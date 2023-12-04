Обзор RoboCop: Rogue City. Лучшее, что делали про Робокопа в XXI веке

Мы растеряли полигоны в линейных шутерах от первого лица. Сейчас — настоящий Ренессанс жанра среди инди, но в ААА-проектах с ним связываются всё реже. Потому особенно любопытно взглянуть на новую игру про Робокопа, занимающую промежуточное положение, — в последнее время такое встречается нечасто.

Робокоп 2½

Жанр: шутер от первого лица Разработчик: Teyon Издатель: Nacon Возрастные ограничения: 18+ Перевод: субтитры Платформы: PC, PS5, XSXS Похоже на: Terminator: Resistance, Deus Ex: Human Revolution, Syndicate, Perfect Dark, Terra Nova: Strike Force Centauri

Детройт будущего — помойка с зашкаливающим уровнем преступности. Могущественная корпорация OCP хочет построить на месте этой дыры утопический Дельта-Сити и пытается заменить полицейских роботами. Улицы патрулирует бескомпромиссный киборг Робокоп. Он потихоньку вспоминает прошлое, в котором был обычным полицейским по имени Алекс Мёрфи.

RoboCop: Rogue City — перемычка между вторым и третьим фильмами. Её сюжет не нарушает канон и объясняет некоторые детали истории. Например, куда подевался Старик (глава OCP) и почему компанию приобрела японская корпорация «Канэмицу». В общем, почти как «Изгой-один» — только с меньшими амбициями.

Лёгкий намёк на сюжет «Робокопа 3» появляется только в финале. Отсылки ко второй части заключаются в мелочах вроде разбросанного повсюду наркотика Ньюк и дизайна роботов. А вот знание первого «Робокопа» обязательно для прохождения — иначе будут непонятны целые сюжетные линии, а эмоциональные моменты не сработают.

Тесная связь с фильмом порой доходит до абсурда. Например, один из злодеев пафосно объявляет, что он родственник бандита, которого в первоисточнике убил Робокоп. Но если не загуглить его фамилию, вообще непонятно, кого он имеет в виду.

Панк и немного кибер

Визуально RoboCop: Rogue City тоже построена на отсылках к фильмам. Главный герой выглядит почти как в оригинале — Beretta Auto 9 и другое оружие либо абсолютно такое же, либо грамотно стилизовано. В аутентичном облике вернулся и робот ED-209 — разве что анимация у него теперь менее «кукольная». Полицейские машины те же самые — и так же чиркают задним бампером о дорогу, когда герои выезжают из полицейского участка.

То, насколько сильно разработчики фанатели по «Робокопу», заметно и по локациям. В игре оказались чуть ли не все места, где ступала нога Алекса Мёрфи в кино. Помните кабинет OCP, где сперва неудачно презентовали ED-209, а потом «уволили» Дика Джонса? Он воспроизведён предельно точно: на месте даже макет, который обильно полили кровью на двенадцатой минуте первого фильма. Полицейский участок можно обойти целиком. Автозаправка Shell отстроена после каноничного взрыва почти такой же — только без S в названии (и игра слов, и авторские права не нарушены). Есть и менее культовые локации вроде зала аркадных автоматов из второй части.

Окружение выглядит великолепно и прорисовано с маниакальной детализацией. Всё в духе творения Верховена, даже то, что разработчики добавили от себя. Каждая улочка Детройта, каждый неблагополучный дом пропитан духом разваливающегося города, где нет никакой надежды на будущее. На атмосферу работают отличные эффекты: освещение, дым, огонь, взрывы. Сразу видно, зачем использовали Unreal Engine 5.

По визуальному дизайну локаций Rogue City легко могла бы посоперничать с Cyberpunk 2077. Конечно, с поправкой на то, что в ней показано не технологичное будущее, а более убогая версия 80-е с добавлением роботов и киборгов.

Вот только очень заметно, что это всё-таки не ААА. Встречаются мыльные текстуры. Многие локации нужно посещать по несколько раз — например, в полицейский участок приходится возвращаться после каждого задания.

Ещё сильнее скудные бюджеты сказались на персонажах. Все бандиты носят одну и ту же майку. Лица героев будто перекочевали из 2013-го — и по степени детализации, и по анимации. А ведь на них приходится пялиться вплотную — в игре куча диалогов, почти как в какой-нибудь RPG.

Да и фанатичная верность первоисточнику кажется немного чрезмерной. Визуально у Rogue City нет ничего своего — всё взято из фильмов. Жаль, что игра не подарила поклонникам хотя бы парочку новых ярких образов, которые ассоциировались бы именно с ней. За примером далеко ходить не надо: в той же Alien: Isolation, воссоздающей дух «Чужого», были оригинальные андроиды-фантомасы.

А ещё RoboCop страдает главной проблемой игр 2023 года — не очень хорошей оптимизацией на ПК. Временами падают FPS, а текстуры подгружаются за считаные метры от персонажа. Нагрузка на железо такая большая, что лучше вовсе не включать максимальные настройки графики: велик риск нагреть процессор до ста градусов.

Танк, раздающий штрафы

Хотя RoboCop: Rogue City по большей части линейный шутер, временами его хочется назвать неофициальным приквелом Deus Ex: Human Revolution. И не только из-за того, что главный герой — тоже киборг, работающий на корпорацию в мрачном Детройте будущего.

Время от времени игроку приходится отвлечься от основного сюжета ради второстепенных квестов. Особенно много их в небольшом районе Детройта, который можно обойти за пять минут.

Чаще всего приходится просто немного пострелять в бандитов. Ещё нужно искать улики с помощью стандартного «детективного зрения» как в «Ведьмаке» или серии Arkham. С его помощью, например, можно найти неправильно припаркованные машины и выписать штрафы. Или поймать сбежавшую кошку — что, правда, приведёт к убийству десятка нарушителей порядка.

Благодаря диалогам побочные миссии смотрятся очень приятно. Реплики можно выбирать, но глобально они мало на что влияют: с последствиями своих решений герой сталкивается лишь пару десятков раз. Зато эти разговоры интересны и неплохо прописаны. Робокоп постоянно сухо иронизирует, мэр Детройта пытается скрыть многочисленные взятки, уличные пушеры вдруг рассуждают о продаже наркотиков в рамках экономических теорий, а информатор ведёт разговор о фильмах Пола Верховена в видеосалоне.

Второстепенные задания нужны, чтобы заработать больше очков опыта и прокачивать умения — от урона до замедления времени.

Прокачка тоже мало отражается на прохождении. Второй уровень навыка открывает какую-то полезную способность, а дальше — бонусы, которые слегка облегчают жизнь — чуть-чуть лучше броня, более убойные патроны. Много и не очень полезных умений: к примеру, «инженерия» позволяет вскрывать сейфы без кода — но записки с паролями всегда лежат рядом, а сами хранилища встречаются три или четыре раза за всю игру.

Центральный элемент RoboCop: Rogue City — перестрелки. И они действительно удались — как минимум из-за необычных ощущений в сражении.

Робокоп — это небольшой ходячий танк. Он очень медлителен: многие герои видеоигр ходят быстрее, чем он бегает. Конечно, можно сделать стремительный рывок в сторону — но на небольшое расстояние, а потом ещё и долго восстанавливаться. При этом Мёрфи так бронирован, что способен с полминуты выдерживать пули дюжины бандитов. Даже применение аптечки не отвлекает его от боя.

Преступники в Rogue City недалеко ушли от врагов из какой-нибудь Call of Duty. Они всегда ходят небольшими толпами и умирают с пары выстрелов. Истреблять их не сложно: из-за щита можно обстоятельно прицелиться для серии хэдшотов. ИИ очень туп: прёт напрямую, почти не пользуется укрытиями, а из тактических изысков предпочитает гранаты.

Зато видов врагов здесь больше, чем в иных высокобюджетных шутерах-аттракционах: это мотоциклисты, роботы, автоматические турели, бронированные наёмники… Для некоторых придётся разнообразить тактику: например, людям нужно стрелять по ногам и в промежность.

Это создаёт особую динамику — что-то между казуальными милитари-шутерами и старыми аркадными симуляторами боевой техники. Враги быстро умирают, постоянно бегать к укрытиям не приходится — но и быть сверхдинамичным тоже нет нужды.

Такой стиль просто идеален для эффектной стрельбы. Каждый выстрел звучит смачно. Физика шлёт к чёрту реалистичность ради экспрессии — пара выстрелов в офисе заставляет взлететь на воздух все бумаги, а убийство в суде выкашивает половину зала. Враги разлетаются на куски — даже есть специальное улучшение пистолета, которое существует исключительно для того, чтобы делать смерти ещё более кровавыми. Из-за этого Rogue City хочется назвать самым ярким шутером последних лет.

Впрочем, есть в игре и проблемы.

Она проходится за 16 часов — но ощущается затянутой. Хотя львиную долю геймплея занимают диалоги и «детективная работа», боёвка начинает приедаться уже к середине истории. Дело в том, что она не бросает игроку вызов — даже на максимальном уровне сложности первая и единственная трудность возникает только в финале. Сражения нужны ради аттракциона с красиво взрывающимися головами панков. В Rogue City редко возникают интересные ситуации — новые типы врагов и срежиссированные моменты слишком размазаны по прохождению.

Битвы с боссами получились просто ужасными. По большей части это стандартные бои с ED-209. Геймплейно роботы скучны — это жирные медлительные губки для пуль, которым нужно заходить за спину, чтобы избежать урона. А уникальный финальный босс сломан — он слишком быстрый, чтобы пытаться маневрировать, но в то же время наносит так много урона, что его нельзя перетанковать.

Использовать другие пушки, кроме служебного Beretta Auto 9, нет никакого смысла. После прокачки из него выходит убойное оружие с бесконечными патронами, отличной точностью и неограниченной дальностью стрельбы, которому даже не требуется перезарядка. Боезапас остальных стволов жёстко ограничен — они делают почти то же самое, что и Beretta, но на порядок хуже. А ещё из автоматов и винтовок неудобно целиться: экран в этот момент идёт полосами, символизирующими «сканирование местности», и из-за них ничего толком не видно.

Великая ирония

От других боевиков «Робокопа» Верховена отличала сатира на американское общество. В Rogue City она тоже есть, но в куда меньших объёмах. Телевизионные передачи мелькают лишь пару раз — их заменили на необязательные радиорекламы, предлагающие детям развеять прах в космосе, а взрослым поучаствовать в лотерее медицинских услуг.

Ощущение тотальной вторичности происходящего пропадает только в диалогах — да и они хороши далеко не всегда. Руководство корпорации показано более блёкло, чем в фильме. Главный бандит очень разговорчив, но ничем не запоминается. Он постоянно пытается продемонстрировать герою свою философию — но попытки вызывают лишь вопрос о том, что он вообще имеет в виду.

Повторение сюжета фильма 1987 года оказалось странно актуальным в 2023-м. Скорее всего, разработчики не стремились осмеять современность — но они выпустили свой проект в тот момент, когда сценарий 36-летней давности ненароком приобрёл ещё несколько слоёв жирной иронии.

Глава корпорации, плюющий на закон и тратящий невероятные средства на убыточные проекты, которые на самом деле никому не нужны? Звучит как рассказ про Илона Маска.

Общество, которое считает ультранасилие хорошим способом решения проблем? По всему миру сейчас происходят вооружённые конфликты.

Замена людей сырой и ужасно работающей технологией ради экономии и контроля? Держите новости о замене людей «генеративным ИИ», который постоянно ошибается, тупит и занимается плагиатом — зато обходится дешевле. Можно легко найти сходство между забастовкой полицейских в «Робокопе» и протестами голливудских сценаристов, которые опасались, что на их место придут нейросети.

* * *

Сделай разработчики подобные параллели более явными, у нас появился бы один из главных номинантов на игру года. Но RoboCop: Rogue City — просто хороший шутер, сценаристы которого боялись добавлять что-то от себя и не слишком удачно скрывали проблемы с бюджетом. И даже так эта игра — лучшее, что происходило Робокопом в XXI веке. Не брать же в расчёт скучный киноремейк и ужасную игру 2003 года?

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