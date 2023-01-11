Лучшие настольные игры 2022 года

Несмотря на все сложности и несколько отменённых проектов по локализациям, в 2022 году вышло множество хороших настольных игр. В этом списке есть и свежие новинки уходящего года, и хиты, которых российские игроки ждали несколько лет. Захватывающие фэнтези-приключения, глубокие экономические стратегии, получасовые несложные филлеры — выбирайте на свой вкус! Возможно, он совпадёт со вкусами тех, кто принял участие в голосовании за лучшие настольные игры года по версии «Мира фантастики».

Битоку

Еврогейм года

Претенденты: «Машина погоды», «Вечная зима: Палеоиндейцы», «Бухта торговцев», «Вдали от солнца», «Мастера пламени», «Неизвестная планета»

В этой категории нас ждал особенно сложный выбор, ведь хороших экономических стратегий за год вышло множество! Здесь и новое творение знаменитого Витала Ласерды «Машина погоды», и комплексный еврогейм о первобытных племенах «Вечная зима», и «Бухта торговцев», построенная на асимметрии игры за разных персонажей. А ещё «Мастера пламени» с их милыми дракончиками, работающими в магических лавках, и две очень разные игры о покорении космоса: «Вдали от солнца» основана на прокачке технологий, а «Неизвестная планета» — на заполнении планшета полимино-тайлами.

Но победителем становится вышедшая на русском языке под самый занавес года «Битоку». Игра сразу привлекает внимание внешним видом: крупное игровое поле и многочисленные жетоны окрашены в невероятно сочные цвета, да и геймплей буквально дышит японской мифологией. По сюжету Великий Дух Леса скоро должен уйти на покой, и ему необходимо успеть выбрать себе преемника. Для этого он четыре года-раунда будет наблюдать, кто из претендентов на его место лучше справляется со своими духовными обязанностями. Чтобы набрать больше всех очков добродетели, игроки будут разыгрывать карты с ёкаями и битоку и отправлять кубики-рабочих выполнять множество заданий: вести паломников по пути мудрости, собирать ресурсы, строить здания, искать сокровища и исполнять видения.

«Битоку» не получится назвать игрой для начинающих — правила здесь довольно сложные, особенно при первом прочтении, когда игроки ещё не запомнили, какой японский термин что обозначает, чем кодам отличается от ивакуры и как соединять митамы со стрекозами. Однако стоит во всём разобраться — и вам откроется глубокая стратегия с множеством путей к победе и волшебным оформлением.

Тираны Подземья

Лучшая карточная игра

Претенденты: «Покорение Марса. Экспедиция „Арес“», «Дорога приключений. Архив Буресвета», «Максимум Апокалипсис», «Конец Вечности»

В этой категории есть и игры, в которых, помимо карт, встречаются и другие компоненты (различные фишки, жетоны и даже игровые поля), но после первой же партии становится понятно, что душа игрового процесса — это карты. Можно собирать из них успешно работающий движок или копить сеты, добавлять их в личные колоды или использовать для битв с врагами, но без них обойтись не получится.

В игре «Покорение Марса. „Экспедиция Арес“» из карт создается экономический движок, а в игре «Дорога приключений. Архив Буресвета» — биография героя, который живёт в мире, созданном писателем Брендоном Сандерсоном. В «Конце Вечности» игроки в роли великих магов с помощью карт сражаются со всевозможными чудовищами, а в «Максимум Апокалипсисе» — пытаются пережить конец света в его различных вариациях.

Но все эти игры уступили первенство колодостроительным «Тиранам Подземья», которых российские игроки ждали аж с 2016 года. А причин для ожидания было множество: простые правила, которые можно объяснить буквально за 10 минут, очень вариативный игровой процесс, оформление с прекрасными иллюстрациями из Dungeons & Dragons и большое разнообразие геймплея благодаря шести наборам колод в одной коробке.

Игроки берут на себя роли глав Великих домов дроу — тёмных эльфов, чьи города раскинулись в огромном подземелье. Их национальный вид спорта — сражения и войны друг с другом, и именно этим предстоит заниматься в игре. Каждый ход игроки разыгрывают карты из личных колод, чтобы либо приобретать новые карты, либо продвигать войска по полю, захватывая локации и уничтожая отряды соперников. Помимо дроу, в противостояние втянуто множество существ, знакомых каждому почитателю фэнтези: драконы, элементали, иллитиды, демоны, вампиры, восставшие мертвецы и прочие.

Приключения Робина Гуда

Лучший кооператив

Претенденты: «Ольтре», «Descent. Сказания тьмы», «Максимум Апокалипсис», «Стройполис»

Жанр, в котором игроки единой командой сражаются против игры, не теряет популярности. В этом году мы с друзьями могли защитить замок и окружающие деревни в «Ольтре», спасти целое королевство Терринот в новой части игры Descent, попытаться выжить после конца света в «Максимум Апокалипсисе» или построить общий город в минималистичном «Стройполисе».

Победителя этой категории, помимо знаменитого героя, отличает очень оригинальный подход к геймплею. Карта Шервудского леса в «Приключениях Робина Гуда» не разделена на клетки или сектора: дальность передвижения контролируют деревянные фигурки, изображающие идущих или бегущих членов разбойничьей шайки. За сюжет игровой кампании отвечает внушительная книга кампании в твёрдой обложке, а многочисленные изменения игроки отмечают, переворачивая части составного игрового поля. В общем, автор игры Михаэль Менцель сделал всё, чтобы глубже погрузить нас в события легенды и как можно меньше отвлекать от интересной истории игровыми условностями!

Bullet

Самый необычный геймплей

Претенденты: «Эпоха облаков», «Кубитос», «Бухта торговцев», «Вторжение с небес», «Ведьмин круг»

Категория, в которой вы не найдёте «очередных» игр в жанре размещения рабочих или «ещё одного» данжен-кроулера. В центре внимания — те, кто смог в своём геймплее предложить что-то принципиально новое, оригинальное, нигде не встречавшееся.

В «Эпохе облаков», например, количество собранных дирижаблями ресурсов нужно предугадывать, тщательно разглядывая карты городов в полупрозрачных протекторах с облаками. В «Кубитосе» нас ждала азартная гонка кубических существ, результаты которой зависят от верно набранных кубов-болельщиков. «Бухта торговцев» удивила полной асимметрией героев, как будто участники этой стратегии играют в совершенно разные игры. «Вторжение с небес» помогало провести время в одиночестве, ведь это игра о спасении Земли от пришельцев для одного игрока. А «Ведьмин круг» — семейная игра о варке зелий, в которой котлы с ингредиентами передают друг другу.

Но самой оригинальной в прошлом году оказалась Bullet — перестрелка между анимешными красотками, в которой ожидания своего хода просто нет. Всё происходит одновременно: в каждого игрока летят разноцветные пули из мешочка, а чтобы отразить их или перенаправить в соперников, нужно с помощью особых умений передвигать жетоны пуль на планшете и собирать их в определённые узоры. Всё это — под динамичную музыку и тиканье неумолимого таймера. Победит тот, кто продержится больше раундов.

Руины острова Арнак. Лидеры экспедиции

Лучшее дополнение

Претенденты: «Осквернённый Грааль: Эпоха легенд / Последний рыцарь / Эхо прошлого», «Остров духов: Гиблый край», «Палео. Новое начало», «Космический контакт. Космическое вторжение», «Предназначение. Море песка», «Дюна: Империя. Расцвет иксианцев», «Особняки безумия. Зловещие путешествия», «Ужас Аркхэма. Карточная игра. На краю земли»

Список претендентов в этой номинации получился самым длинным — в 2022 году очень многие хорошие игры обзавелись достойными дополнениями. Они добавляли в игровой процесс новые истории, компоненты и механики. Особое мастерство гейм-дизайнера — сделать так, чтобы дополнение не перегрузило и не переусложнило базовую игру. Лучше всего это удалось создателям стратегии «Руины острова Арнак». «Лидеры экспедиции» так хорошо вписываются в геймплей, что большинство игравших в них говорят: «Теперь играть буду только с дополнением!».

Археологи, исследующие загадочный остров, наконец-то обрели лица и уникальные возможности. Герои получились очень разными: кто-то разгуливает по джунглям в одиночку, кому-то помогает орёл, а один вообще проводит ритуалы с помощью карт страха, вредных для остальных игроков. Каждого лидера экспедиции хочется опробовать в деле, ведь стиль игры за них очень отличается. Общее только одно — умелый стратег имеет все шансы победить любым из лидеров. Эта асимметрия — именно то, чего не хватало и без того отличной базе.

Каскадия

Лучшая нефантастическая игра

Претенденты: «Холст», «Великая стена», «Властители», «Канбан», «Идеальный кадр», Pax Renaissance, «Тюльпаномания», «Хора. Становление империи», «Лиссабон»

В этой категории каждый год главная сложность — составить список претендентов из всего многообразия игр, в которых нет фантастического допущения. Прошедший год не стал исключением — здесь есть жанры на любой вкус! Две экономических стратегии для продвинутых игроков от Витала Ласерды — о строительстве португальской столицы «Лиссабон» и о работе автомобильного завода «Канбан». Полукооператив о противостоянии китайских и монгольских войск «Великая стена». Две очень разных стратегии о Европе эпохи Возрождения: в Pax Renaissance игроки выступают в роли банкиров, а во «Властителях» — в роли представителей великих итальянских династий. В игре «Хора. Становление империи» надо развивать античную цивилизацию, в «Тюльпаномании» — выращивать и продавать цветы, в «Идеальном кадре» — расставлять гостей на фотосессии, а в «Холсте» — создавать картины с помощью полупрозрачных протекторов.

Но всех этих достойных конкурентов обошла «Каскадия» — прекрасный семейный абстракт, в который одинаково интересно сыграть и опытным, и начинающим игрокам. Каждый ход участники расширяют перед собой природные ареалы — леса, реки, горы — и заселяют их подходящими животными. Правильное расположение зверей и зон их обитания приносит победные очки. Быстрые партии затягивают с головой, и после оглашения результатов так и хочется тут же начать следующую партию, чтобы поудачнее расположить яркие деревянные жетоны с медведями, орлами и оленями.

ISS Vanguard

Лучшая нелокализованная новинка

Претенденты: Frosthaven, Frostpunk, Wonderland’s War, Aeon Trespass: Odyssey, Nemesis: Lockdown, Oathsworn: Into the Deepwood

Номинация, от списка претендентов в которой сердце обливается кровью! Многие из этих игр были заявлены для издания на русском языке, но из-за начавшихся в феврале событий контракты были заморожены. Так, пока можно не ждать Frosthaven — продолжение «Мрачной гавани», и Frostpunk — стратегию о замерзающем городе, основанную на одноимённой видеоигре. Список пополняет Nemesis: Lockdown, вторая часть космического хоррора «Немезида», в которой дело происходит на поверхности Марса.

Остальных номинантов на локализацию пока никто не брал, а жаль! Wonderland’s War — это залихватские сражения персонажей «Алисы в Стране чудес», Aeon Trespass: Odyssey — эпическая война с гигантскими монстрами в мире, где Древняя Греция смешалась с научной фантастикой, а Oathsworn: Into the Deepwood — тоже сражения с чудовищами, но в мире тёмного фэнтези.

Особенно обидно, что у российских издательств прервалось сотрудничество с польской фирмой Awaken Realms, создателей таких хитов, как «Немезида» и «Осквернённый Грааль». Лучшей нелокализованной новинкой уходящего года мы признаём их новое творение — ISS Vanguard, кооперативное фантастическое приключение, в котором игроки исследуют космические просторы на борту общего звездолёта.

Геймплей делится на несколько составляющих. Команде предстоит выбирать, какие планеты посетить и кем спуститься на поверхность — там игроков ждут как мирные исследования, так и битвы с врагами. А по возвращении можно усовершенствовать корабль, и это представлено в виде отдельного судового журнала с кармашками под приобретаемые карты. Каждый разворот — свой корабельный отсек. Все это обёрнуто в сюжет, созданный профессиональным писателем Кшиштофом Пискорским. История полна интересных выборов и внезапных поворотов.

Я не человек

Лучшая отечественная новинка

Претенденты: «Менестрели», «Квилт», «Лесные тайны», «Волки Одина», «Я не робот»

Отечественные гейм-дизайнеры почти не выходят на поле крупных проектов с собственными данжен-кроулерами или стратегиями о развитии целых цивилизаций. Во многом это связано с неразвитостью производства в России — на наших заводах пока ещё не делают качественные пластиковые миниатюры или сложные деревянные компоненты. Тем не менее с каждым годом выходит всё больше приятных семеек и несложных филлеров.

Таковы, например, «Менестрели» — игра жанра «кинь-и-напиши», в которой не надо писать: вместо этого после броска кубиков на планшеты выставляются очаровательные миплы рыцарей, магов и прекрасных дам. В «Квилте» предстоит раскрашивать цветными карандашами картинки на планшетах. «Лесные тайны» — яркое путешествие по волшебному лесу, где надо собрать подарки духов. В карточных «Волках Одина» происходят быстрые сражения между отрядами викингов, призывающих на свою сторону древних богов. А в играх для вечеринок «Я не робот» и «Я не человек» нужно с помощью картинок и ассоциаций искать среди своих рядов засланную машину (или, наоборот, кожаного мешка).

Честно признаемся: награду в этой номинации мы присуждаем не за выдающийся геймплей, а за актуальность. «Я не человек» и «Я не робот» — пара почти идентичных патигеймов, которые по игровому процессу напоминают смесь «Диксита» и «Находки для шпиона». Один из игроков не знает, какая из девяти выложенных картинок загадана, и по названным ассоциациям ему предстоит сделать верный выбор, при этом не выдав себя.

Но если про версию «Я не робот» больше ничего не добавить, то «Я не человек» привлекает большой надписью на коробке: «Первая настольная игра, оформленная нейросетью». Да-да, в пункте «Художник» буклета правил официально написано: Midjourney. Эта нейросеть на протяжении года выдавала множество прекрасных и очень разноплановых иллюстраций, что вызвало бурные дебаты о роли художника в современном мире.

В игре «Я не человек» это пришлось как нельзя кстати, ведь по сюжету все за столом роботы, кроме одного затесавшегося человека (именно он не знает, какая картинка загадана). Разглядывать творения нейросети и представлять, что очень скоро машины начнут устраивать нам проверки капчей — весело и немного тревожно одновременно.

Descent. Сказания тьмы

Америтреш года

Претенденты: «Войны Чёрной Розы», «Нечто», «Непостижимое», «А. Д. Е. Л. Ь.», «Анх. Боги Египта»

Игра года

Претендентами были все игры, заявленные в предыдущих номинациях.

В стане любителей игр с элементами случайности в уходящем году правили полукооперативы. «Нечто» делало игроков участниками фильма ужасов, где любой мог оказаться замаскированным пришельцем. В «Непостижимом» среди пассажиров лайнера затесались культисты, жаждущие призвать древних богов из книг Лавкрафта. А в «А. Д. Е. Л. Ь.» один из игроков брал на себя роль безумного ИИ, который пытается уничтожить экипаж космического корабля. Были и достойные представители с другими механиками: в «Войнах Чёрной Розы» на столе кипели сражения боевых магов, а в «Анхе» — битва за Древний Египет между Ра, Анубисом и Осирисом.

Победитель этой категории набрал больше всех голосов и по итогам общего зачёта, а значит, становится лучшей настольной игрой 2022 года по мнению «Мира фантастики»! Новая часть серии Descent «Сказания тьмы» — это не просто эпическое, а прямо-таки монументальное ролевое приключение. В огромной коробке среди компонентов скрывается множество собираемых из картона 3D-элементов местности, а ещё — россыпь миниатюр невероятного качества.

Терриноту снова грозит опасность, и отряд бравых героев отправляется в увлекательные странствия по дремучим лесам, древним подземельям и другим локациям, чтобы победить Главного Гада. Cреди героев — женщина-рыцарь, эльф, маг огня, котик-вор, полудракон и сильная чёрная гномка. За поведение врагов и сюжетные повороты отвечает электронное приложение, вокруг которого при первом анонсе игры было сломано немало копий (многие любители настольных игр не приемлют никаких гаджетов за столом).

Однако продажи и за рубежом, и в России показали, что ни наличие приложения, ни спорный стиль рисунка не помешали игрокам оценить геймплей «Сказаний тьмы» по достоинству. Оригинальная система прокачки и использования способностей на двусторонних картах, захватывающие, по-настоящему разнообразные сценарии и отсутствие необходимости кому-то всю кампанию играть на стороне Зла принесли игре «Descent. Сказания тьмы» заслуженную популярность. Ждём продолжения!