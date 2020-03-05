5 марта ранний доступ покидает Black Mesa — фанатский ремейк первой Half-Life, созданный с благословения Valve и, соответственно, продающийся за деньги. При этом игру делали аж 16 лет и порциями: сначала выпустили «земную» часть приключений Гордона Фримена, а в прошлом году добавили финальные главы об инопланетном мире. Сейчас вроде как победили последние баги и навели финальный лоск. Правда, технологии, на которых создавался проект, уже морально устарели, а глобальных изменений в сюжете авторы себе не позволили. Так зачем и кому нужен этот реликт в 2020 году?

Неожиданный резонанс

Когда говорят о культовом статусе серии Half-Life, чаще всего имеют в виду вторую часть — она, вместе с продолжающими её историю двумя эпизодами, вышла ближе к нашему времени (в 2007 году), да и история оборвалась на самом интересном месте, заставив поклонников умолять Valve о продолжении.

Black Mesa Жанр: шутер от первого лица

Разработчик и издатель: Crowbar Collective

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PC

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Оригинал же 1998 года не делал основную ставку на историю: да, Гордону Фримену нужно было пересечь из конца в конец секретную военную базу и под занавес навести шороху в инопланетном мире, но в Half-Life было мало ярких персонажей, а большую часть времени игрок был предоставлен сам себе и изучал окружение в меру собственной наблюдательности. Короче, игра была куда ближе к Metroid, чем к современным Call of Duty.

Half-Life создавалась по принципу «воткнём побольше крутого на квадратный метр уровня». Тогдашний старший разработчик Valve Corporation Кен Бёрдвел рассказывал, что у них буквально были специальные люди, которые отбирали все забавные идеи и закидывали в один прототип. Возможно, поэтому мы получили на выходе историю, где фигурируют зомби, ниндзя, лазеры, правительственные заговоры, запуск орбитальных ракет и, конечно же, инопланетная фауна.

Финал игры позволял двигать сюжет в любую удобную сторону — и Valve вытащила Фримена из застенков и отправила скитаться, помогая Сопротивлению в борьбе против инопланетного Альянса. Альянс, как и многих «старых знакомых» Гордона по базе Black Mesa, в сиквеле прикрутили задним числом — либо прописали им новые отношения, которых в оригинале между персонажами не было.

Большинство игроков такой подход устроил, и Half-Life 2 вознесли на видеоигровой пьедестал почёта. Не умаляя её достоинств, хочется сказать, что оригинал на фоне культа второй части затерялся совершенно незаслуженно. Это совсем другая по настроению игра, обладающая собственной неповторимой атмосферой. И с ней стоит познакомиться.

Но картинка и некоторые геймплейные условности проекта двадцатидвухлетней давности способны отпугнуть современного игрока — и здесь-то как раз очень кстати будет Black Mesa. В сравнении с графикой оригинала подтянутые текстуры движка второй части, на котором создавалась Black Mesa, выглядят вполне прилично, а с миром Xen разработчики вообще сотворили невозможное: графика в нем на уровне какой-нибудь Borderlands: The Pre-Sequel. Правда, всё это великолепие очень грузит компьютер, и перемещение в инопланетный мир ощущаешь физически — по возросшему гулу системы охлаждения.

Космическое поле экспериментов

Когда в Crowbar Collective взялись за ремейк, то пообещали «сделать Half-Life так, как сделала бы её Valve, владей она на тот момент такими технологиями, как сегодня» (цитата главного дизайнера уровней Дэниела Юнека). В Black Mesa сохранили все элементы оригинального проекта, только прибавили им реализма: уровни стали проработаннее, а игровые ситуации — интереснее за счёт активного использования физики, привнесённой в проект с новым движком.

Покадрово сравнивать все игровые ситуации в ремейке и оригинале — дело неблагодарное, различий слишком много. Например, уже в самом начале, когда из-за каскадного резонанса базу наводняют инопланетные сущности, Фримена заставляют отбиваться от зомби не фирменной монтировкой, а фальшфейерами, демонстрируя новое взаимодействие с огнём. Если знаком с оригиналом, на уровнях зачастую знаешь, куда поворачивать, но постоянно натыкаешься на что-то новое.

Практически с чистого листа сделали уже упомянутый мир Xen. Эти уровни в оригинальной игре казались вымученными: после методичного вырезания человеческой и инопланетной заразы Фримена на пару часов забрасывали в непонятное нечто. В Black Mesa оставили все основные элементы этого мира, но лучше обозначили его разделение на две половины — «природную» и «индустриальную».

Первая работает по принципу Пандоры из «Аватара»: флора и фауна взаимосвязаны, и, чтобы открыть загороженный огромным листом проход, нужно проследить за питающим его органическим кабелем и выстрелить в «сердечник». Вторая — хитрая пародия на мир, в котором обитает Фримен, с поправкой на то, что в здешних «городах» живут страдающие от тирании вортигонты, а сложные механизмы нужны, чтобы выращивать армии монстров. Почти все эти аппараты созданы разработчиками с нуля, и по ним прекрасно видно, насколько хорошо «ученики» усвоили принципы построения мира Half-Life.

Отдельно стоит отметить переработанные битвы с боссами: если финальная схватка теперь кажется проще, то противостояние с промежуточным хедкрабом-переростком, напротив, стало испытанием выносливости.

Существование Black Mesa оправдывает хотя бы то, что её выход из раннего доступа подозрительно удобно пришёлся на тот же месяц, что и релиз Half-Life: Alyx. И для современного поколения игроков это лучший способ ознакомиться с предысторией, не только не рискуя глазами, но ещё и получив эмоции, сопоставимые с теми, что испытывали геймеры двадцать лет назад, впервые запуская заветный HL.exe.

Но что делать тем, кто к серии Half-Life равнодушен или пропустил вторую часть и предпочитает современные игры? Чем этот ремейк может их заинтересовать? Пожалуй — атмосферой, которая и не снилась многим современным шутерам. Причём здесь игра снова попадает в тренд: секретная база, полная зловещих экспериментов и одним своим концом упирающаяся в космос, — чувствуете в воздухе лёгкий аромат Control?