«Адская пасть Мохаве»: бредовая экранизация галлюцинаций

Четверо друзей едут в пустыню Мохаве, чтобы снять музыкальный кантри-клип. В пустыне они слышат странные звуки, а в одну из ночей расслабленная творческая поездка сменяется погружением в нескончаемый кровавый кошмар. Как говорят нам в самом начале фильма, все четверо в итоге пропадают без вести. Единственным источником информации о них становятся три флеш-карты с записями их последних дней, найденные в Мохаве.

The Outwaters Жанр: ужасы, «найденная плёнка»

Режиссёр: Робби Джо Бэнфитч

В ролях: Робби Джо Бэнфитч, Анджела Басолис, Скотт Шамелл, Мишель Мэй

Премьерный показ: 12 февраля 2022 (мировая премьера), 18 мая 2023 (Россия)

Продолжительность: 110 минут

Похоже на: «Паранормальное явление», «Ведьма из Блэр», «Тайна перевала Дятлова», «Репортаж», «Ад каннибалов»

Жанр «найденной плёнки» в своё время наделал немало шума. Первые его представители, среди которых были «Ад каннибалов» (1979) и «Ведьма из Блэр» (1999), заставляли зрителей верить в реальность событий на экране. Оттого и эффект был ошеломительным — бюджет в два бутерброда и банку газировки (на самом деле обычно авторы тратили несколько десятков тысяч долларов) многократно окупался в прокате.

Сейчас жанр порядком растерял былую свежесть и задор. Уже никто не верит в «найденные плёнки», а благодаря цифровым камерам высокого разрешения паранормальную жуть сложно замаскировать артефактами съёмки. Это не смутило режиссёра Робби Джо Бэнфитча, который был ограничен в средствах. Главные роли в «Адской пасти Мохаве» исполнили он сам, его друзья и родственники (даже имена менять не стали), друзья же помогали с саундтреком и давали советы по монтажу. Параллельно с полнометражным фильмом Бэнфитч снял его короткометражный приквел Card Zero и небольшое послесловие File VL-624.

Бэнфитч не скрывает, что «Ведьма из Блэр» — один из его любимых фильмов. Ещё одним источником вдохновения стали фильмы Терренса Малика — там, со слов режиссёра, были подсмотрены некоторые операторские и монтажные приёмы. В оригинале фильм называется Outwaters (не так драматично, как «Адская пасть Мохаве», правда?). Не пытайтесь найти точный перевод этого слова — ни «Сточные воды», ни «Обезвоженные» тут не подойдут. Бэнфитчу просто нравилось слово outlands, или «запределье».

Почти вся первая половина фильма — это экспозиция. Герои общаются, отмечают день рождения, готовятся к поездке, слушают музыку, опять общаются. Следить за этим невероятно скучно. В кадре не опытные актёры, а обычные люди, но даже жизнь обычных людей можно было показать куда интереснее благодаря сценарию и раскрытию персонажей. Здесь же не покидает ощущение, что малознакомый коллега показывает вам видео с домашнего праздника, а вы изображаете вежливый интерес и думаете, когда это закончится. В случае же с «Адской пастью Мохаве» вы ещё и заплатили за просмотр, что закономерно вызывает ощущение несправедливости.

Зловещий титр в начале фильма сообщает, что все герои загадочно исчезли. Если бы не эта завязка, интерес к просмотру стремился бы к нулю. К героям не получается проникнуться эмоциями, хотя на это отведена прорва экранного времени. С одной стороны, это не то чтобы редкость для фильмов ужасов, с другой — все ценители жанра хорошо знакомы и с более удачными примерами.

Интересные вещи начинают происходить только во второй половине фильма, но ваши впечатления от них будут зависеть от ваших зрительских предпочтений. Если вам нравится, к примеру, «Тэцуо, железный человек» (1989), причём действительно нравится, и вы не говорите так, чтобы прослыть рафинированным ценителем кино, то некоторое очарование вы найдёте и здесь. На втором часу сюжет «Адской пасти Мохаве» стремительно летит в полнейшее сюрреальное безумие. В одну из ночей главный герой, Робби (он же режиссёр фильма), попадает в локальный филиал ада, где есть как классическая расчленёнка, так и изысканные психологические пытки.

Понять, что происходит на экране, непросто. Ночью обзор ограничен дрожащим лучом фонарика, да и дневные сцены ясности не добавляют. Можно было бы предположить, что герои зашли куда не следует и отравились химикатами, меняющими сознание (на это даже есть намёк). Вот только загвоздка в том, что мы смотрим записи с флеш-карт и видим то же, что персонажи. Значит, по сюжету весь этот макабр происходил с ними на самом деле. Режиссёр не пытается ничего объяснить, а вы, пожалуй, не пытайтесь понять — фильм неплохо работает как раз на интуитивном уровне. «Адская пасть Мохаве» дезориентирует и вызывает неприятное ощущение, похожее на тошноту от укачивания, и не последнюю роль в этом играет звуковой дизайн. Даже если на экране перед вами совершенная темнота, вы слышите, что там происходит что-то жуткое.

Кино может категорически не понравиться, но оно точно производит впечатление и вызывает эмоции (отвращение, между прочим, тоже эмоция, и довольно сильная). Вы когда-нибудь видели визжащие на высоких частотах живые кишки? Если нет, то явно ещё не посмотрели этот фильм.

«Адская пасть Мохаве» вышла в российском прокате почти одновременно с ещё одним инди-хоррором «Скинамаринк». Их уже наперебой называют новым словом (словосочетанием?) в жанре и самыми страшными фильмами последнего времени. В случае со «Скинамаринком» это справедливо хотя бы отчасти. «Адская пасть» же мало что привносит как в жанр ужасов, так и в поджанр «найденной плёнки». Это кровавое, сбивающее с толку и местами омерзительное, но в то же время совсем не страшное кино.

Знак качества хорошего фильма ужасов — его послевкусие, гнетущий шлейф паранойи, который может долго оставаться с особо впечатлительными зрителями. После «Оно» люди боялись клоунов, после «Кошмара на улице Вязов» — ночных кошмаров, после «Звонка» — телефонных звонков. Бояться пустынь и их опасностей после этого фильма вы точно не будете. Скорее, вы захотите стереть из памяти последнюю сцену, но если вы видели хотя бы один слэшер, то и в ней для вас не будет ничего принципиально нового.