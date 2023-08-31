Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2023? Стивен Кинг, Создатель, Луна и монахиня

Завершает кинодайджест большая подборка кинотеатрального проката. В неё вошли как зарубежные премьеры (запомните название, чтобы потом обязательно посмотреть в цифре), так и российские. Среди последних — много фантастического кино со всех сторон света. Блокбастер и ужастик от индийских режиссёров. Корейский ответ «Марсианину». Чешское любовное фэнтези. И американская ода экранизациям Стивена Кинга.

Мировой прокат

Создатель

The Creator

Что? Научно-фантастический боевик.

Когда? С 28 сентября в зарубежных кинотеатрах.

О чём? О Земле будущего, на которой человечество построило ИИ для собственной защиты. Разумеется, что-то пошло не по плану, и десять лет назад машины использовали ядерное оружие в Лос-Анджелесе. С тех пор началась война, и чтобы её остановить, главному герою предстоит захватить супероружие, разработанное этим ИИ. Вот только, похоже, супероружием оказывается ребёнок…

Что это будет? Ремейк «Изгоя-один». А что, вы видели трейлер? Гарет Эдвардс будто переснял собственный фильм: схожий антураж, ракурсы, персонажи и тема. Редкий ныне фантастический боевик, не привязанный к какой-либо франшизе (и не считающийся перезапуском). Последнее, правда, звучит как приговор в прокате — этим летом провалились и более известные картины.

Главные роли исполнили Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Ральф Айнесон и Кэн Ватанабэ.

Проклятие монахини 2

The Nun 2

Что? Мистический хоррор.

Когда? С 28 сентября в зарубежных кинотеатрах.

О чём? О возвращении демонического создания по имени Валак. Спустя четыре года после событий первого фильма — на дворе 1956 год — сестра Ирэн снова сталкивается с чудовищем, которое принимает облик проклятой монахини.

Что это будет? Ещё один леденящий душу фильм во вселенной Джеймса Вана о призраках, демонах и прочих потусторонних созданиях. Маховик раскрутился так сильно, что фильмы по схожей формуле выходят едва ли не раз в пару-тройку месяцев, и «Проклятие монахини 2» не исключение.

Режиссёром выступает Майкл Чавес, снявший «Заклятие 3». А главные роли исполнили Таисса Фармига, Йонас Блоке, Бонни Ааронс, Сторм Рид и Анна Попплуэлл.

Призраки Венеции

A Haunting In Venice

Что? Околомистический детектив, экранизация романа Агаты Кристи.

Когда? С 15 сентября.

О чём? О новом расследовании Эркюля Пуаро. На этот раз его приглашают поприсутствовать на спиритическом сеансе. Там, разумеется, происходит загадочное убийство, которое пытаются объяснить сверхъестественным происшествием. И только Пуаро под силу вывести преступника на чистую воду.

Что это будет? Уже третий фильм Кеннета Браны по романам Кристи — ранее он экранизировал «Убийство в Восточном экспрессе» и «Смерть на Ниле», которые входят в условную киновселенную и в которых он тоже исполнил главную роль. На этот раз постановщик взял не столь известное произведение писательницы — роман «Вечеринка в Хэллоуин». Главные роли исполнили сам Кеннет Брана, Мишель Йео и Келли Райлли.

Это не совсем фантастика, но из-за антуража, жанровой специфики и главной интриги мы решили сделать исключение.

Российский прокат

Первый день моей жизни

Il primo giorno della mia vita

Что? Итальянская мистическая драма.

Когда? С 21 сентября.

О чём? О неожиданном предложении от загадочного незнакомца. Четверо отчаявшихся людей — мужчина, двое женщин и подросток — встречают странного человека в возрасте, который предлагает им провести целую неделю в пустующем отеле, чтобы изменить свою судьбу. Ходить можно где и угодно и с кем угодно, вот только для людей вокруг вас не существует. Кто этот загадочный незнакомец, ангел? Это посмертие? Эксперимент? Получится ли у героев найти ответы и изменить жизнь, покажет эта странная неделя.

Что это будет? Несколько сентиментальная и размеренная драма от режиссёра «Идеальных незнакомцев» (которых позже пересняли в том числе и в России). Картина успела проехаться по фестивалям, а в широком зарубежном прокате выходит только недавно. Первые зрители подтверждают, что у Паоло Дженовезе получилась искренняя и трогательная история, из-за которой не грех и поплакать.

Луна

Deo mun

Что? Южнокорейский фантастический блокбастер.

Когда? С 28 сентября.

О чём? О катастрофе во время лунной миссии. К спутнику Земли летят трое астронавтов, но из-за вспышки на Солнце их корабль терпит крушение. В живых остаётся только один член экипажа, и теперь NASA пытается его спасти. С Земли координируют его действия, а сам астронавт пытается починить приборы, собрать ресурсы и хоть как-то спастись под метеоритным дождём.

Что это будет? Ответ «Марсианину» от Южной Кореи— только на Луне. В схожей завязке нет ничего дурного, учитывая, что успех «Марсианина» во многом основан на неунывающем жизнелюбии героя и выверенном балансе юмора и саспенса. «Луна» обещает примерно то же самое: неприятности на спутнике, кадры из центра управления полётом, изобретательные решения и тому подобное. И изоленту!

В главной роли — звезда K-pop D.O. (EXO), он же То Кён Су.

Солдат

Jawan

Что? Индийский фантастический боевик, драма.

Когда? С 7 сентября.

О чём? О драматичной судьбе человека в маске, которого несправедливо обвинили. Наказание закалило его и в итоге заставило бросить вызов миру. Теперь он намерен исправить чудовищную ошибку и разобраться с теми, кто его подставил.

Что это будет? «Высокооктановый экшен-триллер». По крайней мере, так говорится в описании к трейлеру. И кто мы такие, чтобы не верить в индийское кино после RRR? Да и видео обнадёживает. Прорва драк, частая стрельба, спецагенты, хитроумные и, кажется, даже сверхъестественные противники — и всё это с фирменным игнорированием законов физики и, предположительно, рудиментарным сюжетом. Спасибо, дайте два.

В картине сыграли суперзвезда Болливуда Шах Рукх Кхан («Брахмастра, часть 1: Шива»), он же выступил продюсером картины. В фильме также снялись популярные актёры Наянтара и Виджай Сетхупатхи. Постановщик — Атли («Свисток», «Искра», «Мужчина и женщина»).

Проклятое наследие

Perpetrator

Что? Психологический мистический триллер.

Когда? С 14 сентября.

О чём? О девушке Джонни Батист, которую в день её 18-летия отправили в глушь. Там она стала жертвой некоего семейного заклинания, раскрывшего в ней потаённые мистические силы. Теперь девушка хочет использовать свой дар во благо, чтобы защищать друзей и одноклассников. И когда в школе начинают пропадать подростки, Джонни отправляется разбираться, в чём дело.

Что это будет? Жуткий триллер жанровой постановщицы Дженнифер Ридер, которая работает как в массовых проектах (скажем, антологии ужасов «З/Л/О» или «Конце ночи» от Netflix), так и на фестивальных фильмах (Knives and Skin, Signature Move). Вряд ли нас ждёт новая «Реинкарнация», но пресса в первых отзывах скорее благодушна; картину называют смесью Дэвида Линча и Джона Хьюза.

Главную роль исполнила молодая актриса Кия Маккинон, а с ней сыграли Алисия Сильверстоун («Бэтмен и Робин», «Вампирши»), Крис Лоуэлл («Вероника Марс») и Мелани Либёрд («Это мы»).

Заклятие. Зло внутри

It Lives Inside

Что? Сверхъестественный хоррор.

Когда? С 28 сентября.

О чём? О попытке девушки Сэм — американки индийского происхождения — разобраться со зловещим проклятием. У Сэм есть нелюдимая подруга Тамира, которая всюду таскается со странной банкой, и однажды девушка её разбивает и освобождает древнюю индийскую демоническую силу. Чудовище, что всё это время питалось обидами Тамиры, похищает девушку. Сэм предстоит спасти Тамиру и свою реальность.

Что это будет? Основанный на индуистской мифологии хоррор с типично кинговским сеттингом (маленький американский городок) на тематику. Средний балл на RT составил 80%, критики отметили, что индийскому режиссёру Бишалу Дутте удалось освежить знакомую формулу хоррора. Постановщик объясняет, что картина олицетворяет его двойственную натуру: он вырос на классике ужасов вроде «Кошмара на улице Вязов» и «Сияния», но при этом пережил и суровый эмигрантский опыт. И по трейлеру это хорошо заметно.

Российский дистрибьютор «Экспонента», как всегда, в локализованном названии прикрепил фильм к другой франшизе. На деле никакого отношения к «Заклятиям» Джеймса Вана картина не имеет.

Паранормальные явления. Ритуальный дом

#chadgetstheaxe

Что? Сверхъестественный хоррор, «найденная плёнка».

Когда? С 7 сентября.

О чём? О команде популярнейших лайфстайл-блогеров, которые решили ради крутого ролика проверить байку о проклятом доме. По слухам, в нём когда-то творили свои чудовищные ритуалы оккультисты, так что теперь он заброшен. Отличная возможность пощекотать нервы и повысить просмотры, верно?

Что это будет? Ещё одна «найденная плёнка», только теперь в формате прямого эфира с телефона. Зритель — словно пользователь соцсетей, который смотрит трансляции из местного тикток-хауса. Разумеется, что-то идёт не так, и это будет отражаться в прямом эфире. Как не поставить лайк ожившему оккультисту, который отправит на тот свет надоедливых блогеров? Кажется, первые зрители, посмотревшие фильм, решили так же, поэтому картина собрала 8,4 рейтинг на IMDb.

«Экспонента» свой след оставила и здесь, пристроив фильм к франшизе «Паранормальное явление», хотя никакой связи между ними нет. Чего уж тогда не «Взломать блогеров»?

Принцесса и Руна времени

Princezna zakletá v case

Что? Чешское семейное фэнтези.

Когда? С 28 сентября.

О чём? О принцессе Елене, которая в свой 20-й день рождения угодила в петлю времени. Её дому грозит опасность: злая ведьма собирается разрушить замок и погубить его жителей страшной тёмной бурей. Благодаря чарам алхимика у Елены есть сколько-то попыток в петле, чтобы остановить колдунью. Но для этого принцессе и её друзьям придётся пожертвовать всем, что у них есть.

Что это будет? «День сурка» в низкобюджетном средневековом мелодраматическом фэнтези. Подобная серия была ещё в сериале «Зена — королева воинов»! Фильм Петра Кубика выглядит примерно на том же уровне и наверняка вызовет ностальгическую улыбку по старым добрым денькам.

У себя на родине фильм оказался успешным, поэтому та же команда успела уже снять вторую часть — в российский прокат он запланирован на ноябрь.

Вселенная Стивена Кинга

King on Screen

Что? Документальный фильм.

Когда? С 21 сентября.

О чём? О самых известных экранизациях произведений Стивена Кинга: о старой дилогии «Оно», «Кэрри», «Буре столетия», «Кладбище домашних животных», «Побеге из Шоушенка» и, конечно, «Сиянии». Кинематографисты вспоминают, как работали над картинами, и рассказывают, как Стивен Кинг изменил киноужасы.

Что это будет? Большой рассказ о Стивене Кинге как о культурном феномене. Мы много шутим, что новости об очередной экранизации Кинга появляются чуть ли не каждую неделю, но это значит лишь то, что Король Ужасов оставил ни с чем не сравнимый след и в литературе, и в кино.

Создатели картины взяли интервью у многих нынешних кинематографистов: Майка Флэнегана («Доктор Сон», «Игра Джеральда»), Фрэнка Дарабонта («Мгла», «Побег из Шоушенка»), Мика Гарриса («Сияние», «Мешок с костями»), Грега Никотеро («Калейдоскоп ужасов» 2019-го), Джоша Буна («Противостояние» 2020-го) и других.