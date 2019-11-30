В этом декабре выйдет один из самых ожидаемых фантастических фильмов года, ещё один просто заметный, один фанатский… и больше ничего. Похоже, все боятся выходить в один месяц с таким очевидным лидером проката, как «Звёздные войны». Как всегда в таких случаях, мы расширили дайджест и включили в него самые интересные нефантастические премьеры. А ещё — повторные прокаты действительно хороших старых фильмов.

Фантастика

Звёздные войны: Скайуокер. Восход

Когда? 19 декабря

Что? Космоопера. Финал трилогии сиквелов и одиннадцатый фильм «Звёздных войн»

О чём? О финальной битве между добром и порядком. Жестокий Первый Орден во главе с Кайло Реном, внуком Дарта Вейдера, пытается захватить власть в галактике. Сопротивление, в котором остались генерал Лея, джедайка Рей, пилот По, дезертир Финн и ещё горстка бойцов, уместившихся на борту «Сокола тысячелетия», пытаются выжить и нанести ответный удар. На помощь им придёт Лэндо Калриссиан, уже пожилой герой прежнего восстания.

Чего ждём? Завершения новой трилогии от того, кто её начал: Джей Джей Абрамса. С учётом его любви к оригинальной трилогии фильм наверняка выйдет ностальгическим — но, судя по трейлеру, всё-таки не ремейком «Возвращения джедая». Кроме того, многие задумки, отброшенные режиссёром «Последних джедаев», могут получить новое развитие — например, происхождение Сноука, родословная Рей и, что уже точно, Рыцари Рен. И даже Люк Скайуокер появится, несмотря на финал предыдущей части. Появится и принцесса Лея, несмотря на смерть Кэрри Фишер, — по счастью, у создателей нашлось немало вырезанных сцен с её участием.

Официальных подробностей сюжета немного, но в Сети мелькал пересказ сценария, очень похожий на правду, — кадры из трейлера его подтверждают. Если не боитесь спойлеров — почитайте:

«Скайуокер. Восход» подведёт итоги не только трилогии, но и целой эпохи «Звёздных войн» — первой диснеевской. Уже сняты все пять фильмов, анонсированных ещё в 2014 году (а неснятый спин-офф про Бобу Фетта превратился в сериал «Мандалорец»). Других конкретных анонсов с тех пор не было, и на ближайшие годы новых фильмов по «Звёздным войнам» не запланировано. Далёкая галактика возьмёт передышку.

А пока что смотрим последний фильм эпохи и прощаемся со Скайуокерами и с 2010-ми заодно. Как ни относись к возрождённым «Звёздным войнам», но для кинофантастики это главное событие года.

Джуманджи: Новый уровень

Когда? 12 декабря

Что? Фантастическая комедия. Продолжение фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

О чём? В прошлой части пятеро подростков побывали в мире приставочной игры «Джуманджи» (да, настолка превратилась в приставку). Одному из них, похоже, так там понравилось, что он решил починить приставку и вернуться. Следом в игру затянуло пару его друзей… а также двух дедушек, получивших таким образом молодые тела. Отряду новых героев теперь надо пройти новый уровень «Джуманджи» и отыскать своего непутёвого товарища.

Чего ждём? На удивление, новая версия «Джуманджи» не убила наше детство. Это оказалось совершенно иное кино в другом стиле — простенькая комедия, не равная оригиналу, но хотя бы не паразитирующая на нём. Примерно в таком же духе обещает быть и новый фильм. Принципиальной разницы с прошлой частью не заметно. Основное отличие в том, что создателям подкинули побольше бюджета, так что приключения не ограничатся джунглями — героев занесёт и в пустыню, и в заснеженные горы.

В главных ролях те же Дуэйн «Скала» Джонсон, Джек Блэк и компания. Разве что их роли слегка поменялись: теперь в накачанной туше Скалы сидит не подросток, а старик, которого в реальном мире играет Дэнни Девито, а в Блэка вместо гламурной красотки вселился чернокожий парень. По ходу событий они ещё не раз поменяются телами. Это звучит уже не так забавно, но, по крайней мере, это не совсем повтор сюжета первой части.

Полвека поэзии спустя

Когда? 7 декабря в интернете

Что? Фэнтези, фанатский фильм по вселенной «Ведьмака». Название отсылает к книге Лютика «Полвека поэзии».

О чём? Действие развернётся спустя полвека после событий саги Сапковского. В центре сюжета окажется молодая чародейка, которая похитила из магической школы Аретузы легендарный альманах Алзура. Трисс Меригольд преследует её и встречает по пути Лютика и Ламберта. А вот сам Геральт в этом фильме не появится. Ведьмак, которого вы видите в трейлере, это постаревший Ламберт.

Чего ждём? Судя по трейлеру — удивительно качественный фанатский фильм. И — да, вам не показалось — в трейлере два Лютика, и один из них вам знаком! Пожилого Лютика, вспоминающего свою юность, сыграл тот самый бард Збигнев Замаховский, который исполнял эту роль в старой польской экранизации.

Чтобы избежать исков от правообладателей, создатели заранее объявили, что проект некоммерческий. Никто из его участников не получит прибыли, только ценный опыт и удовольствие.

Не фантастика

Аэронавты

Когда? 5 декабря

Что? Приключения, отдалённо основанные на реальных событиях

О чём? О полётах на воздушном шаре. За основу взяли полёты реального метеоролога Джеймса Глейшера, но здорово их приукрасили и придумали ему напарницу — лихую пилотессу Аманду Рен (её прототипом стал Генри Коксвелл, который водил шары Глейшера в реальности).

Чего ждём? По трейлеру всё выглядит не как драма по реальным событиям, а как «реальный стимпанк» про эпоху дирижаблей, цилиндров и пилотов в очках. Глейшера играет Эдди Редмейн, который, как мы знаем по «Фантастическим тварям», просто рождён для ролей рассеянных учёных, а Рен — Фелисити Джонс, игравшая нечто подобное в «Изгое-один». Представьте команду из Ньюта и Джин Эрзо на воздушном шаре в Лондоне XIX века — разве не здорово? Западным критикам тоже нравится — у фильма 84% на «Томатах».

Война токов

Когда? 5 декабря

Что? Историческая драма.

О чём? О борьбе двух компаний XIX века, занимавшихся электрическим освещением, и столкновении характеров их руководителей. Вышедший из низов энергичный Томас Эдисон — против опытного богача Джорджа Вестингауза. Они борются за патенты, за рынки и за изобретения гениального Николы Теслы, который не в восторге от обоих. Эдисон предпочитает постоянный ток, а Вестингауз — переменный, и Эдисон решает доказать, что изобретение конкурента опасно.

Чего ждём? Ещё одно кино в антураже «реального стимпанка», но куда более близкое к подлинной истории. Всё описанное действительно происходило в те времена, когда лампочки были последней новинкой техники, а их создатели — влиятельными магнатами, вроде Илона Маска и Билла Гейтса. И всё это в исполнении сильного актёрского состава: Эдисона играет Бенедикт Камбербэтч («Шерлок», «Доктор Стрэндж»), Вестингауза — Майкл Шеннон (Зод из «Человека из стали», главный злодей в «Форме воды»), а Теслу — Николас Холт (Зверь из новых «Людей Икс»).

Если вам показалось, что этот фильм уже выходил пару лет назад, — вам не показалось. «Войну токов» сняли ещё в 2017-м и даже представили на кинофестивале (где критики встретили её разгромом). Но тогда она принадлежала студии братьев Вайнштейнов. После скандала с сексуальными домогательствами студия обанкротилась, и только теперь нашлись новые владельцы, готовые выпустить в прокат «проблемный» фильм. Заодно его слегка перемонтировали, так что мы увидим «режиссёрскую» версию, получившую в основном положительные отзывы.

Сиротский Бруклин

Когда? 5 декабря

Что? Криминальная драма

О чём? О Нью-Йорке 1957 года и о частном детективе с синдромом Туретта. Главный герой страдает от психического заболевания, которое здесь показано реалистично: вопреки стереотипам, он не просто орёт ругательства, а совершает самые разные спонтанные действия, которые не может контролировать. В таком вот состоянии он пытается расследовать исчезновения бедняков и покушение на своего товарища.

Чего ждём? Бенефис Эдварда Нортона («Бойцовский клуб», «Американская история Икс»), который и фильм поставил, и главного героя сыграл. Нортон явно с головой погрузился в изображение реальной болезни. А вот детективный сюжет, похоже, почти весь проспойлерили в трейлере — смотрите его с осторожностью. Отзывы критиков пока сдержанно-положительные.

Повторный прокат

В последние годы появилась добрая традиция: хорошие фильмы выпускают в повторный ограниченный прокат. Так что, когда в кино нечего смотреть, всегда можно сходить на классику.

Ходячий замок

Аниме прославленного Хаяо Миядзаки — по мнению многих, последняя из его действительно великих работ. Действие происходит в стимпанковском мире. Главную героиню злая ведьма превратила из девушки в старушку. Ей некуда податься, и она становится прислугой в доме волшебника Хаула. Ну, как доме — волшебном замке-шагоходе, управляемом ручным демоном. Прекрасные виды, удивительные механизмы, великолепная анимация и добрая мораль прилагаются. Рекомендуем всем.

Солярис

Экранизация знаменитой научно-фантастической повести Станислава Лема, снятая не менее знаменитым режиссёром-экспериментатором Андреем Тарковским. Медленное, задумчивое философское кино, не столько про космос и инопланетный разум, сколько про человеческие отношения и тоску по дому. Рекомендуем киноманам-эстетам.

С широко закрытыми глазами

Последний фильм великого Стэнли Кубрика. Не фантастика, а эротический триллер о тайных обществах, безумных оргиях и снах, перемешавшихся с реальностью. Главных героев играют ещё молодые Николь Кидман и Том Круз, и да, на них тут можно полюбоваться во всех видах — причём это вполне оправдано сюжетом. Рекомендуем опять же киноманам и поклонникам обоих артистов.