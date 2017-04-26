Супруги-журналисты Блейк и Линн Лангерманн отправляются в пустыню Аризоны, чтобы расследовать загадочное убийство беременной женщины. Но их вертолёт терпит крушение, и герои оказываются в настоящем аду: Линн попадает в лапы местных религиозных фанатиков, а Блейку предстоит пробраться через отрезанную от цивилизации деревню, чтобы спасти свою жену.

Жанр: хоррор с видом от первого лица

Разработчик: Red Barrels

Издатель: Red Barrels

Локализатор: «СофтКлаб»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Сайт: redbarrelsgames.com/games/outlast-2

Играли на: PS4

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серия Penumbra

Основная фишка Outlast 2 такая же, как и в первой части: главный герой полностью беззащитен. В его руках лишь камера, которая позволяет снимать происходящее и видеть в темноте с помощью инфракрасного режима. Но в оригинальной Outlast беззащитность персонажа ещё можно было понять — журналист заперт в психбольнице с безумными убийцами. А вот в Outlast 2 беспомощность персонажа выглядит натянутой. Блейку часто противостоят измождённые жители забытого богом села. Неужели сильный и здоровый мужчина, который борется за свою жизнь, не может найти в лесу палку покрепче и отбиться от одного еле двигающегося полусгнившего деревенщины? Похоже, что нет — остаётся только прятаться и бежать. А куда бежать, понятно не всегда: большая часть игры проходит в полной темноте, и камера тут не спасает. Готовьтесь блуждать по лесу или нестись сломя голову по узким коридорам в попытках не попасться очередному разгневанному аборигену. Если попались — велика вероятность, что он убьёт журналиста одним ударом и всё придётся начинать сначала. При этом игра не заставляет думать, решая загадки, — надо просто двигаться вперёд, прятаться и собирать батарейки для камеры.

Но когда герой наконец выбирается из очередной рощи, игра начинает радовать. Локации сделаны с душой — затерянные в лесу деревни, застенки покинутой шахты, пугающие ритуальные сооружения, осквернённые церкви. Свет фонаря на выходе из чащи здесь обещает не безопасность и укрытие, а очередной этап борьбы за выживание. Outlast 2 вовсю эксплуатирует страхи городского жителя перед селом — необъяснимая агрессия местных и ощущение заброшенности пугают куда сильнее, чем искусственная беззащитность героя или кровавый дождь с небес.

Outlast 2 сменила декорации, сохранив все недостатки оригинала и часть его достоинств

Сюжет при этом не впечатляет, но отдельные детали радуют. Секта со странными верованиями, густо замешанными на христианстве, и мистические события, отсылающие к казням египетским, создают пугающую сюрреалистичную атмосферу. В то же время галлюцинации, которые регулярно посещают героя, больше похожие на склейки между уровнями, чем на важные для сюжета события. Кажется, что сценаристы игры не смогли увязать свои идеи воедино — после финала остаётся масса вопросов. Возможно, разработчики раскроют карты в дополнении, как это было с Outlast: Whistleblower.

А вот что хочется хвалить от начала и до конца — так это звуковой дизайн. Камера героя в этот раз оборудована микрофоном, с помощью которого Блейк может слышать звуки через стены и другие препятствия. Тяжёлое дыхание преследователей, шёпот в темноте и зацикленное бормотание помешанных культистов здорово нагнетают атмосферу, а во время пряток не хочется делать лишнего шага — хруст сухих веток под ногами и скрип дверей не раз заставят в ужасе застыть на месте.

Итог: Outlast 2 сменила декорации, сохранив все недостатки оригинала и часть его достоинств. Приключения журналиста в аризонской глубинке пугают атмосферой деревенского хоррора и раздражают необходимостью блуждать в темноте и бесконечно прятаться от противников.

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