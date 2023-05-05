Обзор Dead Island 2. Побег из Лос-Анджелеса от зомби

Многострадальный сиквел Dead Island находился в разработке так долго, что давно стал объектом едких шуток — вплоть до того, что многие до последнего момента сомневались в самом факте существования игры. Спустя почти десять лет после анонса и минимум три смены команды разработчиков стараниями британской студии Dambuster (авторов посредственной Homefront: The Revolution) продолжение зомбицидной саги всё же легло на прилавки. К добру или худу, но Dead Island 2, несмотря на некоторые шаги вперёд по сравнению с первой частью, всё равно ощущается как игра ушедшей эпохи.

Жанр: зомби-экшен

Разработчик:Dambuster Studios

Издатель: Deep Silver

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS5, XSXS, PS4

Играли на: PS5

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События Dead Island 2 разворачиваются спустя неопределённое время после окончания первой части. Зомби-эпидемия, некогда накрывшая остров Баной, добралась до солнечной Калифорнии и превратила почти всех его жителей в ходячих мертвецов. Наш герой — один из шести счастливчиков, который не только выжил в авиакатастрофе при попытке покинуть карантинную зону, но и по какому-то стечению обстоятельств оказался невосприимчив к пагубной инфекции. Обретая новых друзей в лице немногочисленных выживших, протагонист стремится помочь в создании вакцины и спастись из павшего рая.

Сценарий Dead Island 2 не старается предложить ничего нового в устоявшемся жанре зомби-апокалипсиса. Понимая это, авторы нарочито превратили знакомые клише в поток скабрёзных шуток и сатиры: над массовой культурой, образом жизни селебрити и вообще всем жанром зомби-ужастиков. Dead Island 2 — это буквально фильм категории «Б», который знает, что он фильм категории «Б». Трудно не рассмеяться, когда стоеросово-пафосный герой, обильно сдабривая происходящее острыми комментариями, зачищает типичную пляжную качалку от зомби-бодибилдеров или гуляет на киностудии посреди павильона для съёмок какого-то трешового ужастика про индейцев и огромного кислотного паука.

Атмосфере беспощадного угара способствует и само окружение: вместо безликого тропического острова местом кровавой бойни с ожившей мертвечиной теперь стал открыточный Лос-Анджелес с его уютными особняками Беверли-Хиллз, пляжной пригородной Санта-Моникой и лощёным Голливудом. Мир получился очень ярким, насыщенным мелкими деталями, компактным и узнаваемым, хотя и не очень интерактивным. Под стать райским декорациям вышли и сами ходячие мертвецы. Вместо оторопи и ужаса они вызывают ухмылку: светские дивы в вечерних платьях, служащие отеля, типичные тусовщики, бодипозитивные тётеньки в бикини, туристы в гавайских рубашках, доставщики еды с привычными сумками-холодильниками уж точно не выглядят как угроза. Да они ей, в принципе, и не являются — особенно если активно выполнять побочные задания, искать новое оружие и подбирать правильную комбинацию приёмов.

«Карточная» прокачка — одно из главных нововведений Dead Island 2 в сравнении с первой частью, и оно удачно вписалось сюда, в отличие, например, от Back 4 Blood. Стартовый выбор героя мало на что влияет — да, какие-то персонажи резвее бегают или обладают повышенным шансом критического урона, но уже через несколько часов в награду за исследование уровней или выполнение заданий игрок обзаводится внушительной колодой навыков, которые придётся менять на ходу под свой стиль игры. Такая гибкость — именно то, чего не хватает дилогии Dying Light.

Смогла превзойти не только оригинал, но даже Dying Light 2 вторая часть «Мёртвого острова» и по ощущениям от сражений. Битвы в Dead Island 2 получились очень жёсткими и контактными — ты чувствуешь, что твой герой бьёт здоровенного дядьку кувалдой по голове, вкладывая в это все усилия, а не понарошку шлёпает зомбака бутафорским надувным молоточком. А ещё авторы по-настоящему заморочились с созданием физически корректного и зрелищного расчленения зомби, которые реалистично реагируют буквально на все ваши тычки, пинки и удары. К привычному отрубанию конечностей Dead Island 2 добавляет полный комплект анатомического театра: от ударов тупым оружием на теле мертвяков буквально появляются вмятины, ножи и топоры сочно отделяют плоть от костей, а особые эффекты вроде электричества или огня постепенно превращают телеса врагов в неаппетитное барбекю. Особенно жутко выглядит эффект применения оружия с разъедающим «токсичным» модификатором — у врагов буквально на глазах плоть облезает с костей.

Гораздо больше в сражениях стало и интерактивных взаимодействий, прямо как в BioShock — для большего урона электричеством врагов можно заманивать в лужи и даже создавать их при помощи канистр с водой. Наконец, приятное разнообразие в поединки вносит бесконечное метательное оружие вроде сюрикенов и коктейлей Молотова, на которые милосердно повешен весьма небольшой кулдаун.

Увы, на этом исключительно положительные черты Dead Island 2 заканчиваются, и начинается экскурс в ранние 2010-е. Задания бесконечно и однообразно повторяются: игрока почти всегда, на протяжении всех 20 часов, заставляют прибывать в какую-то локацию, находить пару ключевых предметов и держаться на арене против горы зомби. И даже когда сам протагонист шутит про поиск ключей или очередного аккумулятора, это не спасает от кромешной репетативности.

Такой же занудной получилась и прогрессия оружия. Оно, во-первых, слишком однообразно, а во-вторых, даже будучи обвешанным всякими модификаторами, отличается от базовой версии разве что появлением дополнительного эффекта по типу горения или кровотечения. Процесс регулярной замены дубины 8-го уровня на дубину 11-го уровня по степени увлекательности уже к третьему часу станет напоминать обязательную долгую поездку из дома на работу. Про огнестрельное оружие и вовсе хочется забыть сразу — его впихнули как будто в последний момент, настолько оно неэффективно и незрелищно в применении.

Авторы, конечно, пытались разнообразить ассортимент врагов, постепенно добавляя к обыкновенным зомби всякую разную нечисть: горелые зомби и так горят, а потому не получают урон от огня, «крикуньи» оглушают игрока и снижают его скорость, солдаты в броне лучше выдерживают попадания по корпусу и т.д.; но всё равно Dead Island 2 быстро становится муторно-однообразной. Там, где у той же Dying Light 2 есть дневной и ночной геймплей, попытка в нелинейность повествования, моральный выбор и свободное перемещение при помощи паркура, у Dead Island 2 есть только юмор, совершенно необязательный кооператив на трёх человек и бесконечная фигурная монстрозаготовка в промышленных масштабах. Яркая, зрелищная, сочная, но всё же утомительная.

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К упорству издателя Deep Silver хочется отнестись с уважением — всё-таки спустя столько времени они нашли средства и команду, чтобы довести проект до конца. К сожалению, за минувшие десять лет игры сделали довольно большой шаг вперёд, а Dead Island 2 так и осталась репетативной рубилкой на пару бездумных, но приятных вечеров. Любителям первой части и олдскула обязательно стоит посетить Лос-Анджелес, а вот остальным игрокам лучше подождать скидок.