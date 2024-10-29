Какие фильмы смотреть в ноябре 2024-го в кино? Фантастика, сказки и просто дичь

Российский прокат постепенно приходит в норму — или, может, это Голливуд стал выпускать меньше хитов и успешно замещается европейскими и азиатскими фильмами? По крайней мере в ноябре будет что посмотреть и любителям фантастики, и родителям с детьми. Выйдет даже пара нестыдных (мы надеемся!) отечественных новинок.

Приключения Паддингтона 3

Paddington in Peru

Когда? 28 ноября 2024 года

Что? Сказочная комедия. Экранизация книг Майкла Бонда.

О чём? О милом говорящем медвежонке Паддингтоне, который за первые два фильма обжился в Британии, а потом ещё и выпил чаю с королевой. Но родился он всё-таки в Перу — и теперь едет на родину проведать бабушку.

Чего ждём? Фильмы про Паддингтона на первый взгляд кажутся незамысловатыми, но в итоге очаровывают всех, даже критиков. Надеемся, это удастся и третьей части, тем более что в ней медвежонок встретится с самим Антонио Бандерасом! Но есть нюанс: снял её другой режиссёр.

На смену Полу Кингу пришёл дебютант большого кино Дагал Уилсон, доселе снимавший клипы и рекламу, причём нередко в дерзком, вызывающем стиле. Вы могли видеть его циничный социальный ролик No Pressure или тот клип Бенни Бенасси, где девушки делают… скажем так, ремонт. Что ж, по крайней мере, шутить он умеет — посмотрим, насколько его стиль подойдёт семейному «Паддингтону».

Хищные земли

Elevation

Когда? 7 ноября 2024 года

Что? Фильм про монстров, постапокалипсис.

О чём? Они были монстры, они заполонили планету. Люди скрываются в горах и лесах, пометив границы опасных и безопасных территорий. Но троим героям придётся пересечь эту границу, чтобы спасти ребёнка.

Чего ждём? «Хищные земли» продвигаются как «От создателей „ Тихого места “», и хотя из этих создателей там только один продюсер, сходство бросается в глаза мгновенно. Монстры, похожие на диких животных, захватили Землю, горстка людей удирает от них. Чудища не слепые, а герои дают отпор из автоматов — и на том спасибо.

Поставил «Хищные земли» Джордж Нолфи — вы, может быть, помните его « Меняющих реальность ». А в главной роли — Энтони Маки ( Сокол из Marvel , а теперь и новый Капитан Америка). Он явно стремится стать звездой независимой кинофантастики, и отчасти это его проект: Маки ещё и один из продюсеров.

Последнее замыкание. Конец света

W nich cala nadzieja

Когда? 28 ноября 2024 года

Что? Польский постапокалипсис.

О чём? Ядерная война, затем климатические войны, и вот к 2040 году Ева, кажется, стала последним человеком на Земле. Её единственный товарищ — перепрограммированный боевой робот, которого она назвала Адам. Ева ищет других уцелевших людей и сама пытается выжить на умирающей планете.

Чего ждём? По замыслу польский фильм напоминает «Финча» с Томом Хэнксом . Только на сей раз всё мрачнее, безысходнее, и, возможно, других выживших действительно нет. По крайней мере, официально заявлены всего два актёра.

На родине, в Польше, фильм вышел ещё в 2023 году и получил противоречивые оценки. Саму идею и общее качество хвалят, но ругают предсказуемость сюжета и диалоги.

Реплика

Когда? 21 ноября 2024 года

Что? Российская НФ-драма.

О чём? Два брата-учёных создали технологию, позволяющую копировать сознание человека и переселять в компьютер. Это может спасать жизни людей и даже давать им цифровое бессмертие. Но один из изобретателей втайне скопировал разум жены другого, чтобы заполучить виртуальную возлюбленную.

Чего ждём? Судя по трейлеру, «Реплика» — камерная производственно-семейная драма, где действие разворачивается в полутёмных лабораториях и строится на диалогах о науке и этике. Похоже, что создатели рассчитывают зацепить зрителя не зрелищностью, а поднимающим сложные вопросы сюжетом и драматичными отношениями героев. Смелый эксперимент для новичка: режиссёр и соавтор сценария Амир Исаев этим фильмом дебютирует в большом кино. Будем надеяться, он окажется умным и не скучным.

УничтоЖанна

Когда? 21 ноября 2024

Что? Российская супергеройская комедия.

О чём? Жанна была домохозяйкой, но оказалось, что вся её жизнь — это подстава спецслужб, чтобы заставить её раскрыть в себе суперспособности. Теперь она стала суперагентом и борется с суперзлодеями.

Чего ждём? Отбитую пародию на комиксы, которую, судя по трейлеру, даже подают в стилистике «ожившего комикса». Максимум безумия, стёба и абсурда. И особенно ждем суперзлодея в исполнении Прилучного с бородищей и в золотом халате, играющего в приставку! Кажется, это тот случай, когда дичь пойдёт фильму только на пользу: трейлер выглядит хаотичным, но забавным и не похожим на типичные российские комедии.

Расхитители гробниц. Зеркала призраков

鬼吹灯之南海归墟

Когда? 14 ноября 2024 года

Что? Фантастические подводные приключения из Китая.

О чём? В Южно-Китайском море под водой находится тайная гробница. Экспедиция водолазов во главе с известным искателем приключений Ху Байи погружается, чтобы исследовать её, и сталкивается с глубоководными чудищами.

Чего ждём? «Призрак задувает фонарь: Возвращение в гробницу Южного моря» (так на самом деле называется фильм) — уже шестая часть китайской киносерии про Ху Байи, основанной на книжной серии Чжана Муйе «Призрак задувает фонарь». Фильмы и сериалы по ней сейчас выходят чуть ли не каждый год. При этом киносерия настолько запутанная, что даже «Кинопоиск» не в курсе её существования. Достаточно сказать, что в каждом фильме роль Ху Байи играет новый актёр.

Благодаря этому, впрочем, ничего из предыдущих фильмов знать не требуется. Каждое приключение китайского Индианы Джонса самодостаточно. Трейлер обещает довольно-таки зрелищную графику, мрачность и необычный дизайн подводных монстров. Можно посмотреть, если вам не хватало чего-то слегка лавкрафтианского.

Также выходят Вампиры лёгкого поведения (The Radleys) — чёрная комедия про семейку вампиров, которые стараются воздерживаться от питья крови. Но не всегда получается. Астрал. Медиум (Oddity) — хоррор о маньяке и ясновидящей. Не имеет никакого отношения к серии Insidious, известной в России как «Астрал», но интересен сам по себе. Роковая экспедиция (Fatal Expedition) — малазийский фолк-хоррор о жертвоприношениях, проклятии и призраках в лесной деревне. Леди Баг и Супер-Кот: Лондон. Грань времени (Miraculous World: London, At The Edge of Time) — полнометражный эпизод супергеройского мультсериала « Леди Баг и Супер-Кот ». Выйдет не в кино, а на канале ТНТ. Бернард: Миссия Марс (Bei ken xiong: huo xing ren wu) — китайский фантастический мультфильм про говорящего медведя-суперагента в космосе. Кангува (Kanguva) — брутальное индийское (точнее тамильское) историческое фэнтези. У фильма до сих пор нет русского трейлера, так что премьера в ноябре может и не состояться.

Про «Oddity» мы недавно писали: Новые фильмы ужасов, которые вы могли пропустить: от инди до Индии Илья Глазков 31.10.2024 9124 Читайте, выбирайте и пугайтесь на здоровье!

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