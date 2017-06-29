Альтернативная фэнтезийная Европа времён промышленной революции. Несколько поколений назад мир пережил кровопролитную войну, но после неё люди стали жить в согласии и достатке. Молодой историк пытается разобраться, почему пятёрку отважных молодых людей, сражавшихся за свободу, окрестили Предателями, и что на самом деле привело к упадку могущественной Империи.

Жанр: ролевой экшен с видом от третьего лица

Разработчик: Media.Vision

Издатель в России: «Бука»

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: нет

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Вышедшая в 2008 году Valkyria Chronicles была жемчужиной японского геймдизайна. Глубокая боевая механика, уникальный визуальный ряд, отличный сюжет и оригинальный сеттинг альтернативной мировой войны — все аспекты игры были исполнены безупречно. Но главное, за что её полюбили, — тактическая глубина и высокая сложность. Когда X-COM ещё не возродилась, это был лучший представитель жанра тактической пошаговой стратегии. Каждая миссия представляла собой военную операцию, где нужно было придумывать стратегию и тактически переигрывать искусственный интеллект. Ключевым моментом было комбинирование профессий персонажей. Снайперами приходилось «снимать» стрелков, гранатомётчиками — уничтожать танки, инженерами — оказывать поддержку… На всё отводилось ограниченное количество действий, а необдуманные решения приводили к перманентной гибели бойцов. Если в своё время вы по какой-то причине пропустили эту игру — обязательно поиграйте, тем более что у неё есть качественный ремейк для PC и PlayStation 4.

Развить успех Valkyria Chronicles издателю, к сожалению, не удалось. Продолжения почему-то решили выпустить на устаревшей PlayStation Portable, а манга и аниме по мотивам оказались посредственной продукцией для локального японского рынка. Первым большим сиквелом должна была стать Valkyria Revolution, действие которой разворачивалось в похожей, но альтернативной вселенной.

Вопреки ожиданиям поклонников оригинала, у Valkyria Revolution мало общего с Valkyria Chronicles — разве что слово Valkyria в названии и некоторые аспекты игрового мира. Это уже не тактическая пошаговая стратегия, а прямолинейный экшен в реальном времени, напоминающий типичные азиатские боевики и, конечно, один из главных японских хитов последних лет — Dragon Quest Heroes. Игровой процесс представляет собой зачистку небольших карт, где, управляя группой персонажей, предстоит шинковать десятки слабых врагов. Сопротивление оказывают только механические мини-боссы и вражеские герои — их уже не получится просто закликать одной кнопкой удара. Но даже в такие моменты игра не раскрывается как слэшер: в ней всего один вид базовой атаки, спецспособностей у каждого бойца несколько штук, половина из которых бессмысленна. Для победы над боссами достаточно чередовать пару приёмов. Кажется, что разработчики так и не смогли сбалансировать боевую систему и поэтому предоставили игрокам свободу действий: просто бегите и машите мечами — настоящий отдых для мозгов. Не этого мы ждали от продолжения мозголомной Valkyria Chronicles.

Просто бегите и машите мечами — не этого мы ждали от продолжения мозголомной Valkyria Chronicles

Отвлечь от унылой боевой системы должен был сюжет. Ему в Valkyria Revolution уделено колоссальное внимание — по хронометражу видео игра может соперничать с визуальными новеллами. Вы будете тратить часы на просмотр анимированных роликов. Вот только следить за сюжетом утомительно и скучно, потому что он состоит из сценарных штампов про революцию. Кто герои? Конечно, группа молодых бунтарей. Кто враг европейской стабильности? Конечно, злая империя Рузи, напоминающая Россию. К чему сводятся диалоги? Конечно, к размышлениям о вынужденных жертвах, ценности свободы и взаимовыручке. Сценарий Valkyria Revolution практически не преподносит сюрпризов — и это превращает прохождение кампании в крайне нудное занятие.

С технической стороны игра выглядит устаревшей. Всё в ней какое-то угловатое и резкое, локации безжизненные, анимация персонажей фанерная, а битвы сложно назвать зрелищными. На PlayStation Vita игра, конечно, будет смотреться неплохо (в настоящий момент она не появилась в магазине), но на домашних консолях сильно отстаёт от современных стандартов. Даже знакомая мультипликационная стилистика Valkyria Chronicles не помогает — эффект бумажного бэкграунда кажется искусственным графическим фильтром, который добавили только для визуального сходства с предшественницей.

Из сказанного может сложиться впечатление, что Valkyria Revolution — полный провал. На самом деле это не так: в игру вложен огромный труд, она вполне играбельна и даже может прийтись по душе поклонникам японских ролевых боевиков. Просто каждый аспект Valkyria Revolution выглядит невыразительным — складывается впечатление, будто игру разрабатывали без энтузиазма. По мере прохождения даже можно втянуться в игровой процесс — следить за историей, проходить миссию за миссией, прокачивать персонажей. Но в голову часто будет приходить один и тот же вопрос: зачем тратить на это своё время, когда есть масса куда более интересных игр?

Итог: Игра-разочарование. Это не продолжение великолепной тактической стратегии Valkyria Chronicles, а всего лишь очередной азиатский экшен. Сюжет незатейлив, игровой процесс скучен, а графика откровенно устарела. Valkyria Revolution может понравиться только преданным поклонникам японских видеоигр.

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Valkyria Revolution. Не та революция, которую мы заслужили удачно невысокая цена

великолепная музыка

отсутствие побочной рутины неудачно примитивная боевая система

затянутые сюжетные сцены

устаревшая графика 2017-06-29 6 неплохо

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