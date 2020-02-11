Внимание! В феврале 2020 года населению рекомендуется отказаться от посещения общественных мест с большим скоплением людей, почаще оставаться дома и контактировать только с родными и близкими, у которых не замечено симптомов подозрительных вирусов. Максимум, что разрешается, — сходить в магазин за новой настольной игрой, после чего посвящать ей все вечера и выходные. Вам точно будет чем заняться: в этом месяце нас ждут Ктулху, самураи, викинги, вулканы и даже взрывающиеся котята 18+!

Время Фудзи. Делюкс-издание

Коротко: самураи против драконов

Количество игроков: 1−6

Время игры: 60−120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.28

О чем: Япония, 1707 год. Вулкан Фудзи вот-вот начнёт извергаться. Совсем скоро раскалённая лава поглотит три секретных священных храма, поэтому сёгун решает отправить своих самых лучших самураев внутрь вулкана, чтобы спасти бесценное культурное наследие.

Геймплей: создатели заявляют жанр игры «Время Фудзи» (в оригинале — Fuji Koro) как «данжен-кроулер с евромеханиками», который можно проходить как в соревновательном, так и в кооперативном режиме. Игрокам предстоит исследовать подземные храмы, спасать монахов и сражаться с драконами, чтобы вернуться к сёгуну с добычей и добиться славы и почёта. Бельгийская компания Game Brewer два года работала над своим детищем и успешно выступила с ним на «Кикстартере». А потом отечественные издатели Crowd Games совершили настоящее чудо — они договорились о локализации игры в той же комплектации! «Плюшки» и «стретч-голы», обычно доступные только для участников краудфандинга, в этот раз вложены в каждую коробку. Под крышкой вас ждут семь килограммов богатств: оригинальные миниатюры самураев, драконов и священных храмов, увеличенное игровое поле и, конечно, ворох жетонов, планшетов, кубов и деревянных фишек. Используя всё это добро, ваши отважные подопечные будут исследовать мир, собирать ресурсы, мастерить из них новые вещи и сражаться с драконами ради их ценных зубов.

Кому понравится: ценителям необычных данжен-кроулеров и японского антуража. Правда, оценить игру смогут не все: весь тираж локализованного делюкс-издания «Времени Фудзи» разошёлся на этапе предзаказа. Так что, если вы не приняли в нём участия, ищите самураев в очень ограниченном количестве в фирменном магазине Crowd Games, а также на игротеках или у более расторопных друзей.

Ктулху. Смерть может умереть

Коротко: Лавкрафт + «Зомбицид»

Количество игроков: 1−5

Время игры: 60−90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.13

О чем: в который раз в нашем бренном мире культисты пытаются пробудить Ктулху и прочих Древних богов. В который раз вам с товарищами предстоит попытаться помешать им сделать это, рискнув здоровьем и рассудком. Теперь — в версии от издательства CMON и авторов «Зомбицида», «Кромешной тьмы» и «Крови и ярости».

Геймплей: здесь у вас нет шансов победить в партии до прихода Древнего. Ктулху или Хастур точно объявятся на поле со всей своей мощью, но вам необходимо прервать ритуал культистов, чтобы бог перестал быть неуязвимым… и уже после этого закидать его кубами (кубов кидать придётся много, ведь перед нами образцовый америтреш). В лучших традициях игр по Лавкрафту к тому моменту ваши герои будут уже наполовину безумными, но теперь это ваше преимущество. Теряя рассудок, персонажи получают новые возможности, которые используются в основном для убийства многочисленных монстров. В базовой коробке вы найдёте двух Древних, 6 наборов эпизодов, 10 сыщиков и более 30 миниатюр монстров и культистов. Локализаторы обещают позднее выпустить объёмное дополнение «Второй сезон» и два небольших расширения — «Чёрная Коза Чащоб» и «Йог-Сотот».

Кому понравится: почитателям Лавкрафта, игр американской школы — бросать кубики придётся часто — и любителям выживать среди толп врагов.

Легенды Дикого Запада

Коротко: Хороший. Плохой. Перегонщик скота

Количество игроков: 2−6

Время игры: 60−90 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.69

О чем: о лихих ковбоях, беспринципных бандитах, бравых маршалах, игре в покер и золотой лихорадке.

Геймплей: это «песочница» в антураже Дикого Запада. Игроки могут заниматься множеством вещей, приличествующим лихому ковбою: перегонять скот, искать золото на прииске, грабить банки, играть в покер, ловить бандитов, устраивать дуэли — лишь бы раньше всех накопить достаточно победных очков. Путь вашего персонажа не ограничен: кто-то может изначально выбрать беззаконие и стать прославленным разбойником, а кто-то — повесить на себя звезду маршала и получать очки, отправляя этих самых разбойников за решётку. К победе может привести и плохая, и хорошая репутация. У игры очень приятное оформление, а карты оружия и снаряжения стилизованы под покерные. В 2018 году она получила несколько наград в категориях «Самая тематическая игра» и «Максимальное погружение». «Лавка Игр» в русскоязычное издание положит сразу два дополнения: «Всякая всячина» и «Хороший. Плохой. Добрый».

Кому понравится: тем, кто любит в настольных играх свободу и тематичность, а также любителям старых добрых вестернов с Клинтом Иствудом под музыку Эннио Морриконе.

Хеллбой

Коротко: отправьте демонов (кроме себя, конечно) обратно в ад

Количество игроков: 1−4

Время игры: 60−90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.18

О чем: о мрачном Герое из пекла, созданном комиксистом Майком Миньолой. Именно комиксы, а не их экранизации, легли в основу оформления настольной игры. По словам создателей, Миньола лично следил за тем, чтобы её атмосфера и дизайн соответствовали духу оригинальных историй.

Геймплей: «Хеллбой» — это кооперативное приключение в жанре америтреш на 1−1,5 часа. Игрокам предстоит вступить в Б.Р.П.Д. (Бюро расследований паранормальной деятельности), чтобы совместно изучать мрачные локации, собирать улики, сражаться с чудовищами и побеждать боссов. При этом героям нужно следить за тремя важными ресурсами: деньгами (на них можно покупать оружие и артефакты), здоровьем (его надо беречь в схватках с монстрами) и временем (вы должны завершить дело в определённый срок). В коробке базового набора 6 «секретных дел» — сценариев с возрастающей сложностью, 4 агента, куча врагов и 3 финальных босса.

Кому понравится: в первую очередь фанатам циничного демона, играющего на стороне добра, а кроме того — любителям недолгих кооперативов в духе «Десцента» и «Зомбицида».

Эпохи

Коротко: постройте цивилизацию за 1,5 часа

Количество игроков: 1−5

Время игры: 90−120 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.52

О чем: это новое творение Джейми Стегмайер, создателя таких хитов, как «Серп» и «Виноделие», только теперь он вдохновлялся миниатюрами зданий. Как и прочие игры Стегмайера, коробка «Эпох» доверху набита разнообразными компонентами: карты, планшеты, пластиковые здания, деревянные ресурсы и, конечно же, те самые раскрашенные здания.

Геймплей: в «Эпохах» игрокам предстоит развивать собственные цивилизации, продвигаясь по трекам науки, исследования земель, изобретений и военного дела. Шестнадцать асимметричных наций, разные возможности развития и несколько путей к победе — всё это должно обеспечить «Эпохам» большую реиграбельность. Кроме того, создатели обещают, что привести своё государство к процветанию можно всего за 1,5−2 часа — в отличие от 4−6 часов, которых требует большинство прочих цивилизаций.

Кому понравится: игрокам, которые любят вести свои нации к процветанию (причём в красивых декорациях), но не имеют для этого много свободного времени.

Мачи Коро. Наследие

Коротко: не просто строим здания, а ещё и… (СЕКРЕТ!)

Количество игроков: 2−4

Время игры: 30−45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.22

О чем: если вы играли в «Мачи Коро», вам всё уже знакомо — с помощью карт строим здания, из них активируем те, чьи цифры выпали на кубиках, получаем доход и на него создаём достопримечательности. Незамысловатый, но затягивающий процесс разбавили популярной в последние годы механикой наследия.

Геймплей: теперь в «Мачи Коро» есть сюжет. На протяжении 10 партий вы будете вносить в игровой процесс изменения: вскрывать секретные коробочки с новыми компонентами, клеить наклейки, открывать другие игровые механики. По понятным причинам большинство сюрпризов авторы держат в секрете, но на странице предзаказа указано, что в игре есть элементы «риск-менеджмента, комбинаторики, колодостроения, испытания удачи (push your luck), исследования, экономического «движка», сбора трофеев и механики наследия без уничтожения компонентов».

Кому понравится: тем, кто считает, что даже самая простая игра станет лучше с сюжетом и секретными коробочками.

God of War

Коротко: карточная игра по мотивам одного из лучших консольных эксклюзивов

Количество игроков: 1−4

Время игры: 30−45 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 6.96

О чем: зависит от того, с какой стороны посмотреть. Для кого-то это игра о могучем герое Кратосе, который уже навалял всем древнегреческим богам и теперь пришёл навалять скандинавским. Для другого — о том, как собрать в руке сильную комбинацию карт, которая позволит победить очередного противника.

Геймплей: God of War — кооперативная карточная игра среднего уровня сложности, основанная на блестящей видеоигре для PlayStation 4. Участники берут на себя роли персонажей из первоисточника (Кратоса, Атрея, Фрейи и других) и отправляются на битвы с легендарными монстрами. При этом игра содержит элементы колодостроения: каждый участник пополняет свою колоду в течение партии, выбирая, в каком направлении развивать героя. В режиме кампании её даже можно переносить из сценария в сценарий. Также в «Боге войны» интересная система последствий: все квесты, что появятся в партии, вы выполнить точно не сможете, однако если какой-то из них обойдёте стороной, точно что-нибудь получите в наказание за такое пренебрежение.

Кому понравится: тем, кто просиживал часы с геймпадом в руках, играя за лысого спартанца, а также тем, кто ценит недолгие карточные кооперативы.

Вальхалла

Коротко: жестокое кубическое рубилово

Количество игроков: 1−6

Время игры: 30−60 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.47

О чем: настольные игры о суровых викингах продолжают завоёвывать мир! В этот раз перед нами игра польского автора Лукаша Возняка, в которой суровые ярлы и их верные воины устраивают побоище за то, чтобы попасть в Вальхаллу. Бьются викинги не топорами и копьями, а горстями кубов, конечно же.

Геймплей: по словам издателей, «Вальхалла» по жанру — так называемая карточная боевка. В свой ход игроки бросают кубики, чтобы активировать воинов, и разыгрывают карты. Также нам обещают оставить в игровом процессе простор для тактики. Викингов и существ из древних легенд можно объединять в отряды, по-разному экипировать и отправлять на героическую гибель. В составе игры целых 8 дополнений, которые добавляют вариативности и реиграбельности, 320 карт, 15 кубиков и режим одиночной игры.

Кому понравится: тем, для кого азартные сражения на кубиках и картах — лучшая часть любой игры.

Взрывные котята 18+

Коротко: мяу! бум!

Количество игроков: 2−5

Время игры: 10−25 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.21

О чем: всё о том же — тянем карты и подрываемся на опасных, но таких миленьких котятах. Теперь со «смелыми, откровенными, а порой и непотребными иллюстрациями и шутками».

Геймплей: бывалые настольщики до сих пор удивляются, почему именно эта простенькая смесь «Уно» и русской рулетки побила все мыслимые рекорды на «Кикстартере». Базовую версию в своё время поддержали 219 382 человека! Оказалось, что простой, азартный и полный веселья игровой процесс подходит самым разным компаниям. Такой хит непременно обзаводится многочисленными дополнениями и переизданиями. В феврале нас ждёт версия для взрослых, которая отличается от оригинальной только оформлением. Хотя есть ещё один большой плюс: если смешать карты из двух коробок, сыграть одновременно смогут сразу 9 рисковых человек.

Кому понравится: диапазон любителей «Взрывных котят» поистине огромен и включает в себя людей разного пола, возраста, национальности и степени вовлеченности в настольные игры.

Cutterland

Коротко: нарежь своё королевство

Количество игроков: 2−4

Время игры: 40 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чем: игрокам необходимо построить самое лучшее королевство, вооружившись… ножницами.

Геймплей: перед нами абсолютно оригинальная разработка российского автора. Николай Золотарёв использует очень редкую механику — игрокам придётся в каждый ход резать карты! Не спешите ужасаться, их в коробке аж 160 (это два базовых набора), а для тех, кому игра очень понравится, одновременно с базой в продажу поступит отдельная коробочка «Классика» с ещё одним полным комплектом. С помощью изображённых на картах лугов, водоёмов, крепостей и пустошей каждый игрок строит собственное сказочное королевство. В свой ход он любым способом разрезает карту, но получает только последний фрагмент — самые лакомые кусочки по часовой стрелке забирают остальные игроки. Таким образом королевства будут расти, а кентавры, драконы, кракены и другие фантастические существа — приносить владельцам бонусы. Победит тот, чья страна окажется самой интересной для приключенцев. Особую прелесть Cutterland придаёт пиксель-арт, погружающий в атмосферу старых добрых компьютерных игр. Помимо базовой коробки и «Классики» в магазинах также сразу появится небольшое дополнение «Грибница» с новым видом монстров.

Кому понравится: тем, кто ценит в играх оригинальность, а ещё «ламповость» оформления и игрового процесса.

Прорисунки

Коротко: настольный абстракционизм

Количество игроков: 3−8

Время игры: 30−40 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: —

О чем: как ясно из названия, о рисунках, да только не простых.

Геймплей: игроки получают карточки, на которых написано, что нужно изобразить, а бросок кубиков определяет, какие фигуры при этом можно использовать. Карточки и абстрактные рисунки выкладываются в ряд и всем необходимо угадать, кто что пытался нарисовать и чей внутренний Пикассо самый умелый. Сможете изобразить единорога с помощью треугольников? А ботинок квадратами? Игра Артёма Лиса стала лучшим патигеймом «Граникона-2019» и уже попала в топ патигеймов 2019 года по версии популярного канала Dice Tower.

Кому понравится: весёлым компаниям, семьям с детьми и тем, кто давно хотел сказать: «Вот теперь пять лет в художественной школе мне пригодились!».

Карманный детектив

Коротко: целая драма в одной колоде

Количество игроков: 1−6

Время игры: 30−60 минут

Издатель: «Лавка игр»

Рейтинг BGG: 7.13

О чем: о совместном расследовании преступления, поисках улик, допросе подозреваемых, задержании преступников, и всё это в карманном формате.

Геймплей: детективные игры всё ещё на пике моды — Юрий Ямщиков создал отечественный аналог «Элементарно», вызвавший настоящий ажиотаж на осенней выставке настольных игр в Эссене. Все привезённые экземпляры были сметены с прилавков, и сейчас уже одиннадцать стран подписались на издание игры. Как и в других детективах, игрокам придётся совместно анализировать ситуацию, сообща планировать действия, обсуждать кандидатуры подозреваемых, но, кроме этого, ещё и следить за двумя важными параметрами: временем и раздражением допрашиваемых свидетелей. Серию планируют регулярно пополнять новыми делами, с новым артом и новыми местами действия.

Кому понравится: тем, кто давно и плотно подсел на детективные игры и жаждет новых интересных расследований, или тем, кто давно хотел попробовать вычислить убийцу и как раз искал для этого первую игру, не слишком долгую и сложную.

Предзаказ

Чёрный Ангел (Black Angel)

Коротко: «Труа» в космосе

Количество игроков: 1−4

Время игры: 60−120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.5

О чем: Люди окончательно загубили Землю, и теперь огромный космический корабль «Чёрный Ангел» несёт генетический материал человечества сквозь Вселенную. Кораблём управляют ИИ, которые с помощью роботов должны благополучно доставить ценный груз на подходящую планету. Каждый игрок и есть такой искусственный интеллект, и тот, что справится с задачей лучше остальных, будет возрождать вид Homo Sapiens.

Геймплей: Новая игра от авторов средневековой стратегии Troyes обречена на постоянное сравнение с предшественницей, тем более что та была самобытной и приобрела множество поклонников. Этим сравнением сейчас и заняты игроки и критики. По рейтингу на BGG «Чёрный ангел» уже почти догнал «Труа», а в отзывах повторяется вердикт, что по механике игры всё-таки отличаются. В новой участники кидают кубы, которые потом тратят на совершение действий (причём можно использовать свой, а можно умыкнуть соседский), прокачивают технологии на личном планшете и отправляют роботов на неизведанные планеты.

Кому понравится: тем, кому очень понравился «Труа». Или тем, кто давно хотел попробовать «Труа». Или тем, кто вообще ничего не слышал о «Труа», но любит комплексные евро с оригинальными механиками.

ДОПОЛНЕНИЯ

«Особняки Безумия: второе издание. За порогом»

Первое дополнение к «Особнякам Безумия» позволит сыграть по двум новым сценариям. Первый окунёт вас в настоящую детективную историю: сыщики будут пытаться узнать, кто из гостей на вечеринке замыслил убить хозяина (а мотивы есть чуть ли не у каждого). Во втором сценарии игроки отправятся в таинственную усадьбу, в которой пропадают люди, — и внезапно окажутся втянуты в путешествие во времени. Также в коробке вас ждут 2 новых сыщика, тайлы местности и 4 фигурки монстров. Одновременно с выпуском дополнения Hobby World обещает сделать перевод платных сценариев в приложении.

Обзор базы «Особняки безумия. Вторая редакция». Хтоническое приложение Ужас ещё никогда не был так близок и так реален.

Дополнения к игре «Феод»

Ценителей этого комплексного и поистине монументального евро ждут в феврале целых 6 дополнений! С «Мельницами и катапультами» можно будет играть вшестером, в новых регионах с теми самыми катапультами и одной гордой фигуркой мельницы. «Сирены и тюлени» добавят нового монстра — он станет или верным союзником, или настоящим проклятьем. «Альтер эго» внесёт альтернативные карты действий. «Ёлки и белки» добавят — да, вы не ошиблись — ёлок и белок, это будут независимые центры производства еды в поселениях (думали, в Средневековье легко жилось?). «Штурмы и штурвалы» содержат фигурки эпичных замков, а также водных, подводных и воздушных кораблей (и новые правила для всего этого добра). Наконец, «Армия королевы», самое необычное дополнение, превратит хорошо знакомый «Феод» в совсем другую игру — одиночную, против властной королевы на чёрном коне. Нужно ли столько дополнений к и так невероятно сложной и оригинальной экономической стратегии? Решать только вам. Зато из коробок базы и всех дополнений можно сложить эпичную картину!

«Путь героя: Чудовища и Приспешники»

В базовом наборе цель игры — создать для приключения уникального героя с самыми лучшими параметрами. Но никакого приключения потом не было, игроки оставались с чувством, будто самого интересного они и не увидели. Дополнение исправит эту проблему. Теперь в конце партии вы сможете опробовать с любовью созданного героя в бою против одного из шести чудовищ. Каждый раз финальный босс будет показывать новые приёмчики, кидать вам новые испытания и прятаться в новом месте. Кроме того, на вашем пути встанут 26 приспешников, они же станут источником наград и ценных сведений о чудовищах. Дополнение очень богато по составу и позволяет играть впятером.

«Small World: Небесные острова»

В этом дополнении опасность приходит с неба… В игре появится дополнительное поле с небесными островами, а ещё семь новых народов (к примеру, пугала, улитки, штормовые великаны) и столько же способностей (метать молнии, бить из пушек, атаковать с дирижаблей). Всё это можно замешать в базовую игру, чтобы партии стали ещё более разнообразными и безумными. А с полем небесных островов вы сможете сыграть в Small World даже вшестером!

«Ужас Аркхэма: Карточная игра. Забытая эпоха. Потусторонний предел»

Четвёртый сценарий цикла «Забытая эпоха» снова отправит сыщиков в Мексику, чтобы разузнать что-нибудь о загадочной реликвии и своих преследователях. После, казалось бы, бесконечной череды неудач вам покажется, что след остыл. Но в тот самый день, когда вы будете готовы вернуться домой, в небе засверкает серебряная молния и земля загрохочет под ногами. С новым дополнением архитектура будет больше похожа на картинки из учебника древней истории, а под облаками станут летать таинственные сущности.