«Джокер», «Терминатор», Синкай… Какие фильмы смотреть в октябре 2019?

Наступил один из самых богатых на кинопремьеры месяцев! Вы все слышали про «Джокера» — одну из главных премьер этого года, о ней мы уже много писали. И почти наверняка знаете про нового «Терминатора», снятого с благословения самого Кэмерона. Но это ещё не всё, чем изобилует октябрь: нас ждут громкое и красивое аниме, зрелищное диснеевское фэнтези, боевик с двумя Уиллами Смитами, сразу две мистических истории о суперспособностях в большом городе и схватка детей с зомби.

Джокер

Когда? 3 октября

Что? Психологическая драма по мотивам комиксов DC.

О чём? Об Артуре Флеке, клоуне и начинающем комике, страдающем приступами неконтролируемого смеха. Все над ним издеваются, он живёт в нищете, мать тяжело больна, богач Томас Уэйн не желает ему помогать. Однажды всё это доведёт его до срыва, он раскрасит лицо гримом и покажет прогнившему Готэму, почему опасно обижать маленького человека!

Чего ждём? Хотя формально этот фильм — история происхождения суперзлодея из вселенной Бэтмена, он почти не связан с киновселенной DC (даже Джокера играет другой актёр — Хоакин Феникс) и резко отличается от неё по стилю.

Это не супергеройское кино, пусть даже мрачное, — это тяжёлая психологическая драма, создатели которой не скрывают, что вдохновлялись работами Мартина Скорсезе, особенно «Таксистом» (причём Скорсезе был продюсером, а Роберт Де Ниро сыграл одну из ролей). Порой создаётся впечатление, что они просто использовали образ Джокера, чтобы любители комиксов сходили на серьёзное кино. «Джокер» — безусловно, один из самых выдающихся фильмов этого года, достойный кучи «Оскаров», но понравится такое тяжёлое кино не каждому.

Смотрите также История Джокера и его лучшие воплощения Вся правда о разных версиях одного из величайших суперзлодеев — от первых страниц комиксов до последних фильмов.

Терминатор: Тёмные судьбы

Когда? 31 октября

Что? Фантастический боевик. Шестой фильм серии «Терминатор»

О чём? Прошло двадцать семь лет после событий «Терминатора 2». Из будущего прилетает робот-убийца из жидкого металла, чтобы убить… нет, не Джона Коннора, а некую Дени Рамос. Женщина-киборг Грейс прилетает из будущего, чтобы её спасти. На помощь девушкам приходит не кто иная, как Сара Коннор, которой уже за шестьдесят, но которая по-прежнему способна лихо валить терминаторов с двух стволов.

Чего ждём? Попытку пере-пере-перезапустить франшизу о роботах-убийцах, которая с последними фильмами зашла в тупик («Спаситель» провалился в прокате, а «Генезис» возненавидели фанаты). Поэтому шестой фильм позиционируется как третий и игнорирует всё, кроме классической дилогии Джеймса Кэмерона.

Сам Кэмерон, к которому вернулись права на серию, на сей раз участвует как продюсер, отдав режиссёрское кресло Тиму Миллеру («Дэдпул»). Вернулась и часть старой актёрской гвардии: Линда Хэмилтон сыграла крутую бабулю Сару Коннор, а Эдвард Ферлонг мелькнёт в роли Джона — тот на сей раз персонаж второстепенный. И, конечно, тут есть Арнольд Шварценеггер — на сей раз в роли Терминатора-бунтаря-отшельника, который добровольно отказался от служения Скайнету.

Мы привыкли относиться к воскрешениям «Терминатора» скептически, и причины сомневаться в «Тёмных судьбах» тоже есть. Но такой команде стоит дать шанс. По крайней мере, кажется, новый фильм обойдётся без запутанных временных парадоксов «Генезиса».

Малефисента: Владычица тьмы

Когда? 17 октября

Что? Фэнтези по мотивам диснеевской сказки «Спящая красавица», продолжение фильма «Малефисента»

О чём? О Малефисенте — злой (но не слишком!) колдунье, которая некогда усыпила Спящую красавицу — принцессу Аврору, однако сама же её пожалела и разбудила. На сей раз Аврора собирается выйти замуж, а Малефисента, ставшая ей феей-крёстной, возревновала и намерена сорвать брак. Из-за этого начинается полномасштабная война фей с людьми, которых возглавляет не менее коварная королева в исполнении Мишель Пфайффер.

Чего ждём? Прежде всего, это будет очень красиво. Война с участием разнообразных магических тварей, которая в первой «Малефисенте» была только в прологе, тут, похоже, займёт немалую часть времени. А вот сюжет обещает оказаться довольно наивным. Малефисента ведёт себя как взбалмошная Красная Королева из «Алисы». И, что печально, создатели вполне способны подать это так, будто гиперопекающая «мамаша» права — не ходите, девки, замуж.

Впрочем, кто смотрит такие сказки ради сюжета? Больше боевых дендроидов и саркастичных воронов-оборотней!

Дитя погоды

Когда? 31 октября

Что? Романтическое «низкое фэнтези», аниме

О чём? Обыкновенный японский школьник Ходака переехал в Токио, где уже несколько недель идут затяжные дожди. Здесь он познакомился с загадочной девушкой Хиной, которая умеет управлять погодой и способна прекратить дождь. Ходака предлагает ей заработать на этом таланте денег, не подозревая о том, что она на самом деле такое и куда должна будет вернуться.

Чего ждём? Облака! Токио! Дождь! Рассветные лучи! Облака! Любовная история с надрывом! Юноша ищет девушку! Фортепианная музыка! Мы уже упоминали облака? В общем, типичный Макото Синкай со всеми его плюсами и минусами: очень красиво и сентиментально. Если вам нравились «Твоё имя», «Сад изящных слов» и «За облаками», не пропустите.

Дети моря

Когда? 10 октября

Что? «Низкое» фэнтези, аниме. Экранизация манги Дайсукэ Игараси.

О чём? Девочка Рука встречает двух «ихтиандров» — мальчиков Уми и Сору, способных жить под водой и общаться с морской живностью. Они увлекают её за собой в подводный мир, заодно выпуская на волю обитателей океанариумов.

Чего ждём? Говорить о том, что полнометражное аниме красиво, — уже банальность, но посмотрите трейлер «Детей моря»! Тут и впрямь необычная графика — мимика героев гораздо детальнее, чем обычно в аниме, а на крупных планах видна «карандашная» штриховка, отсылающая к рисунку изначальной манги. Подводный мир же изображён с помощью неплохой компьютерной графики, в кои-то веки органично сочетающейся с рисованной частью.

Гемини

Когда? 10 октября

Что? Фантастический боевик

О чём? Gemini — «близнецы» по-латыни, и главные герои именно что близнецы. Генри Броган — суперагент и идеальный киллер, за которым начинают охоту свои же. Их новый киллер умеет в точности то же самое, что и сам Броган, потому что он его молодой клон.

Чего ждём? Боевик в духе «Форсажа» или «Миссия: Невыполнима», с погонями, драками и перестрелками и совсем небольшим элементом фантастики. Кино, снятое в новой технологии сверхвысокой частоты кадров — 120 fps (напомним, у обычного кино всего 24 fps, а 48 fps «Хоббита» ещё недавно считались сенсацией). Много самолюбования от Уилла Смита: он играет обе главные роли, прозрачно намекая, что превзойти Смита в крутизне может только сам Смит.

А ещё, как ни странно, это новый фильм Энга Ли — режиссёра-визионера, прославившегося «Крадущимся тигром, затаившимся драконом» и «Жизнью Пи», но на сей раз, похоже, он выполнял чисто технические функции. Трейлер ничем не выдаёт его почерк — в нём видно стопроцентный «фильм Уилла Смита». Первые оценки критиков на западе — ниже среднего.

Иные

Когда? 24 октября

Что? Фантастический триллер

О чём? Об обладающих суперспособностями людях, которых в русской версии политкорректно нарекли «иными», в оригинале же они попросту «freaks». Семейство таких «фриков» прячется от властей: девочка владеет телекинезом, и папа не позволяет выходить ей на улицу, а маму, от которой дочь унаследовала силу, власти уже схватили и где-то держат. За девочкой они тоже охотятся и, вероятно, убьют, если бедняжка высунет нос из дому. Но ей так хочется мороженого…

Чего ждём? Нечто вроде сериала «Одарённые» и застрявшего в производственном аду фильма «Новые мутанты»: историю о притеснении не таких, как все, такими, как все, о большой ответственности за большую силу и о том, что опасно обижать ходячее супероружие. Недорогой фестивальный инди-фильм, выезжающий не на спецэффектах, а на актёрах и сюжете. Выехал, судя по всему, недурно: оценка на «Томатах» держится на приличных 87%.

Исцеляющая

Когда? 10 октября

Что? Городское фэнтези (оригинальное название — Harmony)

О чём? О бездомной девушке Хармони с суперспособностью впитывать чужие страхи. Ей самой, разумеется, от этого одни проблемы. К счастью, она встречает красавчика Мейсона, который не боится ничего.

Чего ждём? Любовную историю с элементами фэнтези, немного напоминающую фильмы типа «Таймлесс» и «Орудия смерти» и получившую столь же низкие оценки критиков. И это несмотря на гибель исполнительницы главной роли Джессики Фалькхольт, которая могла спровоцировать реакцию «или хорошо, или ничего» — но не спровоцировала. Советуем только очень романтически настроенным натурам.

Семейка Аддамс

Когда? 31 октября

Что? Комедийно-готический мультфильм по мотивам старого телесериала.

О чём? Об Аддамсах — весёлой семейке готических фриков. Они живут в старом особняке с дворецким-зомби, живой отрубленной рукой, злобным движущимся деревом и гильотинами и обожают пугать обывателей своими выходками. На сей раз девочка Венсди Аддамс помогает школьной подруге разыграть одноклассников, и жители городка ополчаются на всю семейку.

Чего ждём? «Монстров на каникулах», только от другой студии. Не стоит ждать от новой «Семейки» иронично-готического очарования старого сериала или фильмов Барри Зонненфельда. В особенности разочаровывает новый Гомес — из жгучего мачо он здесь превратился в визгливого толстяка. Впрочем, пара удачных шуток, судя по трейлеру, найдётся и здесь.

Робо

Когда? 31 октября

Что? Детская фантастика

О чём? О боевом роботе, что плохо выполнял свои задачи и должен был отправиться на запчасти, а вместо этого попал к маленькому мальчику. Тот, конечно, становится ему лучшим другом и учит его добру и семейным ценностям. А глупые взрослые этого не понимают и пытаются отобрать у ребёнка вооружённую до зубов многотонную игрушку.

Чего ждём? Это фильм Сарика Андреасяна, больше всего известного пошлыми комедиями и провальным блокбастером «Защитники». На этих словах многие перелистнули на следующий фильм.

На самом деле Андреасян в последние годы пытается отойти от прежнего амплуа. Поэтому, судя по трейлеру, ничего шокирующе ужасного нас не ждёт — впрочем, ничего особо интересного тоже. Просто ещё одна история о том, как ребёнок нашёл чудо и скрывает его от властей. Фильм заранее можно назвать ремейком «Стального гиганта», «Короткого замыкания», «Бамблби», «Акселя» и ещё десятка картин того же плана. Это не делает его плагиатом (создатели этих картин друг друга ведь не засудили!), но делает вторичным и банальным.

Маленькие чудовища

Когда? 10 октября

Что? Чёрная-пречёрная зомби-комедия

О чём? Воспитательница повезла малышей из детсада на экскурсию за город, и тут начался зомби-апокалипсис. Чтобы дети не пугались, она убедила их, что всё происходящее — игра и понарошку.

Чего ждём? В кои-то веки хоть немного оригинальный взгляд на избитую тему — «Жизнь прекрасна» в мире зомби. Кто откажется посмотреть, как малыши колотят мертвяков по головам совочками, а красавица Лупита Нионго постоянно выкручивается, объясняя, как происходящее вписывается в «игру»? Да и военные в кои-то веки показаны способными сражаться с тупым медлительным противником, а не разбегаться в ужасе.

Zомбилэнд: Контрольный выстрел

Когда? 24 октября

Что? Зомби-комедия, продолжение фильма «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

О чём? О мире после зомбиапокалипсиса и о четырёх героях, которые колесят по Америке и со знанием дела мочат ходячих живых зловещих мертвецов. На сей раз герои заглянут в Белый Дом и вступят в конфликт с другими выжившими.

Чего ждём? Примерно того же, что от первой части: весёлого истребления зомби под музыку в исполнении харизматичного Вуди Харрельсона и компании. Минимум ужасов, максимум веселья и пародийного насилия.