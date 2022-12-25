Какие настольные игры выйдут в 2023 году?

События 2022 года ударили и по индустрии настольных игр в России. Возможно, не так чувствительно, как по кинематографу или видеоиграм. Однако некоторые крупные зарубежные издательства предпочли заморозить отношения с российскими локализаторами. Возобновится ли сотрудничество — покажет лишь время. Тем не менее без интересных настольных новинок в 2023 году мы не останемся. Только взгляните на этот список: в нём есть ролевое приключение, экономические стратегии, парочка «пряток», карточный «Властелин колец», настольная Fortnite, приятные семейки и несколько совсем уж необычных игр. Есть из чего выбрать! Остаётся только пожелать, чтобы все военные операции в следующем году происходили только на наших игровых столах.

Roll Player Adventures: Приключения в Улосе

Рейтинг BGG — 8.3

Издатель в России: Hobby World

Кооперативная приключенческая игра, которая сочетает в себе книгу-игру, прохождение испытаний на кубах и ролевые элементы.

«Приключения в Улосе» выросли из небольшой настольной игры «Путь героя» (в оригинале — Roll Plaуer) 2016 года. В ней с помощью кубиков надо было создать идеального фэнтези-героя, наделив его всеми классическими характеристиками: силой, интеллектом, харизмой и так далее. Позднее вышли ещё несколько игр, чьё действие происходило в том же мире (на русском языке из них были локализованы «Картографы» и «Взаперти»). Создание героя, составление карты местности, стратегия о фэнтезийной тюрьме — кажется, издательство Thunderworks Games всё время ходило вокруг да около главной темы. Наконец, в 2021 году оно решилось отправить игроков в самое настоящее эпическое приключение!

Команда героев будет путешествовать по миру, непременно вляпываясь в самые разные приключения, получая шишки и прокачивая навыки. Это отмечается добавлением разноцветных кубиков в мешочек — разные цвета отвечают за разные характеристики. При проверке навыков необходимо достать определённое количество кубов и сделать бросок, а ваши умения и карты на руке могут повлиять на выпавший результат.

Итоги проверок, повороты сюжета и финал всей истории описаны в параграфах книги приключений. В коробке целых 12 таких книг, связанных между собой общим сюжетом, — в целом более 500 страниц текста! Причём текста явно качественного — зарубежные игроки отмечают, что, несмотря на множество возможных сюжетных развилок, истории в Улосе складываются не только интересные, но и логичные. А ведь именно это всегда было проблемой настольных RPG по сравнению с компьютерными.

Зверь

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель в России: GaGa Games

Когда компания GaGa Games устроила предзаказ русской версии этой игры с механикой скрытного перемещения, случился настоящий ажиотаж — все коробки были раскуплены менее чем за три часа! Опоздавшие до сих пор высказывают недовольство в комментариях, а счастливые обладатели экземпляра с нетерпением ждут февраля, чтобы разыграть на столе охоту, в которой непонятно, кто настоящая жертва.

Один из игроков берёт на себя роль ужасного монстра, терроризирующего человеческие поселения. Какого именно монстра — есть целых шесть вариантов, каждый со своими особенностями. Белая волчица, насылающая стаи голодных хищников, трёхголовая гигантская змея — к каждому врагу необходимо подбирать свою тактику. Чудовище перемещается по карте тайно, хотя охотники всегда более-менее представляют его примерное местонахождение. Но выследить Зверя мало, надо не дать ему достичь своей главной цели (в коробке есть несколько различных сценариев).

Весь этот процесс обёрнут в очень необычное, мрачное, подёрнутое туманной дымкой оформление. На предзаказе можно было приобрести даже отдельный артбук, чтобы любоваться на эти великолепные арты в увеличенном масштабе. Если вы тоже хотите принять участие в смертельной охоте — не зевайте в феврале! «Зверь» в магазинах может уйти с таким же свистом, как и на предзаказе.

Война Кольца: Карточная игра

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель в России: GaGa Games

Перед нами самостоятельная игра, связанная с эпической стратегией «Война Кольца» лишь общим миром и издательством (похожая ситуация была в настольной франшизе «Ужас Аркхэма»). Это ассиметричная карточная игра, в которой игроки представляют сторону либо свободных народов Средиземья, либо сил Тьмы. Причём упор делается не только на интересные механики, но и на особую тематику процесса — как и в случае со «старшим братом», создатели хотят погрузить нас в историю, придуманную профессором Толкином.

В ходе партии игроки разыгрывают карты из своих уникальных колод, которые представляют силы Рохана, лесных эльфов, гномов, войск Сарумана и многих других. Каждую карту можно либо разыграть, либо сбросить, чтобы оплатить ею стоимость других карт. При этом на поле одновременно проходят битвы за знакомые всем поклонникам локации Средиземья и отдельно — за карты пути, по которому Фродо несёт свою ношу к Роковой горе. Продлится это около 90 минут — по словам создателей, «Война Кольца: Карточная игра» создавалась прежде всего для того, чтобы у её культового прародителя появился быстрый и компактный аналог.

А ещё, вопреки последним тенденциям, в небольшой коробке нас будет ждать полностью законченный продукт. Это не «живая» и не «коллекционная» карточная игра, и вам не потребуется потом скупать множество свежих бустеров и дополнений, чтобы она раскрылась во всей красе. Конечно, авторы уже обмолвились, что подумывают о дополнениях — например, о расширении для пяти-шести игроков. Но изначально они задумывали свое детище таким, чтобы двух колод по 60 карт, стопки локаций и россыпи жетонов хватило для полноценного розыгрыша всей легендарной трилогии.

Revive

Рейтинг BGG — 8.3

Издатель в России: «Стиль жизни»

Эта стратегия о возрождении замёрзшей Земли привлекла наибольшее внимание игроков на выставке настольных игр в Эссене, которая состоялась в уходящем году. Каждый игрок берёт на себя управление собственным племенем и начинает осваивать уникальные способности и забытые древние технологии, отмечая прогресс на большом двухслойном планшете. Для всего этого необходимо грамотно задействовать имеющиеся на руках карты, каждую из которых можно использовать либо для получения ресурсов, либо для активации способности. По ходу партии на поле начнут открываться новые территории и вырастать фабрики, которые откроют доступ к новым, более продвинутым технологиям.

В целом Revive выглядит как ещё один комплексный еврогейм с целым ворохом механик, что-то вроде «Руин острова Арнак» или «Вечной зимы». Тут и неизбитая тема, и различные варианты розыгрыша карт, и сочетание общего поля и личных планшетов, и менеджмент ресурсов, и приятное оформление. Такие экономические стратегии сейчас на пике популярности, так что, возможно, и Revive займёт среди них достойное место.

Галерист

Рейтинг BGG — 8.0

Издатель в России: Crowd Games

Одна из самых ожидаемых локализаций 2023 года не имеет отношения к фантастике, но не сказать о ней мы не можем. Португальского гейм-дизайнера Витала Ласерду настольщики давно называют великим и ужасным. Игры от него — это всегда невероятно глубокие стратегии с комплексными правилами и высоким порогом вхождения. Его детища, как говорится, на любителя — сложные, мозголомные, заставляющие игроков задействовать все свои мыслительные способности и строить планы на много ходов вперёд. Но таких любителей с каждым годом появляется всё больше!

К счастью, российские издательства потихоньку выпускают на русском языке все главные хиты Ласерды. В следующем году настанет очередь и «Галериста» — одной из самых популярных игр Витала. В ней привлекает, во-первых, нетипичная тематика: вы примерите на себя профессию галериста — человека, торгующего произведениями искусства. Во вторых, это одна из самых простых в освоении игр Ласерды — рейтинг её «тяжести» на BGG «всего» 4.26 из 5 (некоторые его творения подобрались к высшей отметке ещё ближе). Так что «Галерист» — отличный способ познакомиться с творчеством этого уникального автора.

Обет. Хроники завоеваний и изгнаний

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель в России: Crowd Games

Гейм-дизайнер Коул Верле любит историю — он создал исторические стратегии Pax Pamir и John Company. Художник Кайл Феррин любит антропоморфных животных, которые выглядят одновременно мило и угрожающе. Эти двое уже объединяли свои силы, чтобы создать «Корни» — невероятно популярную асимметричную стратегию о лесной войне. Их второе совместное детище «Обет» обещает быть ещё масштабнее.

Для этой игры авторы создали новый фэнтезийный мир, который игрокам предстоит завоёвывать. Один из игроков в первой партии становится канцлером, уже сидящим на троне, его задача — там удержаться. Остальные берут на себя роли изгнанников, желающих либо свергнуть канцлера, либо овладеть мистическими знаниями и стать ясновидцами. Можно даже стать верными вассалами канцлера и наблюдать за соперничеством со стороны, преследуя при этом свои цели.

Важная фишка «Обета» — механика наследия. В процессе игры участники меняют внешний вид земель и формируют колоды карт в зависимости от результатов предыдущих партий. Таким образом история королевства развивается и идёт именно по проторённому вами пути. В этот раз Верль не стал воссоздавать в игре реальные события, а позволил нам самим творить историю.

Волки (The Wolves)

Рейтинг BGG — 7.6

Издатель в России: «Эврикус»

Семейная стратегия, которая в 2022 году стала одной из самых обсуждаемых игр на выставке в Эссене — во многом благодаря привлекательному оформлению и оригинальной теме. В основе геймплея — механика ареа-контроля, то есть игрокам придётся бороться за территории. Но обёрнуто это не в сеттинг очередной войны, будь то исторической или фантастической. Мы берём под опеку волчьи стаи, каждая из которых хочет доминировать.

Причём стаи уникальны — у разных игроков будет преимущество на определённом виде территории. Всего их шесть, и от того, на каких территориях вы совершили действия в этот ход, зависит, на каких вы сможете действовать в следующий. Реализовано это с помощью двусторонних тайлов с изображениями разных территорий, которые надо переворачивать после совершения действий. А дел у настоящих волков много — помимо расселения, надо охотиться, строить логова, расширять стаю и, конечно же, громко выть на луну!

Tragedy Looper

Рейтинг BGG — 7.2

Издатель в России: «Лавка Игр»

Оригинальная игра 2011 года выпуска, успевшая за это время стать культовой в узких кругах, наконец доберётся и до России. Перед нами очень необычный детектив: здесь нет готового сюжета, который сообща раскрывают все игроки. Один из участников должен стать «сценаристом» (в оригинале — MasterMind). Именно он распределяет роли между игровыми персонажами и намечает ключевые события сценария. Остальные становятся детективами. Они перемещаются по локациям, общаются с персонажами и частенько становятся свидетелями печальных событий. Закончив день, сценарист переносит их вновь в самое начало истории (да, перед нами — детективный «день сурка»). Детективам нужно прожить этот день по-другому, чтобы узнать новую информацию и в конце партии правильно назвать сценаристу роли всех персонажей.

Хотя Tragedy Looper — одна из первых дедуктивных настольных игр, да ещё и с высокой реиграбельностью (только в базовой коробке 12 сценариев, роли и события в которых можно распределять по-разному), мировым хитом она не стала. Вероятно, этому помешало оформление в стиле аниме, которое не пользуется большим успехом на Западе, или «проклятие хозяина коробки». Чаще всего именно человеку, лучше всего знакомому с правилами, приходится играть за сценариста, по сути, обеспечивая интересное времяпрепровождение другим игрокам. Тем не менее преданных поклонников у игры тоже набралось достаточно, так что в последующие годы успело выйти множество дополнений: там нас ждут и пришельцы из космоса, и лавкрафтовские ужасы, и ещё множество интересных способов умереть.

3000 Scoundrels

Рейтинг BGG — 6.8

Издатель в России: Hobby World

Типичный городок на Диком Западе посетил таинственный Путешественник, и местным ковбоям и бандитам стали доступны очень странные технологии, словно из будущего. И теперь за обладание ими начинается настоящая война!

«3000 негодяев» — необычная карточная игра, в которой игроки создают множество персонажей, комбинируя разные черты и профессии. Название игры взято не с потолка — по словам авторов, всего можно создать именно 3000 уникальных комбинаций. Для добавления персонажу новых свойств в процессе игры используются прозрачные карты. Вы в буквальном смысле можете «приодеть» вашего негодяя, вложив карту с портретом внутрь протектора с изображением одежды и написанным свойством.

Ну и какая же игра про Дикий Запад обходится без блефа? Каждый ход вам предстоит в закрытую разыгрывать покерную карту и использовать все способности, соответствующие заявленному на ней номеру. Но вы вовсе не обязаны говорить правду! Если соперники раскроют обман, это отразится на вашей репутации и отдалит от победы. Зато умелый блеф наверняка позволит вырваться в лидеры!

Dune: A Game of Conquest and Diplomacy

Рейтинг BGG — 6.9

Издатель в России: «Лавка Игр»

«Дюны» много не бывает! Не успели мы объявить стратегию «Дюна» лучшей настольной игрой 2021 года, как издательство «Лавка Игр» анонсировало, что на русском появится ещё одна, совершенно не связанная с первой, игра о дюнах Арракиса.

И хотя для нас она, скорее всего, навсегда останется «Второй Дюной», на самом деле перед нами новая редакция стратегии Dune аж 1979 года, в которой дизайн и арты переделаны под свежий фильм Дени Вильнёва. Но изменения не только косметические — геймплей тоже сильно поменяли, чтобы осовременить и облегчить его. Похоже, у авторов получилось: среднее время партии указано в промежутке от 20 до 60 минут.

Игроки возглавляют известные всем поклонникам творчества Фрэнка Герберта фракции — Атрейдесов, Харконненов, Империум или фрименов. Цель каждой — установить контроль над многострадальной планетой, полной бесценной Пряности. Для этого нужно разыгрывать карты, размещающие на поле военные отряды, и сражаться за локации и цитадели.

Mind MGMT. Управление «Разум»

Рейтинг BGG — 8.0

Издатель в России: Crowd Games

Ещё одна игра с механикой скрытых перемещений — в этот раз основанная на комиксе MIND MGMT от издательства Dark Horse Comics. Он повествует о могущественной тайной организации, которая привлекает в свои ряды людей с экстрасенсорными способностями. Именно она управляет всеми мировыми событиями, так что сторонники теорий заговоров всё это время были правы!

В настольном воплощении этой истории один из участников становится тайным агентом организации «Разум». Он перемещается по собственной карте, скрытой ширмой от остальных, и вербует новых сторонников. Другие игроки становятся агентами сопротивления. Они проиграют, если не поймают вербовщика до конца последнего раунда или если тайный агент привлечёт 12 новобранцев.

Игра по базовым правилам довольно проста и длится не больше часа. Но в коробке вас ждут ещё и 14 дополнительных модулей — по 7 для каждой противоборствующей стороны. По правилам после каждой партии проигравшая сторона вскрывает следующую коробочку и получает дополнительные компоненты, меняющие баланс в её сторону. Даже несколько добавленных модулей сильно преобразят игру, а если сыграть со всеми 14 — перед вами будет практически другая игра.

А ещё MIND MGMT, как и одноимённый комикс, доверху наполнена загадками, шифрами, тайнами и комиксными стрипами. Разглядывать карты, компоненты и даже коробку — отдельное удовольствие.

Сделка с дьяволом

Рейтинг BGG — 7.2

Издатель в России: GaGa Games

Игры чешского издательства Czech Games Edition давно приобрели славу очень атмосферных, часто забавных, но при этом обладающих глубиной стратегий. Такими были знаменитые Dungeon Lords и Dungeon Petz, которые помещают игроков в шкуры бесят, служащих Тёмному Властелину, и «Алхимики», где за ярким оформлением скрывался суровый еврогейм о нелёгкой судьбе учёных. Именно от авторов последних игр, гейм-дизайнера Матеуша Котри и художника Давида Кошара, и новинка 2022 года — «Сделка с дьяволом». Её описание не оставляет сомнений: это представитель той же юморной, но неглупой категории.

Игроки — правители в типичном фэнтези-средневековье. Им необходимо строить величественные здания в своём королевстве, чтобы привести его к эпохе архитектурного Ренессанса. Для успешного строительства нужны ресурсы. Чтобы их получить, необходимо торговаться с другими игроками. Только среди них скрывается сам дьявол, который очень хочет получить за золото и камень частичку вашей души!

Экономическая стратегия со скрытыми ролями — нечастый гость на игровых столах. Мало нам самого чёрта, среди четырёх игроков есть ещё и культист, который только рад заложить свою продажную душонку. Приходится торговаться вслепую, пытаясь вычислить, кто есть кто. А особо подозрительные рискуют навлечь на себя святую инквизицию!

Необычный жанр, забавный геймплей, тема, которая наверняка даст повод для множества шуточек, — от «Сделки с дьяволом» стоит держаться подальше разве что тем, кто не приемлет настольных игр с приложениями. Здесь оно просто необходимо: только электронный помощник точно знает все роли.

Precognition

Рейтинг BGG — 6.7

Издатель в России: Hobby World

Стратегия, действие которой происходит в постапокалиптическом мире. Игроки — провидцы, путешествующие по Великой реке и спасающие тех, кто выжил. Для этого необходимо действительно предвидеть будущее: каждый ход нужно передавать две карты игроку справа. На следующем ходу одна из них вернётся к вам, и, верно рассчитав, какая именно, можно выстроить тактику на ход вперёд. Активировав свою и пришедшую к вам от соседа карту, вы сможете собрать ресурсы, исцелить заражённых и продвинуться по реке дальше. Победитель определяется именно числом спасённых, а не абстрактными победными очками. Игра привлекла внимание на выставке в Эссене 2022 года и очень оперативно доберётся и до России.

The Night Cage

Рейтинг BGG — 7.2

Издатель в России: Hobby World

Очень необычная настольная игра, наполненная мрачными иллюстрациями и атмосферой тихого ужаса. По сюжету игроки просыпаются в тёмном лабиринте, не понимая, кто они и как здесь оказались. Придётся действовать сообща, чтобы найти выход в неверном свете быстро сгорающих свечей.

По механикам «Ночную клетку» сложно с чем-то сравнить. В ходе партии игроки совместными усилиями выкладывают тайлы, пытаясь проложить себе путь по лабиринту и собрать ключи. Каждый игрок освещает только тайлы непосредственно вокруг себя, а те, которые скрываются во тьме, удаляются из игры. Таким образом, непродуманные действия здорово удлиняют ваш путь и заставляют ходить кругами. А ведь на тайлах могут скрываться и монстры… Идеальный кандидат для игры на Хэллоуин или перед просмотром свежего хоррора!

Northgard: Uncharted Lands

Рейтинг BGG — 8.0

Издатель в России: «Эврикус»

Эта игра основана на одноимённой компьютерной стратегии, в которой экономическое градостроение сочеталось с разрушением базы врага. Помимо добычи ресурсов, необходимых для развития поселения, игроку, как истинному вождю, нужно было ещё и заботиться о счастье своего клана, копить знания и зарабатывать очки славы.

Настольный вариант начинается с того же, с чего и компьютерный — отважные викинги прибывают на новые земли. Чтобы прославить свой клан больше других, игроки по очереди выполняют действия с помощью карт: исследуют местность, строят здания, нанимают воинов. В конце каждого хода нужно выбрать новую карту для усиления колоды, так что колодостроение тут присутствует. Как и, конечно, бои, ведь какая игра про викингов может обойтись без них? Хотя они тут проходят максимально просто и быстро — нужно подсчитать силу каждой стороны и кинуть по одному кубику.

В отзывах на «Нордгард» часто упоминают, что лаконичность правил и незатянутость игрового процесса при глубине и вариативности геймплея — главное достоинство этой игры. Партии не могут слишком затянуться: они длятся максимум семь раундов (это семь лет для ваших подопечных), а иногда заканчиваются и раньше при выполнении альтернативных условий победы. Так что час-полтора, проведённые за игрой, будут наполнены событиями и механиками под завязку: здесь и развитие поселения, и ареа-контроль, и колодострой, и сражения на кубиках, и менеджмент ресурсов. Главное — пережить суровые северные зимы!

Starship Captains

Рейтинг BGG — 7.3

Издатель в России: GaGa Games

Ещё одна стратегия от веселой чешской компании Czech Games Edition, локализуемая GaGa Games. CGE не впервой покорять космические просторы — этим уже занимались неунывающие перевозчики грузов в оригинальной игре «Космические дальнобойщики». «Капитаны звездолётов» тоже нестандартны даже на первый взгляд: сборные космические корабли, складные планшеты игроков и мультяшный арт сразу задают нужное настроение!

Основная механика в Starship Captains — это размещение рабочих, но есть тут и свои изюминки. Игроки управляют целыми командами звездолётов, а дел на корабле всегда много: чинить корабль, сражаться с пиратами, выполнять миссии… Только после праведных трудов члены экипажа захотят отдохнуть в ожидании новой смены, и их возможности в следующем раунде будут недоступны. Поэтому в ходе партии приходится постоянно принимать решения не только о том, какие действия совершить, но и о том, в каком порядке.

Orichalcum

Рейтинг BGG — 7.5

Издатель в России: «Эврикус»

Быстрая, но напряжённая семейная стратегия от прославленного автора Бруно Каталы, создателя таких хитов, как «Киклады», «Пять племён», «Лоскутное королевство», и многих других. «Орихалк» — это хоть и маленькая, но настоящая «4х-стратегия» («исследуй, расширяй, используй, уничтожай»).

Игроки получают в своё распоряжение небольшие острова в тёплом Средиземном море, которые необходимо развивать. На каждом ходу вам предстоит выбрать один тайл исследования и одно действие: нанять гоплитов, возвести храм, сразиться с монстрами, наводнившими остров, или добыть тот самый орихалк — таинственный металл, о котором упоминали древнегреческие авторы. Победит тот, кто первым наберет пять победных очков, очистив свой остров от чудовищ.

Петля

Рейтинг BGG — 7.9

Издатель в России: GaGa Games

Кооперативная стратегия с несложными правилами, в которой игрокам нужно победить разбушевавшегося гения доктора Фальша, построившего машину времени. Каждый ход он перемещается по эпохам, оставляя после себя двойников и дыры в пространстве и времени. Если в одной эпохе накопится слишком много дыр, они сольются в разрушительную временную воронку. А если воронок станет слишком много, то Вселенная схлопнется — и вы проиграете.

На идее путешествий во времени завязан не только сюжет, но и механики. Игрокам нужно перемещаться и в прошлое, и в будущее, чтобы добывать могущественные артефакты, а некоторые разыгранные карты можно сыграть ещё раз, повернув время вспять.

Привлекает внимание к «Петле» и яркое, немного безумное (как доктор Фальш!) оформление: неоновые цвета, иллюстрации в комиксном стиле, поле необычной формы — всё это ещё и увенчано розовой пластиковой башней для бросков кубиков-разрывов.

Reload

Рейтинг BGG — 7.5

Издатель в России: «Стиль жизни»

Настольный вариант «Королевской битвы». Далёкое будущее, в котором мегакорпорации вложили миллионы долларов в разработку кибернетически усовершенствованных суперсолдат, чтобы… Хотя кому вообще интересен сюжет? Вас всех выбросили на небольшой остров. И в конце должен остаться только один!

На каждом ходу у вас есть пять кубиков, которые надо распределить по выбранным действиям. Вашего героя можно заставить пробежаться, что-то построить, активировать свойство тайла, собрать лут, полечиться или вступить в битву. После этого все кубы выстраиваются на так называемой «Боевой линии» от высшего значения к низшему. От этой линии зависит ваша защита, ведь пока вы ждёте следующего хода, соперники будут вовсю атаковать вас. Естественно, в игре есть множество карт оружия и предметов, которые позволяют влиять на значения кубов и делают игру гораздо менее предсказуемой.

Простые правила, азартный игровой процесс и партии длиной около часа — зачем часами просиживать за компьютерными играми, когда есть настолки?

Кроме того, в 2023 году на наших столах будут:

«Андор. Вечная зима» — самостоятельная игра в серии «Андор», в которой весь мир охвачен неестественным белым холодом. Отважным героям предстоит выяснить, почему это случилось, и спасти все волшебные расы от замерзания.

«Неон» — отечественная разработка в стиле киберпанка, о которой пока известно немногое. Игроки станут бойцами-киборгами, начинёнными имплантами и мастерски владеющими оружием, у каждого будет свой стиль боя и уникальные приёмы. Все эти бойцы представляют свои корпорации на Турнире, который должен определить лучшего солдата. Но «Неон» не просто файтинг: среди механик заявлено исследование города, поиск оружия и экипировки, прятки и нападения друг на друга из укрытий, а также побег от уходящих под воду участков города.

— отечественная разработка в стиле киберпанка, о которой пока известно немногое. Игроки станут бойцами-киборгами, начинёнными имплантами и мастерски владеющими оружием, у каждого будет свой стиль боя и уникальные приёмы. Все эти бойцы представляют свои корпорации на Турнире, который должен определить лучшего солдата. Но «Неон» не просто файтинг: среди механик заявлено исследование города, поиск оружия и экипировки, прятки и нападения друг на друга из укрытий, а также побег от уходящих под воду участков города. « Unmatched. Битва Легенд. Том 2 » и « Трон Кубов. Сезон 2 » — а вот это продолжения настоящих незамутнённых файтингов, в которых надо взять под управление фантастического героя и за 20 минут фантастично навалять сопернику. В новых коробках ещё больше героев — а значит, больше безумных сочетаний бойцов.

» и « » — а вот это продолжения настоящих незамутнённых файтингов, в которых надо взять под управление фантастического героя и за 20 минут фантастично навалять сопернику. В новых коробках ещё больше героев — а значит, больше безумных сочетаний бойцов. «Спартак» — переиздание хита 2012 года о гладиаторских боях и интригах за их кулисами. В новом оформлении, больше не связанном с одноимённым сериалом.

— переиздание хита 2012 года о гладиаторских боях и интригах за их кулисами. В новом оформлении, больше не связанном с одноимённым сериалом. Senjutsu: Battle for Japan —а вот это совершенно новый файтинг, в котором сражаться будут настоящие самураи, каждый со своим стилем боя: нас ждут ниндзя, монах, стрелок, и, конечно же, «пьяный мастер»!

« Гегемония. Классовая борьба » — очень необычная стратегия для четырёх игроков, в которой каждый участник олицетворяет собой целый класс общества (естественно, со своими интересами и целями). Государство должно служить всему народу и повышать свою легитимность, капиталисты владеют огромными средствами и управляют мегакорпорациями, средний класс желает для себя основных социальных благ, а рабочий — тот, на котором, собственно, всё это и держится.

» — очень необычная стратегия для четырёх игроков, в которой каждый участник олицетворяет собой целый класс общества (естественно, со своими интересами и целями). Государство должно служить всему народу и повышать свою легитимность, капиталисты владеют огромными средствами и управляют мегакорпорациями, средний класс желает для себя основных социальных благ, а рабочий — тот, на котором, собственно, всё это и держится. « Ост-Индская компания » — комплексная экономическая стратегия о доставке в Европу ценных грузов с Дальнего Востока.

» — комплексная экономическая стратегия о доставке в Европу ценных грузов с Дальнего Востока. «Мой остров» — самостоятельное продолжение игры Райнера Книции «Мой город», в которой выкладывание полимино-фигурок сочетается с механикой наследия.

А что с прошлогодними ожиданиями?

В этом списке мы собрали игры, обещанные издателями в прошлом (а некоторые — даже в позапрошлом) году, но так и не появившиеся на полках магазинов и наших столах. Увы, не по всем из них есть утешительные новости…