    9
    Кино | Обзоры кино
    #обзор фильма #псевдодокументалка #хоррор и ужасы

    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций

    10 июня 2023
    Avatar photo
    10.06.2023
    13643
    4 минуты на чтение
    #обзор фильма #псевдодокументалка #хоррор и ужасы
    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций 2

    Четверо друзей едут в пустыню Мохаве, чтобы снять музыкальный кантри-клип. В пустыне они слышат странные звуки, а в одну из ночей расслабленная творческая поездка сменяется погружением в нескончаемый кровавый кошмар. Как говорят нам в самом начале фильма, все четверо в итоге пропадают без вести. Единственным источником информации о них становятся три флеш-карты с записями их последних дней, найденные в Мохаве.

    The Outwaters

    Жанр: ужасы, «найденная плёнка»
    Режиссёр: Робби Джо Бэнфитч
    В ролях: Робби Джо Бэнфитч, Анджела Басолис, Скотт Шамелл, Мишель Мэй
    Премьерный показ: 12 февраля 2022 (мировая премьера), 18 мая 2023 (Россия)
    Продолжительность: 110 минут
    Похоже на: «Паранормальное явление», «Ведьма из Блэр», «Тайна перевала Дятлова», «Репортаж», «Ад каннибалов»

    Жанр «найденной плёнки» в своё время наделал немало шума. Первые его представители, среди которых были «Ад каннибалов» (1979) и «Ведьма из Блэр» (1999), заставляли зрителей верить в реальность событий на экране. Оттого и эффект был ошеломительным — бюджет в два бутерброда и банку газировки (на самом деле обычно авторы тратили несколько десятков тысяч долларов) многократно окупался в прокате.

    Сейчас жанр порядком растерял былую свежесть и задор. Уже никто не верит в «найденные плёнки», а благодаря цифровым камерам высокого разрешения паранормальную жуть сложно замаскировать артефактами съёмки. Это не смутило режиссёра Робби Джо Бэнфитча, который был ограничен в средствах. Главные роли в «Адской пасти Мохаве» исполнили он сам, его друзья и родственники (даже имена менять не стали), друзья же помогали с саундтреком и давали советы по монтажу. Параллельно с полнометражным фильмом Бэнфитч снял его короткометражный приквел Card Zero и небольшое послесловие File VL-624.

    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций

    Бэнфитч не скрывает, что «Ведьма из Блэр» — один из его любимых фильмов. Ещё одним источником вдохновения стали фильмы Терренса Малика — там, со слов режиссёра, были подсмотрены некоторые операторские и монтажные приёмы. В оригинале фильм называется Outwaters (не так драматично, как «Адская пасть Мохаве», правда?). Не пытайтесь найти точный перевод этого слова — ни «Сточные воды», ни «Обезвоженные» тут не подойдут. Бэнфитчу просто нравилось слово outlands, или «запределье».

    Почти вся первая половина фильма — это экспозиция. Герои общаются, отмечают день рождения, готовятся к поездке, слушают музыку, опять общаются. Следить за этим невероятно скучно. В кадре не опытные актёры, а обычные люди, но даже жизнь обычных людей можно было показать куда интереснее благодаря сценарию и раскрытию персонажей. Здесь же не покидает ощущение, что малознакомый коллега показывает вам видео с домашнего праздника, а вы изображаете вежливый интерес и думаете, когда это закончится. В случае же с «Адской пастью Мохаве» вы ещё и заплатили за просмотр, что закономерно вызывает ощущение несправедливости.

    Зловещий титр в начале фильма сообщает, что все герои загадочно исчезли. Если бы не эта завязка, интерес к просмотру стремился бы к нулю. К героям не получается проникнуться эмоциями, хотя на это отведена прорва экранного времени. С одной стороны, это не то чтобы редкость для фильмов ужасов, с другой — все ценители жанра хорошо знакомы и с более удачными примерами.

    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций 1

    Интересные вещи начинают происходить только во второй половине фильма, но ваши впечатления от них будут зависеть от ваших зрительских предпочтений. Если вам нравится, к примеру, «Тэцуо, железный человек» (1989), причём действительно нравится, и вы не говорите так, чтобы прослыть рафинированным ценителем кино, то некоторое очарование вы найдёте и здесь. На втором часу сюжет «Адской пасти Мохаве» стремительно летит в полнейшее сюрреальное безумие. В одну из ночей главный герой, Робби (он же режиссёр фильма), попадает в локальный филиал ада, где есть как классическая расчленёнка, так и изысканные психологические пытки.

    Понять, что происходит на экране, непросто. Ночью обзор ограничен дрожащим лучом фонарика, да и дневные сцены ясности не добавляют. Можно было бы предположить, что герои зашли куда не следует и отравились химикатами, меняющими сознание (на это даже есть намёк). Вот только загвоздка в том, что мы смотрим записи с флеш-карт и видим то же, что персонажи. Значит, по сюжету весь этот макабр происходил с ними на самом деле. Режиссёр не пытается ничего объяснить, а вы, пожалуй, не пытайтесь понять — фильм неплохо работает как раз на интуитивном уровне. «Адская пасть Мохаве» дезориентирует и вызывает неприятное ощущение, похожее на тошноту от укачивания, и не последнюю роль в этом играет звуковой дизайн. Даже если на экране перед вами совершенная темнота, вы слышите, что там происходит что-то жуткое.

    Кино может категорически не понравиться, но оно точно производит впечатление и вызывает эмоции (отвращение, между прочим, тоже эмоция, и довольно сильная). Вы когда-нибудь видели визжащие на высоких частотах живые кишки? Если нет, то явно ещё не посмотрели этот фильм.

    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций 5

    «Адская пасть Мохаве» вышла в российском прокате почти одновременно с ещё одним инди-хоррором «Скинамаринк». Их уже наперебой называют новым словом (словосочетанием?) в жанре и самыми страшными фильмами последнего времени. В случае со «Скинамаринком» это справедливо хотя бы отчасти. «Адская пасть» же мало что привносит как в жанр ужасов, так и в поджанр «найденной плёнки». Это кровавое, сбивающее с толку и местами омерзительное, но в то же время совсем не страшное кино.

    Знак качества хорошего фильма ужасов — его послевкусие, гнетущий шлейф паранойи, который может долго оставаться с особо впечатлительными зрителями. После «Оно» люди боялись клоунов, после «Кошмара на улице Вязов» — ночных кошмаров, после «Звонка» — телефонных звонков. Бояться пустынь и их опасностей после этого фильма вы точно не будете. Скорее, вы захотите стереть из памяти последнюю сцену, но если вы видели хотя бы один слэшер, то и в ней для вас не будет ничего принципиально нового.

    «Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций 6

    Весьма неоднозначное кино. На данный момент у него около 4 баллов из 10 на киносайтах, но для любителей жанра это обычно не показатель. Даже среди таких фильмов порой попадаются недооценённые жемчужины, с которыми можно как минимум скоротать неплохой вечер. В нашем случае просмотр станет скорее испытанием на выносливость. Первая половина фильма откровенно скучная, вторая похожа на кислотный бэд-трип, и это не красивая психоделика Косматоса, а скорее её бюджетный аналог.

    Если же вам нравится авторский авангард в любых вариантах, проходить мимо точно не стоит. Правда, такие фильмы привычнее видеть на фестивалях независимого кино «для своих», а не в широком кинотеатральном прокате. Остаётся только порадоваться за успех Робби Джо Бэнфитча и пожелать творческих свершений ему и другим молодым режиссёрам, которые только нащупывают свой путь с фонариками в трясущихся руках.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов 4
    «Восставший из ада» 2022: каким получился перезапуск серии ужасов
    Resident Evil 7: Biohazard
    Resident Evil 7: Biohazard. Обзор
    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы 7
    Какие сериалы смотреть в 2022? Мистика и ужасы

    Статьи

    It's dangerous to go alone! Take this.
    0
    103181
    Рассказываем Легенды о Зельде в 82-м выпуске Фантастического подкаста

    «Опасно идти одному! Возьми это 🗡️»

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры
    0
    72571
    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры

    Крис Хемсворт против наёмников, «Дисней» против перевёртышей и биография Стэна Ли!

    Мир фантастики №235 (июнь 2023) 2
    0
    107371
    Мир фантастики №235 (июнь 2023)

    Счастливое детство во всех проявлениях.

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры 8
    0
    119683
    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 2: Российские премьеры

    Эпичный эпос из Индии, хоррор-сенсация из Канады, детское фэнтези из Австралии и даже кое-что отечественное. 

    «Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?
    0
    177500
    «Человек-паук: Паутина вселенных»: почему Sony не верит в зрителей?

    Чем может очаровать, а чем разочаровать новинка.

    Клоны Крюгера: 5 фильмов, которые очень хотели своего Фредди (осторожно, обгорелые морды!)
    0
    239793
    Клоны Крюгера: 5 фильмов, которые очень хотели своего Фредди (осторожно, обгорелые морды!)

    О неудаче самого «отца Фредди» Уэса Крэйвена, о «Джуманджи» от мира ужастиков с Джоном Коннором в главной роли и о попытке превратить в нового Крюгера школьницу не самого тяжёлого поведения.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023 11
    0
    256252
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2023

    Фантастические книги июня: от космических приключений до загадок города смерти.

    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник
    0
    252156
    Обзор Warhammer 40,000: Boltgun. На моего дедушку упал космодесантник

    Лишь на миг я отвернулся – на него упал дроппод.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить