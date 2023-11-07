Обзор Assassin’s Creed Mirage. Арабская ночь!

Серию игр Assassin’s Creed иногда сравнивают с футбольными симуляторами FIFA. Мол, это тот же бесконечный конвейер похожих друг на друга игр, выходящих с завидной регулярностью и давно утративших былую свежесть. Assassin’s Creed Mirage — уже тринадцатая игра в серии. С таким солидным послужным списком за плечами Ubisoft действительно нужно было хорошенько постараться, чтобы по-настоящему заинтересовать гейм-сообщество. На этот раз нам предлагают присоединиться к приключениям ассасина Басима ибн Исхака, с которым мы уже знакомы по Assassin’s Creed Valhalla (2020). Мы с Басимом провели вместе много внутриигровых часов, и теперь спешим поделиться впечатлениями с тобой, о рахат-лукум наших сердец.

Жанр: action-adventure Разработчик: Ubisoft Bordeaux Издатель: Ubisoft Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: субтитры Платформы: PC, PS5, PS4, XSXS, X1 Похоже на: первые игры серии Assassin’s Creed /Hitman / Dishonored / Thief

Волшебный Восток

Сюжет Mirage разворачивается в 861 году, за двенадцать лет до событий Valhalla. Изначально игра планировалась как DLC к истории Эйвора, но в процессе разработки её решили сделать самостоятельным проектом. Это ощущается прежде всего в продолжительности новинки — в среднем на стандартное прохождение уйдёт 20–25 часов.

География серии всегда отличалась разнообразием, и каждый раз мы попадали в новый живописный уголок мира (и новую историческую эпоху). На этот раз мы оказываемся на Ближнем Востоке, в колоритном и загадочном Багдаде, где яд и булат погибель сулят — смотри, не зевай! Навязчивые ассоциации с диснеевским Аладдином здесь неслучайны. В самом начале игры мы застаём главного героя, Басима, энергичным и любознательным парнишкой лет сорока (спишем на особенности дизайна, на самом деле ему где-то за двадцать). Он живёт в городе Анбар, зарабатывает на жизнь мелкими кражами, а ещё дружит с местной шпаной и девушкой Нихаль, которая тоже не промах в воровском искусстве. Басим не согласен всю жизнь прозябать на улицах Анбара в качестве мелкой сошки, он хочет стать Хокаге присоединиться к обществу Незримых, таинственных и влиятельных убийц в белых капюшонах.

Незримые не горят желанием брать в свои ряды несдержанного и неопытного молодого вора, и поэтому герой берёт дело в свои руки. Он решает украсть для Незримых ценный предмет, да не у кого-нибудь, а у самого халифа — действительно, что может пойти не так? Не так идёт решительно всё, но будущее Братство Ассассинов внезапно решает помочь бедолаге и берёт над ним шефство. Каноническое отрубание пальца, естественно, прилагается. Добавим к этому странные сны Басима, в которых ему является джинн. Существо не только заставляет героя просыпаться в холодном поту, но и физически мучает его. Получается на первый взгляд интересный и цепляющий сюжет, но когда вы будете возвращаться к нему по мере прохождения, ваш энтузиазм вполне может несколько поутихнуть.

Разработчики заявляли, что Mirage максимально дружелюбна к новичкам — мол, вам необязательно знать сюжеты предыдущих частей, чтобы получить удовольствие от истории Басима. Это не совсем так.

Как вы уже наверняка знаете, серия Assassin’s Creed — это не просто слепки с разных исторических эпох, а проработанная научно-фантастическая история, в которой действие параллельно с далёким прошлым происходит в наше время. В Mirage сегментов с современностью нет, и если игрок вдруг решит ворваться во франшизу с этой части, у него возникнет много резонных вопросов. Для полноценного погружения важную роль играет знание сюжетов некоторых других игр серии, в противном случае местами вы получите подачу в духе «важные люди с важными лицами говорят непонятные вещи».

Если у вас хватит терпения пройти эту игру до конца, она подарит несколько действительно неожиданных и захватывающих сюжетных поворотов. К сожалению, большую часть скромного игрового хронометража история заставляет скучать и совсем не вовлекает эмоционально. Герои, которые на словах заявлены как ближайшие друзья, почти не взаимодействуют с протагонистом, да и в целом Mirage не может похвастаться интересными и запоминающимися персонажами. К примеру, Басим идёт спасать каких-то повстанцев для какого-то человека, имя которого вы вряд ли запомните. В итоге идёте вы туда не потому, что вам интересно, а потому, что у вас в списке сюжетных задач висит такой квест.

Здесь чары и месть, отвага и честь

Когда-то из-за популярности экшен-РПГ серия Assassin’s Creed тоже заметно отклонилась в их сторону, будто позабыв свои истоки и то, за что игроки полюбили её изначально. Во время рекламной кампании Mirage разработчики, захлёбываясь восторгом, обещали триумфальное «возвращение к корням» — мол, серия станет great again, и даже самые преданные фанаты смогут по-стариковски довольно вздохнуть. После выхода игры наконец выяснилось, что именно они имели в виду своими обещаниями.

Команда Ubisoft уже имеет на руках огромный инструментарий и в новых играх может просто тасовать геймплейные механики, собирая то, что, на её взгляд, ждут фанаты в тот или иной момент. На этот раз упор решили сделать на стелс, читайте «вырезать из игры часть контента, оставив только то, что подходит для скрытного прохождения». Басим (по крайней мере, первую половину или даже две трети игры) здесь довольно хилый, он не особенно хорош в открытом бою, быстро тушуется перед группами противников и умирает после нескольких ударов.

В его арсенале есть несколько типов оружия, каждый из которых можно прокачивать в соответствии с вашим стилем игры. Прокачка происходит у кузнецов за счёт сбора материалов по всяким сундукам и сундучкам — то есть придётся исследовать мир и пылесосить каждый уголок, да ещё как придётся. В сундуках можно найти и костюмы с бонусами к характеристикам, и привычное золото. Золото предлагают тратить у торговцев — например, купить себе новую красивую лошадку вместо старого, но тоже красивого верблюда.

Мистика и магия в сюжете по-прежнему есть, но в игровом процессе они присутствуют лишь мимоходом. Например, можно прокачать метательные ножи так, чтобы они превращали трупы врагов в песок и те не выдавали вашего присутствия. Ролевые элементы в игре остались, но в урезанном виде. Вам не придётся накапливать опыт, очки для разблокировки скромного древа навыков вам скупердяйски будут выделять по одному только за успешное выполнение заданий.

Кроме прохождения квестов Басим может разминать ассасинские навыки, выполняя контракты — их нужно брать на специальных досках в окрестностях Вызимы, то есть Багдада. Контракты однотипные и не очень интересные (охраняй того, убей этого), но они немного разнообразят игровой процесс.

Стелс-прохождение значительно облегчает суперспособность Басима «орлиное зрение». Оно подсвечивает врагов и важные предметы, а если этого недостаточно, то поможет ручная орлица Энкиду, которая осмотрит локацию сверху и передаст информацию хозяину в голову специальной орлиной телепатией. Если честно, главное, что делает жизнь протагониста беззаботной и безнаказанной, — это глупость и слепота врагов. У них напрочь не работает боковое зрение, да и усердно крадущегося невдалеке ассасина они, бывает, в упор не видят прямо перед собой. Глупых геймплейных условностей в целом не так много, но, попадаясь на пути, они ощутимо раздражают. Например, чтобы подслушать врагов, недостаточно стоять прямо за их спинами, нужно обязательно спрятаться в условную кучу сена или сесть на лавочку неподалёку. Иначе никак!

Скрытное прохождение окончательно теряет смысл ближе к концу игры, когда Басим превращается в восточного Терминатора и ему больше не нужно прятаться и устранять противников поодиночке. К этому моменту ваши карманы уже станут ломиться от золота и знаков Хидмы, но, к сожалению, они уже не будут нужны. Знаки Хидмы — это специальные жетоны, которые Басим будет получать в ходе выполнения заданий и исследования мира. На них можно покупать услуги фракций — например, попросить уличного музыканта, чтобы тот отвлёк стражу игрой на лютне, или торговца, чтобы тот провёл вас в охраняемое здание.

Окружение на этот раз постарались сделать живым, да настолько, что теперь вам придётся творить бесчинства с оглядкой на неигровых персонажей. Если прохожий увидит, как вы прибираете к рукам то, что плохо лежит, или отправляете стражника на вечный покой, вас ждут последствия. Он начнёт кричать на весь город, какой вы преступник и сын шакала, и вместе с муками совести увеличится ваш уровень известности. Работает это примерно как в серии GTA — вертолёт за вами никто не пошлёт, а вот специально обученного убийцу нанять вполне могут. Чтобы этого избежать, придётся либо срывать со стен плакаты с собственным портретом, либо обнулить известность у глашатаев за знаки Хидмы.

Кроме тишайших убийств игры про ассасинов всегда славились, конечно же, своим паркуром. Здесь тоже есть возможность по крышам бегать, голубей гонять, прыгая с уступа на уступ и балансируя на верёвочках. То ли механика приелась за годы знакомства, то ли игроки (и автор этого текста) стали слишком привередливыми, но паркур в «Мираже» уже не приносит удовольствия. Басим иногда промахивается мимо очевидных точек и красиво летит в дорожную пыль с высоченной крыши, иногда пытается выполнить сложную анимацию и снова позорно падает, а иногда просто решает забаговать в самый неудачный момент — итог вы уже знаете. В процентном соотношении таких моментов немного, но они есть.

Дворцы и песок

Тут вы уже можете задаться резонным вопросом о том, что же в этой игре хорошего и почему критики и игроки приняли её так благосклонно. Главное достоинство Mirage — её мир. Прекрасным людям, которые занимались дизайном Багдада, непременно нужно выдать все возможные профильные награды и повысить зарплату. Ubisoft всегда гордилась вдумчивым подходом к историческому сеттингу и здесь точно не ударила в грязь лицом. Несмотря на то что город находится в пустыне, он красочный и живой, и исследовать его — чистое удовольствие. То там, то здесь вы будете натыкаться на стаи фламинго, порхающих бабочек, вьющиеся по стенам яркие цветы и прочую неожиданно броскую красоту. Однажды Басим не понял намерений автора текста (просто гулять по багдадским улицам), перестраховался и нырнул в груду розовых лепестков. Выглядело эффектно, и кажется, сидеть там было куда приятнее, чем в привычном стогу колючего сена.

По мере открытия карты будет пополняться кодекс, из которого вы при желании можете узнать действительно интересные подробности о культуре и истории Аббасидского халифата. Город выглядит не только живым, но и правдоподобным — от архитектуры и расстановки домов до профессий жителей и типичных орнаментов одежды. Даже молятся местные в правильную сторону, да и омовение совершают как надо. Если присмотреться внимательнее, вы увидите ещё много аутентичных мелочей — создатели игры и правда были внимательны к деталям.

Несмотря на общую красоту «Миража», есть в графике и огрехи (куда без них). То там, то здесь бросается в глаза мыльноватая картинка, а анимации персонажей и вовсе оставляют желать лучшего. Из движка попытались выжать всё, что могли, но, к сожалению, могли уже не так много. Не ждите от героев впечатляющих лицевых эмоций, лучше положитесь на актёров озвучки.

Актёры проделали впечатляющую работу, и благодаря им чувства героев ощущаются как надо. Правда, есть один нюанс — если вы будете играть с английской озвучкой (автору сложно оценить остальные ввиду языкового барьера), вы заметите, что герои говорят с чудовищным арабским акцентом. Наверное, это должно добавлять аутентичности, но вызывает скорее некоторую неловкость. Акцент ощущается слишком уж нарочитым, ведь у самих актёров его явно изначально не было.

Помимо дизайнеров окружения, все знаки Хидмы и вечный почёт должен получить композитор игры, Брендан Анджелидес. Ему удалось точно передать научно-фантастическую суть игры, смешав традиционные восточные музыкальные темы с футуристическими мотивами. Музыка звучит максимально органично и приятно, а саундтрек можно с удовольствием слушать даже в отрыве от самой игры.

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Assassin’s Creed Mirage впечатляет если не своей историей, то прекрасно проработанным окружением и отличной музыкой. В неё точно стоит играть, если вы фанат серии, и возможно, даже стоит попробовать, если вы совершенный новичок — правда, удовольствия в этом случае будет поменьше. Обещанного триумфального возвращения к истокам не получилось — игра как будто притворяется первыми «Ассасинами», и получается почти, но не совсем. Это неплохая игра, которая стоит нескольких потраченных вечеров, но вопрос в том, достаточно ли оценки «неплохая» для знаменитой многомиллионной франшизы.