Какие фильмы смотреть в декабре 2024 в кино? В России — смотрим русские



О зарубежных фильмах, которые можно посмотреть онлайн или, иногда, по предсеансному обслуживанию, мы расскажем в следующей подборке. В декабре российские кинотеатры будут крутить в основном российские же премьеры. В первую очередь — сказки, мультфильмы, ремейки советской классики (и обязательно с Бабой-ягой!). Из зарубежных новинок нас ждут в основном ужасы, а также — два формально не фантастических, но очень, очень странных фильма от Земекиса и Робби Уильямса.

Последний ронин

Когда? 26 декабря 2024.

Что? Русский постапокалипсис. Не путать с одноимённым будущим фильмом про черепашек-ниндзя.

О чём? Конец света наступил. Мир превратился в пустоши, где царит насилие и используют патроны вместо денег. По пустошам бродит одинокий воин по кличке Ронин. Девушка Мария нанимает его, чтобы попасть в цитадель, где она родилась, и отомстить за испорченное детство.

Чего ждём? По трейлеру видно, что создатели вдохновлялись «Дорогой ярости», но старались не списывать один в один. Постапокалипсис тут не столько в рыжих, сколько в красных и чёрных тонах. Скитальцы пустошей стильно одеты и разговаривают суровыми волчьими цитатами. В общем, фильм обещает быть не очень оригинальным, но визуально красивым и, возможно, с неплохим экшеном. Да и Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита», «Довод») в роли Ронина смотрится внушительно.

Домовёнок Кузя

Когда? 19 декабря 2024.

Что? Современная сказка по отдалённым мотивам советских мультфильмов.

О чём? О Кузе, маленьком и миленьком домовом, перебравшемся из деревенского дома в квартиру девочки Наташи. В киноверсии он там прячется от Бабы-яги, которая жаждет заполучить его волшебный сундучок, исполняющий желания, и завоевать мир сказок.

Чего ждём? Попытку повторить успех « Чебурашки », который сорвал рекордную кассу, несмотря на отступления от буквы и духа классики. Близости к советским мультикам или книге Татьяны Александровой не стоит ждать и здесь. Мультики про Кузю, правда, не настолько культовые, и большинство вспомнит оттуда только пронзительный Кузин крик «Нафаня!», который мы в фильме наверняка услышим не раз. В остальном трейлер обещает комедию класса «Смурфиков», где страшненькие мультяшки валяют дурака, а люди падают в обморок при их появлении.

Озвучивает Кузю классик дубляжа Сергей Бурунов, а Нафаню — Гарик Харламов, но любимицей публики скорее станет Баба-яга в исполнении Алики Смеховой — эдакая Агата Харкнесс а-ля рюс.

Баба-яга спасает Новый год

Когда? 12 декабря 2024.

Что? Русская фэнтези-комедия, продолжение фильма «Баба-яга спасает мир».

О чём? Мальчик Юра случайно выпускает из заточения злую колдунью — Снежную Королеву. Она замораживает Деда Мороза, который мог бы её остановить, и начинает сеять раздор по всему миру. Спасти Новый год и расколдовать Деда может только Баба-яга.

Чего ждём? Того же, что было в первой части, и того, что в принципе всегда бывает в бесчисленных отечественных сказочных комедиях. Артисты в смешных костюмах валяют дурака, злодейка хочет погубить мир, мешают ей типовые персонажи русских сказок. Снял продолжение тот же Карен Захаров (с новым сорежиссёром), вернулся и весь основной актёрский состав, включая и Людмилу Артемьеву в роли добродушной Бабы-яги, и артистов, игравших Кощея, Марью и Кикимору.

Иван Царевич и Серый волк 6

Когда? 26 декабря 2024.

Что? Русская комедийная сказка, мультфильм.

О чём? Царю пришло приглашение на международную выставку чудес. Иван, Василиса и Серый волк отправляются туда, чтобы отстоять честь Тридевятого царства.

Чего ждём? Как и «Три богатыря» той же студии «Мельница», «Иван Царевич» превратился в бесконечную франшизу, фильмам которой создатели даже не дают подзаголовки. Так что вы либо с удовольствием их смотрите, либо уже не обращаете внимания.

Шестую часть поставили постоянные режиссёры «Мельницы»: Константин Феоктистов, снявший аж шесть «Богатырей», и Дарина Шмидт, режиссёр «Коня Юлия» и «Коня на троне». Сценаристы и актёры те же, что в пятой части, так что экспериментов ждать не стоит.

Чёрный замок

Когда? 12 декабря 2024.

Что? Белорусский историко-мистический детектив по мотивам книги Владимира Короткевича.

О чём? Историк Антон Космич разыскивает казну, которую князь Ольшанский в XVII веке похитил у повстанцев и спрятал. Антону приходят видения из прошлого, подсказывающие, где спрятан клад. Но окружающие считают его сумасшедшим.

Чего ждём? Исторический роман «Чёрный замок Ольшанский» многие помнят по экранизации 1984 года от той же студии «Беларусьфильм». Новая картина — более вольная вариация на тему книги, здесь к чисто детективной истории добавилась мистика с видениями и переносом сознания в прошлое. Поставил «Чёрный замок» Кирилл Кузин, начинавший когда-то с серии комедий «Самый лучший фильм», но в последнее время чаще снимающий фэнтези вроде сериалов «Сергий против нечисти» и «Там, где цветёт полынь». В роли Космича Евгений Шварц (Юсупов из «Караморы» и Придд из «Этерны»), а в одной из ролей второго плана — сам Завулон, Виктор Вержбицкий.

Расхитители гробниц. Страж императора

鬼吹灯之云南虫谷

Когда? 26 декабря 2024.

Что? Фантастические приключения из Китая, экранизация книги из серии «Призрак задувает фонарь».

О чём? Знаменитый искатель приключений Ху Байи с командой отправляются в гробницу императора в Долине червей. Преодолевая ловушки и сражаясь с чудовищами, они ищут «драконью рукопись», нанесённую на панцирь черепахи.

Чего ждём? Месяца не прошло, как мы писали про «Зеркала призраков», экранизацию книг о приключениях Ху Байи, китайского «Индианы Джонса». И вот в российских кинотеатрах ещё один фильм из этой серии! «Страж императора» (или «Долина червей», как в оригинале) — это ремейк, повторная экранизация книги, которую в Китае всего лишь три года назад адаптировали в виде сериала. Актёрский состав в фильме новый, и, видимо, сюжетной связи между фильмами почти нет, так что знания лора для просмотра не требуются.

Судя по трейлеру, очередные «Расхитители гробниц» обещают всё, чего вы ожидаете от фильма с таким названием: подземелья, потайные двери, монстров, сокровища, безумные прыжки. Так и хочется взять контроллер и поуправлять кем-нибудь из персонажей.

Возвращение Одиссея

The Return

Когда? 5 декабря 2024.

Что? Мифологический пеплум по «Одиссее» Гомера.

О чём? О царе Итаки Одиссее, который много лет добирался домой с Троянской войны. Фильм начинается сразу с финальной части: Одиссей прибыл на Итаку, а там наглые женихи осаждают его ещё не вдову Пенелопу.

Чего ждём? Не столько эпос, сколько драму о старости героя и о том, как возвращение домой превращается в попытку вернуть себе дом. Экранизацию мифа без особой фантастики —в отличие от «Одиссеи» Кончаловского по той же поэме, все циклопы, сирены и колдуньи остались за кадром, а зрителям показывают лишь людей в хитонах и с мечами.

Проект международный: снял «Возвращение Одиссея» итальянец Уберто Пазолини — как ни странно, не сын скандальному киноклассику Пазолини, зато племянник не менее знаменитому Лукино Висконти. В роли Одиссея британец Рэйф Файнс, Волан-де-Морт из «Гарри Поттера», а Пенелопу сыграла француженка Жюльет Бинош («Шоколад», «Английский пациент»).

Мой сосед — монстр

Your Monster

Когда? 12 декабря 2024.

Что? Романтическая комедия с каплей сказки.

О чём? Девушку Лору бросил парень, она впадает в депрессию. Но тут в её квартире откуда ни возьмись появляется стрёмный волосатый мужик и заявляет: если немедленно не прекратишь грустить, я у тебя ещё и жильё отберу!

Чего ждём? Честно говоря, вся фантастика в этом фильме — форма носа героя Томми Дьюи. В остальном это стопроцентный ромком про свидания, ревность и красивую девушку, кричащую в зеркало «Я страшная!». Нетрудно угадать, что монстр окажется метафорой и, скорее всего, к финалу Лора полюбит чудовище, а в его лице — саму себя.

Оценки критиков у фильма неплохие: 74% на «Томатах». Хвалят в основном персонажей и игру актёров, особенно Мелиссу Барреру в главной роли.

Хаяо Миядзаки и птица

Hayao Miyazaki and the Heron

Когда? 5 декабря 2024.

Что? Документальный фильм.

О чём? О великом аниматоре Хаяо Миядзаки, и о том, как он делал свой последний (пока что) фильм «Мальчик и птица». Процесс комментируют сам Хаяо и его верный продюсер Тосио Судзуки.

Чего ждём? Режиссёр Каку Аракава, можно сказать, положил жизнь на освещение Миядзаки — вся его фильмография состоит из документалок о любимом аниматоре. Но это не просто восхищённое видеоэссе: и по трейлеру, и по отзывам посмотревших ясно, что фильм посвящён концу творческого пути патриарха, в нём немало рассуждений о смерти. Это будет грустное кино, предназначенное не для тех, кто хочет открыть для себя Миядзаки, а для тех, кто уже хорошо его знает и заранее готовится с ним прощаться.

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И два не фантастических, но необычных фильма:

Тогда. Сейчас. Потом

Here

Когда? 12 декабря 2024.

Что? Экспериментальная драма Роберта Земекиса. Экранизация авангардного комикса.

О чём? О столетней истории дома и его жителей. Дом построили в начале XX века, и с тех пор в него вселялись новые люди, сменялись поколения, а прежние жильцы порой возвращались на старое место.

Чего ждём? Очередной странный эксперимент Земекиса. Режиссёр, которого все мы помним по « Назад в будущее » и « Кролику Роджеру », в XXI веке снимает не новые шедевры, а фильмы, тестирующие передовые технологии. Вкладывая собственные деньги в производство, Роберт развивал графику, 3D-анимацию и захват движения . Но при этом сами фильмы нередко проваливались и получали неоднозначные отзывы.

Похоже, «Тогда. Сейчас. Потом» — самый яркий тому пример. В нём Земекис использовал технологию дипфейка: его любимые актёры Том Хэнкс и Робин Райт играют как молодые, так и старые версии героев. И всё это снято статичной камерой, стоящей на одном и том же месте, в гостиной (даже во времена, когда дома ещё нет) — в этом фильм следует первоисточнику.

Второе, судя по всему, оказалось главной ошибкой. По первым отзывам фильм называют душевным и необычным — но очень скучным, и винят в этом как раз неподвижную камеру. Да и дипфейк некоторым показался неидеальным и неубедительным. У фильма необычайно низкие 35% на «Томатах» и средние зрительские оценки, так что решайте сами, готовы ли вы участвовать в этом эксперименте.

Быть лучше: История Робби Уильямса

Better Man

Когда? 26 декабря 2024.

Что? Безумный биографический фильм.

О чём? История пути к славе певца Робби Уильямса. Только в киноверсии он… говорящая обезьяна.

Чего ждём? Один из самых странных фильмов года: Робби Уильямс играет Робби Уильямса, но с внешностью компьютерной обезьяны. Вместо того, чтобы омолаживать певца на компьютере или подбирать двойника, создатели оторвались по полной и сделали из него практически мультяшку, из-за чего фильм стал смешнее и необычнее. Западные критики уже в восторге.

А также: ужасы!

Фильмы ужасов, мистические и нет, выходят во множестве каждый месяц, но мало какие из них заслуживают особого внимания. Расскажем о них кратко.

Первая ведьма. Новые души (Tee Yod 2) — продолжение тайского фолк-хоррора прошлого года про дух ведьмы, вселяющийся в детей. Первые оценки получил неплохие (7,1 на IMDb).

Операция «Кровавая охота» (Operation Blood Hunt) — во время Второй мировой отряд спецназовцев отправляется мочить монстров на захваченной теми военной базе. Фильм вышел на Западе в 2023 году и получил очень низкие оценки (3,3 на IMDb).

Заклятье. Обитель дьявола (Wo das Böse wohnt) — молодая семья переезжает в загородный дом, но начинается не столько «Полтергейст», сколько «Синяя борода». Немецкий хоррор с невысокими оценками (4,6 на IMDb) никак не связан с сериями «Заклятие» и «Обитель зла».

Другой мир: Год волка (Werewolves) — в суперлуние все люди превращаются в оборотней, если попадут под лунный свет. Фильм не имеет отношения к серии «Другой мир», это шуточки прокатчика.

Белл-Лейк. Озеро демонов (The Bell Keeper) — студентики приезжают снимать фильм по всей делянке, вызывают проклятие и пробуждают мистического убийцу на свежем воздухе. Американский хоррор прошлого года с печальными оценками (3,8 на IMDb, 50% на «Томатах»).

Клаустрофобы: Хижина в лесу (Pemukiman Setan) — индонезийский фолк-хоррор про грабителей, забравшихся в заколдованный дом. Оценки средние (5,5 на IMDb). И, конечно, фильм никак не связан с серией Escape Room, прокатывавшейся в нашей стране как «Клаустрофобы».

Пятница 13-е. Новая глава (The Hangman) — очередной трюк локализации, фильм про демона-палача и сатанинский культ не имеет отношения к серии «Пятница, 13-е». Оценки у него ужасающие (3,3 на IMDb).

P. S.

А ещё в повторный прокат выходит « Ариэтти из страны лилипутов » — красивое аниме студии Ghibli про крошечных человечков, живущих среди обычных людей и ворующих у них еду. Хаяо Миядзаки фильм не снимал, но работал над сценарием.

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