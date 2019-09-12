Обзор GreedFall. Время белого человека

GreedFall — RPG от французской студии Spiders, известной такими играми, как Mars: War Logs, Of Orcs and Men и Gray Matter. В новом проекте разработчики обратились к не самой популярной в RPG эстетике, сделав игру в стилистике XVII века — с колониями и красивыми парусными кораблями, инквизиторами и аборигенами, шпагами и плащами. А также с магией, загадочной эпидемией, древними проклятиями и прочими вещами, без которых не обходится, кажется, вообще ни одна RPG. Трейлеры наводили на мысль, что студия серьёзно настроена вписать своё имя в историю жанра. Но что получилось на выходе?

Всего понемногу

Непосредственно по игровому процессу GreedFall напоминает нечто среднее между третьим «Ведьмаком» и Dragon Age: Inquisition. Главный герой в сопровождении компаньонов скитается по карте, берёт задания, сражается, собирает ресурсы для ремесла. Ролевая система очень простая: в самом начале выбираем класс из привычных воина, мага и вора (тут он называется «техником»), но класс этот задает только стартовые способности. Фактически способности персонажа определяются конкретными навыками, талантами и атрибутами, которые потенциально доступны любому классу.

Отдельные навыки изменяют поведение персонажа в бою, увеличивая урон или давая дополнительные атаки. Атрибуты повышают базовые параметры и делают доступным лучшее оружие и снаряжение. Наконец, таланты отражают способности персонажа за пределами боя: взлом применяется, чтобы открывать запертые двери и контейнеры, энергичность позволяют демонстрировать чудеса акробатики, добираясь в места, куда иначе не попасть, интуиция даёт доступ к уникальным диалоговым репликам и так далее.

Впрочем, в диалогах большую роль играют ситуативные модификаторы и возможности. Часто главный герой просто платит, чтобы добиться желаемого, а порой в разговоре можно применить найденный ранее предмет или предоставить кому-то из компаньонов решить проблему.

В GreedFall также есть несколько систем, призванных слегка разнообразить обычный цикл из освоения локаций и убийства чудовищ. Есть миссии на незаметность, простенькие расследования, ремесло. Впрочем, ни одна из этих механик не предлагает ничего принципиально нового, да и в целом их тут меньше и они менее проработаны, чем, например, в «Ведьмаке». Никаких полноценных мини-игр вроде Гвинта или драк в таверне в GreedFall не найти.

Так что самым интересным элементом стала местная боевая система. Как во многих играх от BioWare, главный герой GreedFall ходит в сопровождении двух компаньонов (из пяти возможных), но в бою игрок контролирует только своего персонажа, парируя, уворачиваясь и атакуя. Соответственно, игрок не может просто поставить игру на паузу, раздать приказы и смотреть, как подчинённые воюют за него: он должен проявлять некоторую тактическую смекалку, решать, как встать, чтобы защитить магов в своей партии, или, наоборот, как удобнее спрятаться за спинами более живучих компаньонов. Впрочем, большинство боёв не сложные и позволяют игроку расслабиться и броситься в битву, не думая о последствиях.

Такая характеристика применима ко всему игровому процессу. Он не лишён отдельных интересных задумок, но в целом достаточно бесхитростен и покажется любителям жанра очень знакомым. Зато GreedFall проста в освоении, легко играется, а бои и другие энкаунтеры не успевают надоесть и не отвлекают от исследования мира и продвижения по сюжету.

Волшебные колонии

Собственно, создатели GreedFall и в рамках маркетинговой кампании с самого начала делали упор на собственную вселенную. Это, несомненно, самый интересный, но и самый неровный элемент игры. Завязка проста: за пятнадцать лет до начала событий жители континента, с которого происходит главный герой, открыли загадочный остров Тир-Фради и начали его колонизировать.

Параллельно на основном континенте началась эпидемия болезни под названием малихор, от которой страдает, в частности, мать главного героя. Симптомы напоминают чуму — слабость, круги под глазами, бубоны и прочие признаки чего-то ужасного и смертельного. Континентальные народы надеются, что на острове, который уже прославился изобилием природных ресурсов и экзотической флорой и фауной, скрывается и лекарство от жуткого недуга.

Собственно, сам главный герой — дипломат по фамилии Де Сарде, представляющий одну из основных стран континента, Торговое Содружество. Он (или она — пол героя можно выбрать) отправляется на остров в свите своего кузена, нового губернатора местной колонии. Де Сарде должен следить за тем, чтобы взаимоотношения между Содружеством, другими континентальными народами и коренными жителями острова не испортились, а также руководить поисками лекарства.

При этом Де Сарде — необычный человек, на теле которого проступают странные растительные метки. Жителям континента их происхождение неизвестно, зато они широко распространены среди островитян, обозначая особые отношения носителя меток с природой Тир-Фради.

Когда просишь с уважением

Надо сказать, что игре, особенно в первой трети, действительно удаётся создать ощущение, что Де Сарде занят дипломатической работой. Конечно, игроку приходится много скитаться по острову и сражаться с чудовищами, но не менее часто надо разговаривать с людьми, устанавливать контакты между разными фракциями и передавать сообщения от одного власть имущего другому.

Отдельного упоминания заслуживает то, что GreedFall — едва ли не единственная RPG, где к главному герою с первых же минут все относятся уважительно. А самое главное, функция дипломата позволяет брать задания, не задаваясь вопросом: «Почему, собственно, именно я должен этим заниматься?», и хорошо объясняет, зачем протагонист постоянно суёт нос в дела других фракций.

Всего их в игре шесть. Торговое Содружество, толерантное и прагматичное государство, поддерживает дипломатические отношения со всеми, в первую очередь с двумя другими континентальными странами. Одна из них — Телема, теократия, чей облик вдохновлён одновременно и католической церковью, и протестантами, что осваивали Америку. Телемцы владеют магией, которую воспринимают как дар их пророка, Матеуса. Телеме противостоит Мостовой Альянс — союз государств, ратующий за научный прогресс и визуально отсылающих к арабской эстетике. Между этими странами на континенте идёт жестокая война, поэтому Де Сарде вынужден постоянно искать баланс между их интересами.

Обе страны описаны широкими мазками: особенности их политики и культуры можно узнать скорее из отдельных диалогов, чем из одного подробного текста, что позволяет почувствовать себя полноценным обитателем выдуманной вселенной, который свободно ссылается на ее реалии и не нуждается в объяснении каждого термина. Но иногда это вызывает дискомфорт, потому что игрок буквально не понимает, как что-то устроено. Например, игра так и не объясняет, разделяют ли жители Содружества веру Телемы.

Непосредственно на острове к трём странам добавляются местные обитатели — технически неразвитый народ, почитающий природу. В том, что касается языка и эстетики, они явно списаны с романтизированных древних кельтов.

Наконец, в игре есть две дополнительные фракции: Монетная Стража, интернациональный отряд наёмников, чьи бойцы служат всем континентальным силам, и Навты, организация моряков, куда забирают детей, родившихся на море, а также потомков семей, заключивших с Навтами сделки о грузоперевозках.

Непосильное бремя

Игра, особенно в начале, кажется собранием элементов из всех не научно-фантастических RPG и immersive sim последних лет вроде Dishonored, которые и сами оригинальностью не блистали. Немного элементов из реальной истории, немного фэнтэзи, немного «новых странных»: ужасная эпидемия, борьба магии и технологии, живущие в гармонии с природой дикари и жестокие колонизаторы, кельтская, арабская и усреднённо-европейская эстетика — всё это мы уже видели, и не раз.

Но есть и хорошая новость: GreedFall сделана с вниманием к деталям. Каждая фракция получила какую-то интересную отличительную особенность, хотя бы во внешнем облике. То же самое можно сказать и про большинство компаньонов: они не поражают оригинальностью на уровне концепции, но отдельные диалоги, визуальный дизайн и реплики, которыми спутники главного героя обмениваются друг с другом в ходе путешествий, позволяют их запомнить и привязаться к ним.

Отдельная проблема, за которую GreedFall, скорее всего, получит немало претензий от западных критиков, — то, как разработчики раскрывают тему колониализма и взаимоотношения с местными жители Тир-Фради. Они справедливо предположили, что в 2019 году классический колониальный роман, где отважный герой-колонизатор прибывает в глушь, завоёвывает сердца наивных местных дикарей и спасает их от других, «плохих», колонизаторов, выглядел бы убого. Но придумать какую-то иную схему они не смогли или не решились, в результате чего игра регулярно скатывается к мотиву «бремени белого человека», параллельно пытаясь от него уйти.

Эта проблема, на самом деле, симптоматична для GreedFall в целом. Spiders поставили перед собой сразу несколько амбициозных задач. Они хотели сделать игру, вдохновляясь проблемной и непопулярной эпохой колонизации. Покусились на лавры BioWare в том, что касается «больших» RPG с партией. И при этом постарались избежать хотя бы самых затасканных клише жанра, вроде общепринятого набора рас. Но всегда, когда нужно было принимать сложные решения, как в плане написания мира, так и в области геймдизайна, студия выбирала самый безопасный и проверенный путь.

Нужно подчеркнуть: играть в то, что получилось, приятно и интересно. В GreedFall обаятельные персонажи, любопытный, хотя бы благодаря визуальным образам, мир, красивые пейзажи острова, простые и не занудные бои, достаточно интересные побочные задания. Но меня не отпускало навязчивое ощущение нереализованного потенциала. В голову постоянно приходят мысли: «Это можно было бы сделать ярче, интереснее, красивее, если бы разработчики были смелее и у них было бы больше времени и сил». Понятно, что рынок диктует свои условия и ни над одной игрой невозможно работать до бесконечности, но в случае с GreedFall это особенно обидно.

Итог: если вы любите RPG, эстетику XVII века, древних кельтов и дружелюбные ненапряжённые игры (а желательно — всё это вместе), то GreedFall имеет все шансы вам понравиться и запомниться. Но не ждите «убийцу Ведьмака» или «новый эпический проект, который затмит всё творчество студии BioWare» — это просто добротная игра, у которой был потенциал для чего-то большего.