Какие фильмы смотреть в 2024? Фантастика и фэнтези

Если в 2024 году вы надеялись увидеть больше оригинальной фантастики — что ж, придётся ещё подождать! Среди грядущих заметных премьер как никогда много сиквелов, приквелов, кроссоверов, ремейков и экранизаций. Впрочем, это совсем не плохо: разве кто-нибудь откажется от новой «Дюны» или «Безумного Макса»?

Дюна: Часть 2

Кто? Режиссёр Дени Вильнёв. В главных ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Остин Батлер, Кристофер Уокен.

Когда? 1 марта (премьера в США).

Что известно? Экранизация второй половины культового романа Фрэнка Герберта о восхождении космического мессии.

Долгое время считалось, что один из главных столпов фантастической литературы XX века невозможно адекватно превратить в фильм. Психоделическую адаптацию за авторством арт-визионера Алехандро Ходоровски забраковали на уровне сценария за чрезмерную амбициозность (предполагался хронометраж в 14 часов!). Экранизацию Дэвида Линча, наоборот, обкорнали студийными ножницами настолько, что от неё открестился сам режиссёр. У Дени Вильнева, создателя «Прибытия» и «Бегущего по лезвию 2049», тоже не получилось ужать «Дюну» в один фильм, поэтому… он решил снять два!

Рискованное решение. Первый фильм, по сути, обрывался на полуслове, а для продолжения (то есть завершения) истории требовался кассовый успех, отнюдь не гарантированный в ковидном 2021 году. И всё же судьба улыбнулась «Дюне». Неторопливый, величественный и потрясающе красивый фильм Вильнёва собрал свыше 400 миллионов долларов в прокате, получил восторженные отзывы фанатов и шесть премий «Оскар», в том числе за лучшую операторскую работу, дизайн и саундтрек Ханса Циммера.

Сиквелу дали зелёный свет, и мир замер в ожидании нового шедевра. Но ожидание затянулось. Премьеру, изначально намеченную на октябрь 2023-го, пришлось отложить на полгода из-за забастовки голливудских актёров, которая саботировала рекламную кампанию «Дюны». Оно и понятно: беспрецедентно звёздный состав — одна из главных приманок фильма. К и без того внушительной команде, состоявшей из Тимоти Шаламе, Зендеи, Ребекки Фергюсон и Джоша Бролина, в сиквеле присоединились оскаровские номинанты Флоренс Пью и Остин Батлер, выдающаяся французская актриса Леа Сейду и живой классик Кристофер Уокен (конечно же, в роли Императора вселенной).

Похоже, на этот раз студия Warner Bros. в успехе не сомневается. До конца 2024 года запланирован выход сериала-предыстории «Дюна: Пророчество», а сам Вильнёв всё более активно говорит о намерении снять триквел по мотивам второго романа Герберта «Мессия Дюны».

Охотники за привидениями: Леденящий ужас

Кто? Режиссёр Гил Кинан. В главных ролях: Финн Вулфхард, Пол Радд, Кэрри Кун, Билл Мюррей, Дэн Экройд, Эрни Хадсон.

Когда? 29 марта (премьера в США).

Что известно? Популярная комедийная франшиза 1980-х возвращается к истокам.

Со второй попытки (третьей, если считать видеоигру) продюсерам «Охотников за привидениями» всё-таки удалось перезапустить своё детище в XXI веке. И хотя ностальгично-комфортные «Наследники» не снискали ни огромных сборов, ни восторженных отзывов, фильм всё-таки приняли достаточно тепло, чтобы студия Sony дала добро на сиквел. Творческая команда осталась прежней, разве что режиссёр Джейсон Райтман уступил своё кресло соавтору сценария Гилу Кинану. Тот, впрочем, тоже не новичок в жанре и уже зарекомендовал себя сказкой «Мальчик по имени Рождество».

Судя по всему, ставку на ностальгию решили удвоить. С полей Оклахомы герои вернулись в Нью-Йорк, чтобы раскрыть тайну зловещей Смертельной стужи, которая грозит миру новым ледниковым периодом. Старая команда «Охотников» (за вычетом Игона Спенглера — исполнявший его роль Гарольд Рэмис умер в 2014 году) теперь участвует в сюжете наравне с молодёжью, а противостоять героям будут не только призраки, но и сварливый бюрократ Уолтер Пек, знакомый по первому фильму франшизы.

Концентрация юмора тоже обещает возрасти: актёрский состав пополнился видными современными комиками, от Кумэйла Нанджиани и Джеймса Акастера до Пэттона Освальта. В общем, приключение ожидается весёлое и старомодное, хотя и наверняка предсказуемое.

Микки 17

Кто? Режиссёр Пон Джун Хо. В главных ролях: Роберт Паттинсон, Стивен Юн, Тони Коллетт, Марк Руффало.

Когда? 29 марта (премьера в США).

Что известно? Режиссёр «Сквозь снег» и «Окчи» вновь берётся за фантастику и экранизирует социальный триллер о клонах-колонистах.

Четыре года назад кореец Пон Джун Хо вошёл в историю, получив сразу три «Оскара» за жестокую социальную трагикомедию «Паразиты». Так что следующего его проекта ждали с немалым интересом. Особенно когда стало известно, что главную роль в фильме исполнит Роберт Паттинсон: звезда «Сумерек» с каждым годом нарабатывает репутацию одного из самых смелых и талантливых актёров поколения.

Материал нашёлся им под стать. В основе «Микки 17» лежит роман Эдварда Эштона о мире далёкого будущего, в котором люди осваивают другие планеты с помощью «расходных» сотрудников. Каждый раз перед отправкой на самоубийственную миссию такой человек сканирует свои воспоминания, чтобы после смерти его дело продолжил клон-заменитель. Вот только случилась накладка: «расходный» герой, объявленный погибшим, выживает и тайно возвращается на базу, где сталкивается с собственной активированной копией. В случае обнаружения им обоим грозит смерть.

Книгу Эштона высоко оценили за оригинальность сюжета и убедительно-научный подход — многим рецензентам «Микки» напомнил «Марсианина». Автор, впрочем, заранее предупреждает: Пон Джун Хо значительно изменил текст, но Эштон на него не в обиде. В конце концов, режиссёр уже не одно десятилетие блестяще исследует тему кризиса идентичности и жестокость системы, которая эксплуатирует людей ради собственной выгоды.

Годзилла и Конг: Новая империя

Кто? Режиссёр Адам Вингард. В ролях: Ребекка Холл, Дэн Стивенс, Брайан Тайри Генри, Фала Чэнь, Рэйчел Хаус.

Когда? 12 апреля (премьера в США).

Что известно? Очередная глава американской «Вселенной монстров». Годзилла больше не против Конга!

В 2024 году Годзилле исполняется 70 лет, и к юбилею владельцы легендарного кайдзю подошли с размахом. Японский фильм «Годзилла: Минус один» уже стал одним из главных хитов зимы, а на стриминг-канале AppleTV+ c успехом транслируется американский сериал «Монарх: Наследие монстров». Во вселенной «Монарха» развернётся и действие «Новой империи» — прямого продолжения «Годзиллы против Конга».

Вдоволь навоевавшись друг с другом, гигантские монстры разошлись по углам. Годзилла остался на поверхности Земли, а Конг устремился к её центру — в первобытную подземную реальность, где когда-то правили его предки. Вслед за тридцатиметровой обезьяной отправились и учёные «Монарха», жаждущие докопаться до тайны происхождения кайдзю. Но вместе с ответами они накликают на себя и всё человечество невиданную прежде угрозу, одолеть которую не под силу даже Конгу. Придётся чудовищам объединиться!

Съёмочная группа предыдущего кроссовера под руководством режиссёра Адама Вингарда почти в полном составе перешла в сиквел. По традиции обновился лишь актёрский состав: на замену Милли Бобби Браун и Александру Скарсгарду вышел Дэн Стивенс (сериал «Легион»). Стиль фильма тоже остался прежним. «Новая империя» — это не жуткая аллегория войны и техногенных катастроф, как «Минус один», а увлекательный, зрелищный и не слишком серьёзный фантастический боевик.

Rebel Moon. Часть вторая: Дарующая шрамы

Кто? Режиссёр Зак Снайдер. В ролях: София Бутелла, Чарли Ханнэм, Джимон Хонсу, Эд Скрейн, Кэри Элвес, Энтони Хопкинс.

Когда? 12 апреля (Netflix).

Что известно? Продолжение масштабного космического фэнтези Зака Снайдера.

Rebel Moon, она же «Мятежная луна» (почему-то Netflix использует оригинальное название даже на русскоязычной странице фильма), обещает стать новой любимой франшизой Снайдера. Режиссёр «Хранителей» много лет вынашивал идею брутальной космооперы на стыке Warhammer 40K и самурайских фильмов Акиры Куросавы, а одно время даже планировал реализовать свою задумку в рамках вселенной «Звёздных войн».

Источники вдохновения Снайдера несложно считать уже по завязке сюжета. Безжалостный межзвёздный Империум осаждает и разграбляет мирную сельскохозяйственную луну. Чтобы защитить фермеров, загадочная воительница Кора отправляется на поиски семи самура… То есть самых опасных бунтовщиков в галактике, у каждого из которых с Империумом свои счёты.

У Netflix на вселенную «Луны» большие планы. Уже подтверждено, что оба фильма получат расширенную версию с рейтингом 18+. А параллельно Снайдер работает над сценарием третьей части, несколькими сериалами, комиксами и даже видеоигрой. Вот только оправданы ли режиссёрские амбиции? Ведь первую половину истории критики нещадно разгромили!

«Луну» ругают за рваный, перегруженный экспозицией сценарий и чересчур очевидные заимствования из других, более интересных фильмов. В то же время даже неприятели Снайдера признают его мастерство в постановке экшен-сцен и яркий визуальный стиль — разумеется, с зашкаливающим содержанием слоу-мо. В общем, проект явно заточен под уже сложившуюся фанбазу режиссёра; всем остальным, наверное, лучше подождать расширенных версий, чтобы не довольствоваться огрызками авторского видения.

Гражданская война

Кто? Режиссёр Алекс Гарленд. В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Джесси Племонс, Ник Офферман, Соноя Мидзуно.

Когда? 26 апреля (премьера в США).

Что известно? Военная драма от автора «Из машины» об Америке, расколотой политическими противоречиями.

Алекс Гарленд — один из наиболее самобытных кинофантастов наших дней. Собственно, он и в режиссуру пошёл потому, что не хотел отдавать свои сценарии на растерзание другим людям. Его творческая бескомпромиссность наталкивалась на самые разные реакции: от восторга («Из машины») до замешательства («Аннигиляция») и откровенного неприятия («Род мужской»).

«Гражданская война» тоже наверняка вызовет споры — особенно в преддверии намеченных на конец 2024 года выборов американского президента. Острые политические конфликты, раздирающие западный мир последние десять лет, Гарленд доводит до ужасного, но логичного предела. В ближайшем будущем взбунтовавшиеся штаты США объявляют поход на столичный Вашингтон, и жители страны реагируют как могут: одни прячут голову в песок, другие упиваются безнаказанностью, а третьи отчаянно пытаются сохранить в себе остатки человечности.

Это масштабный и рискованный проект не только для Гарленда, но и для студии А24 — несомненного лидера в американском авторском кино. Как правило, бюджет её фильмов укладывается в 10–20 миллионов долларов, но на «Гражданскую войну» компания выделила рекордные 75 миллионов, а релиз рассчитан в том числе на кинотеатры IMAX. При этом речь едва ли идёт об увлекательном и зрелищном боевике. Наоборот, картина получилась настолько депрессивной, что измотала даже своего создателя. Вскоре после окончания съёмок Гарленд заявил о намерении оставить режиссуру — так что, вероятно, это последняя возможность увидеть его кино на большом экране.

Воображаемый друг

Кто? Режиссёр Джон Красински. В ролях: Райан Рейнольдс, Джон Красински, Эмили Блант, Мэтт Деймон, Фиби Уоллер-Бридж.

Когда? 17 мая (премьера в США).

Что известно? Сказочная семейная комедия со звёздным составом.

Ещё десять лет назад Джон Красински был известен прежде всего как комедийный актёр — обаятельный тихоня Джим из «Офиса». Но с тех пор он радикально переосмыслил свой образ: убедительно перешёл в боевики («13 часов», «Джек Райан») и создал цикл напряжённых фантастических хорроров «Тихое место». А теперь… вдруг снова вернулся к комедиям и придумал весёлую сказку о девочке, которая помогает чужим воображаемым друзьям, чьи любимые дети давно позабыли о них.

На этом фильме Красински выступил режиссёром, продюсером, сценаристом и исполнителем одной из главных ролей — талантливый человек талантлив во всём! Впрочем, список актёров и без того ломится от мастеров юмора: «живых» персонажей сыграли Райан Рейнольдс и Бобби Мойнахан, а различных воображаемых друзей озвучили Стив Карелл, Фиби Уоллер-Бридж, Майя Рудольф, Винс Вон, Аквафина и телеведущий Джон Стюарт.

При этом, похоже, Красински намерен создать нечто более осмысленное и трогательное, нежели полнометражный выпуск скетч-шоу Saturday Night Live. За художественную часть «Воображаемого друга» отвечают люди, работавшие с Уэсом Андерсоном и братьями Коэн, а оператором фильма стал признанный виртуоз семейного кино Януш Камински — постоянный соратник Стивена Спилберга.

Фуриоса: Хроники Безумного Макса

Кто? Режиссёр Джордж Миллер. В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Том Бёрк.

Когда? 22 мая (премьера в США).

Что известно? Долгожданный приквел «Дороги ярости» — с новыми молодыми актёрами и прежним, ничуть не постаревшим режиссёром.

В далёком 1981 году австралиец Джордж Миллер снял эталонный постапокалиптический боевик «Безумный Макс 2: Воин дороги». А через 30 с лишком лет вывел жанр на новую высоту в четвёртой части — «Безумный Макс: Дорога ярости». Брутальный и при этом поэтичный фильм-погоня снискал бесчисленное множество наград, вдохновил добрую дюжину имитаторов и возглавил список лучших кинокартин 2010-х по версии американских критиков.

Однако сборы «Дороги ярости» недотянули до ожиданий, так что студия Warner Bros. не спешила возвращаться к франшизе, хотя у Миллера уже были наготове сценарии двух сиквелов. Наконец было решено снять предысторию — без Тома Харди и Шарлиз Терон, и, кажется, даже без самого Безумного Макса. Новый фильм расскажет о юности неудержимой военачальницы Фуриосы, которую похитила из отчего дома безжалостная Орда байкеров, сражающаяся за выжженную пустошь с армией Несмертного Джо.

Роль Фуриосы приняла у Терон восходящая звезда «Хода королевы» Аня Тейлор-Джой, а злодейского лидера байкеров сыграл Крис Хемсворт, который явно захотел побезумствовать после комиксов Marvel. Закадровая же команда почти не изменилась: на местах остались и композитор Том Холкенборг, и монтажёры с художниками, отмеченные «Оскарами» за «Дорогу ярости». А главное — за штурвалом по-прежнему сам Джордж Миллер, который даже на пороге 80-летия не теряет боевого задора.

Планета обезьян: Новое царство

Кто? Режиссёр Уэс Болл. В ролях: Оуэн Тиг, Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Уильям Х. Мэйси.

Когда? 22 мая (премьера в США).

Что известно? Продолжение (и одновременно мягкий ребут) успешной постапокалиптической трилогии о цивилизации разумных обезьян.

Оригинальная «Планета обезьян» 1968 года считается безусловной классикой фантастического кино. Ни один из многочисленных сиквелов так и не смог дотянуться до её уровня, пока наконец за дело не взялись сценаристы-продюсеры Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Созданная ими трилогия («Восстание», «Революция» и «Война») с блеском перезапустила франшизу, собрала внушительную кассу и восторженные отзывы; прежде всего в адрес режиссёра Мэтта Ривза и пугающе-убедительных компьютерных обезьян. А для актёра Энди Серкиса роль говорящего шимпанзе Цезаря стала не меньшим достижением, чем Голлум из «Властелина колец».

Почти сразу же по завершении трилогии Ривз высказал надежду на продолжение, но продюсеры мудро решили взять паузу. Ривз переключился на мульт-экранизацию приключенческого фэнтези «Мышиная гвардия», где познакомился с режиссёром Уэсом Боллом («Бегущий в лабиринте»). И когда этот проект развалился, Боллу предложили поставить следующую «Планету обезьян» — не просто сиквел, а начало нового цикла; впрочем, по-прежнему за авторством Джаффы и Сильвер.

Действие разворачивается аж через 300 лет после смерти Цезаря, так что, увы, возвращения Серкиса ждать не стоит. Обезьяний клан, воспитанный его героем, окреп и разросся на несколько соседствующих племён, каждое из которых по-своему трактует заветы великого предка. Амбициозный вождь Проксимус Цезарь считает, что задача обезьян — без жалости покорять одичавших людей и осваивать заброшенные ими технологии. Однако ему бросает вызов шимпанзе-идеалист Ноа, который верит в возможность мирного сосуществования с человечеством и отправляется в опасное путешествие с юной дикаркой в исполнении звезды «Ведьмака» Фрейи Аллан.

Мегалополис

Кто? Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Адам Драйвер, Обри Плаза, Лоуренс Фишбёрн, Шайя ЛаБаф, Джанкарло Эспозито, Дастин Хоффман.

Когда? Премьера ожидается на Каннском фестивале в мае 2024-го.

Что известно? Эпический долгострой Фрэнсиса Форда Копполы про утопический Нью-Йорк будущего.

У каждого великого режиссёра должен быть проект мечты — настолько всеобъемлющий и масштабный, что само его производство обрастает легендами и затягивается на десятилетия. Для Фрэнсиса Форда Копполы, создателя «Крёстного отца» и «Апокалипсиса сегодня», таким проектом стал «Мегалополис». Работа над сценарием началась ещё в 1980-х, по ходу 1990-х были созданы первые концепт-иллюстрации, а в 2001 году Коппола вместе с выдающимся документалистом Роном Фрике отснял для фильма 30 часов панорамных видов Нью-Йорка.

Тогда же к проекту начали присматриваться ведущие актёры той эпохи — от Рассела Кроу и Леонардо ДиКаприо до Николаса Кейджа и Умы Турман. Однако после терактов 11 сентября Коппола разочаровался в идее утопии о Нью-Йорке и переключился на более камерные и экспериментальные истории. Возродить «Мегалополис» удалось лишь в 2019 году.

Чтобы спонсировать фильм, Коппола вложил в него собственные 120 миллионов долларов, заработанные на продаже вина. Свободолюбивый режиссёр твёрдо решил работать в обход голливудских студий, дабы сохранить полную творческую независимость. Кастинг занял более трёх лет: актёры калибра Джуда Лоу, Кейт Бланшетт и Оскара Айзека то присоединялись к проекту, то покидали его, а 82-летний Джеймс Каан и вовсе умер, так и не дождавшись старта. И даже когда главную роль занял Адам Драйвер и съёмки всё-таки начались, Коппола быстро превысил бюджет, попутно разругавшись со многими коллегами по площадке.

И вот фильм наконец у финишной черты. Что же такое «Мегалополис»? Никто точно не знает! В разное время проект описывали то как историю любви, то как сатиру, то как сплав «Бегущего по лезвию» с «Юлием Цезарем», то как философское исследование человеческой природы. Сам Коппола в числе источников вдохновения называл социополитические эссе Дэвида Грэбера и Фрэнсиса Фукуямы.

Одно несомненно: такая фантастика — одновременно масштабная, романтичная и интеллектуальная — выходит крайне редко. А для Копполы, видимо, «Мегалополис» станет настоящим творческим завещанием и подведением итогов всей его неординарной карьеры.

Балерина

Кто? Режиссёр Лен Уайзман. В ролях: Ана де Армас, Анжелика Хьюстон, Киану Ривз, Норман Ридус, Лэнс Реддик.

Когда? 7 июня (премьера в США).

Что известно? Спин-офф «Джона Уика» про грациозную убийцу в поисках отмщения.

Джон Уик упокоился с миром (хотя это не точно), но дело его живёт. В сентябре 2023 года стриминг-сервис Peacock выпустил трёхсерийный приквел «Континенталь», посвящённый юности Уинстона, будущего хозяина отеля для киллеров. Теперь же пришёл черёд полнометражного спин-оффа, действие которого развернётся между событиями третьего и четвёртого фильмов цикла. То есть у «Балерины» уже есть серьёзный козырь в рукаве: Киану Ривз точно заглянет на огонёк! Главная же роль досталась Ане де Армас, недавно опробовавшей себя в короткой, но яркой экшен-роли в фильме «Не время умирать».

В основе «Балерины» лежит совершенно самостоятельная история, которая настолько впечатлила продюсеров, что они предложили сценаристу Шэю Хаттону вписать своих героев в мир «Джона Уика», а самого автора подключили к работе над четвёртой частью. Впрочем, бессменный режиссёр франшизы Чад Стахелски от постановки «Балерины» устранился (хотя и выступил консультантом боевых эпизодов), поэтому пост принял Лен Уайзман, создатель стильного вампирского триллера «Другой мир». Определённо, не худшая кандидатура для такого фильма!

Borderlands

Кто? Режиссёр Элай Рот. В ролях: Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джек Блэк, Джейми Ли Кёртис, Эдгар Рамирес.

Когда? 9 августа.

Что известно? Многострадальная экранизация серии фантастических комедийных шутеров.

Казалось бы, чего проще? Популярная игровая франшиза — имеется. Интересный сеттинг, колоритные герои и оригинальный визуальный стиль — в наличии. Сценарий Крэйга Мэйзина, который начинал с «Очень страшного кино», а продолжил адаптацией «Одних из нас» — тоже есть. И вроде бы режиссёр Элай Рот («Жажда смерти») знает толк в весёлом треше, и актёрский состав на зависть. Бери да снимай кино!

Но почему-то Borderlands уже третий год маринуется в производственном аду. Фильм не менее двух раз отправляли на пересъёмки после неудачных тестовых показов, композитору Стиву Яблонски («Трансформеры») заказали новый саундтрек, Рота в какой-то момент заменили на Тима Миллера («Дэдпул»), а сценарий столько раз переписывали, что в итоговых титрах автор указан под псевдонимом «Джо Кромби». И непонятно, то ли фильм выходит сейчас потому, что продюсерам всё-таки удалось совладать с материалом, то ли — просто от отчаяния.

Чужой: Ромул

Когда? 16 августа (мир).

О чём? О кровожадном ксеноморфе с кислотной кровью, который очень любит обедать экипажами звездолётов.

Чего ждём? Возвращения к истокам франшизы после странных экспериментов Ридли Скотта. Режиссёру Федерико Альваресу не впервой снимать герметичное кино о группе людей в замкнутом пространстве — на его счету весьма удачный триллер «Не дыши» о воришках, которые попытались ограбить слепого ветерана (разумеется, с кошмарными последствиями). Создатели заявляют, что вдохновлялись старыми фильмами о ксеноморфе, комиксами и работами Ханса Руди Гигера, так что надежда на лучшее у зрителей есть. Как проговорился сам Альварес в одном интервью, он уже показал режиссёрскую версию картины Скотту, и тот заявил, что это «чертовски здорово».

По слухам, действие в новом «Чужом» будет происходить между событиями оригинального фильма 1979 года и сиквела Джеймса Кэмерона. Сюжет пока известен лишь в общих чертах — группа молодых людей на далёкой планете снова столкнётся с недружелюбным и очень голодным инопланетянином. Что будет дальше, представить довольно легко. Впрочем, возможно, «Ромулу» ещё удастся нас удивить.

Злая: Часть 1

Кто? Режиссёр Джон М. Чу. В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джонатан Бэйли, Джефф Голдблюм, Мишель Йео.

Когда? 27 ноября.

Что известно? Долгожданная экранизация мюзикла-переосмысления «Волшебника страны Оз».

«Злая» — настоящая легенда Бродвея. Мюзикл Стивена Шварца появился не так давно, в 2003 году, но за 20 лет умудрился обогнать по сборам «Призрака оперы», а по числу представлений — «Кошек». Проект был отмечен премиями «Тони» и «Грэмми», а его успех открыл путь в Голливуд для Идины Мензел, ныне известной по роли Эльзы в франшизе «Холодное сердце».

В чём же секрет успеха? Прежде всего в невероятно эффектной постановке и таланте исполнителей: номер Defying Gravity считается одной из самых требовательных песен в истории Бродвея. Свою роль сыграла и оригинальная завязка сюжета. «Злая» выворачивает наизнанку мир «Волшебника страны Оз» и представляет его героев с точки зрения злой (а на самом деле оболганной) зеленокожей ведьмы Эльфабы.

В общем, неудивительно, что слухи о голливудской экранизации начались вскоре после премьеры. В 2012 году на волне успеха «Отверженных» с Хью Джекманом фильм был анонсирован официально… и затем надолго пропал. После бесконечной череды мытарств проект подхватил Джон М. Чу — режиссёр мюзикла «На высоте мечты», который хотя и провалился в прокате, но получил отличные отзывы критиков.

Чу и Шварц приняли беспрецедентное решение не сокращать «Злую», чтобы уложиться в кинохронометраж, а разделить экранизацию на две части: первая как раз закончится на Defying Gravity. Взамен фанатам пообещали несколько новых песен и более глубокое погружение в историю героев. Оправдается ли такой гамбит (тем более что фильмы выйдут с разницей в целый год!) — предсказать решительно невозможно.

Соник 3 в кино

Кто? Режиссёр Джефф Фаулер. В ролях: Джеймс Марсден, Бен Шварц, Идрис Эльба.

Когда? 20 декабря (премьера в США).

Что известно? Триквел популярной приключенческой франшизы по мотивам серии игр от Sega.

Весной 2019 года весь мир смеялся над тем, каким ужасным знаменитый синий ёж предстал в первом трейлере голливудской экранизации. Едва ли кто тогда мог предсказать, что после экстренного редизайна героя (из-за чего премьеру отложили на полгода) цикл про Соника станет самой стабильно успешной адаптацией видеоигры в новейшей истории.

Оба прошлых фильма собрали не выдающуюся, но приличную кассу и примерно такие же отзывы: энергично, красочно, смешно, в целом приятно. Так что студия Paramount сходу анонсировала ещё два проекта во вселенной. В начале 2024 года выйдет многосерийный спин-офф про ехидну Наклза, а в декабре — полнометражный триквел от уже сложившейся команды.

Жаль только, что из актёрского состава выбыл Джим Керри, незадолго до выхода второй части объявивший о завершении карьеры. На замену его доктору Роботнику выписали нового злодея — ежа Шэдоу. Правда, какого актёра пригласили на его озвучку, пока неизвестно.

И ещё несколько любопытных премьер 2024-го:

«Американское общество волшебных негров» — сатирическая комедия, высмеивающая популярный сюжетный ход из американских фильмов, где белым героям регулярно приходит на помощь так называемый «волшебный негр». В главных ролях: Джастис Смит, Дэвид Алан Грир и Руперт Френд. Премьера в США — 22 марта.

«Гарольд и фиолетовый мелок» — фэнтези по мотивам популярной детской сказки, снятое режиссёром Карлосом Салданой («Ледниковый период»). В главных ролях: Закари Ливай, Лил Рел Ховери и Зои Дешанель. Премьера в США — 2 августа.

«Дистанция» — минималистичный триллер Уилла Спека и Джоша Гордона («Хит-Манки») о двух астронавтах, которые помогают друг другу выжить после крушения на чужой планете. В главных ролях: Энтони Рамос, Наоми Скотт и Закари Куинто. Дата премьеры неизвестна.

«Империя» — сатирическая комедия Брюно Дюмона («Малыш Кенкен») про битву инопланетных рыцарей в маленькой французской деревушке. Изначально намеченная на главную роль Адель Энель («Портрет девушки в огне») со скандалом покинула проект, ужаснувшись неполиткорректности сценария. Премьера во Франции — 13 марта.

«Конец света» — апокалиптический сатирический мюзикл (?!) от прославленного режиссёра-документалиста Джошуа Оппенгеймера («Акт убийства»). В главных ролях: Майкл Шэннон и Тильда Суинтон. Оператор: Михаил Кричман. Дата премьеры неизвестна.

«Космонавт» — фантастическая драма режиссёра Йохана Ренка («Чернобыль») про исследователя далёкого космоса, который просит совета у древнего инопланетного разума. В главных ролях: Адам Сэндлер и Пол Дано. Премьера на Netflix, точная дата неизвестна.

«Человек-волк» — перезапуск классической хоррор-франшизы Universal, снятый режиссёром Ли Уоннелла («Апгрейд»). На главную роль долгое время претендовал Райан Гослинг, но в итоге его заменил Кристофер Эбботт («В чужой шкуре»). Премьера в США — 25 октября.

«Электрический штат» — приключенческая фантастика, снятая создателями фильма «Мстители: Финал» по мотивам комикса Саймона Столенхага. В главных ролях: Милли Бобби Браун и Крис Пратт. Премьера на Netflix, точная дата неизвестна.