдохнуть после тяжёлого трудового дня или отвлечься от новостей нашего пугающего реального мира.