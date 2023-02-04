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    #обзор игры #хоррор и ужасы

    Обзор Dead Space. Живее всех живых! 

    4 февраля 2023
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    04.02.2023
    20079
    5 минут на чтение
    #обзор игры #хоррор и ужасы
    Обзор Dead Space. Живее всех живых!  4

    Были времена, когда сериал Dead Space блистал ничуть не слабее именитой Mass Effect. Оригинальная игра выделялась даже на фоне фантастической во всех смыслах линейки Electronic Arts за 2008 год: Mirror’s Edge, Spore, Red Alert 3 и Crysis: Warhead. Роскошный блокбастерный сиквел, анимационные фильмы и комиксы лишь закрепили за «Мёртвым космосом» статус самого важного космохоррора после «Чужого», но затем всё покатилось в чёрную дыру: Dead Space 3 по требованию издателя сделала ставку на кооперативный экшен и провалилась, планы на четвёртую часть повисли в воздухе, а студию Visceral Games в конце концов и вовсе расформировали. Спустя полтора десятилетия совершенно другие люди не просто воссоздают оригинал 2008 года на новом технологическом уровне, но вносят множество разумных и приятных изменений практически во все аспекты легендарного ужастика.

    Жанр: survival horror
    Разработчик: EA Motive
    Издатель: Electronic Arts
    Возрастной рейтинг: 16+
    Перевод: нет
    Платформы: PC, PS5, XSXS
    Играли на: PC
    Похоже на: Dead Space * Resident Evil 2 Remake * The Callisto Protocol

    Двадцать шестое столетие, человечество окончательно перебралось в космос. Проблема недостатка ресурсов решается огромными кораблями-потрошителями, которые буквально разбирают на кусочки целые планеты. И вот в один из злосчастных дней гордость всего космического флота, первый «планетарный потрошитель» USG «Ишимура», зависший у планеты Эгида VII, подаёт сигнал бедствия и перестаёт выходить на прямую связь. Для изучения инцидента и возможного ремонта руководство корпорации отправляет к судну челнок с небольшой бригадой, в которой оказывается и наш главный герой, инженер Айзек Кларк. Заинтересованность в таинственном происшествии на «Ишимуре» у Айзека не только профессиональная, но и личная — медиком на борту огромного корабля работала его возлюбленная Николь, и она успела передать ему тревожное сообщение. 

    Ремонтно-исследовательская операция, согласно всем канонам жанра, катится к чертям, из пяти членов бригады двое сразу оказываются мертвы, как до этого практически вся команда «Ишимуры», столкнувшаяся с неконтролируемо растущей инопланетной биомассой и превратившаяся в монстров — некроморфов.

    Черновик 1016

    Сюжет оригинальной игры, который рассказывает о таинственном артефакте, религиозном культе, бесчеловечных научных исследованиях, правительственном заговоре и выживании огромного корабля, захваченного чужеродными организмами, для 2008 года был весьма неплохим, но по нынешним меркам излишне прямолинейным, а главное — обезличенным, поскольку Айзеку не позволили даже участвовать в диалогах. Дав протагонисту голос, разработчики наполнили магистральную историю должным драматизмом, остротой и персонализированностью, заодно сгладив все непонятные и неочевидные моменты точечными изменениями в повествовании — жаль, что их подробное обсуждение тянет на несколько заметных спойлеров. Даже тем, кто изучил оригинал наизусть, сюжет подарит много новых впечатлений — помимо основного повествования, в Dead Space появились несколько второстепенных заданий, посвящённых судьбе членов экипажа «Ишимуры», церкви юнитологии и, главное, Николь. Сам опыт тоже стал намного кинематографичнее — вся игра на манер дилогии God of War выполнена без загрузочных экранов, что в разы усиливает ощущение непрерывного погружения. 

    Этому эффекту способствует и единство пространства — если раньше «Ишимура» представляла собой отдельные локации, то теперь это настоящий огромный корабль с множеством потайных комнат, отсеков и зон для исследования, в которые необходимо возвращаться с получением новых уровней доступа — прямо как в Resident Evil. Возвращение к старым областям нисколько не раздражает даже в «Новой игре+», ведь EA Motive мастерски проработала не только окружение, историю и мотивацию игрока к изучению корабля, но и возникающие на нём ситуации.

    Обзор Dead Space. Живее всех живых!  6

    В оригинальной Dead Space было множество ярких и запоминающихся эпизодов — первый выход в безвоздушное пространство, первый полёт с отключённой гравитацией, наладка системы орбитальной защиты от астероидов под дождём из каменных глыб или поединок с Левиафаном. Но рядовые схватки и внезапные скримеры не могли с ними соперничать — они были намертво заскриптованы, а в уже изученных локациях почти всегда царила мёртвая пустота и тишина. Теперь же в Dead Space есть система, схожая с той, что была в AI Director из Left 4 Dead. Она не даёт расслабиться нигде и никогда. Знакомый и изученный отсек может внезапно замерцать аварийным светом, из вентиляции повалят клубы белого дыма, а в ровном эмбиенте прорежутся душераздирающие скрипичные рулады, сигнализирующие о приближении некроморфов, которые могут и не появиться! Сериал Dead Space никогда не был по-настоящему страшным, но всегда умело держал в напряжении, и ремейк делает это с феноменальным успехом.

    Главное достижение в этом, конечно же, принадлежит команде звукорежиссёров, программистов и художников EA Motive. В новом исполнении «Ишимура» — потрясающе правдоподобное, но невероятно неуютное место. Пока наш инженер осторожно пробирается по глухим тёмным коридорам корабля, за ним неотступно следуют десятки отражённых теней, вокруг раздаются какие-то потусторонние шорохи, скрипы и рычание некроморфов из вентиляционных шахт. Немудрено, что ремейк Dead Space просто не вышел на предыдущем консольном поколении — по части технологий игра вполне себе тянет на новое слово в жанре, но в кои-то веки всё это прекрасно и стабильно работает на сборках с заявленными системными требованиями. Скриншоты и даже ролики не в состоянии в полной мере передать то, насколько роскошно выглядит и звучит новая Dead Space — с её полностью динамическим освещением, шикарной детализацией и глубоким многослойным звуком. 

    Обзор Dead Space. Живее всех живых!  7

    А вот чисто геймплейных изменений в Dead Space наберётся немного — играется она практически идентично оригиналу. В своё время та игра очень ловко позаимствовала многие элементы из Resident Evil 4 — стрельбу с видом из-за плеча, простенькие загадки, исследование локаций и менеджмент ресурсов. Да сделала это настолько успешно, что практически никто не упрекал её в наглом копировании. Хватало у игры однако, и своей оригинальной специфики, которая из-за отсутствия хоть каких-то конкурентов у сериала (да-да, речь о тебе, The Callisto Protocol!) даже сегодня смотрится свежо и занятно.

    Поскольку дело происходит на горнодобывающем корабле и Айзек Кларк по профессии инженер, а не солдат, для решения своих задач он использует промышленные приборы — символом Dead Space стал компактный плазменный резак, которым очень удобно отпиливать конечности агрессивной некрофауне. В ход идёт и замедляющий окружение модуль стазиса, и аналог местной гравипушки, модуль кинезиса. Последний, кстати, по функциональным возможностям близок к своему аналогу из Dead Space 2 — в ремейке, в отличие от оригинала, можно и нужно кидать клешнями и когтями врагов в их собратьев.

    Обзор Dead Space. Живее всех живых! 

    Самым заметным изменением стали секции с нулевой гравитацией. В оригинальной Dead Space в них было неудобно и дискомфортно передвигаться, прыгая от стенки до стенки. Здесь же все подобные эпизоды позволяют герою свободно перемещаться в пространстве при помощи реактивных ботинок. Как-то вольготнее, плавнее и удобнее стало управлять героем в целом, при этом игра даже немного потеряла в обаянии. Раньше неповоротливый и громко стучащий по полу пудовыми ножищами герой в экзокостюме ощущался заметно весомее и тяжелее — особенно когда он с усилием и кряхтением давил трупы некроморфов, чтобы выудить из их тушек разные полезности. Обидно при этом, что многие занудные последние эпизоды ремейк Dead Space, кажется, растянул даже больше, чем они были в оригинале, — всё ж за 12 часов игра немножко умудряется выдохнуться к финалу. А точнее, финалам — при повторном прохождении можно открыть секретную концовку, которая ещё сильнее связывает события и историю первой части с последующими сиквелами.

    Новая Dead Space способна порадовать как преданного фаната оригинальной игры, так и новичка, который её в глаза не видел. Ремейк по уровню исполнительского мастерства ничуть не уступает эталонной Resident Evil 2 — и тем интереснее будет посмотреть на его противостояние с переосмыслением Resident Evil 4 и Silent Hill 2. Есть ощущение, что у Dead Space есть все шансы не только их обойти, но и обеспечить себе высокое место в пантеоне лучших игр 2023 года.

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