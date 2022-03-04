Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»!

Творческий подход студии Piranha Bytes не меняется вот уже 20 лет — что, кстати, ставит в тупик всех игровых рецензентов, которым годами приходится писать об одной и тоже, по сути, игре. И в культовой серии Gothic, и в её духовном наследнике в лице трилогии Risen, и вот теперь уже в серии Elex безошибочно узнаётся почерк немецких разработчиков. Возможно, студия стала заложником революционности первой части «Готики», которая была, без сомнения, вехой в истории ролевого жанра. Тогда Piranha Bytes переосмыслила подход к геймдизайну, работе с миром и уровнем свободы игрока. Но в итоге, кажется, это сыграло с немцами злую шутку — ведь с тех пор, несмотря на все нюансы, они продолжают делать одну и ту же игру. Меняются сеттинги, действующие лица, но сердце и, не побоимся этого слова, душа игры всегда остаются неизменными. И это было бы очевидным поводом для критики… ровно до того момента, пока не взглянешь на положение дел в ролевом жанре в 2022 году.

Жанр: ролевая игра, экшен

Разработчик: Piranha Bytes

Издатель: THQ Nordic

Возрастной рейтинг: 18+

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Играли на: PS4

Перевод: полный

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Elex II — прямое продолжение оригинала. Настолько прямое, что авторы не чураются с первых минут погружать игрока во все хитросплетения устройства местного мира и отношений между героями. Поэтому новичкам, которые начнут своё знакомство со вселенной именно с сиквела, не будет лишним сперва прочитать краткий пересказ событий оригинала. Впрочем, если расспрашивать всех NPC обо всех подробностях, вскоре всё станет предельно ясно. Да и мир игры язык не повернётся назвать устроенным по-настоящему сложно.

Да, авторы соединяют тут элементы из разных (в том числе и собственных) произведений. Но в первую очередь это всё ещё смесь из Fallout, Command & Conquer и Gothic. Настолько, что сценаристы постоянно приближаются к опасной черте, за которой начинаются откровенные заимствования.

Через несколько лет после финальных событий первой части Джакс, главный герой и спаситель Магалана от Гибрида, живёт в избушке где-то в глуши. Но обрушивающаяся прямо с небес новая напасть в виде тёмного элекса и загадочной инопланетной расы захватчиков под названием скианды вынуждает его отправиться в новое приключение — предварительно, конечно же, лишившись всех способностей и снаряжения. В довесок к этому Джакс подхватывает таинственную болезнь, которая регулярно напоминает о себе вспышками на экране. Помогать герою вызывается загадочный мужчина по имени Адам — он призывает протагониста заняться объединением враждующих фракций для создания военного союза.

Бла-бла-бла

Несмотря на то, что история второй Elex слабо отличается от привычных для RPG эпических рассказов о борьбе со злой и страшной угрозой, которую может остановить только главный герой, сценаристы Piranha Bytes в этот раз делают сюжет куда более личным. Джакс — герой с характером, а не пустая болванка, которую предлагается заполнить игроку. Персонажем движет в том числе любовь к своей семье. И хоть он на протяжении всей истории лишь следует указаниям других, но в диалогах проявляет себя как живой человек — иронизирует, шутит, сомневается и переживает за родных. Более того, здесь большое внимание уделяется самой его семье, есть даже мирные квесты, где Джакс проводит время с сыном и ведёт с ним трогательные беседы, или романтические сцены, где герой с женой мирно прогуливаются по лесу, забыв на время обо всех своих бедах. Одним словом, немцы попытались двинуться в сторону игр BioWare.

Проблема лишь в том, что в проработке героев сценаристы Piranha Bytes способны тягаться лишь с авторским составом Mass Effect: Andromeda. Подавляющее большинство диалогов здесь сугубо функциональные. Собеседник (многие из которых, кстати, часто вызывают чувство, будто вы уже встречали их в какой-то другой игре) вываливает на Джакса подробности лора, своей биографии и детали очередного поручения. И, признаться честно, вскоре общение с персонажами начнёт вгонять в сон — настолько здесь скучный текст, деревянные анимации и невыразительная игра актёров. И это ставит крест на всех попытках авторов сделать больший упор на социальную составляющую.

Да, у всех напарников Джакса здесь есть свой моральный компас, который будет влиять на то, как они реагируют на ваши выборы в диалогах. Если в какой-то момент взгляды соратников слишком радикально начнут расходиться с вашими, они могут покинуть героя. Но несмотря на то, что соратники Джакса в Elex II получились самыми яркими и живыми в истории немецкой студии (они даже иногда ведут беседы с ним во время шастанья по миру, чем порой скрашивают путешествия, — нововведение, которое очень бы хотелось видеть даже в классических партийных RPG), это всё ещё не уровень работы с героями даже в неудачных ролевых играх BioWare.

А главное, на что влияет редкий выбор реплик, — уведомление «Уровень разрушения повышен / понижен» на экране. По задумке авторов, эта система репутации должна была влиять на отношения с напарниками и их верность Джаксу. На деле же это сказывается лишь на их немногочисленных репликах, а для того, чтобы герой разочаровался в Джаксе и решил его покинуть, придётся действительно постараться, всё время намеренно выбирая неподходящие реплики. Но мало того, что никакого влияния на сюжет и мир система репутации не оказывает, так ещё в игре есть специальный персонаж, который поможет обнулить ваш злодейский статус за плату, что начисто лишает всё это смысла.

В остальном же все изменения сиквела ограничиваются лишь попытками улучшить старые элементы. Например, джетпак, который был главной фишкой первой части, стал куда более удобным в обращении. И это действительно важно, ведь по давно сложившейся традиции значительную часть игры ты ощущаешь себя самым слабым существом в этом мире, и угрозой становится даже одинокий монстр, попавшийся на твоём пути. Потому в классическом подходе «изо всех сил оббегаю все опасности на пути к цели» удобное и интуитивное управление джетпаком становится очень важным подспорьем. А стоит прокачать джетпак, как он и вовсе превращается в незаменимый элемент для путешествий и исследования мира.

Подай-принеси

Работа с миром и исследовательской частью всё ещё остаётся главным поводом для гордости немцев. В игре всё так же огромное количество секретов и деталей. Разработчики всегда награждают игрока за внимательность и желание залезть в каждый уголок локаций — снаряжением, ресурсами, какими-то маленькими историями или просто красивыми видами. Да, с технологической точки зрения игру Elex II лучше всего характеризует слово «отсталая», но художники студии всё ещё прекрасно справляются с задачей оживить картинку. К тому же, они крайне успешно совмещают здесь элементы фантастики, фэнтези и постапокалипсиса, а разнообразие пейзажей и локаций компенсирует небольшие размеры мира.

К сожалению, главный бич жанра — примитивные второстепенные квесты — представлен здесь во всей красе. Разработчики не стесняются выдавать нам задания, где героя будут просто по нескольку раз гонять из одной точки на карте в другую и обратно. Про задания формата «подай-принеси» и «зачисти лагерь / патруль» и заикаться даже как-то неловко. Спасает только предельно высокий уровень свободы, которая предоставляется игроку. Нам всё так же позволяют импровизировать, стравливая разных противников, прибегая к подкупу и воровству. Жаль только, что возможность договориться, вкладываясь в навыки социального взаимодействия, здесь представляется крайне редко. А открытая конфронтация всё так же остаётся самым частым и быстрым способом решения проблем.

Вот только торопиться вступать в неё страшновато. Боевая система — пожалуй, самый спорный элемент Elex II. Удержавшись от сравнений с Dark Souls, отметим, что ближний бой здесь завязан на перекатах и контроле выносливости. Но вот наличие джетпака избавляет нас от необходимости рассчитывать свои действия в бою исходя из шкалы стамины (за исключением стычек с летающими противниками), ведь в любой момент можно взмыть в небо и подождать, пока персонаж восстановит силы.

Не помогают делу и кривые анимации, из-за которых ты часто промахиваешься мимо противника, и недоразвитый интеллект врагов, способных, например, в разгар боя отбежать от вас, чтобы заняться какими-то своими делами, и предпочитающих всегда лишь одну тактику — накинуться на тебя скопом. Заикаться про дальнобойное оружие и вовсе не хочется, настолько битвы с ним воспринимаются неуклюжими и раздражающими, сколько бы очков прокачки вы ни вложили в соответствующую ветку.

Техника на грани

Разговор про новую игру Piranha Bytes никогда не будет полным без обсуждения технической части. И здесь достаточно сказать лишь следующее: всё как всегда. На консолях игра постоянно вылетает, FPS просаживается, озвучка пропадает, объекты не прорисовываются… Игроки на PC говорят, что на их платформе ситуация не сильно лучше. Привычная история для студии? Да. Возможно, мы уже достигли той точки, когда это стало просто ещё одной отличительной и неизменной чертой игр Piranha Bytes наравне с, например, необходимостью искать по миру учителей для прокачки навыков.

Однако большую часть нашей критики в сторону Elex II можно нивелировать, лишь взглянув на список вышедших за последние годы ролевых игр. Все главные авторы RPG — BioWare, Bethesda Game Studios, CD Projekt Red — ушли в сторону экшенов с ролевыми элементами. В строю остались только классические изометрические ролёвки от небольших команд, но эти игры для многих излишне старорежимны и консервативны. Piranha Bytes же предлагает нам более-менее современный взгляд на привычную ролевую формулу. Да, немцам катастрофически не хватило бюджета и времени на полировку, а отличия от оригинала приходится искать с лупой, но в 2022 году RPG, которые не метят в блокбастеры, упрощая ролевые элементы, и не ударяются в изометрию, — штучный товар. Оттого новый проект мастеров жанра становится важным событием, несмотря на все его шероховатости.

Открытый мир тут может действительно затянуть и подарить занятные приключения. Когда ты, случайно свалившись с заснеженной вершины, но чудом спасшись с помощью реактивного ранца, набредаешь на пещеру монстров уровнем выше тебя, от которых приходится убегать сверкая пятками, а потом натыкаешься на место, где спрятан классный комплект брони, трудно не проникнуться странным очарованием Elex II.