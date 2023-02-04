Обзор Dead Space. Живее всех живых! 

Были времена, когда сериал Dead Space блистал ничуть не слабее именитой Mass Effect. Оригинальная игра выделялась даже на фоне фантастической во всех смыслах линейки Electronic Arts за 2008 год: Mirror’s Edge, Spore, Red Alert 3 и Crysis: Warhead. Роскошный блокбастерный сиквел, анимационные фильмы и комиксы лишь закрепили за «Мёртвым космосом» статус самого важного космохоррора после «Чужого», но затем всё покатилось в чёрную дыру: Dead Space 3 по требованию издателя сделала ставку на кооперативный экшен и провалилась, планы на четвёртую часть повисли в воздухе, а студию Visceral Games в конце концов и вовсе расформировали. Спустя полтора десятилетия совершенно другие люди не просто воссоздают оригинал 2008 года на новом технологическом уровне, но вносят множество разумных и приятных изменений практически во все аспекты легендарного ужастика.

Жанр: survival horror

Разработчик: EA Motive

Издатель: Electronic Arts

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: нет

Платформы: PC, PS5, XSXS

Играли на: PC

Похоже на: Dead Space * Resident Evil 2 Remake * The Callisto Protocol

Двадцать шестое столетие, человечество окончательно перебралось в космос. Проблема недостатка ресурсов решается огромными кораблями-потрошителями, которые буквально разбирают на кусочки целые планеты. И вот в один из злосчастных дней гордость всего космического флота, первый «планетарный потрошитель» USG «Ишимура», зависший у планеты Эгида VII, подаёт сигнал бедствия и перестаёт выходить на прямую связь. Для изучения инцидента и возможного ремонта руководство корпорации отправляет к судну челнок с небольшой бригадой, в которой оказывается и наш главный герой, инженер Айзек Кларк. Заинтересованность в таинственном происшествии на «Ишимуре» у Айзека не только профессиональная, но и личная — медиком на борту огромного корабля работала его возлюбленная Николь, и она успела передать ему тревожное сообщение.

Ремонтно-исследовательская операция, согласно всем канонам жанра, катится к чертям, из пяти членов бригады двое сразу оказываются мертвы, как до этого практически вся команда «Ишимуры», столкнувшаяся с неконтролируемо растущей инопланетной биомассой и превратившаяся в монстров — некроморфов.

Сюжет оригинальной игры, который рассказывает о таинственном артефакте, религиозном культе, бесчеловечных научных исследованиях, правительственном заговоре и выживании огромного корабля, захваченного чужеродными организмами, для 2008 года был весьма неплохим, но по нынешним меркам излишне прямолинейным, а главное — обезличенным, поскольку Айзеку не позволили даже участвовать в диалогах. Дав протагонисту голос, разработчики наполнили магистральную историю должным драматизмом, остротой и персонализированностью, заодно сгладив все непонятные и неочевидные моменты точечными изменениями в повествовании — жаль, что их подробное обсуждение тянет на несколько заметных спойлеров. Даже тем, кто изучил оригинал наизусть, сюжет подарит много новых впечатлений — помимо основного повествования, в Dead Space появились несколько второстепенных заданий, посвящённых судьбе членов экипажа «Ишимуры», церкви юнитологии и, главное, Николь. Сам опыт тоже стал намного кинематографичнее — вся игра на манер дилогии God of War выполнена без загрузочных экранов, что в разы усиливает ощущение непрерывного погружения.

Этому эффекту способствует и единство пространства — если раньше «Ишимура» представляла собой отдельные локации, то теперь это настоящий огромный корабль с множеством потайных комнат, отсеков и зон для исследования, в которые необходимо возвращаться с получением новых уровней доступа — прямо как в Resident Evil. Возвращение к старым областям нисколько не раздражает даже в «Новой игре+», ведь EA Motive мастерски проработала не только окружение, историю и мотивацию игрока к изучению корабля, но и возникающие на нём ситуации.

В оригинальной Dead Space было множество ярких и запоминающихся эпизодов — первый выход в безвоздушное пространство, первый полёт с отключённой гравитацией, наладка системы орбитальной защиты от астероидов под дождём из каменных глыб или поединок с Левиафаном. Но рядовые схватки и внезапные скримеры не могли с ними соперничать — они были намертво заскриптованы, а в уже изученных локациях почти всегда царила мёртвая пустота и тишина. Теперь же в Dead Space есть система, схожая с той, что была в AI Director из Left 4 Dead. Она не даёт расслабиться нигде и никогда. Знакомый и изученный отсек может внезапно замерцать аварийным светом, из вентиляции повалят клубы белого дыма, а в ровном эмбиенте прорежутся душераздирающие скрипичные рулады, сигнализирующие о приближении некроморфов, которые могут и не появиться! Сериал Dead Space никогда не был по-настоящему страшным, но всегда умело держал в напряжении, и ремейк делает это с феноменальным успехом.

Главное достижение в этом, конечно же, принадлежит команде звукорежиссёров, программистов и художников EA Motive. В новом исполнении «Ишимура» — потрясающе правдоподобное, но невероятно неуютное место. Пока наш инженер осторожно пробирается по глухим тёмным коридорам корабля, за ним неотступно следуют десятки отражённых теней, вокруг раздаются какие-то потусторонние шорохи, скрипы и рычание некроморфов из вентиляционных шахт. Немудрено, что ремейк Dead Space просто не вышел на предыдущем консольном поколении — по части технологий игра вполне себе тянет на новое слово в жанре, но в кои-то веки всё это прекрасно и стабильно работает на сборках с заявленными системными требованиями. Скриншоты и даже ролики не в состоянии в полной мере передать то, насколько роскошно выглядит и звучит новая Dead Space — с её полностью динамическим освещением, шикарной детализацией и глубоким многослойным звуком.

А вот чисто геймплейных изменений в Dead Space наберётся немного — играется она практически идентично оригиналу. В своё время та игра очень ловко позаимствовала многие элементы из Resident Evil 4 — стрельбу с видом из-за плеча, простенькие загадки, исследование локаций и менеджмент ресурсов. Да сделала это настолько успешно, что практически никто не упрекал её в наглом копировании. Хватало у игры однако, и своей оригинальной специфики, которая из-за отсутствия хоть каких-то конкурентов у сериала (да-да, речь о тебе, The Callisto Protocol!) даже сегодня смотрится свежо и занятно.

Поскольку дело происходит на горнодобывающем корабле и Айзек Кларк по профессии инженер, а не солдат, для решения своих задач он использует промышленные приборы — символом Dead Space стал компактный плазменный резак, которым очень удобно отпиливать конечности агрессивной некрофауне. В ход идёт и замедляющий окружение модуль стазиса, и аналог местной гравипушки, модуль кинезиса. Последний, кстати, по функциональным возможностям близок к своему аналогу из Dead Space 2 — в ремейке, в отличие от оригинала, можно и нужно кидать клешнями и когтями врагов в их собратьев.

Самым заметным изменением стали секции с нулевой гравитацией. В оригинальной Dead Space в них было неудобно и дискомфортно передвигаться, прыгая от стенки до стенки. Здесь же все подобные эпизоды позволяют герою свободно перемещаться в пространстве при помощи реактивных ботинок. Как-то вольготнее, плавнее и удобнее стало управлять героем в целом, при этом игра даже немного потеряла в обаянии. Раньше неповоротливый и громко стучащий по полу пудовыми ножищами герой в экзокостюме ощущался заметно весомее и тяжелее — особенно когда он с усилием и кряхтением давил трупы некроморфов, чтобы выудить из их тушек разные полезности. Обидно при этом, что многие занудные последние эпизоды ремейк Dead Space, кажется, растянул даже больше, чем они были в оригинале, — всё ж за 12 часов игра немножко умудряется выдохнуться к финалу. А точнее, финалам — при повторном прохождении можно открыть секретную концовку, которая ещё сильнее связывает события и историю первой части с последующими сиквелами.