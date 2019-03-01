«Остаться в живых: Неизведанные земли»: настолка с сюрпризом

«Остаться в живых» — полукооперативное приключение, в котором игроки становятся участниками загадочного реалити-шоу о выживании. Они выполняют задания, продиктованные невидимым ведущим, а также решают насущные проблемы: нужно поддерживать огонь в лагере, следить за состоянием здоровья и отбиваться от диких животных и других обитателей местной глуши.

Тип игры: стратегия

Автор: Кори Коничка

Художники: Кени Виджая, Чан Чо, Джульетта Брокал

Издатель в России: Hobby World, 2018

Длительность партии: 1–2 часа Количество игроков: 1–4

Возраст игроков: от 12 лет

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Создатели игры использовали безотказный, проверенный временем крючок — манящую неопределённость. Дело в том, что у каждой коробки в тираже своя комплектация. Доподлинно известно лишь то, что в каждой из них вы найдёте фрагменты поля для двух разных территорий, соответствующие им жетоны и памятки, колоды исследований, противников, предметов, угроз, сценариев и персонажей, а также некоторые общие карты, жетоны, кубики и фишки игроков. А вот точное количество и содержание карт заранее выяснить невозможно.

Но беспокоиться не стоит: всё продумано так хитро, что любой набор получается вполне играбельным и отлично сочетается с другими. Чем их у вас больше — тем больше героев доступно на выбор и тем больше приключений ожидает команду.

Оформление у игры достаточно скромное, хоть и стильное. Наиболее выразительные иллюстрации достались персонажам и рубашкам игровых колод, а вот с лицевой стороны на большинстве карт просто тексты в рамочках. Изображения предметов и монстров выполнены в минималистичной манере: чаще всего это силуэты, а не детализированные иллюстрации. Правда, похожее оформление использовалось и в другой игре на выживание — «Робинзон Крузо», так что это можно списать на особенность жанра.

Главная претензия к комплектации игры — фигурки персонажей из дешёвого пластика, которые вполне можно было сделать из дерева. Недоумение вызывает и полное отсутствие zip-пакетов для хранения многочисленных карточек. Органайзера в коробке нет, и карты перемешиваются, что усложняет подготовку к партиям.

Игровой процесс лёгок в освоении, хотя первые партии потребуют усидчивости. Приключение игроков начинается с исследования единственного открытого фрагмента поля. Сутки в игре поделены на две фазы — день и ночь. Во время дневной фазы игроки совершают действия, а во время ночной разыгрываются особые карты событий. В тёмное время суток игроков могут настигнуть голод или недомогание, есть риск встречи с монстром или другой неприятности. Но если вам повезет, то вы сможете крепко выспаться, а разведанные земли подарят несколько дополнительных находок.

Основной ресурс выживающих — здоровье, уровень которого отмечается тремя особыми дисками на планшете игрока. Жажда и голод, любое недомогание или травма поворачивают один из дисков на деление с уроном. Игрокам необходимо помнить, что их персонажи достаточно уязвимы и при получении четвёртого урона умирают и выбывают из игры.

Кроме здоровья, у героев есть ещё и запас выносливости: он может находиться в диапазоне от 0 до 12 и расходуется практически на любое действие персонажа. Ночью запас восстанавливается, но не полностью. Отсюда главное правило выживающих: экономить энергию и с умом распоряжаться своими силами.

Большинство доступных игрокам действий требует траты только одной единицы выносливости. К таким действиям относятся разжигание костра и приготовление мяса на огне, разведка и открытие нового фрагмента поля, исследование объектов на местности (ориентиров), сбор находок с соответствующих клеток, создание предметов и обмен ими при встрече персонажей на поле. А вот затраты сил на перемещение зависят от местности, по которой нужно пройти персонажу: каждый шаг может стоить от одной до нескольких единиц выносливости.

Исследование ориентиров на поле запускает основную нарративную механику, открывая доступ к колоде исследований, а через неё к сюжетным поворотам, новым находкам и неожиданным встречам. Большинство встреч в игре запускают раунд боя, во время которого игрок бросает два двенадцатигранных куба и по результатам броска определяет свой успех в схватке с противником или в охоте на диких животных. Броски, однако, не отданы полностью на волю случая, а могут модифицироваться с помощью находок или свойств персонажей. Особая роль в бою отведена взаимовыручке, реализованной с помощью карт, которые могут подкидывать рядом стоящие товарищи.

Но это не единственный способ помочь команде. С самого начала игры в рюкзаке выживших припасена парочка чертежей. С помощью особого действия игроки могут создать из необходимых материалов новый предмет, после чего чертёж становится доступным для крафта всем игрокам, что заметно повышает шансы группы на успех.

В отличие от многих других кооперативных игр, здесь более-менее решена проблема, когда один из игроков берёт всё командование партией на себя. Этому способствует и раздельный инвентарь, и возможность индивидуального выигрыша по условиям сценария. Правда, ради таких вот индивидуалистов разработчикам пришлось отказаться от механик воскрешения — здесь не предусмотрено возвращение в игру со штрафами или через выбор нового персонажа. Многих такой опыт может навсегда отпугнуть от «Остаться в живых».

Кроме того, через несколько партий игроки смогут ознакомиться с большинством карт набора, а четыре командных сценария быстро наскучат. На этот случай автор игры предусмотрел особый пятый сценарий, предлагающий соревновательный режим. Целью каждого из персонажей становится собственное выживание и вывод противников из игры — типичная королевская битва! Нападение друг на друга затратно по силам и требует целых трёх единиц выносливости. Более того, в этом режиме возрастает риск: сражаясь с равными по силе соперниками, можно не только промахнуться (при неудачном броске кубиков), но и получить в ответ урон, который вполне может оказаться критическим для самого нападающего.

Сохранять интерес к игре, на самом деле, можно и другим путём. Развитие большинства настолок идёт через дополнения, а их выход зависит от продаж базовой игры и, соответственно, интереса издателя к продолжению. Здесь же никакие дополнения не требуются — достаточно просто найти другого обладателя «Остаться в живых» и поменяться с ним коробками. Здравствуйте, новые игровые сценарии без затрат, смс и регистрации!