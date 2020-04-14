Resident Evil 3 Remake не так плох, как о нём говорят. Просто это не RE2

Опытный боец S.T.A.R.S. Джилл Валентайн оказывается в эпицентре катастрофы в Ракун-Сити. Стену её квартиры проламывает огромный монстр Немезис, которому поставлена задача устранить Джилл. Девушка выбегает на заполненные зомби улицы, но преследователь не отстаёт. Ночь обещает быть долгой, и времени не передышку не будет.

Resident Evil 3 Жанр: экшен от третьего лица

Разработчик: Capcom

Издатель: Capcom

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, Х1

Играли на: PS4

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Ремейк Resident Evil 3 принято критиковать. Практически каждый обзор игры превращается в сравнение с успешным ремейком второй части, вышедшим год назад. Но это не совсем корректно: ведь это не сиквел второй части, а ремейк Resident Evil 3: Nemesis! Вооружившись этой нехитрой мыслью, давайте попробуем посмотреть на основные претензии к игре.

Популярная претензия №1 — по сравнению со второй частью, в Resident Evil 3 Remake стало меньше хоррора и больше коридорного экшена. Но ведь именно так было и в оригинальной RE3! В целом номерная серия Resident Evil проходила путь от камерного хоррора с загадками до зрелищного боевика, и Resident Evil 6 больше напоминала кооперативный боевик Army of Two, чем прошлые части серии. И только в седьмой части авторы решили вернуться к истокам.

Так и Resident Evil 3: Nemesis тоже сделала небольшой шажок в сторону зрелищности: больше экшена, частая смена локаций, упор на зрелищность и бои с воскресающим Немезисом. Игра хоть и была продолжением второй части, но воспринималась иначе. Римейк идёт тем же путём: он более кинематографичен, динамичен и насыщен экшеном. Да, это не идёт на пользу камерной хоррор-атмосфере, зато происходящее не экране не повторяется и выглядит как дорогой блокбастер. Здесь нет единой гигантской локации типа полицейского участка, который нужно обходить по нескольку раз, зато есть сменяющие друг друга декорации, и их проработка просто поражает.

В Resident Evil 3 огромное внимание уделено мелочам, поэтому город, терпящий зомби-апокалипсис, выглядит очень реалистично. Даже если речь идёт о переулке, по которому вы быстро пробежите. Да, многие критики упоминают короткий эпизод в скучной канализации, но именно что короткий — его не хватает, чтобы испортить впечатление от всего остального. Разовое прохождение игры гарантированно дарит массу впечатлений, и говорить «халтура» здесь не справедливо.

Популярная претензия №2 — Немезис больше не пугает, бои с ним стали легче. Это действительно так, но вспомните, почему бои с ним были сложными и пугающими. Как правило — из-за неудобной камеры, которая мешала целиться. А убежать от монстра можно было и в оригинале, а теперь это сделано чуть более зрелищно. Повышать сложность схваток с Немезисом тоже было бы странно — всё-таки это не соулсборн, наказывающий за каждый неудачный уворот, а динамичный боевик, который должен создавать сложности, но не запирать игрока на месте. Единственное, за что можно упрекнуть разработчиков — Немезиса стоило бы чаще подбрасывать в локации в виде «бродячей твари», как было сделано с Тираном в Б-сценариях ремейка Resident Evil 2. От этого атмосфера прибавила в зловещности, а перемещение по локациям стало менее комфортным.

Популярная претензия №3 — перекроили сюжет, заменили локации. Да, всё так, но эти замены оказались абсолютно незначительными для повествования. Ну заменили трамвай на вагон метро, что в этом такого? На что это влияет, кроме появления ностальгической слезы? Целостность истории не пострадала — все ключевые сюжетные повороты остались на своих местах. При этом важно не забывать о плюсах — происходящему добавили смысла, диалоги сделали более вразумительными, сцены стали укладывается в общую логику. Даже между Джилл и Карлосом возникла какая-никакая химия, чего не ощущалось в оригинале. В целом работа над ошибками проделана хорошо, так что негоже ругать римейк за то, что он не хочет наступать на старые ржавые грабли.

Популярная претензия №4 — мало контента. Это не совсем верно: контента в римейке Resident Evil 3 по сравнению со второй частью стало больше. Resident Evil 2 пробегалась за 8 часов, часть из которых была завязана на бэктрекинг. А после него предполагалось перепрохождение за второго персонажа — но оно мало чем отличалось от прохождения за первого. В оригинале такого не было — там, например, один персонаж даже мог оставить заначку для второго, поэтому было интересно пройти по уровням второй раз, чтобы взглянуть на события с другой точки зрения. В Resident Evil 3 прохождение кампании занимает 6 часов (да, меньше), но у неё есть существенная добавка — онлайновый экшен Resident Evil: Resistance, который может заинтересовать даже в отрыве от основной игры.

Resistance — это асимметричный боевик, в котором один игрок в роли Мастера противостоит четырём другим игрокам-героям. Мастер, как в настольной ролевой игре, населяет подземелье монстрами и ловушками, а другие игроки пытаются пройти это подземелье за определённое время, чтобы не погибнуть. Игра превращается в экшен с решением элементарных задач (собери предметы, убей определённого монстра, сломай постройки), только теперь игроков четыре, а многих зомби расставляют не скрипты разработчиков, а игрок-кукловод. В целом играть в Resident Evil: Resistance довольно весело, особенно с друзьями: здесь очень важно кооперироваться.

Resident Evil: Resistance не производит впечатление скучного довеска — в ней есть сундуки с предметами, прокачка персонажей, ежедневные и еженедельные задачи, чтобы удержать перед экраном надолго. С этим, стоит признать, она не справляется — после 20–30 партий процесс приедается, а на новый контент надежды нет. Но того, что есть, оказывается достаточно, чтобы получить удовольствие. Особенно сыграв за кукловода и заставив других игроков изнывать от чувства безысходности. Но ни в коем случае не пытайтесь играть в Resistance как в серьёзный сетевой боевик — баланса тут нет и не предвидится, а стрельба из survival horror в динамичном шутере ощущается некомфортно медленной.

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Перед нами не продолжения хита прошлого года, а добротный ремейк Resident Evil 3 — уже не хоррор, а зрелищный и внимательный к деталям коридорный экшен. Он может обеспечить пару вечеров увлекательного ААА-геймплея и несколько увлекательных сессий с друзьями в сетевом Resistance, но не более того. Это не Resident Evil 2 Remake 2, как бы многим из нас того ни хотелось.